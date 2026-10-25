8 Pemikiran Keliru yang Dapat Mencuri Kebahagiaan Hidup Kamu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang mencuri kebahagiaannya sendiri / foto: Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali kita anggap sebagai sesuatu yang berada di luar diri kita. Kita berpikir bahwa kita akan bahagia setelah memiliki lebih banyak uang, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, menemukan pasangan yang tepat, membeli rumah impian, atau mencapai tujuan tertentu.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi dalam hidup kita. Cara kita menafsirkan apa yang terjadi juga memiliki peran yang sangat besar.



Dua orang dapat menghadapi situasi yang hampir sama, tetapi merasakan kehidupan dengan cara yang sangat berbeda. Salah satunya mungkin tetap merasa cukup dan bersyukur, sementara yang lain merasa hidupnya selalu kurang.



Salah satu penyebabnya adalah pola berpikir.



Kita semua memiliki pikiran otomatis. Pikiran-pikiran tersebut muncul begitu cepat sehingga sering kali kita menerimanya sebagai sebuah kebenaran tanpa pernah mempertanyakannya. Masalahnya, tidak semua pikiran yang muncul di kepala kita benar.



Beberapa di antaranya justru dapat membuat kita cemas, kecewa, rendah diri, dan sulit menikmati kehidupan yang sebenarnya sedang kita jalani.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat delapan pola pemikiran keliru yang dapat secara perlahan mencuri kebahagiaan hidup.



1. “Saya akan bahagia kalau sudah mencapai tujuan saya”



Ini adalah salah satu jebakan psikologis yang paling umum.



Kita sering membuat kebahagiaan menjadi sebuah hadiah yang hanya boleh dinikmati setelah sesuatu tercapai.



“Kalau sudah punya uang banyak, saya akan bahagia.”



“Kalau sudah menikah, hidup saya akan sempurna.”



“Kalau sudah mendapatkan pekerjaan impian, saya pasti tenang.”



“Kalau berat badan saya sudah ideal, saya akan percaya diri.”



“Kalau bisnis saya berhasil, baru saya bisa menikmati hidup.”



Masalahnya, ketika satu tujuan tercapai, pikiran manusia sering kali segera membuat tujuan baru.



Setelah mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, muncul keinginan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Setelah mendapatkan kenaikan gaji, standar hidup ikut meningkat. Setelah membeli sesuatu yang sudah lama diinginkan, rasa senang perlahan memudar dan perhatian berpindah kepada benda atau pencapaian berikutnya.



Dalam psikologi, kecenderungan manusia untuk kembali beradaptasi terhadap kondisi baru sering disebut hedonic adaptation.



Artinya, sesuatu yang awalnya terasa luar biasa lama-kelamaan dapat menjadi hal yang biasa.



Bukan berarti mengejar tujuan itu buruk. Justru tujuan dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita tidak boleh bahagia sebelum tujuan tersebut tercapai.



Kebahagiaan tidak harus menunggu garis akhir.



Kamu tetap dapat memiliki ambisi sambil menikmati perjalanan menuju ke sana.



Cobalah mengubah pola pikir:



“Saya akan bahagia setelah mencapai tujuan.”



menjadi:



“Saya ingin mencapai tujuan ini, tetapi saya juga ingin tetap menikmati kehidupan yang sedang saya jalani.”



Perubahan kecil ini dapat membuat perjalanan hidup terasa jauh lebih manusiawi.



2. “Saya harus sempurna agar layak merasa bangga”



Perfeksionisme sering terlihat seperti sesuatu yang positif.



Orang yang perfeksionis biasanya dianggap memiliki standar tinggi, rajin, disiplin, dan memiliki motivasi besar.



Namun, ada sisi lain dari perfeksionisme yang dapat sangat melelahkan.



Jika seseorang merasa bahwa dirinya hanya berharga ketika berhasil melakukan sesuatu dengan sempurna, maka setiap kesalahan dapat terasa seperti ancaman terhadap harga dirinya.



Satu kesalahan kecil dapat berubah menjadi:



“Saya memang tidak kompeten.”



“Saya selalu gagal.”



“Orang lain pasti menganggap saya bodoh.”



“Saya seharusnya bisa melakukan lebih baik.”



Akhirnya, pencapaian yang seharusnya memberikan kepuasan justru menjadi sumber tekanan.



Masalah lain dari pola pikir ini adalah standar “sempurna” hampir selalu bergerak.



Ketika kamu berhasil mencapai sesuatu, kamu mungkin tidak mengatakan:



“Hebat, saya berhasil.”



Sebaliknya, kamu mungkin langsung berpikir:



“Seharusnya saya bisa lebih baik.”



Inilah mengapa seseorang dapat memiliki banyak pencapaian tetapi tetap merasa dirinya tidak cukup baik.



Psikologi kognitif mengenal berbagai bentuk pola pikir yang tidak realistis seperti all-or-nothing thinking, yaitu kecenderungan melihat sesuatu secara hitam-putih.



Berhasil dianggap sempurna.



Gagal sedikit dianggap gagal total.



Padahal kehidupan hampir tidak pernah sesederhana itu.



Ada ruang yang sangat besar antara “sempurna” dan “gagal”.



Kamu boleh melakukan sesuatu dengan baik tanpa harus melakukannya dengan sempurna.



Kamu juga boleh membuat kesalahan tanpa menyimpulkan bahwa dirimu adalah sebuah kegagalan.



Cobalah mengganti:



“Saya harus sempurna.”



menjadi:



“Saya ingin melakukan yang terbaik, tetapi saya tetap manusia yang bisa melakukan kesalahan.”



3. “Kebahagiaan saya bergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentang saya”



Manusia adalah makhluk sosial. Kita memang membutuhkan hubungan, penerimaan, dan rasa memiliki.



Karena itu, wajar jika pendapat orang lain memengaruhi perasaan kita.



Namun, masalah muncul ketika harga diri sepenuhnya bergantung pada penilaian orang lain.



Kamu mungkin mulai bertanya:



“Apakah mereka menyukai saya?”



“Bagaimana kalau mereka menganggap saya gagal?”



“Apakah saya terlihat cukup sukses?”



“Apakah mereka iri?”



“Bagaimana kalau orang-orang membicarakan saya?”



Jika perhatian terus-menerus tertuju pada penilaian orang lain, kehidupan dapat berubah menjadi sebuah pertunjukan.



Kamu tidak lagi bertanya:



“Apa yang sebenarnya saya inginkan?”



melainkan:



“Apa yang akan membuat orang lain menganggap saya berhasil?”



Media sosial dapat memperkuat kecenderungan ini. Kita melihat kehidupan orang lain melalui foto-foto terbaik mereka, lalu membandingkannya dengan kehidupan kita yang sebenarnya.



Kita melihat liburan orang lain ketika kita sedang bekerja.



Kita melihat pencapaian mereka ketika kita sedang mengalami kegagalan.



Kita melihat hubungan romantis mereka ketika kita sedang merasa kesepian.



Padahal kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan terbaik kehidupan orang lain.



Itu bukan perbandingan yang adil.



Kita juga perlu menyadari bahwa tidak mungkin membuat semua orang menyukai kita.



Bahkan orang yang sangat baik pun tetap akan memiliki orang yang tidak menyukainya.



Maka, daripada mencoba mengontrol semua penilaian orang lain, lebih sehat jika kita bertanya:



“Apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai yang saya anggap penting?”



Pendapat orang lain bisa menjadi masukan.



Tetapi jangan menjadikannya sebagai satu-satunya sumber nilai dirimu.



4. “Saya harus selalu berpikir positif”



Sekilas, kalimat ini terdengar bijaksana.



Tetapi jika diterapkan secara ekstrem, “harus selalu positif” justru dapat menjadi masalah.



Kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari kebahagiaan.



Ada kesedihan, kemarahan, kekecewaan, ketakutan, kehilangan, kebingungan, dan rasa lelah.



Semua emosi tersebut merupakan bagian dari pengalaman manusia.



Jika seseorang memaksakan dirinya untuk selalu positif, ia mungkin mulai menekan emosi yang sebenarnya membutuhkan perhatian.



Misalnya, seseorang sedang mengalami kegagalan besar tetapi berkata:



“Tidak apa-apa, saya harus positif.”



Padahal sebenarnya dia sedang kecewa.



Atau seseorang sedang mengalami masalah dalam hubungan tetapi merasa bersalah karena masih merasa sedih.



Akhirnya, muncul konflik internal:



“Saya seharusnya bahagia, tetapi mengapa saya tidak bahagia?”



Ironisnya, usaha untuk menghilangkan emosi negatif dapat membuat seseorang semakin tertekan.



Pendekatan yang lebih sehat bukanlah memaksa diri untuk selalu positif, tetapi belajar menerima emosi tanpa membiarkannya mengendalikan seluruh kehidupan.



Kamu boleh sedih.



Kamu boleh kecewa.



Kamu boleh merasa takut.



Kamu boleh mengakui bahwa hari ini berat.



Menerima emosi bukan berarti menyerah kepada emosi.



Kamu dapat mengatakan:



“Saya sedang kecewa, dan perasaan itu masuk akal. Tetapi saya tetap bisa memilih apa yang akan saya lakukan selanjutnya.”



Itulah bentuk pola pikir yang lebih realistis.



Bukan selalu positif.



Tetapi fleksibel.



5. “Saya harus membandingkan hidup saya dengan orang lain untuk mengetahui apakah saya cukup berhasil”



Perbandingan sosial merupakan bagian alami dari psikologi manusia.



Kita sering menggunakan orang lain sebagai referensi untuk menilai diri sendiri.



Masalahnya muncul ketika perbandingan tersebut menjadi kebiasaan dan tidak pernah berhenti.



Kamu melihat teman yang sudah membeli rumah.



Lalu kamu merasa tertinggal.



Kamu melihat seseorang yang lebih muda tetapi kariernya lebih maju.



Kamu merasa gagal.



Kamu melihat teman menikah.



Kamu bertanya-tanya mengapa kehidupanmu belum seperti mereka.



Kamu melihat seseorang memiliki lebih banyak uang.



Kamu merasa hidupmu kurang.



Padahal setiap manusia memulai dari kondisi yang berbeda.



Kita memiliki latar belakang, kesempatan, sumber daya, pengalaman, kemampuan, dan prioritas yang berbeda.



Membandingkan hasil akhir tanpa mengetahui seluruh perjalanan seseorang dapat menghasilkan kesimpulan yang sangat tidak akurat.



Lebih penting lagi, kehidupan bukan perlombaan dengan satu garis finish.



Seseorang mungkin sukses dalam karier tetapi sedang kesulitan dalam hubungan.



Orang lain mungkin memiliki uang lebih sedikit tetapi memiliki kehidupan sosial yang sangat baik.



Ada orang yang menikah lebih muda.



Ada yang menikah lebih lambat.



Ada yang menemukan kariernya pada usia 20-an.



Ada yang baru menemukan arah hidup pada usia 40-an atau bahkan lebih tua.



Tidak ada satu jadwal kehidupan yang berlaku untuk semua orang.



Karena itu, salah satu perbandingan yang lebih sehat adalah membandingkan dirimu dengan dirimu sendiri di masa lalu.



Pertanyaannya bukan:



“Apakah saya lebih sukses daripada dia?”



Tetapi:



“Apakah saya sedang bergerak ke arah kehidupan yang saya inginkan?”



6. “Kesalahan masa lalu menentukan siapa saya selamanya”



Masa lalu memang penting.



Pengalaman masa lalu dapat membentuk cara kita melihat diri sendiri dan dunia.



Namun, masa lalu bukanlah vonis terhadap masa depan.



Sayangnya, banyak orang membawa identitas berdasarkan kesalahan yang pernah mereka lakukan.



“Saya pernah gagal, berarti saya memang orang gagal.”



“Saya pernah membuat keputusan buruk, berarti saya tidak bisa dipercaya.”



“Saya pernah ditolak, berarti saya tidak cukup baik.”



“Saya pernah kehilangan kesempatan, berarti hidup saya sudah terlambat.”



Ini adalah contoh ketika seseorang mengubah sebuah peristiwa menjadi identitas.



Padahal ada perbedaan besar antara:



“Saya gagal dalam sesuatu.”



dan



“Saya adalah seorang yang gagal.”



Kalimat pertama menggambarkan sebuah pengalaman.



Kalimat kedua mengubah pengalaman tersebut menjadi identitas.



Manusia memiliki kemampuan untuk belajar, berubah, dan beradaptasi.



Kesalahan dapat menjadi informasi.



Kegagalan dapat memberikan pengalaman.



Hubungan yang berakhir dapat memberikan pemahaman baru.



Keputusan buruk dapat mengajarkan batasan dan konsekuensi.



Bukan berarti semua pengalaman buruk harus dianggap sebagai sesuatu yang positif.



Beberapa hal memang menyakitkan.



Namun, kita dapat memilih bagaimana pengalaman tersebut akan ditempatkan dalam cerita hidup kita.



Masa lalu boleh menjadi bagian dari ceritamu.



Tetapi masa lalu tidak harus menjadi penulis seluruh masa depanmu.



7. “Kalau saya mengatakan tidak, berarti saya orang yang egois”



Banyak orang merasa bersalah ketika menetapkan batasan.



Mereka takut mengecewakan orang lain.



Akhirnya, mereka terus mengatakan “iya” meskipun sebenarnya sudah lelah.



“Iya, saya bantu.”



“Iya, saya datang.”



“Iya, saya kerjakan.”



“Iya, tidak masalah.”



Padahal di dalam hati sebenarnya:



“Saya tidak sanggup.”



Jika pola ini terus terjadi, seseorang dapat mengalami kelelahan emosional dan merasa kehidupannya tidak lagi menjadi miliknya sendiri.



Menetapkan batasan bukan berarti tidak peduli terhadap orang lain.



Justru batasan yang sehat membantu kita menjaga hubungan agar tidak dipenuhi rasa kesal dan keterpaksaan.



Ada perbedaan antara kebaikan dan pengorbanan diri tanpa batas.



Kamu dapat membantu orang lain tanpa harus selalu tersedia.



Kamu dapat menyayangi seseorang tanpa harus menyetujui semua permintaannya.



Kamu dapat mengatakan tidak tanpa menjadi orang jahat.



Kalimat sederhana seperti:



“Maaf, saya tidak bisa membantu kali ini.”



atau:



“Saya membutuhkan waktu untuk diri sendiri.”



bukanlah tanda bahwa kamu egois.



Itu adalah bentuk komunikasi mengenai batas kemampuanmu.



Tentu saja, mengatakan tidak tetap perlu dilakukan dengan menghormati orang lain.



Tetapi kamu tidak perlu mengorbankan seluruh kebutuhanmu hanya untuk memastikan tidak ada seorang pun yang kecewa kepadamu.



8. “Saya harus mengetahui masa depan sebelum berani mengambil keputusan”



Kita semua ingin merasa aman.



Karena itu, ketika menghadapi keputusan besar, kita sering ingin mengetahui hasilnya terlebih dahulu.



“Bagaimana kalau saya gagal?”



“Bagaimana kalau keputusan ini salah?”



“Bagaimana kalau nanti saya menyesal?”



“Bagaimana kalau semuanya menjadi lebih buruk?”



Masalahnya, kehidupan tidak memberikan kepastian seperti itu.



Kita dapat membuat rencana, mempertimbangkan risiko, mencari informasi, dan meminta nasihat.



Tetapi kita tidak pernah dapat mengetahui masa depan secara sempurna.



Jika kita menunggu sampai benar-benar yakin sebelum bertindak, kita mungkin tidak akan pernah bergerak.



Pola pikir ini dapat membuat seseorang terjebak dalam overthinking.



Ia terus menganalisis pilihan tanpa pernah mengambil keputusan.



Semakin banyak berpikir, semakin banyak kemungkinan buruk yang muncul.



Akhirnya, ketidakpastian terasa seperti bahaya.



Padahal ketidakpastian adalah bagian normal dari kehidupan.



Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut.



Keberanian berarti bersedia mengambil langkah meskipun kita tidak memiliki semua jawabannya.



Kamu tidak harus mengetahui seluruh jalan.



Terkadang kamu hanya perlu mengetahui langkah berikutnya.



Jadi, Apa yang Sebenarnya Mencuri Kebahagiaan Kita?



Menariknya, banyak dari pemikiran di atas memiliki satu kesamaan.



Kita terus menempatkan kebahagiaan di suatu tempat yang belum kita miliki.



Kita berkata:



“Nanti kalau berhasil.”



“Nanti kalau kaya.”



“Nanti kalau menikah.”



“Nanti kalau diterima.”



“Nanti kalau sempurna.”



“Nanti kalau semua masalah selesai.”



Padahal masalah kehidupan adalah bahwa “nanti” hampir selalu bergerak menjauh.



Ketika satu masalah selesai, masalah lain muncul.



Ketika satu tujuan tercapai, tujuan baru muncul.



Ketika satu ketakutan hilang, ketakutan lain mungkin datang.



Karena itu, kebahagiaan yang sehat bukan berarti memiliki kehidupan tanpa masalah.



Kebahagiaan lebih dekat dengan kemampuan untuk tetap menemukan makna, hubungan, kepuasan, dan momen-momen yang layak dinikmati meskipun kehidupan tidak sempurna.



Kamu tidak perlu menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk mulai menghargai kehidupanmu.



Cara Mulai Membebaskan Diri dari Pola Pikir yang Menguras Kebahagiaan



Ketika menyadari bahwa kita memiliki pola pikir tertentu, jangan langsung menyalahkan diri sendiri.



Pikiran otomatis terbentuk melalui pengalaman, kebiasaan, lingkungan, dan cara kita belajar memahami dunia.



Yang penting adalah belajar mengamatinya.



Ketika muncul pikiran seperti:



“Saya tidak cukup baik.”



berhentilah sebentar dan tanyakan:



“Apakah ini fakta, atau hanya interpretasi saya?”



Ketika berpikir:



“Semua orang lebih sukses daripada saya.”



tanyakan:



“Benarkah semua orang? Atau saya sedang memperhatikan orang-orang tertentu saja?”



Ketika berpikir:



“Saya akan bahagia setelah mencapai tujuan.”



tanyakan:



“Apa yang bisa saya nikmati dari kehidupan saya hari ini?”



Ketika berpikir:



“Saya harus membuat semua orang senang.”



tanyakan:



“Apakah itu benar-benar tanggung jawab saya?”



Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini dapat menciptakan jarak antara dirimu dan pikiranmu.



Kamu mulai menyadari bahwa memiliki sebuah pikiran tidak berarti pikiran tersebut benar.



Penutup: Jangan Biarkan Pikiran Menentukan Seluruh Kehidupanmu



Pikiran adalah alat yang luar biasa.



Ia membantu kita merencanakan masa depan, memahami pengalaman, memecahkan masalah, dan belajar dari masa lalu.



Tetapi pikiran juga dapat membuat kita terjebak.



Kita dapat terlalu memikirkan apa yang belum terjadi, terlalu menyesali apa yang sudah terjadi, dan terlalu membandingkan diri dengan kehidupan orang lain.



Pada akhirnya, salah satu keterampilan penting dalam kehidupan bukanlah bagaimana membuat semua pikiran negatif menghilang.



Melainkan bagaimana kita belajar melihat pikiran dengan lebih kritis.



Kamu tidak harus percaya pada setiap suara yang muncul di kepala.



Kamu tidak harus mengejar kesempurnaan.



Kamu tidak harus membuat semua orang menyukaimu.



Kamu tidak harus memiliki masa depan yang sepenuhnya pasti.



Dan kamu tidak harus menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk merasa bahwa hidupmu berharga.



Mungkin kebahagiaan bukan tentang mendapatkan semua hal yang kita inginkan.



Mungkin sebagian kebahagiaan justru muncul ketika kita berhenti menuntut kehidupan untuk selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan.



Karena pada akhirnya, kehidupan yang bahagia bukan kehidupan tanpa masalah.



