7 Alasan Orang yang Sedang Menderita Sulit untuk Berubah Menurut Psikologi

seseorang yang sulit berubah saat menderita / foto: Magnific/armmypicca

JawaPos.com - Ada sebuah anggapan yang sering kita dengar: “Kalau hidupnya sudah sangat menderita, seharusnya dia mau berubah.”

Sekilas, anggapan tersebut terdengar masuk akal. Bukankah rasa sakit seharusnya membuat seseorang sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki?



Namun, psikologi menunjukkan bahwa manusia tidak selalu bekerja seperti itu.



Dalam kondisi tertentu, penderitaan justru dapat membuat seseorang semakin sulit berubah. Bukan karena ia malas, bodoh, tidak punya kemauan, atau sengaja mempertahankan kehidupannya yang buruk. Ketika seseorang terlalu lama berada dalam tekanan, kemampuan untuk berpikir jernih, mengambil keputusan, mengendalikan emosi, dan melihat kemungkinan masa depan dapat ikut terganggu.



Inilah salah satu alasan mengapa kita terkadang melihat seseorang terus berada dalam situasi yang menyakitkan, meskipun dari luar terlihat jelas bahwa ia seharusnya segera pergi atau melakukan perubahan.



Ia mungkin tahu bahwa hidupnya tidak baik-baik saja.



Ia mungkin bahkan sangat ingin berubah.



Tetapi mengetahui bahwa sesuatu harus berubah tidak selalu berarti seseorang memiliki tenaga psikologis untuk benar-benar melakukannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat 7 alasan mengapa orang yang sedang menderita bisa mengalami kesulitan untuk berubah menurut perspektif psikologi.



1. Penderitaan Menghabiskan Energi Mental



Perubahan membutuhkan energi.



Kita sering membayangkan perubahan hanya sebagai persoalan niat: seseorang tinggal mengambil keputusan, kemudian melakukan tindakan.



Padahal, perubahan membutuhkan banyak proses mental.



Seseorang harus mampu memahami situasinya, mempertimbangkan pilihan, mengendalikan impuls, membuat rencana, menghadapi ketidakpastian, dan bertahan ketika hasil belum terlihat.



Masalahnya, penderitaan yang berkepanjangan dapat menghabiskan sumber daya psikologis seseorang.



Bayangkan seseorang yang setiap hari harus menghadapi konflik keluarga, tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, kesepian, atau lingkungan yang tidak aman.



Pikirannya mungkin sudah penuh sejak bangun tidur.



Energinya habis untuk bertahan sampai malam.



Dalam kondisi seperti itu, pertanyaan seperti:



“Apa yang harus saya lakukan agar hidup saya berubah lima tahun dari sekarang?”



bisa terasa sangat berat.



Bukan karena orang tersebut tidak memiliki masa depan.



Tetapi karena pikirannya sedang sibuk menghadapi masalah hari ini.



Dalam psikologi, kondisi tekanan yang tinggi dapat memengaruhi perhatian, pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan fungsi eksekutif. Ketika kapasitas mental seseorang banyak terserap untuk menghadapi ancaman dan stres, kemampuan untuk merancang perubahan jangka panjang bisa ikut menurun.



Itulah mengapa seseorang yang sedang menderita kadang hanya mampu berpikir:



“Bagaimana saya bisa melewati hari ini?”



Bukan:



“Bagaimana saya membangun kehidupan yang lebih baik?”



Perbedaan tersebut sangat penting.



Orang yang berada dalam kondisi stabil memiliki lebih banyak ruang mental untuk merencanakan masa depan. Sementara orang yang terus-menerus berada dalam tekanan mungkin hanya berusaha mempertahankan dirinya agar tetap berjalan.



Karena itu, mengatakan kepada seseorang yang sedang kewalahan, “Kamu tinggal berubah,” sering kali tidak banyak membantu.



Bisa jadi ia tidak membutuhkan ceramah.



Ia membutuhkan sedikit ruang untuk bernapas terlebih dahulu.



2. Penderitaan yang Berulang Dapat Melahirkan Learned Helplessness



Salah satu konsep psikologi yang sering digunakan untuk menjelaskan kesulitan seseorang dalam mengubah keadaan adalah learned helplessness, atau ketidakberdayaan yang dipelajari.



Konsep ini dikembangkan dari penelitian Martin Seligman dan rekan-rekannya.



Secara sederhana, learned helplessness menggambarkan keadaan ketika seseorang mengalami berbagai situasi buruk yang terasa tidak dapat dikendalikan secara berulang-ulang.



Lama-kelamaan, seseorang dapat belajar bahwa:



“Apa pun yang saya lakukan, hasilnya akan tetap sama.”



Di titik tertentu, masalahnya bukan lagi sekadar situasi buruk.



Masalahnya adalah keyakinan bahwa tindakan tidak akan menghasilkan perbedaan.



Misalnya seseorang sudah berkali-kali mencoba memperbaiki kehidupannya.



Ia pernah mencari pekerjaan tetapi gagal.



Ia pernah mencoba memperbaiki hubungan tetapi ditolak.



Ia pernah meminta bantuan tetapi tidak mendapatkan respons.



Ia pernah mencoba memulai sesuatu tetapi kembali gagal.



Setelah pengalaman seperti itu terjadi berkali-kali, seseorang dapat mulai kehilangan kepercayaan bahwa usahanya memiliki pengaruh.



Akhirnya muncul pikiran:



“Percuma.”



“Saya sudah pernah mencoba.”



“Tidak akan ada yang berubah.”



“Memang hidup saya seperti ini.”



Menariknya, seseorang mungkin tetap menderita.



Tetapi ia tidak lagi percaya bahwa dirinya mampu mengubah penderitaan tersebut.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang dari luar terlihat “tidak berusaha”, sementara dari dalam dirinya mungkin sedang terjadi konflik yang sangat besar.



Ia bukan selalu tidak ingin keluar.



Ia mungkin sudah terlalu sering mengalami kegagalan sehingga kemungkinan berhasil terasa tidak nyata baginya.



Namun, penting untuk dipahami bahwa learned helplessness bukan berarti seseorang pasti selamanya tidak berdaya.



Keyakinan tersebut dapat berubah ketika seseorang mulai mendapatkan pengalaman bahwa tindakannya benar-benar menghasilkan perubahan.



Karena itu, perubahan sering kali perlu dimulai dari langkah yang sangat kecil.



Bukan langsung:



“Ubahlah hidupmu.”



Tetapi:



“Mari kita cari satu hal kecil yang masih bisa kamu kendalikan.”



3. Otak Cenderung Memilih Hal yang Familiar daripada Hal yang Tidak Pasti



Ada alasan lain mengapa seseorang dapat bertahan dalam situasi yang menyakitkan: sesuatu yang familiar sering terasa lebih aman daripada sesuatu yang tidak diketahui.



Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari prediktabilitas.



Situasi buruk yang sudah dikenal terkadang terasa lebih mudah diprediksi dibandingkan kehidupan baru yang belum diketahui.



Misalnya seseorang berada dalam pekerjaan yang membuatnya stres.



Ia tahu pekerjaannya buruk.



Ia tahu setiap hari terasa melelahkan.



Tetapi ia juga tahu berapa gajinya, siapa atasannya, bagaimana rutinitasnya, dan apa yang akan terjadi besok.



Kemudian muncul pilihan untuk mengundurkan diri.



Secara objektif, mungkin pekerjaan baru lebih menjanjikan.



Tetapi pekerjaan baru juga mengandung ketidakpastian.



Bagaimana jika gagal?



Bagaimana jika tidak diterima?



Bagaimana jika pendapatannya lebih kecil?



Bagaimana jika lingkungan baru lebih buruk?



Akibatnya, otak dapat melihat perubahan sebagai sebuah risiko.



Hal yang menarik adalah manusia tidak selalu memilih pilihan yang paling baik secara objektif. Dalam kondisi tertentu, kita memilih pilihan yang terasa paling dapat diprediksi.



Inilah sebabnya seseorang bisa berkata:



“Saya tahu hubungan ini tidak sehat, tetapi saya takut sendirian.”



Atau:



“Saya benci pekerjaan ini, tetapi saya takut memulai dari nol.”



Atau:



“Saya tahu kebiasaan ini merusak saya, tetapi saya tidak tahu harus menggantinya dengan apa.”



Jadi, mempertahankan sesuatu yang buruk tidak selalu berarti seseorang menyukainya.



Kadang-kadang ia hanya lebih takut terhadap ketidakpastian daripada terhadap penderitaan yang sudah dikenalnya.



4. Penderitaan Dapat Mengubah Cara Seseorang Melihat Dirinya Sendiri



Perubahan perilaku sering kali tidak cukup hanya dengan mengubah tindakan.



Seseorang juga perlu memiliki keyakinan tertentu tentang dirinya.



Masalahnya, penderitaan yang berlangsung lama dapat memengaruhi self-concept, yaitu cara seseorang memandang dirinya sendiri.



Awalnya seseorang mungkin berkata:



“Saya sedang gagal.”



Tetapi setelah mengalami kegagalan berulang kali, pikirannya dapat berubah menjadi:



“Saya memang orang gagal.”



Perbedaannya sangat besar.



Kalimat pertama menggambarkan sebuah kondisi.



Kalimat kedua menggambarkan identitas.



Ketika masalah sudah melekat pada identitas, perubahan menjadi lebih sulit.



Seseorang mungkin mulai berpikir:



“Saya memang tidak pintar.”



“Saya selalu membuat semuanya berantakan.”



“Saya bukan orang yang disiplin.”



“Saya memang tidak pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik.”



“Orang seperti saya tidak mungkin sukses.”



Keyakinan seperti ini dapat menciptakan lingkaran psikologis.



Seseorang percaya dirinya tidak mampu → ia mencoba lebih sedikit → hasilnya tidak berubah → keyakinannya semakin kuat → ia semakin tidak mencoba.



Akibatnya, penderitaan tidak hanya terjadi pada kehidupan nyata.



Penderitaan juga mulai hidup di dalam cara seseorang mendefinisikan dirinya.



Karena itu, salah satu bagian penting dari perubahan adalah memisahkan:



“Saya sedang mengalami masalah”



dari:



“Saya adalah masalah.”



Seseorang bisa mengalami kegagalan tanpa menjadi seorang yang gagal.



Seseorang bisa kehilangan pekerjaan tanpa kehilangan seluruh nilai dirinya.



Seseorang bisa memiliki masa lalu yang buruk tanpa berarti seluruh masa depannya sudah ditentukan.



Perubahan menjadi lebih mungkin ketika seseorang mulai melihat dirinya sebagai manusia yang sedang berada dalam keadaan tertentu, bukan sebagai manusia yang selamanya ditentukan oleh keadaan tersebut.



5. Rasa Malu dan Bersalah Dapat Membuat Seseorang Semakin Menarik Diri



Penderitaan sering kali menghasilkan emosi sekunder seperti rasa malu, rasa bersalah, dan rendah diri.



Dan emosi-emosi tersebut dapat menjadi penghalang perubahan.



Misalnya seseorang mengalami masalah finansial.



Ia mungkin bukan hanya memikirkan bagaimana membayar utangnya.



Ia juga berpikir:



“Saya bodoh sekali.”



“Bagaimana orang lain akan melihat saya?”



“Saya malu menceritakannya.”



“Seharusnya saya bisa lebih baik.”



Akhirnya energi mental yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan masalah justru digunakan untuk menyembunyikan masalah tersebut.



Hal yang sama dapat terjadi pada berbagai bidang kehidupan.



Seseorang yang mengalami kegagalan dalam hubungan mungkin malu untuk mencari bantuan.



Seseorang yang gagal dalam karier mungkin takut mencoba lagi karena takut mengalami kegagalan kedua.



Seseorang yang sudah lama tidak produktif mungkin merasa malu karena melihat teman-temannya semakin maju.



Kemudian ia semakin mengisolasi diri.



Dan semakin ia mengisolasi diri, semakin sedikit dukungan yang tersedia.



Terbentuklah lingkaran:



menderita → malu → menarik diri → kehilangan dukungan → semakin menderita.



Inilah mengapa pendekatan yang penuh penghukuman sering kali kontraproduktif.



Kalimat seperti:



“Makanya jangan malas.”



“Kamu sendiri yang membuat hidupmu seperti ini.”



“Kalau mau sukses ya jangan banyak alasan.”



mungkin terdengar seperti motivasi.



Namun bagi seseorang yang sudah penuh rasa malu, kalimat tersebut justru dapat memperkuat keyakinan bahwa dirinya tidak berharga.



Empati bukan berarti membenarkan semua perilaku.



Empati berarti memahami kondisi psikologis seseorang sebelum membantu mereka bergerak keluar darinya.



6. Perubahan Memerlukan Harapan, Sedangkan Penderitaan Dapat Menghancurkan Harapan



Salah satu bahan bakar terpenting dalam perubahan adalah harapan.



Seseorang harus memiliki setidaknya sedikit keyakinan bahwa tindakan yang dilakukannya memiliki kemungkinan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.



Tanpa harapan, tindakan terasa tidak masuk akal.



Bayangkan seseorang percaya bahwa:



“Mau mencoba apa pun, hidup saya tetap akan gagal.”



Dalam perspektifnya, mengapa ia harus berusaha?



Harapan bukan berarti optimisme berlebihan.



Harapan lebih dekat dengan keyakinan bahwa:



“Mungkin ada jalan lain, dan saya mungkin bisa melakukan sesuatu untuk bergerak ke sana.”



Penderitaan yang berkepanjangan dapat membuat kemungkinan tersebut semakin sulit dipercaya.



Ketika seseorang terlalu sering kecewa, otaknya dapat mulai mengantisipasi kekecewaan berikutnya.



Ia tidak lagi bertanya:



“Bagaimana kalau berhasil?”



Ia justru bertanya:



“Untuk apa mencoba kalau akhirnya gagal lagi?”



Akibatnya, peluang perubahan menjadi semakin kecil.



Inilah paradoks penderitaan:



Untuk keluar dari penderitaan seseorang perlu bertindak, tetapi penderitaan itu sendiri dapat membuat seseorang kehilangan keyakinan bahwa tindakannya akan berhasil.



Karena itu, harapan sering kali perlu dibangun kembali secara bertahap.



Bukan dengan mengatakan:



“Semua akan baik-baik saja.”



Tetapi dengan membantu seseorang menemukan bukti kecil bahwa tindakannya masih memiliki pengaruh.



Misalnya:



Hari ini ia berhasil bangun lebih pagi.



Besok ia menyelesaikan satu tugas.



Minggu berikutnya ia mulai berolahraga.



Kemudian ia berani meminta bantuan.



Setiap keberhasilan kecil dapat memberikan pesan psikologis:



“Ternyata saya masih bisa melakukan sesuatu.”



Dan dari sana, rasa memiliki kendali dapat mulai tumbuh kembali.



7. Perubahan Terasa Mengancam karena Mengharuskan Seseorang Meninggalkan Versi Lama Dirinya



Alasan terakhir mungkin yang paling dalam.



Berubah bukan hanya berarti mendapatkan sesuatu yang baru.



Berubah juga berarti meninggalkan sesuatu yang lama.



Dan kehilangan bisa terasa menakutkan.



Bahkan ketika sesuatu yang lama sebenarnya menyakitkan.



Seseorang mungkin sudah bertahun-tahun membangun identitas tertentu.



Ia terbiasa menjadi orang yang selalu mengalah.



Terbiasa menjadi orang yang tidak mengatakan “tidak”.



Terbiasa menjadi orang yang bergantung pada orang lain.



Terbiasa menganggap dirinya tidak mampu.



Terbiasa hidup dalam kekacauan.



Ketika ia mulai berubah, bukan hanya perilakunya yang berubah.



Hubungannya dengan orang lain mungkin ikut berubah.



Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak nyaman.



Ia mungkin mulai mendapatkan penolakan.



Ia mungkin merasa bersalah karena mulai memasang batas.



Ia bahkan mungkin bertanya:



“Kalau saya tidak lagi menjadi diri saya yang dulu, lalu siapa saya?”



Inilah mengapa perubahan psikologis sering kali tidak sederhana.



Seseorang tidak hanya perlu belajar perilaku baru.



Ia juga perlu membangun identitas baru yang terasa masuk akal baginya.



Misalnya, seseorang yang selama ini melihat dirinya sebagai “orang yang selalu gagal” mungkin perlu perlahan membangun identitas:



“Saya adalah orang yang bisa belajar.”



Seseorang yang terbiasa menyenangkan semua orang mungkin perlu belajar:



“Saya bisa peduli kepada orang lain tanpa mengorbankan diri sendiri.”



Seseorang yang terbiasa menyerah mungkin perlu belajar:



“Saya tidak harus langsung berhasil. Saya hanya perlu terus bergerak.”



Perubahan yang bertahan lama biasanya bukan hanya tentang melakukan sesuatu secara berbeda.



Ia juga tentang mulai melihat diri sendiri secara berbeda.



Jadi, Mengapa Orang yang Menderita Sulit Berubah?



Jika ketujuh alasan tersebut digabungkan, kita dapat melihat sebuah gambaran yang lebih manusiawi.



Seseorang yang menderita mungkin:



kehabisan energi mental,



merasa tidak memiliki kendali,



takut terhadap ketidakpastian,



memiliki pandangan negatif terhadap dirinya,



dibebani rasa malu dan bersalah,



kehilangan harapan,



serta takut kehilangan identitas lama yang sudah dikenalnya.



Dalam kondisi seperti itu, perubahan bukanlah sekadar persoalan “mau atau tidak mau.”



Ada kalanya persoalannya adalah:



“Apakah saya masih memiliki kapasitas psikologis untuk berubah?”



Pertanyaan tersebut jauh lebih penting.



Sebab kita sering menilai perilaku seseorang hanya berdasarkan apa yang terlihat dari luar.



Kita melihat seseorang tidak meninggalkan pekerjaan yang buruk.



Kita melihat seseorang tetap berada dalam hubungan yang menyakitkan.



Kita melihat seseorang terus melakukan kebiasaan yang merusak dirinya.



Kita kemudian berpikir:



“Kenapa dia tidak pergi saja?”



Padahal kita tidak melihat seluruh pertempuran yang terjadi di dalam dirinya.



Mungkin ia sedang berjuang melawan ketakutan.



Mungkin ia tidak percaya dirinya mampu.



Mungkin ia pernah mencoba dan gagal berkali-kali.



Mungkin ia tidak memiliki dukungan.



Mungkin ia sudah terlalu lama hidup dalam keadaan bertahan sehingga tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan cara yang berbeda.



Perubahan Tidak Selalu Dimulai dari Keputusan Besar



Salah satu kesalahan dalam memahami perubahan adalah menganggap perubahan harus selalu dramatis.



Kita membayangkan seseorang harus tiba-tiba:



berhenti, pergi, memulai dari nol, menjadi disiplin, berpikir positif, dan mengubah hidupnya sekaligus.



Padahal perubahan psikologis sering kali lebih realistis jika dimulai dari sesuatu yang kecil.



Satu percakapan.



Satu batasan.



Satu keputusan.



Satu kebiasaan.



Satu permintaan bantuan.



Satu langkah yang bisa dikendalikan.



Ketika seseorang sudah lama merasa tidak berdaya, langkah kecil justru bisa sangat penting karena memberikan pengalaman baru:



“Ternyata tindakan saya memiliki pengaruh.”



Dari sana, kepercayaan diri dapat berkembang.



Bukan karena seseorang tiba-tiba menjadi kuat.



Tetapi karena ia mulai mengumpulkan bukti bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk memengaruhi hidupnya.



Kesimpulan



Orang yang sedang menderita tidak selalu sulit berubah karena mereka tidak ingin berubah.



Terkadang mereka sulit berubah karena penderitaan itu sendiri telah memengaruhi cara mereka berpikir, merasa, mengambil keputusan, dan memandang masa depan.



Tekanan yang berkepanjangan dapat menghabiskan energi mental.



Pengalaman buruk yang berulang dapat membuat seseorang merasa tidak berdaya.



Ketidakpastian membuat perubahan terasa berbahaya.



Kegagalan dapat berubah menjadi identitas negatif.



Rasa malu dapat membuat seseorang mengisolasi diri.



Kekecewaan dapat menghancurkan harapan.



Dan perubahan identitas dapat terasa menakutkan.



Karena itu, ketika melihat seseorang yang sedang terjebak dalam kehidupannya, mungkin pertanyaan yang lebih baik bukan:



“Kenapa dia tidak berubah?”



Tetapi:



“Apa yang membuat perubahan terasa begitu sulit baginya?”



Pertanyaan tersebut mengubah cara kita melihat manusia.



Kita tidak lagi hanya melihat hasil akhirnya.



Kita mulai melihat proses psikologis yang ada di baliknya.



Dan mungkin, dari situlah perubahan sebenarnya bisa dimulai.



Bukan dengan memaksa seseorang untuk langsung berlari.



Tetapi dengan membantunya menemukan kembali satu langkah yang masih sanggup ia ambil.



Karena terkadang, bagi seseorang yang sudah terlalu lama bertahan, satu langkah kecil bukanlah tanda kelemahan.



