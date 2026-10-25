6 Alasan Mengapa Postingan Media Sosial Kamu Tidak Mendapat Banyak Like Menurut Psikologi

seseorang yang tidak mendapat banyak like / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Pernahkah kamu mengunggah sesuatu di media sosial dengan penuh keyakinan, lalu beberapa jam kemudian kembali mengecek notifikasi dan mendapati jumlah like yang jauh lebih sedikit dari yang kamu harapkan?

Mungkin kamu mulai bertanya-tanya:



"Apa postinganku membosankan?"



"Apakah orang-orang tidak menyukaiku?"



"Kenapa postingan orang lain bisa mendapat ratusan atau ribuan like, sementara punyaku hanya sedikit?"



Perasaan seperti itu sangat umum. Media sosial membuat respons orang lain terhadap diri kita terlihat begitu jelas. Sebuah angka kecil di bawah foto atau video dapat terasa seperti penilaian terhadap diri kita secara pribadi.



Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami: jumlah like tidak selalu mencerminkan seberapa menarik, berharga, atau berkualitas diri seseorang.



Psikologi manusia justru menunjukkan bahwa keputusan seseorang untuk memberikan like dipengaruhi oleh banyak faktor. Perhatian, emosi, kebiasaan, hubungan sosial, rasa aman, bahkan usaha mental yang diperlukan untuk memahami sebuah postingan dapat menentukan apakah seseorang akhirnya menekan tombol like atau hanya melewatinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat enam alasan psikologis mengapa postingan media sosial kamu mungkin tidak mendapatkan banyak like.



1. Postinganmu Tidak Memberikan Alasan Emosional yang Cukup untuk Direspons



Manusia tidak selalu bereaksi terhadap sesuatu hanya karena sesuatu itu bagus.



Kita lebih cenderung bereaksi terhadap sesuatu yang membangkitkan emosi.



Ini merupakan salah satu prinsip penting dalam psikologi perhatian. Ketika melihat ratusan konten dalam sehari, otak tidak memiliki kapasitas untuk memberikan perhatian yang sama kepada semuanya. Konten yang terasa datar atau tidak menimbulkan respons emosional lebih mudah dilewati.



Bayangkan dua postingan berikut.



Postingan pertama:



"Hari ini pergi ke pantai. Tempatnya bagus."



Postingan kedua:



"Setelah beberapa bulan merasa benar-benar lelah, akhirnya hari ini aku bisa duduk di pantai dan tidak memikirkan apa pun selama satu jam."



Keduanya mungkin menggunakan foto pantai yang sama.



Namun secara psikologis, postingan kedua memberikan sesuatu yang berbeda: emosi dan cerita.



Pembaca dapat merasakan kelegaan, kelelahan, atau bahkan pengalaman yang mirip dengan dirinya sendiri.



Inilah yang membuat konten tertentu terasa lebih "mengena".



Emosi membuat orang berhenti



Perhatian manusia sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang dianggap relevan secara emosional.



Rasa senang, lucu, terharu, penasaran, kagum, terkejut, bahkan marah dapat membuat seseorang memberikan perhatian lebih lama.



Bukan berarti setiap postingan harus dibuat dramatis.



Masalahnya bukan bahwa konten harus selalu membuat orang menangis atau tertawa.



Yang lebih penting adalah:



Apakah postinganmu membuat orang merasakan sesuatu?



Foto makanan mungkin bagus.



Tetapi cerita tentang kenapa makanan itu mengingatkan seseorang pada rumah masa kecilnya bisa jauh lebih menarik.



Foto perjalanan mungkin indah.



Tetapi cerita tentang bagaimana perjalanan tersebut membuat seseorang berani melakukan sesuatu yang sebelumnya ditakuti dapat menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat.



Jadi, apa yang bisa dilakukan?



Sebelum mengunggah sesuatu, tanyakan:



"Perasaan apa yang mungkin muncul pada orang yang melihat ini?"



Jika jawabannya adalah "entahlah", mungkin postingan tersebut belum memiliki daya emosional yang cukup.



Tidak perlu mengubah kepribadian atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu.



Cukup tambahkan konteks, cerita, pengalaman, atau sudut pandang pribadi.



Karena sering kali, orang tidak mengingat apa yang kamu posting, tetapi mereka mengingat bagaimana postingan itu membuat mereka merasa.



2. Orang Tidak Merasa Terhubung Secara Pribadi dengan Kontenmu



Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah keterhubungan sosial.



Kita ingin merasa dipahami dan menemukan pengalaman yang mirip dengan orang lain.



Inilah salah satu alasan mengapa postingan yang terasa "relatable" sering mendapatkan respons lebih tinggi.



Misalnya kamu menulis:



"Aku sedang belajar mengembangkan diri."



Kalimat tersebut tidak salah.



Tetapi sangat umum.



Sekarang bandingkan dengan:



"Ada fase ketika aku merasa semua orang sudah maju, sementara hidupku seperti jalan di tempat. Baru belakangan aku sadar bahwa membandingkan timeline hidupku dengan orang lain hanya membuatku semakin lelah."



Post kedua memberikan sesuatu yang lebih personal.



Orang yang pernah mengalami hal serupa mungkin berpikir:



"Aku juga pernah merasa seperti ini."



Pada saat itulah muncul rasa keterhubungan.



Dan ketika seseorang merasa terhubung, kemungkinan untuk memberikan respons biasanya meningkat.



Orang lebih mudah bereaksi terhadap sesuatu yang mencerminkan dirinya



Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia secara alami tertarik pada informasi yang berhubungan dengan dirinya sendiri.



Itulah sebabnya sebuah kalimat seperti:



"Buat kamu yang sedang berusia 20-an dan merasa tertinggal..."



dapat menarik perhatian kelompok tertentu.



Bukan karena kalimat tersebut secara objektif lebih bagus, tetapi karena pembaca merasa:



"Ini tentang aku."



Bandingkan dengan:



"Semua orang harus terus berkembang."



Pesannya positif, tetapi terlalu luas.



Jika ingin mendapatkan respons yang lebih besar, terkadang kamu justru perlu menjadi lebih spesifik, bukan lebih umum.



Misalnya:



"Untuk kamu yang baru mulai bekerja..."



"Untuk orang yang sering merasa tidak cukup baik..."



"Untuk kamu yang sedang membangun bisnis sendirian..."



"Untuk orang yang kelihatannya tenang tetapi sebenarnya sering overthinking..."



Semakin spesifik sebuah pengalaman, semakin mudah orang tertentu merasa terwakili.



3. Kamu Terlalu Berusaha Terlihat Sempurna



Ini adalah salah satu paradoks terbesar di media sosial.



Banyak orang berpikir:



"Kalau aku ingin mendapatkan banyak like, aku harus terlihat sukses, bahagia, menarik, dan sempurna."



Namun secara psikologis, kesempurnaan yang berlebihan justru dapat menciptakan jarak.



Bayangkan seseorang yang setiap postingannya menunjukkan:



perjalanan mahal,



restoran mewah,



tubuh sempurna,



pekerjaan sukses,



pencapaian,



kehidupan sosial yang menyenangkan.



Secara visual, semuanya mungkin menarik.



Tetapi setelah melihat beberapa postingan, orang lain mungkin merasa:



"Aku tidak punya hubungan dengan kehidupan orang ini."



Sebaliknya, seseorang yang sesekali menunjukkan sisi manusiawinya dapat terasa lebih dekat.



Misalnya:



"Foto pertama terlihat sempurna. Foto kedua adalah kenyataan setelah aku hampir jatuh karena salah mengambil posisi."



Atau:



"Kelihatannya produktif dari luar. Padahal tadi pagi aku menghabiskan 40 menit hanya untuk menatap layar dan tidak tahu harus mulai dari mana."



Hal-hal kecil seperti ini menciptakan kemanusiaan dalam konten.



Mengapa ketidaksempurnaan bisa menarik?



Karena manusia tidak hanya mencari informasi.



Kita mencari hubungan.



Jika seseorang terlihat terlalu sempurna, kita mungkin mengaguminya.



Tetapi jika seseorang terlihat manusiawi, kita lebih mudah merasa dekat dengannya.



Ada perbedaan antara:



"Aku ingin menjadi seperti orang ini."



dan



"Aku merasa orang ini seperti aku."



Keduanya dapat menghasilkan perhatian, tetapi jenis hubungan psikologisnya berbeda.



Jika tujuanmu adalah membangun komunitas atau hubungan dengan audiens, menjadi sedikit lebih autentik sering kali lebih efektif daripada terus berusaha terlihat sempurna.



Tentu saja, autentik bukan berarti harus membuka semua masalah pribadi.



Kamu tetap memiliki hak atas privasi.



Intinya adalah menghindari kesan bahwa setiap aspek kehidupanmu telah dikurasi agar terlihat tanpa cela.



4. Kamu Mengharapkan Like dari Orang yang Sebenarnya Tidak Terlalu Dekat denganmu



Ini sering dilupakan ketika seseorang melihat jumlah like.



Kita cenderung menganggap:



"Kalau mereka melihat postinganku, kenapa mereka tidak like?"



Padahal melihat sesuatu dan memberikan respons adalah dua perilaku yang berbeda.



Seseorang mungkin melihat postinganmu selama dua detik, tersenyum, lalu melanjutkan scrolling.



Bukan berarti dia tidak menyukai kamu.



Bisa jadi dia hanya tidak merasa perlu melakukan tindakan tambahan.



Like membutuhkan keputusan kecil



Menekan tombol like memang sangat mudah.



Tetapi tetap saja membutuhkan keputusan:



"Apakah aku ingin memberikan respons terhadap ini?"



Orang bisa saja:



sedang terburu-buru,



sedang lelah,



hanya ingin melihat konten tanpa berinteraksi,



tidak tahu harus memberikan respons apa,



melihat postinganmu tetapi tidak merasa cukup terhubung untuk menekan tombol,



atau memang memiliki kebiasaan jarang memberikan like.



Dengan kata lain:



Tidak adanya like bukan berarti adanya penolakan.



Ini penting karena manusia memiliki kecenderungan melakukan personalisasi terhadap kejadian sosial.



Misalnya, ketika postinganmu sepi, kamu berpikir:



"Mereka tidak menyukaiku."



Padahal mungkin penjelasannya jauh lebih sederhana:



"Orang-orang melihatnya, tetapi tidak sedang berada dalam mode untuk berinteraksi."



Kita sering memberikan makna psikologis yang terlalu besar terhadap angka yang sebenarnya tidak mampu menjelaskan seluruh konteks.



5. Kamu Membuat Konten untuk Mendapatkan Validasi, Bukan untuk Memberikan Sesuatu



Ini adalah bagian yang cukup sensitif.



Terkadang seseorang mengunggah sesuatu dengan pertanyaan tersembunyi:



"Apakah aku cukup menarik?"



atau:



"Apakah orang akan menganggap hidupku keren?"



Ketika motivasi utama berasal dari kebutuhan mendapatkan validasi, angka like menjadi sangat penting secara emosional.



Jika like banyak:



"Aku berharga."



Jika like sedikit:



"Berarti aku tidak menarik."



Masalahnya bukan pada keinginan mendapatkan respons.



Itu manusiawi.



Masalah muncul ketika harga diri mulai bergantung pada respons tersebut.



Coba ubah pertanyaannya



Daripada bertanya:



"Berapa banyak like yang akan aku dapat?"



coba bertanya:



"Apa yang bisa orang dapat dari postingan ini?"



Misalnya:



Apakah postingan ini menghibur?



Apakah membuat seseorang merasa tidak sendirian?



Apakah memberikan informasi?



Apakah membantu seseorang memahami sesuatu?



Apakah membuat orang berpikir?



Apakah menceritakan pengalaman yang mungkin berguna bagi orang lain?



Perubahan kecil dalam cara berpikir ini dapat mengubah cara seseorang membuat konten.



Dari:



"Lihat aku."



menjadi:



"Ini mungkin berguna atau berarti untuk kamu."



Konten kedua biasanya terasa lebih berorientasi pada audiens.



6. Kamu Membandingkan Dirimu dengan Orang yang Memiliki Kondisi Psikologis dan Sosial yang Berbeda



Mungkin ini alasan yang paling penting.



Kamu melihat seseorang mendapatkan 10.000 like.



Kemudian kamu melihat postinganmu mendapatkan 50.



Lalu otak membuat kesimpulan:



"Konten dia 200 kali lebih menarik daripada kontenku."



Belum tentu.



Kamu tidak mengetahui seluruh variabel di belakang angka tersebut.



Orang tersebut mungkin memiliki:



jumlah pengikut yang jauh lebih besar,



komunitas yang lebih aktif,



hubungan sosial yang lebih kuat,



reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun,



audiens yang lebih sesuai dengan jenis kontennya,



tingkat keterlibatan yang berbeda,



atau sekadar momentum yang lebih baik.



Jadi membandingkan jumlah like tanpa mempertimbangkan konteks sama seperti membandingkan dua pertandingan tanpa melihat siapa lawannya.



Media sosial membuat perbandingan menjadi tidak seimbang



Ada satu hal menarik tentang media sosial.



Kamu melihat hasil akhir orang lain, tetapi mengalami proses lengkap dirimu sendiri.



Kamu melihat:



"Dia mendapatkan 5.000 like."



Tetapi kamu tidak melihat:



berapa tahun dia membangun audiens,



berapa banyak postingan yang gagal,



berapa banyak konten yang tidak mendapatkan respons,



berapa kali dia mencoba,



siapa saja yang membantunya,



dan kondisi sosial seperti apa yang membuat audiensnya terbentuk.



Sementara itu, kamu melihat seluruh kegagalanmu sendiri.



Akibatnya, perbandingan tersebut hampir selalu terasa tidak adil.



Jadi, Apakah Jumlah Like Itu Tidak Penting?



Bukan berarti jumlah like sama sekali tidak berguna.



Like dapat menjadi salah satu indikator bahwa kontenmu mendapatkan respons.



Tetapi like bukan alat ukur yang sempurna untuk menentukan kualitas diri maupun kualitas hidupmu.



Sebuah postingan dengan 30 like bisa saja sangat berarti bagi seseorang.



Satu orang mungkin membaca tulisanmu dan merasa:



"Aku ternyata tidak sendirian."



Orang tersebut mungkin tidak menekan tombol like.



Tetapi postinganmu tetap memberikan dampak.



Inilah alasan mengapa angka media sosial sebaiknya diperlakukan sebagai data, bukan sebagai penilaian terhadap harga diri.



Cara Membuat Postingan yang Lebih Menarik Secara Psikologis



Jika kamu ingin meningkatkan kemungkinan mendapatkan respons, kamu tidak harus menjadi orang lain.



Cobalah memperhatikan beberapa prinsip berikut.



1. Bangkitkan emosi



Jangan hanya memberikan informasi.



Berikan perspektif, cerita, pengalaman, humor, atau sesuatu yang membuat orang merasakan sesuatu.



2. Jadilah spesifik



Daripada mengatakan:



"Hidup memang sulit."



Ceritakan situasi konkretnya.



Misalnya:



"Ada hari ketika aku membuka laptop pukul 08.00, tetapi sampai pukul 10.00 belum menyelesaikan apa pun karena terlalu banyak memikirkan apa yang harus dikerjakan."



Detail membuat pengalaman terasa nyata.



3. Berikan sesuatu kepada audiens



Buat orang merasa bahwa setelah membaca postinganmu, mereka mendapatkan sesuatu.



Bisa berupa:



wawasan,



hiburan,



inspirasi,



informasi,



perspektif baru,



atau perasaan bahwa mereka dipahami.



4. Jangan terlalu sempurna



Tidak perlu membongkar kehidupan pribadi.



Tetapi jangan takut menunjukkan bahwa kamu adalah manusia biasa.



Kesalahan kecil, proses, kegagalan, atau cerita di balik hasil akhir dapat membuat konten lebih relatable.



5. Kenali siapa audiensmu



Tidak semua orang adalah targetmu.



Jika kamu berbicara kepada semua orang, pesanmu sering kali terasa terlalu umum.



Lebih baik membuat satu orang merasa:



"Ini benar-benar aku."



daripada membuat seribu orang berpikir:



"Lumayan."



6. Jangan jadikan like sebagai ukuran harga diri



Ini mungkin yang paling penting.



Gunakan angka untuk mengevaluasi strategi konten, bukan untuk mengevaluasi nilai dirimu sebagai manusia.



Jika sebuah postingan mendapatkan sedikit respons, pertanyaannya bukan:



"Apa yang salah denganku?"



Tetapi:



"Apa yang bisa kupelajari dari respons terhadap konten ini?"



Pertanyaan kedua jauh lebih sehat dan produktif.



Kesimpulan: Like Bukan Cermin Sempurna dari Nilai Dirimu



Media sosial membuat perhatian manusia terlihat dalam bentuk angka.



10 like.



100 like.



1.000 like.



10.000 like.



Karena angka terlihat objektif, kita mudah menganggapnya sebagai ukuran yang objektif pula terhadap diri kita.



Padahal tidak demikian.



Jumlah like merupakan hasil dari banyak faktor: emosi, relevansi, hubungan sosial, kebiasaan pengguna, karakter audiens, konteks postingan, dan berbagai keadaan lain yang tidak selalu terlihat.



Jadi, jika postinganmu tidak mendapatkan banyak like, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak menarik.



Mungkin kontennya belum cukup emosional.



Mungkin audiensnya belum tepat.



Mungkin orang belum merasa terhubung.



Mungkin waktunya kurang tepat.



Atau mungkin orang-orang memang melihatnya tanpa merasa perlu menekan tombol apa pun.



Dan itu berbeda dari ditolak sebagai manusia.



Pada akhirnya, tujuan membuat konten sebaiknya bukan hanya mengejar angka.



Buat sesuatu yang membuat orang merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu, mempelajari sesuatu, atau merasa tidak sendirian.



Karena ketika kamu berhenti menjadikan setiap like sebagai penilaian terhadap dirimu, media sosial bisa berubah dari tempat mencari validasi menjadi tempat untuk benar-benar berkomunikasi.



