Jika Kamu Melihat 5 Tanda Ini dari Orang Lain, Dia adalah Orang yang Memiliki Disiplin Diri

seseorang yang sangat disiplin / foto: Magnific/reewungjunerr

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat tenang, konsisten, dan mampu melakukan sesuatu tanpa harus terus-menerus diingatkan?

Dia mungkin bukan orang yang paling banyak bicara. Dia juga belum tentu terlihat sangat ambisius. Bahkan, dari luar, kehidupannya bisa tampak biasa saja.



Namun ada sesuatu yang membedakannya.



Ketika orang lain mudah menyerah, dia tetap melanjutkan. Ketika orang lain mengikuti suasana hati, dia tetap menjalankan apa yang perlu dilakukan. Ketika tidak ada yang mengawasi, dia tetap melakukan hal yang benar.



Dalam psikologi, kemampuan seperti ini berkaitan erat dengan self-discipline atau disiplin diri.



Disiplin diri bukan sekadar kemampuan bangun pagi, bekerja keras, atau memiliki jadwal yang rapi. Lebih dalam dari itu, disiplin diri adalah kemampuan untuk mengarahkan perilaku sesuai dengan tujuan dan nilai yang dianggap penting, bahkan ketika seseorang sedang tidak merasa ingin melakukannya.



Menariknya, orang yang benar-benar memiliki disiplin diri sering kali tidak terlihat "hebat" dari luar.



Mereka justru sering menunjukkan tanda-tanda yang sederhana.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat 5 tanda yang bisa kamu perhatikan dari seseorang yang kemungkinan memiliki disiplin diri yang kuat.



1. Dia Tetap Melakukan Apa yang Harus Dilakukan Meskipun Sedang Tidak Mood



Salah satu tanda paling jelas dari disiplin diri adalah kemampuan untuk tidak sepenuhnya dikendalikan oleh suasana hati.



Orang yang kurang disiplin cenderung berpikir:



"Kalau sedang semangat, aku akan mengerjakannya."



Sementara orang yang memiliki disiplin diri lebih mungkin berpikir:



"Aku memang sedang tidak ingin melakukannya, tetapi ini tetap perlu dilakukan."



Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar.



Misalnya, seseorang memiliki target untuk berolahraga tiga kali seminggu. Pada hari tertentu dia merasa lelah, malas, atau tidak bersemangat.



Dia mungkin tidak melakukan latihan dengan intensitas seperti biasanya.



Namun dia tetap bergerak.



Begitu juga dengan seseorang yang memiliki pekerjaan penting. Dia tidak selalu menunggu munculnya inspirasi sebelum mulai bekerja. Dia memahami bahwa motivasi bisa naik dan turun, sedangkan tanggung jawab tetap ada.



Mengapa ini berkaitan dengan psikologi?



Dalam psikologi, perilaku manusia tidak selalu harus menunggu munculnya motivasi.



Ada perbedaan antara motivasi dan regulasi diri.



Motivasi sering dipengaruhi oleh kondisi emosional. Hari ini seseorang bisa sangat bersemangat. Besok dia bisa merasa malas.



Disiplin membantu seseorang tetap bertindak meskipun kondisi emosionalnya berubah.



Inilah mengapa orang yang disiplin biasanya tidak mengatakan:



"Saya selalu termotivasi."



Justru kemungkinan besar mereka menyadari bahwa mereka tidak selalu termotivasi.



Mereka hanya sudah membangun kebiasaan untuk tetap bergerak.



Perhatikan hal kecil



Kamu bisa melihat tanda ini dari kebiasaan sehari-hari.



Misalnya:



dia tetap menyelesaikan tugas meskipun sedang tidak bersemangat;



dia tidak mudah meninggalkan kebiasaan hanya karena beberapa hari terasa sulit;



dia tetap memenuhi komitmen yang sudah dibuat;



dia mampu bekerja tanpa harus selalu menunggu dorongan dari orang lain;



dia tidak menjadikan "tidak mood" sebagai alasan untuk mengabaikan semua tanggung jawab.



Orang seperti ini memahami sesuatu yang penting:



Perasaan adalah informasi, tetapi tidak selalu harus menjadi pengambil keputusan.



2. Dia Mampu Menunda Kesenangan untuk Sesuatu yang Lebih Penting



Tanda kedua adalah kemampuan untuk menunda gratifikasi atau delayed gratification.



Sederhananya, seseorang mampu mengatakan:



"Aku bisa mendapatkan kesenangan sekarang, tetapi aku memilih sesuatu yang lebih penting untuk jangka panjang."



Misalnya, seseorang memiliki uang tambahan.



Dia sebenarnya bisa langsung menghabiskannya untuk sesuatu yang menyenangkan.



Namun dia memilih menyisihkan sebagian karena memiliki tujuan finansial.



Atau seseorang sedang belajar untuk ujian.



Teman-temannya mengajaknya bermain. Dia mungkin sebenarnya ingin ikut.



Tetapi dia berkata:



"Nanti saja. Aku harus menyelesaikan ini dulu."



Ini bukan berarti dia tidak pernah bersenang-senang.



Justru orang yang disiplin biasanya tetap menikmati hidup.



Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan kesenangan sesaat mengambil alih semua keputusan penting.



Disiplin bukan berarti hidup tanpa kesenangan



Ini bagian yang sering disalahpahami.



Orang yang disiplin bukan berarti seseorang yang selalu serius, tidak pernah beristirahat, tidak pernah bermain, atau selalu bekerja.



Disiplin yang sehat justru memungkinkan seseorang menikmati sesuatu tanpa kehilangan kendali.



Dia bisa makan makanan favorit.



Dia bisa menonton film.



Dia bisa pergi bersama teman.



Dia bisa tidur lebih lama ketika memang membutuhkannya.



Tetapi dia juga tahu kapan harus berhenti.



Kemampuan untuk berkata "cukup" merupakan salah satu bentuk regulasi diri.



Contohnya:



Seseorang sedang menonton satu episode serial.



Orang yang kesulitan mengendalikan impuls mungkin terus menonton karena berpikir:



"Satu episode lagi."



Kemudian menjadi dua, tiga, bahkan sampai larut malam.



Sementara orang dengan kontrol diri yang lebih baik mungkin berkata:



"Aku ingin lanjut, tetapi besok aku punya pekerjaan. Aku berhenti sekarang."



Keputusan kecil seperti itu terlihat sepele.



Namun jika dilakukan berulang kali, keputusan tersebut membentuk kehidupan seseorang.



3. Dia Tidak Banyak Membuat Janji, Tetapi Cenderung Menepatinya



Ada orang yang sangat mudah berkata:



"Besok aku pasti lakukan."



"Tenang, aku akan urus."



"Aku janji."



Tetapi ketika waktunya tiba, semuanya berubah.



Orang yang memiliki disiplin diri biasanya lebih berhati-hati dalam membuat komitmen.



Mereka memahami bahwa mengatakan sesuatu jauh lebih mudah daripada melakukannya.



Karena itu, ketika mereka mengatakan akan melakukan sesuatu, mereka cenderung memiliki kesadaran bahwa ada tanggung jawab di balik perkataan tersebut.



Bukan berarti mereka tidak pernah gagal.



Mereka tetap manusia.



Mereka bisa lupa.



Mereka bisa terlambat.



Mereka bisa melakukan kesalahan.



Namun ada pola yang berbeda.



Ketika melakukan kesalahan, mereka cenderung tidak menghilang begitu saja.



Mereka mencoba memperbaikinya.



Perhatikan konsistensi, bukan kesempurnaan



Ini penting.



Jangan menilai disiplin seseorang hanya dari satu kejadian.



Seseorang bisa terlambat sekali dan tetap merupakan orang yang sangat disiplin.



Seseorang bisa lupa satu janji dan tetap memiliki kontrol diri yang baik.



Yang lebih penting adalah pola perilakunya dalam jangka panjang.



Apakah dia secara umum dapat dipercaya?



Apakah dia berusaha menyelesaikan apa yang sudah dimulai?



Apakah dia mengambil tanggung jawab ketika melakukan kesalahan?



Apakah perkataan dan tindakannya relatif konsisten?



Jika jawabannya sering "ya", kemungkinan kamu sedang melihat seseorang dengan kemampuan regulasi diri yang cukup baik.



4. Dia Tidak Membutuhkan Pengawasan Terus-Menerus



Ini adalah salah satu tanda disiplin diri yang sangat menarik.



Ada orang yang bekerja dengan baik hanya ketika atasannya melihat.



Ada orang yang belajar hanya ketika orang tua mengingatkan.



Ada orang yang menjaga perilakunya hanya karena takut mendapatkan hukuman.



Namun ketika tidak ada yang mengawasi, perilakunya berubah.



Disiplin diri bekerja secara berbeda.



Orang yang memiliki disiplin diri yang kuat mampu melakukan sesuatu meskipun tidak ada orang yang melihat.



Misalnya, seorang karyawan menyelesaikan pekerjaannya meskipun atasannya sedang tidak berada di kantor.



Seorang mahasiswa tetap belajar meskipun tidak ada ujian dalam waktu dekat.



Seseorang tetap menjaga kebiasaan yang sudah dibuat meskipun tidak ada orang yang memberikan pujian.



Ini menunjukkan bahwa sumber kontrol perilakunya tidak sepenuhnya berasal dari luar.



Dia memiliki kontrol internal.



Mengapa ini penting?



Jika seseorang hanya bertindak disiplin ketika diawasi, maka perilakunya sangat bergantung pada faktor eksternal.



Tetapi jika seseorang tetap melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat, kemungkinan ada nilai atau standar pribadi yang sudah terinternalisasi.



Dengan kata lain:



Dia tidak melakukan sesuatu hanya karena takut ketahuan.



Dia melakukannya karena menganggap hal tersebut memang penting.



Inilah salah satu bentuk kedewasaan psikologis.



5. Ketika Gagal, Dia Tidak Berlama-lama Menyalahkan Keadaan



Tidak ada manusia yang selalu konsisten.



Bahkan orang yang sangat disiplin pun bisa gagal.



Dia bisa menunda pekerjaan.



Dia bisa kehilangan fokus.



Dia bisa melewatkan olahraga.



Dia bisa membuat keputusan buruk.



Yang membedakan bukan apakah dia pernah gagal.



Yang lebih penting adalah apa yang dia lakukan setelah gagal.



Orang yang memiliki disiplin diri cenderung mampu melakukan evaluasi.



Alih-alih terus berkata:



"Aku memang seperti ini."



atau



"Memang tidak mungkin."



dia mungkin bertanya:



"Apa yang membuatku gagal kali ini?"



Pertanyaan tersebut mengubah kegagalan dari sebuah identitas menjadi sebuah informasi.



Dia belajar dari pola, bukan hanya menyalahkan diri sendiri



Misalnya seseorang gagal konsisten berolahraga.



Dia tidak hanya berkata:



"Aku malas."



Dia mungkin mencoba mencari penyebabnya.



Ternyata jadwal olahraganya terlalu pagi.



Atau dia selalu berolahraga setelah bekerja ketika energinya sudah habis.



Kemudian dia mengubah jadwal.



Di sinilah disiplin diri bertemu dengan self-regulation.



Disiplin bukan sekadar memaksa diri lebih keras.



Kadang-kadang disiplin berarti menciptakan sistem yang membuat perilaku yang baik menjadi lebih mudah dilakukan.



Ini adalah perbedaan penting.



Orang yang matang secara psikologis tidak hanya bertanya:



"Bagaimana aku bisa lebih kuat?"



Mereka juga bertanya:



"Bagaimana aku bisa membuat lingkungan dan kebiasaanku mendukung tujuan yang ingin dicapai?"



Disiplin Diri Tidak Selalu Terlihat Seperti Ambisi Besar



Ada satu kesalahan yang sering dilakukan ketika menilai seseorang.



Kita mengira orang disiplin pasti sangat produktif, sangat sukses, memiliki rutinitas ketat, atau selalu sibuk.



Padahal tidak selalu demikian.



Seseorang bisa memiliki kehidupan yang sederhana tetapi sangat disiplin.



Dia bangun pada waktunya.



Dia menyelesaikan tanggung jawabnya.



Dia menjaga perkataannya.



Dia mengatur pengeluarannya.



Dia tahu kapan harus beristirahat.



Dia tidak mudah terbawa tekanan sosial.



Dia mampu mengatakan "tidak" ketika sesuatu bertentangan dengan prioritasnya.



Semua itu adalah bentuk disiplin.



Dengan kata lain, disiplin diri tidak selalu terlihat spektakuler.



Sering kali justru muncul dalam keputusan kecil yang tidak dilihat siapa pun.



Mengapa Orang Disiplin Terlihat Lebih Tenang?



Menariknya, disiplin diri sering kali memiliki hubungan dengan rasa kontrol terhadap kehidupan.



Bayangkan dua orang.



Orang pertama selalu menunda pekerjaan sampai menit terakhir.



Akibatnya, dia sering terburu-buru.



Dia sering merasa bersalah.



Dia sering takut mengecewakan orang.



Dia sering bekerja dalam tekanan.



Sementara orang kedua mencoba menyelesaikan sesuatu sedikit demi sedikit.



Bukan berarti hidupnya selalu sempurna.



Tetapi dia lebih jarang berada dalam situasi panik karena menunda semuanya sampai akhir.



Karena itu, dari luar dia mungkin terlihat lebih tenang.



Bukan karena hidupnya tidak memiliki masalah.



Melainkan karena dia lebih terbiasa mengelola responsnya terhadap masalah.



Disiplin Diri Berbeda dengan Perfeksionisme



Ini juga perlu dibedakan.



Orang yang disiplin tidak harus menjadi perfeksionis.



Perfeksionisme bisa membuat seseorang merasa bahwa sesuatu harus dilakukan dengan sempurna.



Disiplin lebih berfokus pada konsistensi dan tindakan yang sesuai dengan tujuan.



Seorang perfeksionis mungkin berhenti karena hasilnya tidak sempurna.



Orang yang disiplin mungkin berkata:



"Hasilnya belum sempurna, tetapi aku akan memperbaikinya dan melanjutkan."



Seorang perfeksionis mungkin merasa satu kegagalan menghancurkan seluruh usaha.



Orang yang disiplin mungkin menganggap satu kegagalan sebagai bagian dari proses.



Karena itu, disiplin yang sehat tidak selalu terlihat keras.



Kadang-kadang justru terlihat fleksibel.



Ada Satu Ciri Tambahan yang Sering Terlewat: Dia Bisa Berkata "Tidak"



Kemampuan mengatakan "tidak" merupakan bagian penting dari disiplin diri.



Tidak semua kesempatan harus diambil.



Tidak semua ajakan harus diterima.



Tidak semua keinginan harus dipenuhi.



Orang yang memiliki prioritas jelas memahami bahwa setiap keputusan memiliki biaya.



Ketika dia mengatakan "ya" pada sesuatu, dia secara tidak langsung mengatakan "tidak" pada sesuatu yang lain.



Misalnya:



"Ya" untuk begadang berarti mungkin "tidak" untuk tidur yang cukup.



"Ya" untuk menghabiskan uang sekarang berarti mungkin "tidak" untuk tujuan finansial tertentu.



"Ya" untuk semua permintaan orang lain berarti mungkin "tidak" untuk waktu pribadi.



Karena itu, orang yang disiplin biasanya belajar memilih.



Bukan karena mereka tidak peduli pada orang lain.



Tetapi karena mereka memahami batas kemampuan diri sendiri.



Jadi, Bagaimana Cara Mengetahui Seseorang Benar-Benar Disiplin?



Jangan melihat satu tindakan.



Lihat pola.



Jangan hanya melihat bagaimana dia bertindak ketika sedang termotivasi.



Lihat bagaimana dia bertindak ketika sedang lelah.



Jangan hanya melihat bagaimana dia bertindak ketika ada orang yang memperhatikan.



Lihat bagaimana dia bertindak ketika tidak ada yang melihat.



Jangan hanya melihat keberhasilannya.



Lihat bagaimana dia merespons kegagalan.



Dan jangan hanya mendengarkan apa yang dia katakan.



Perhatikan apa yang dia lakukan secara konsisten.



Karena pada akhirnya, disiplin diri lebih mudah terlihat dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali daripada dari kata-kata besar.



Kesimpulan



Jika kamu melihat lima tanda berikut pada seseorang, ada kemungkinan dia memiliki kemampuan disiplin diri yang cukup kuat:



Pertama, dia tetap melakukan hal yang penting meskipun sedang tidak mood.



Kedua, dia mampu menunda kesenangan sesaat demi sesuatu yang lebih penting.



Ketiga, dia tidak banyak membuat janji, tetapi berusaha menepati komitmennya.



Keempat, dia tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada orang yang mengawasinya.



Kelima, ketika gagal, dia berusaha mengevaluasi dan memperbaiki pola, bukan terus-menerus menyalahkan keadaan.



Namun perlu diingat, tidak ada satu tanda yang dapat membuktikan secara pasti bahwa seseorang memiliki "disiplin diri tinggi". Psikologi melihat perilaku dalam konteks yang lebih luas. Faktor lingkungan, kebiasaan, kondisi hidup, kepribadian, dan situasi tertentu juga dapat memengaruhi perilaku seseorang.



Yang paling menarik justru bukan hanya mengenali ciri-ciri tersebut pada orang lain.



Tetapi bertanya kepada diri sendiri:



"Berapa banyak dari tanda-tanda ini yang sudah ada dalam diriku?"



Karena disiplin diri bukan bakat yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu.



Ia dapat dibangun melalui kebiasaan kecil, keputusan berulang, kemampuan mengelola impuls, dan kemauan untuk tetap bergerak meskipun motivasi tidak selalu datang.



Pada akhirnya, orang yang disiplin bukanlah orang yang selalu kuat.



Dia adalah orang yang perlahan belajar untuk tidak membiarkan setiap perasaan menentukan apa yang harus dia lakukan.



