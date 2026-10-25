6 Alasan Mengapa Orang Berbakat Mungkin Memilih untuk Diam dalam Suatu Pelatihan Menurut Psikologi

seseorang yang lebih memilih berdiam / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Dalam sebuah pelatihan, seminar, workshop, atau kegiatan pengembangan diri, kita sering menganggap peserta yang paling aktif berbicara sebagai orang yang paling memahami materi. Mereka yang sering mengangkat tangan, bertanya, memberikan pendapat, atau terlibat dalam diskusi biasanya terlihat menonjol.

Sebaliknya, ada peserta yang lebih banyak diam.



Mereka duduk dengan tenang, memperhatikan instruktur, mencatat beberapa hal penting, dan jarang sekali ikut berbicara. Bahkan ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mereka terkadang hanya tersenyum atau memilih mendengarkan.



Menariknya, diam tidak selalu berarti tidak memahami.



Dalam perspektif psikologi, perilaku seseorang dalam kelompok tidak dapat dinilai hanya dari seberapa sering ia berbicara. Seseorang yang diam bisa saja sedang mengamati, memproses informasi, mempertimbangkan situasi sosial, atau bahkan sengaja memilih untuk tidak menunjukkan seluruh kemampuannya.



Dalam beberapa kasus, orang yang memiliki kemampuan tinggi justru bisa terlihat sangat tenang dalam sebuah pelatihan.



Tentu saja, ini bukan berarti setiap orang yang diam pasti berbakat. Begitu pula orang yang aktif berbicara tidak berarti kurang kompeten. Perilaku manusia jauh lebih kompleks daripada itu.



Namun, ada beberapa alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan atau pengalaman tinggi memilih untuk tidak banyak berbicara dalam suatu pelatihan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat enam di antaranya.



1. Mereka Lebih Suka Mengamati Sebelum Berbicara



Orang yang memiliki kemampuan analitis yang baik sering kali tidak terburu-buru memberikan respons.



Ketika mendapatkan informasi baru, mereka mungkin membutuhkan waktu untuk mengamati konteks terlebih dahulu.



Mereka memperhatikan siapa yang berbicara, bagaimana instruktur menyampaikan materi, bagaimana peserta lain merespons, dan ke mana arah pembahasan.



Bagi orang seperti ini, berbicara bukanlah tujuan utama.



Memahami situasi adalah tujuan utamanya.



Dalam psikologi kognitif, manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi. Ketika seseorang menerima banyak informasi sekaligus, otak perlu melakukan proses seleksi, pengorganisasian, dan integrasi sebelum menghasilkan respons.



Karena itu, seseorang mungkin terlihat diam bukan karena tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena ia sedang memproses apa yang sedang terjadi.



Misalnya, seorang peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan.



Instruktur menjelaskan sebuah teori mengenai cara mengelola konflik. Beberapa peserta langsung memberikan pendapat berdasarkan pengalaman pribadi.



Peserta lain hanya diam dan mencatat.



Dari luar, peserta yang diam mungkin terlihat pasif.



Padahal, bisa saja pikirannya sedang bekerja:



"Apakah teori ini benar-benar berlaku dalam situasi tertentu?"



"Apa kelemahan pendekatan ini?"



"Bagaimana teori ini dibandingkan dengan pengalaman saya sebelumnya?"



"Apakah ada kondisi ketika metode ini justru tidak efektif?"



Orang dengan pola berpikir seperti ini sering kali tidak merasa perlu memberikan respons sebelum pikirannya cukup matang.



Mereka mungkin lebih nyaman memberikan satu komentar yang benar-benar dipertimbangkan daripada lima komentar spontan.



Diam sebagai bentuk pemrosesan



Ini merupakan salah satu alasan mengapa kita perlu berhati-hati dalam menilai seseorang hanya berdasarkan keaktifannya.



Kecepatan berbicara dan kedalaman berpikir adalah dua hal yang berbeda.



Seseorang dapat sangat cepat berbicara tetapi belum tentu berpikir secara mendalam. Sebaliknya, seseorang dapat membutuhkan waktu lebih lama sebelum berbicara karena ia sedang mengolah informasi secara lebih hati-hati.



Bagi orang seperti ini, diam bukan kekosongan.



Diam bisa menjadi bagian dari proses berpikir.



2. Mereka Tidak Merasa Perlu Membuktikan Kemampuannya kepada Orang Lain



Ada orang yang merasa perlu menunjukkan bahwa dirinya pintar.



Ketika mengikuti pelatihan, mereka ingin terlihat aktif. Mereka menjawab pertanyaan instruktur, memberikan pendapat, menceritakan pengalaman, bahkan terkadang berusaha menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui materi tersebut.



Namun, tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama untuk mendapatkan pengakuan.



Seseorang yang sudah cukup yakin dengan kemampuan dirinya mungkin tidak merasa perlu membuktikan apa pun.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-confidence, kebutuhan akan validasi, dan orientasi seseorang terhadap penilaian sosial.



Orang yang memiliki keyakinan diri yang relatif stabil tidak selalu membutuhkan pengakuan eksternal untuk merasa kompeten.



Ia tidak harus membuat orang lain berpikir:



"Saya pintar."



"Saya berpengalaman."



"Saya paling tahu di sini."



Ia mungkin cukup berpikir:



"Saya tahu apa yang saya bisa dan apa yang belum saya bisa."



Perbedaan ini cukup penting.



Orang yang sangat membutuhkan validasi mungkin lebih terdorong untuk berbicara agar mendapatkan respons positif dari lingkungan.



Sebaliknya, orang yang tidak terlalu bergantung pada validasi eksternal dapat merasa nyaman berada dalam posisi sebagai pendengar.



Bukan berarti mereka sombong



Kadang-kadang orang yang diam justru disalahpahami sebagai arogan.



Padahal, bisa saja mereka tidak memiliki keinginan untuk menjadi pusat perhatian.



Mereka tidak merasa perlu mengambil ruang setiap kali ada kesempatan berbicara.



Bahkan, mereka mungkin memiliki prinsip sederhana:



"Saya tidak harus berbicara hanya untuk menunjukkan bahwa saya mampu."



Dalam konteks tertentu, ini dapat menjadi bentuk kematangan psikologis.



Namun, perlu diingat bahwa diam juga bisa muncul dari berbagai alasan lain, seperti kecemasan sosial, rasa tidak aman, pengalaman buruk sebelumnya, atau ketidaknyamanan terhadap lingkungan.



Karena itu, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa seseorang yang diam pasti memiliki kepercayaan diri tinggi.



Yang penting adalah memahami bahwa diam tidak otomatis berarti kurang percaya diri.



3. Mereka Sudah Mengenal Materinya dan Tidak Merasa Perlu Banyak Bertanya



Alasan berikutnya cukup sederhana.



Kadang-kadang seseorang diam karena materi yang disampaikan sebenarnya sudah cukup familiar baginya.



Dalam sebuah pelatihan, tingkat pengalaman peserta biasanya berbeda-beda.



Ada peserta yang benar-benar baru mengenal suatu topik. Ada yang sudah memiliki pengalaman beberapa tahun. Ada pula yang mungkin pernah mempelajari materi tersebut secara mendalam.



Akibatnya, respons setiap peserta tentu berbeda.



Peserta pemula mungkin memiliki banyak pertanyaan karena banyak konsep yang baru baginya.



Sementara peserta yang lebih berpengalaman mungkin hanya mengamati dan menunggu apakah ada informasi baru yang benar-benar relevan.



Misalnya, sebuah perusahaan mengadakan pelatihan mengenai komunikasi profesional.



Seorang peserta sudah bekerja selama sepuluh tahun di bidang yang membutuhkan kemampuan komunikasi intensif.



Ketika instruktur menjelaskan dasar-dasar komunikasi efektif, ia tidak banyak bertanya.



Bukan karena ia tidak memperhatikan.



Bisa jadi justru karena sebagian besar materi tersebut sudah ia ketahui.



Ia mungkin hanya menunggu bagian yang lebih kompleks.



Orang berpengalaman sering mencari sesuatu yang baru



Orang yang memiliki pengetahuan lebih luas terkadang memiliki standar berbeda mengenai apa yang dianggap menarik.



Materi dasar mungkin tidak lagi memberikan tantangan intelektual yang cukup.



Mereka mungkin lebih tertarik pada:



kasus yang rumit,



pengecualian dari sebuah teori,



strategi tingkat lanjut,



data terbaru,



pengalaman praktis,



atau perspektif yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya.



Akibatnya, mereka dapat terlihat lebih pasif selama bagian dasar pelatihan.



Namun ketika diskusi masuk ke topik yang lebih kompleks, mereka tiba-tiba memberikan komentar yang sangat tajam.



Inilah salah satu situasi yang sering membuat orang lain berkata:



"Ternyata dia selama ini memperhatikan."



Diam mereka bukan berarti tidak mengikuti.



Mereka mungkin hanya memilih kapan kontribusi mereka benar-benar diperlukan.



4. Mereka Memiliki Standar Tinggi terhadap Apa yang Ingin Mereka Katakan



Tidak semua orang nyaman berbicara secara spontan.



Sebagian orang memiliki kecenderungan untuk memeriksa pikirannya terlebih dahulu sebelum mengungkapkannya.



Mereka mungkin bertanya kepada diri sendiri:



"Apakah ini benar?"



"Apakah pendapat saya relevan?"



"Apakah saya memiliki bukti?"



"Apakah ada cara yang lebih baik untuk menjelaskannya?"



Akibatnya, mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk berbicara.



Ini dapat menjadi sesuatu yang positif ketika menghasilkan respons yang lebih terstruktur. Namun, dalam situasi kelompok, pola ini juga bisa membuat seseorang tampak lebih pendiam dibandingkan peserta lain.



Bayangkan instruktur memberikan pertanyaan:



"Apa pendapat Anda tentang masalah ini?"



Beberapa orang langsung menjawab.



Seseorang yang memiliki standar internal tinggi mungkin justru diam beberapa detik.



Ia sedang menyusun jawabannya.



Namun sebelum ia selesai berpikir, orang lain sudah mengambil kesempatan untuk berbicara.



Akhirnya, ia kembali diam.



Situasi seperti ini dapat terjadi berulang kali.



Perfeksionisme juga bisa berperan



Pada sebagian orang, kecenderungan untuk menuntut jawaban yang "tepat" dapat berkembang menjadi perfeksionisme.



Mereka tidak hanya ingin berbicara.



Mereka ingin apa yang mereka katakan memiliki kualitas tertentu.



Masalahnya, dalam diskusi kelompok tidak selalu diperlukan jawaban sempurna.



Kadang-kadang sebuah ide yang masih mentah justru menjadi awal diskusi yang menarik.



Karena itu, standar internal yang terlalu tinggi dapat menjadi pedang bermata dua.



Di satu sisi, orang tersebut mungkin menghasilkan pemikiran yang matang.



Di sisi lain, ia bisa kehilangan banyak kesempatan untuk berkontribusi karena terlalu lama menunggu sampai merasa jawabannya sempurna.



Jadi, ketika seseorang yang berbakat terlihat diam, salah satu kemungkinan adalah ia sedang melakukan penyaringan internal yang cukup ketat terhadap apa yang ingin dikatakannya.



5. Mereka Sedang Membaca Dinamika Sosial dalam Kelompok



Kemampuan seseorang tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan teknis.



Ada juga kemampuan untuk membaca situasi sosial.



Dalam sebuah pelatihan, seseorang tidak hanya menerima materi. Ia juga berhadapan dengan dinamika kelompok.



Siapa yang dominan?



Siapa yang lebih banyak berbicara?



Bagaimana instruktur memperlakukan peserta?



Apakah peserta lain terbuka terhadap perbedaan pendapat?



Apakah orang yang berbeda pendapat cenderung diterima atau justru dikritik?



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk berbicara.



Orang yang peka terhadap lingkungan sosial mungkin tidak langsung membuka diri.



Ia mengamati terlebih dahulu.



Jika suasana kelompok terasa aman dan terbuka, ia mungkin semakin aktif.



Sebaliknya, jika ia melihat bahwa setiap pendapat berbeda langsung ditertawakan, dipotong, atau dianggap salah, ia mungkin memilih diam.



Ini berkaitan dengan konsep psychological safety, yaitu sejauh mana seseorang merasa aman untuk menyampaikan pendapat tanpa takut mendapatkan konsekuensi sosial yang merugikan.



Dalam lingkungan yang tidak terasa aman, bahkan orang yang sangat kompeten dapat memilih untuk tidak berbicara.



Diam bisa menjadi strategi



Misalnya, seseorang menyadari bahwa dalam sebuah kelompok terdapat satu peserta yang selalu mendominasi percakapan.



Setiap kali orang lain berbicara, peserta tersebut memotong pembicaraan.



Daripada menghabiskan energi untuk berkompetisi mendapatkan perhatian, seseorang mungkin memilih mendengarkan.



Ini bukan berarti ia tidak memiliki pendapat.



Ia hanya menilai bahwa kondisi saat itu tidak ideal untuk menyampaikannya.



Orang yang matang secara sosial sering memahami bahwa memiliki sesuatu untuk dikatakan tidak selalu berarti harus mengatakannya saat itu juga.



Ada waktu untuk berbicara.



Ada waktu untuk mendengarkan.



Dan ada waktu untuk menunggu.



6. Mereka Lebih Tertarik pada Penerapan daripada Pengakuan di Dalam Ruangan



Ada orang yang mengikuti pelatihan bukan untuk terlihat pintar, melainkan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan setelah pelatihan selesai.



Orientasinya lebih praktis.



Ia mungkin tidak terlalu tertarik menjadi peserta yang paling aktif.



Yang ingin ia ketahui adalah:



"Apa yang bisa saya gunakan setelah ini?"



"Bagaimana saya menerapkannya dalam pekerjaan?"



"Apa yang bisa memperbaiki cara saya bekerja?"



Orang dengan orientasi seperti ini bisa sangat tenang selama pelatihan.



Ia mendengarkan.



Mencatat.



Menganalisis.



Kemudian mencoba menerapkannya.



Bagi dirinya, ukuran keberhasilan pelatihan bukanlah seberapa sering ia berbicara.



Ukuran keberhasilannya adalah apa yang berubah setelah pelatihan tersebut.



Kompetensi tidak selalu terlihat di dalam ruang pelatihan



Ini merupakan hal yang sering dilupakan.



Seseorang bisa sangat aktif selama pelatihan tetapi tidak pernah menerapkan apa yang dipelajari.



Sebaliknya, seseorang bisa hampir tidak pernah berbicara tetapi beberapa minggu kemudian sudah menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah nyata.



Dengan kata lain, performa dalam ruang belajar tidak selalu sama dengan performa dalam kehidupan nyata.



Orang yang berbakat mungkin lebih fokus pada transfer pengetahuan.



Ia bertanya:



"Bagaimana informasi ini bisa menjadi keterampilan?"



Bukan sekadar:



"Bagaimana saya bisa terlihat pintar di depan orang lain?"



Perbedaan orientasi tersebut dapat membuat perilakunya terlihat lebih tenang.



Namun, Jangan Terlalu Cepat Menganggap Orang Diam sebagai Orang Berbakat



Ada satu hal penting yang perlu ditekankan.



Tidak semua orang yang diam adalah orang berbakat.



Diam memiliki banyak kemungkinan penyebab.



Seseorang mungkin diam karena:



belum memahami materi,



merasa malu,



takut salah,



mengalami kecemasan sosial,



tidak tertarik dengan topik,



lelah,



tidak nyaman dengan lingkungan,



merasa terintimidasi oleh peserta lain,



memiliki pengalaman buruk dalam diskusi,



atau memang memiliki kepribadian yang lebih pendiam.



Karena itu, psikologi tidak mengajarkan kita untuk membuat kesimpulan sederhana seperti:



"Dia diam, berarti dia pintar."



Kesimpulan seperti itu sama kelirunya dengan:



"Dia banyak bicara, berarti dia pintar."



Perilaku manusia harus dilihat dalam konteks.



Yang lebih penting adalah melihat pola secara keseluruhan.



Apakah orang tersebut memahami materi?



Apakah ia mampu menyelesaikan masalah?



Apakah ia mampu menghasilkan ide?



Apakah ia dapat menerapkan pengetahuan?



Apakah kualitas pekerjaannya baik?



Apakah ia dapat belajar dengan cepat?



Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih informatif daripada sekadar menghitung seberapa sering seseorang berbicara.



Diam Tidak Sama dengan Pasif



Ada perbedaan besar antara diam dan pasif.



Orang pasif mungkin tidak terlibat dalam proses belajar.



Sedangkan orang yang diam bisa saja sangat aktif secara mental.



Ia memperhatikan.



Menganalisis.



Membandingkan.



Mengingat.



Menghubungkan informasi.



Mengevaluasi.



Kemudian menyimpan hasil pemikirannya.



Dari luar, keduanya terlihat sama.



Sama-sama tidak banyak bicara.



Namun proses internalnya bisa sangat berbeda.



Itulah mengapa seorang instruktur atau pemimpin yang baik seharusnya tidak hanya memberikan penghargaan kepada peserta yang paling vokal.



Peserta yang pendiam juga perlu diberikan ruang untuk berkontribusi dengan cara yang sesuai.



Misalnya melalui:



diskusi kelompok kecil,



tulisan reflektif,



sesi tanya jawab anonim,



waktu berpikir sebelum menjawab,



studi kasus,



atau kesempatan memberikan tanggapan setelah diskusi.



Dengan cara tersebut, orang yang tidak nyaman berbicara secara spontan tetap memiliki kesempatan untuk menunjukkan kompetensinya.



Pada Akhirnya, Kemampuan Tidak Selalu Datang dengan Suara yang Keras



Dalam banyak lingkungan sosial, kita cenderung memperhatikan orang yang paling terlihat.



Orang yang paling banyak berbicara dianggap paling percaya diri.



Orang yang paling aktif dianggap paling memahami.



Orang yang paling sering tampil dianggap paling kompeten.



Padahal, kenyataan psikologis manusia jauh lebih kompleks.



Ada orang yang berpikir keras tetapi tidak banyak bicara.



Ada orang yang memiliki banyak pengalaman tetapi tidak merasa perlu menceritakannya.



Ada orang yang memahami materi tetapi memilih mengamati.



Ada pula orang yang sebenarnya memiliki banyak ide, tetapi membutuhkan waktu untuk mengubah pikirannya menjadi kata-kata.



Karena itu, diam seharusnya tidak langsung dianggap sebagai kelemahan.



Dalam konteks tertentu, diam bisa menjadi bentuk pengamatan.



Bisa menjadi strategi.



Bisa menjadi tanda seseorang sedang memproses informasi.



Bisa juga merupakan bentuk kepercayaan diri yang tidak bergantung pada perhatian orang lain.



Namun, diam juga tidak otomatis merupakan tanda kecerdasan atau bakat.



Yang paling bijaksana adalah melihat apa yang terjadi di balik diam tersebut.



Sebab pada akhirnya, kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa keras suaranya di dalam ruangan, tetapi oleh kualitas cara ia berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan bertindak ketika kesempatan benar-benar datang.



Dan mungkin, itulah salah satu alasan mengapa beberapa orang berbakat tidak selalu menjadi orang yang paling banyak bicara dalam sebuah pelatihan.



Mereka tidak selalu merasa perlu mengatakan bahwa mereka mampu.



