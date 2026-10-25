7 Alasan Psikologi Mengapa Begitu Sulit Mengetahui Apakah Kamu Membuat Kemajuan atau Tidak

seseorang yang memikirkan kemajuannya / foto: Magnific/BalashMirzabey

JawaPos.com - Ada fase dalam hidup ketika kamu sudah berusaha begitu keras, tetapi tetap merasa tidak ke mana-mana.

Kamu mungkin sudah bekerja lebih banyak, belajar lebih serius, mencoba menjadi pribadi yang lebih baik, meninggalkan kebiasaan buruk, membangun hubungan yang lebih sehat, atau berusaha mengatasi masalah yang selama ini mengganggu pikiranmu.



Namun, setelah beberapa waktu, muncul sebuah pertanyaan yang sulit dijawab:



“Sebenarnya, aku sudah berkembang atau belum?”



Pertanyaan ini terdengar sederhana. Kenyataannya, secara psikologis, menilai kemajuan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat rumit.



Salah satu alasannya adalah karena manusia tidak mengalami perubahan secara objektif. Kita mengalami perubahan melalui ingatan, emosi, perbandingan sosial, ekspektasi, dan cara kita menafsirkan pengalaman.



Akibatnya, seseorang bisa benar-benar berkembang tetapi merasa dirinya gagal.



Sebaliknya, seseorang juga bisa merasa sudah mengalami kemajuan besar hanya karena sedang berada dalam kondisi emosional yang positif.



Psikologi membantu menjelaskan mengapa hal ini terjadi.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat tujuh alasan mengapa begitu sulit mengetahui apakah kamu benar-benar membuat kemajuan atau tidak.



1. Kamu Terlalu Dekat dengan Dirimu Sendiri untuk Melihat Perubahan Kecil



Bayangkan kamu melihat sebuah pohon setiap hari.



Hari ini kamu melihatnya.



Besok kamu melihatnya lagi.



Lusa kamu melihatnya lagi.



Kemungkinan besar kamu tidak akan menyadari bahwa pohon itu bertumbuh sedikit demi sedikit.



Namun, jika kamu membandingkan foto pohon tersebut dengan foto lima tahun lalu, perbedaannya mungkin terlihat jelas.



Hal yang sama dapat terjadi pada manusia.



Ketika kamu menjalani hidup setiap hari, perubahan dalam dirimu sering kali terlalu kecil untuk terlihat.



Kamu mungkin menjadi sedikit lebih sabar.



Sedikit lebih berani mengatakan tidak.



Sedikit lebih mampu mengendalikan emosi.



Sedikit lebih mampu menghadapi kritik.



Sedikit lebih cepat pulih setelah mengalami kegagalan.



Tetapi karena perubahan tersebut terjadi secara bertahap, otakmu tidak selalu memberikan tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi.



Inilah salah satu alasan mengapa perkembangan pribadi sering terasa mengecewakan.



Kamu berharap perubahan psikologis terasa seperti sebuah momen besar:



“Aku akhirnya berubah.”



Padahal, dalam banyak kasus, perubahan lebih menyerupai serangkaian keputusan kecil yang hampir tidak terasa.



Kamu tidak tiba-tiba menjadi lebih percaya diri.



Kamu hanya mulai berbicara meskipun masih gugup.



Kamu tidak tiba-tiba menjadi lebih kuat.



Kamu hanya mulai bangkit sedikit lebih cepat setelah jatuh.



Kamu tidak tiba-tiba menjadi dewasa secara emosional.



Kamu hanya mulai berhenti bereaksi terhadap setiap hal yang membuatmu marah.



Perubahan seperti ini sulit dilihat karena kamu berada di tengah-tengah prosesnya.



Masalahnya adalah standar yang kamu gunakan



Sering kali kita menilai kemajuan berdasarkan versi ideal dari diri sendiri.



Misalnya, kamu berpikir:



“Kalau aku benar-benar sudah sembuh, aku seharusnya tidak merasa cemas lagi.”



Atau:



“Kalau aku benar-benar sudah percaya diri, aku seharusnya tidak takut.”



Ini adalah standar yang terlalu absolut.



Kemajuan psikologis tidak selalu berarti hilangnya masalah.



Terkadang kemajuan berarti cara kamu menghadapi masalah telah berubah.



Dulu kamu membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pulih dari sebuah kegagalan.



Sekarang mungkin hanya membutuhkan beberapa hari.



Dulu kritik kecil bisa menghancurkan kepercayaan dirimu.



Sekarang kamu masih merasa sakit, tetapi tidak lagi mempertanyakan seluruh harga dirimu.



Dulu kamu menghindari konflik.



Sekarang kamu mampu membicarakannya meskipun tetap merasa tidak nyaman.



Itu adalah kemajuan.



Hanya saja, kemajuan tersebut sering tidak terlihat karena kamu masih melihat kekurangan yang tersisa.



2. Otak Manusia Cenderung Lebih Memperhatikan Apa yang Masih Kurang



Salah satu alasan kita sulit merasakan kemajuan adalah karena perhatian manusia tidak selalu diarahkan pada apa yang sudah dimiliki.



Kita sering memperhatikan apa yang belum selesai.



Apa yang belum tercapai.



Apa yang masih salah.



Apa yang masih kurang.



Ini berkaitan dengan kecenderungan psikologis manusia untuk lebih sensitif terhadap informasi negatif dan ancaman dibandingkan informasi positif.



Dalam kehidupan sehari-hari, mekanisme ini sebenarnya berguna.



Otak perlu memperhatikan masalah agar kita dapat memperbaikinya.



Jika kamu memiliki sepuluh hal yang berjalan baik dan satu hal yang bermasalah, perhatianmu mungkin justru tertuju pada satu hal tersebut.



Akibatnya, kamu bisa memiliki banyak bukti bahwa hidupmu berkembang, tetapi satu kegagalan membuatmu merasa seolah-olah semuanya sia-sia.



Misalnya, seseorang berhasil:



membaca 20 buku dalam setahun,



mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,



memperbaiki hubungan dengan keluarganya,



menjadi lebih disiplin,



mengurangi kebiasaan buruk,



tetapi kemudian gagal dalam satu proyek.



Yang tersimpan dalam pikirannya mungkin bukan lima keberhasilan tersebut.



Yang terus berputar justru:



“Aku gagal.”



Inilah mengapa evaluasi diri berdasarkan perasaan sesaat sering menyesatkan.



Ketika sedang kecewa, kamu mungkin melihat seluruh perjalanan hidup melalui lensa kegagalan.



Ketika sedang percaya diri, kamu mungkin melihatnya melalui lensa keberhasilan.



Padahal kenyataan tidak berubah sedrastis emosi.



Perasaan bukan selalu laporan objektif tentang perkembanganmu



Ini penting.



Merasa gagal tidak otomatis berarti kamu gagal.



Merasa tertinggal tidak otomatis berarti kamu tertinggal.



Merasa tidak berkembang tidak otomatis berarti tidak ada perkembangan.



Perasaan adalah pengalaman psikologis yang nyata, tetapi tidak selalu merupakan pengukuran objektif.



Karena itu, terkadang kamu perlu bertanya bukan:



“Bagaimana perasaanku tentang diriku sekarang?”



tetapi:



“Apa yang sebenarnya sudah berubah dalam perilakuku selama beberapa bulan atau tahun terakhir?”



Pertanyaan kedua biasanya menghasilkan gambaran yang jauh lebih akurat.



3. Kamu Terlalu Sering Membandingkan Dirimu dengan Orang Lain



Kemajuan tidak memiliki satu ukuran universal.



Tetapi manusia sering membuatnya menjadi kompetisi.



Kamu melihat seseorang yang seusia denganmu sudah memiliki karier yang bagus.



Orang lain sudah menikah.



Orang lain sudah memiliki rumah.



Orang lain memiliki bisnis.



Orang lain terlihat percaya diri.



Orang lain bepergian ke banyak tempat.



Orang lain tampak mengetahui apa yang mereka inginkan dari hidup.



Kemudian kamu melihat dirimu sendiri dan berpikir:



“Kenapa aku belum seperti mereka?”



Masalahnya, kamu sedang membandingkan kehidupanmu yang sebenarnya dengan kehidupan orang lain yang hanya kamu lihat sebagian.



Media sosial memperbesar masalah ini.



Kamu melihat hasil akhirnya.



Jarang melihat prosesnya.



Kamu melihat keberhasilannya.



Tidak melihat kegagalannya.



Kamu melihat foto ketika mereka bahagia.



Tidak melihat malam ketika mereka merasa putus asa.



Kamu melihat pencapaian yang dipublikasikan.



Tidak melihat tahun-tahun penuh ketidakpastian yang mendahuluinya.



Perbandingan seperti ini membuat perkembangan pribadi menjadi sangat sulit dinilai.



Kamu mungkin sebenarnya sedang maju, tetapi berada di jalur yang berbeda



Seseorang mungkin berkembang secara finansial.



Orang lain berkembang secara emosional.



Orang lain sedang belajar membangun hubungan yang sehat.



Orang lain sedang mencoba memulihkan diri.



Orang lain sedang menemukan identitasnya.



Tidak semua kemajuan terlihat dari luar.



Bahkan, beberapa bentuk perkembangan paling penting dalam hidup hampir tidak bisa dilihat orang lain.



Misalnya:



Kamu sekarang tidak lagi membenci dirimu sendiri.



Itu mungkin tidak menghasilkan foto yang menarik untuk diunggah.



Tetapi secara psikologis, itu bisa menjadi perubahan yang sangat besar.



Kamu mulai bisa menikmati kesendirian tanpa merasa ditolak.



Itu tidak terlihat seperti pencapaian besar.



Tetapi bisa menunjukkan perkembangan emosional yang signifikan.



Kamu mulai berhenti mengejar orang yang tidak menghargaimu.



Tidak ada sertifikat untuk itu.



Tidak ada penghargaan.



Namun, itu bisa menjadi tanda bahwa batasan dan harga dirimu semakin kuat.



Kemajuan tidak selalu terlihat spektakuler.



Kadang-kadang kemajuan terlihat seperti sesuatu yang sangat biasa:



kamu tidak lagi melakukan hal yang dulu selalu kamu lakukan.



4. Ekspektasimu Berubah Setelah Kamu Mencapai Sesuatu



Ini adalah salah satu paradoks psikologis yang paling menarik.



Sesuatu yang dulu sangat kamu inginkan bisa terasa biasa saja setelah kamu mendapatkannya.



Ketika belum memiliki sesuatu, kamu membayangkan:



“Kalau aku berhasil mendapatkan ini, aku pasti akan bahagia.”



Kemudian kamu mendapatkannya.



Beberapa waktu berlalu.



Dan otakmu mulai menganggap keadaan baru itu sebagai sesuatu yang normal.



Inilah yang sering disebut sebagai hedonic adaptation, yaitu kecenderungan manusia untuk beradaptasi terhadap perubahan positif maupun negatif sehingga tingkat kepuasan kembali mendekati keadaan sebelumnya.



Misalnya, kamu dulu bermimpi mendapatkan pekerjaan tertentu.



Ketika akhirnya mendapatkannya, kamu merasa sangat bahagia.



Beberapa bulan kemudian, pekerjaan itu menjadi rutinitas.



Lalu muncul target baru.



Gaji lebih tinggi.



Posisi lebih tinggi.



Rumah lebih bagus.



Hubungan yang lebih ideal.



Tubuh yang lebih sehat.



Prestasi yang lebih tinggi.



Akibatnya, garis finis terus bergerak.



Dan ketika garis finis terus bergerak, kamu sulit merasa sudah sampai di mana pun.



Inilah jebakan “nanti”



“Nanti kalau aku berhasil, aku akan merasa cukup.”



Tetapi setelah berhasil:



“Nanti kalau aku mencapai sesuatu yang lebih tinggi, aku akan merasa cukup.”



Kemudian:



“Nanti kalau semuanya sudah beres.”



Dan seterusnya.



Tanpa sadar, seseorang bisa menghabiskan bertahun-tahun mengejar bukti bahwa dirinya sudah cukup baik.



Padahal masalahnya bukan kurangnya pencapaian.



Masalahnya adalah standar evaluasinya selalu berubah.



Karena itu, salah satu cara mengetahui apakah kamu berkembang adalah dengan membandingkan dirimu dengan dirimu yang dulu, bukan hanya dengan standar baru yang baru saja kamu buat.



Tanyakan:



Apa yang dulu sangat sulit bagiku tetapi sekarang terasa biasa?



Apa yang dulu membuatku panik tetapi sekarang bisa kuhadapi?



Kebiasaan buruk apa yang sudah berkurang?



Situasi apa yang sekarang bisa kuhadapi dengan lebih tenang?



Apa yang sekarang tidak lagi kubutuhkan untuk merasa berharga?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu membuat kemajuan yang tidak terlihat menjadi terlihat.



5. Kemajuan Tidak Selalu Berjalan Lurus



Banyak orang memiliki gambaran yang keliru tentang perkembangan.



Mereka membayangkan:



hari ini 40%, bulan depan 50%, lalu 60%, kemudian 70%.



Naik terus.



Padahal manusia tidak berkembang seperti grafik yang lurus.



Kamu bisa berkembang selama enam bulan lalu mengalami kemunduran selama dua minggu.



Kamu bisa belajar mengelola emosi dengan baik lalu suatu hari kehilangan kendali.



Kamu bisa sudah sangat percaya diri tetapi kembali merasa tidak aman dalam situasi tertentu.



Kamu bisa meninggalkan kebiasaan buruk selama berbulan-bulan lalu melakukan kesalahan lagi.



Hal ini sering membuat seseorang berpikir:



“Aku kembali ke titik nol.”



Padahal belum tentu.



Kemunduran tidak selalu menghapus kemajuan sebelumnya.



Bayangkan seseorang yang sedang belajar berjalan



Jika dia jatuh, apakah semua kemampuan berjalan yang sudah dipelajarinya hilang?



Tentu tidak.



Jatuh adalah bagian dari proses.



Dalam perkembangan psikologis pun demikian.



Kamu mungkin mengalami hari buruk tanpa kembali menjadi versi lama dirimu.



Perbedaan pentingnya adalah:



dulu kamu mungkin hidup di dalam pola tertentu, sekarang kamu hanya sesekali kembali ke pola itu.



Itu bukan hal yang sama.



Misalnya, dulu kamu selalu menghindari masalah.



Sekarang kamu lebih sering menghadapinya, tetapi kadang masih melarikan diri.



Itu bukan berarti tidak ada perubahan.



Itu berarti perubahan tersebut belum sempurna.



Dan hampir tidak ada perkembangan manusia yang benar-benar sempurna.



Kemajuan sering terlihat dari kecepatan kembali



Terkadang indikator perkembangan bukan apakah kamu pernah jatuh.



Tetapi:



seberapa cepat kamu menyadari bahwa kamu sedang jatuh dan kembali ke arah yang lebih sehat.



Dulu mungkin kamu membutuhkan waktu berbulan-bulan.



Sekarang mungkin hanya beberapa hari.



Perbedaan itu penting.



6. Kamu Tidak Bisa Selalu Melihat Versi Dirimu yang Lama



Ada sesuatu yang aneh tentang ingatan manusia.



Kita tidak mengingat masa lalu seperti kamera.



Ingatan merupakan proses yang dapat berubah ketika kita mengingatnya kembali.



Karena itu, ketika mencoba menilai apakah kamu berkembang, kamu mungkin tidak memiliki gambaran akurat tentang siapa dirimu beberapa tahun lalu.



Kamu bisa mengingat kesalahan-kesalahanmu dengan sangat jelas.



Tetapi lupa bagaimana sulitnya kamu mengatasi keadaan saat itu.



Atau sebaliknya, kamu mengingat masa lalu dengan romantis dan berpikir:



“Dulu aku lebih bahagia.”



Padahal mungkin kamu hanya mengingat bagian-bagian tertentu dan melupakan banyak hal yang membuatmu menderita.



Ini menyebabkan evaluasi diri menjadi rumit.



Kamu membandingkan dirimu sekarang dengan versi masa lalu yang sudah direkonstruksi oleh ingatan.



Bukan dengan dirimu yang sebenarnya.



Karena itu, bukti konkret bisa sangat membantu



Jika kamu benar-benar ingin mengetahui apakah kamu berkembang, jangan hanya mengandalkan perasaan.



Gunakan bukti.



Catatan pribadi.



Jurnal.



Data pekerjaan.



Kebiasaan.



Proyek yang sudah diselesaikan.



Percakapan lama.



Tujuan yang pernah kamu tulis.



Catatan tentang bagaimana kamu merespons situasi tertentu.



Bukan untuk mengobsesi diri dengan angka, tetapi untuk memberikan perspektif.



Terkadang kamu baru menyadari:



“Ternyata aku sudah jauh berubah.”



Hanya saja kamu tidak merasakannya karena kamu hidup bersama dirimu setiap hari.



7. Kamu Mengira Kemajuan Harus Terasa Seperti Kebahagiaan



Ini mungkin alasan yang paling dalam.



Banyak orang mengira bahwa jika mereka benar-benar berkembang, mereka akan merasa lebih baik hampir setiap saat.



Mereka membayangkan perkembangan sebagai:



lebih bahagia,



lebih percaya diri,



lebih tenang,



lebih termotivasi,



lebih yakin.



Padahal kehidupan psikologis manusia tidak sesederhana itu.



Kamu bisa berkembang dan tetap merasa bingung.



Kamu bisa menjadi lebih dewasa dan tetap mengalami kecemasan.



Kamu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan tetap merasa sedih.



Kamu bisa belajar mencintai diri sendiri dan tetap memiliki hari ketika kamu meragukan dirimu.



Kamu bisa membuat keputusan yang benar dan tetap merasa takut.



Kemajuan tidak berarti kehidupan menjadi bebas dari emosi negatif.



Sering kali, kemajuan berarti kamu tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh emosi tersebut.



Dulu kamu marah dan langsung menyakiti orang lain.



Sekarang kamu marah, mengambil waktu, lalu berbicara setelah lebih tenang.



Dulu kamu merasa ditolak dan langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak berharga.



Sekarang kamu tetap terluka, tetapi mampu mempertimbangkan kemungkinan lain.



Dulu kamu gagal dan menganggap hidupmu selesai.



Sekarang kamu kecewa, tetapi tetap melanjutkan hidup.



Perasaan negatif masih ada.



Tetapi hubunganmu dengan perasaan tersebut sudah berubah.



Dan itu merupakan bentuk perkembangan yang sangat penting.



Jadi, Bagaimana Sebenarnya Cara Mengetahui Bahwa Kamu Sedang Membuat Kemajuan?



Mungkin pertanyaan yang lebih berguna bukan:



“Apakah aku sudah menjadi orang yang seharusnya?”



Pertanyaan itu hampir selalu membuat kita merasa kurang.



Cobalah bertanya:



“Apakah cara aku menghadapi hidup sekarang berbeda dari sebelumnya?”



Lihat beberapa indikator berikut.



1. Kamu pulih lebih cepat



Masalah masih menyakitkan, tetapi kamu tidak tenggelam di dalamnya selama dulu.



2. Kamu lebih sadar terhadap pola dirimu



Kamu mulai mengetahui apa yang membuatmu marah, takut, menghindar, atau bereaksi berlebihan.



Kesadaran adalah bagian penting dari perubahan.



3. Kamu lebih mampu memilih respons



Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua emosi harus langsung diikuti tindakan.



4. Kamu memiliki batasan yang lebih sehat



Kamu mulai mengatakan tidak tanpa merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang.



5. Kamu tidak terlalu membutuhkan validasi



Pendapat orang lain masih penting, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber harga dirimu.



6. Kamu dapat menerima bahwa tidak semuanya harus sempurna



Kamu mulai mampu mengatakan:



“Ini belum ideal, tetapi tetap cukup baik.”



7. Kamu tidak lagi menganggap satu kesalahan sebagai identitas



Kamu bisa melakukan sesuatu yang buruk tanpa menyimpulkan bahwa kamu adalah orang yang buruk.



8. Kamu lebih mampu menghadapi ketidakpastian



Kamu tidak membutuhkan semua jawaban sebelum mengambil langkah berikutnya.



9. Kamu mulai menikmati hal-hal sederhana



Tidak semua kebahagiaan harus datang dari pencapaian besar.



10. Kamu lebih jarang mengkhianati dirimu sendiri



Ini mungkin salah satu indikator kemajuan yang paling penting.



Kamu mulai memilih apa yang benar-benar sesuai dengan nilai dan kebutuhanmu, bukan hanya apa yang membuat orang lain senang.



Pada Akhirnya, Kemajuan Sering Kali Terlihat Membosankan



Ada sebuah kesalahpahaman bahwa perubahan besar harus terasa besar.



Padahal banyak perubahan paling penting dalam hidup justru terasa biasa.



Suatu hari kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi memikirkan seseorang yang dulu memenuhi seluruh pikiranmu.



Kamu menyadari bahwa kritik yang dulu membuatmu hancur sekarang hanya membuatmu berpikir.



Kamu menyadari bahwa kamu mulai nyaman mengatakan tidak.



Kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi mengejar semua orang yang menjauh.



Kamu menyadari bahwa kamu bisa sendirian tanpa merasa kehilangan diri sendiri.



Dan mungkin tidak ada musik yang dimainkan.



Tidak ada perayaan.



Tidak ada seseorang yang datang mengatakan:



“Selamat. Kamu sudah berkembang.”



Kamu hanya menjalani hidup seperti biasa.



Namun, jika kamu berhenti sebentar dan melihat ke belakang, mungkin kamu akan menyadari sesuatu:



orang yang menjalani hidupmu hari ini tidak sama dengan orang yang menjalani hidupmu beberapa tahun lalu.



Kamu mungkin masih memiliki masalah.



Masih memiliki ketakutan.



Masih membuat kesalahan.



Masih memiliki bagian diri yang ingin kamu perbaiki.



Tetapi mungkin sekarang kamu memiliki lebih banyak kemampuan untuk menghadapi semuanya.



Dan mungkin itulah bentuk kemajuan yang sebenarnya.



Bukan menjadi seseorang yang tidak pernah jatuh.



Bukan menjadi seseorang yang selalu bahagia.



Bukan menjadi seseorang yang tidak lagi memiliki kelemahan.



Melainkan menjadi seseorang yang, ketika jatuh, semakin tahu bagaimana cara bangkit.



Seseorang yang ketika takut tetap bisa melangkah.



Seseorang yang ketika gagal tidak lagi langsung membenci dirinya sendiri.



Seseorang yang ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana masih mampu berkata:



“Aku belum sampai di tempat yang kuinginkan, tetapi aku sudah jauh dari tempatku dulu.”



