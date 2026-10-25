7 Keterampilan Hubungan yang Harus Dikuasai Setiap Pasangan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang memiliki keterampilan komunikasi / foto: Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Hubungan yang sehat bukan berarti hubungan yang tidak pernah mengalami konflik. Justru, dalam banyak hubungan jangka panjang, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, rasa kecewa, dan perubahan kebutuhan merupakan bagian yang hampir tidak terhindarkan.

Yang membedakan hubungan yang mampu bertahan dengan hubungan yang terus-menerus mengalami keretakan bukan semata-mata seberapa besar cinta yang dimiliki pasangan. Salah satu faktor penting adalah keterampilan yang digunakan pasangan ketika menghadapi kehidupan bersama.



Dalam psikologi hubungan, pasangan perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, mengelola emosi, menyelesaikan konflik, memahami kebutuhan satu sama lain, serta menjaga kedekatan emosional. Keterampilan tersebut tidak selalu muncul secara otomatis hanya karena seseorang mencintai pasangannya. Banyak di antaranya perlu dipelajari dan dilatih.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat tujuh keterampilan hubungan yang penting dikuasai setiap pasangan.



1. Komunikasi yang Terbuka dan Efektif



Komunikasi merupakan salah satu fondasi utama dalam hubungan. Namun, komunikasi yang sehat bukan sekadar berbicara sebanyak mungkin.



Masalah sering muncul bukan karena pasangan tidak berbicara, melainkan karena mereka tidak benar-benar menyampaikan apa yang mereka rasakan dan butuhkan.



Seseorang mungkin mengatakan, "Kamu tidak pernah peduli sama aku."



Padahal, di balik kalimat tersebut mungkin terdapat pesan yang jauh lebih spesifik:



"Aku sedang merasa sendirian dan ingin mendapatkan lebih banyak perhatian darimu."



Perbedaan antara kedua cara menyampaikan pesan tersebut sangat besar. Kalimat pertama cenderung terdengar sebagai tuduhan, sedangkan kalimat kedua membantu pasangan memahami kebutuhan emosional yang sebenarnya.



Gunakan komunikasi yang berfokus pada diri sendiri



Dalam psikologi komunikasi, salah satu pendekatan yang dapat membantu adalah menggunakan pernyataan "saya" atau I-statements.



Daripada mengatakan:



"Kamu selalu mengabaikan aku."



Cobalah:



"Aku merasa tidak dianggap ketika sedang berbicara tetapi kamu tetap melihat ponsel."



Tujuannya bukan untuk menghindari kejujuran, tetapi mengurangi kecenderungan pasangan untuk langsung bersikap defensif.



Komunikasi yang baik juga membutuhkan kemampuan untuk mengatakan kebutuhan secara jelas.



Jangan berharap pasangan selalu dapat membaca pikiran.



Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak waktu bersama, katakan. Jika Anda merasa membutuhkan dukungan, ungkapkan. Jika ada perilaku pasangan yang membuat Anda tidak nyaman, bicarakan dengan jelas.



Komunikasi juga berarti mendengarkan



Komunikasi bukan aktivitas satu arah.



Pasangan perlu belajar mendengarkan tanpa langsung mempersiapkan bantahan. Ketika pasangan berbicara tentang perasaannya, respons pertama tidak harus berupa solusi.



Kadang-kadang seseorang hanya ingin didengar dan dipahami.



Kalimat sederhana seperti:



"Aku mengerti kenapa kamu merasa begitu."



atau



"Jadi, yang membuat kamu paling kecewa adalah bagian itu, ya?"



dapat membantu menunjukkan bahwa kita benar-benar berusaha memahami.



Komunikasi yang efektif bukan tentang siapa yang paling pandai berbicara, tetapi tentang apakah kedua orang merasa aman untuk menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya.



2. Regulasi Emosi



Setiap pasangan pasti memiliki emosi negatif.



Marah, kecewa, cemburu, takut, frustrasi, dan sedih bukan tanda bahwa seseorang tidak mencintai pasangannya. Emosi tersebut merupakan bagian normal dari pengalaman manusia.



Yang menjadi masalah adalah bagaimana emosi tersebut diekspresikan.



Ketika seseorang sedang sangat marah, misalnya, ia mungkin mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dikatakan. Setelah emosi mereda, penyesalan bisa muncul. Namun, kata-kata yang menyakitkan mungkin sudah meninggalkan dampak pada hubungan.



Karena itu, pasangan membutuhkan keterampilan regulasi emosi, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola respons emosional.



Kenali tanda-tanda ketika emosi mulai meningkat



Setiap orang memiliki tanda fisik dan psikologis ketika mulai kehilangan kendali.



Misalnya:



jantung berdebar,



suara mulai meninggi,



tubuh terasa tegang,



sulit berpikir jernih,



muncul dorongan untuk menyerang atau menyalahkan,



keinginan untuk pergi atau mengakhiri percakapan.



Ketika tanda-tanda tersebut muncul, memaksakan percakapan sering kali tidak produktif.



Pasangan dapat mengambil jeda.



Misalnya:



"Aku sedang terlalu emosi sekarang. Aku ingin menenangkan diri dulu, lalu kita lanjutkan pembicaraan ini satu jam lagi."



Yang penting, jeda bukan berarti menghilang atau menghukum pasangan dengan diam. Jeda sebaiknya memiliki komitmen untuk kembali membahas masalah.



Jangan membuat keputusan besar saat emosi memuncak



Saat marah, otak cenderung memproses informasi secara berbeda. Seseorang dapat melihat kesalahan pasangan sebagai sesuatu yang jauh lebih besar daripada biasanya.



Karena itu, hindari membuat keputusan drastis ketika emosi sedang berada di titik tertinggi.



Tenangkan diri terlebih dahulu.



Setelah kondisi emosional lebih stabil, barulah kembali membicarakan persoalan dengan perspektif yang lebih rasional.



3. Kemampuan Menyelesaikan Konflik



Banyak orang mengira hubungan yang bahagia adalah hubungan tanpa pertengkaran.



Padahal, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam hubungan. Dua orang memiliki latar belakang, pengalaman, kebiasaan, kebutuhan, dan cara berpikir yang berbeda.



Karena itu, tujuan hubungan yang sehat bukan menghilangkan semua konflik.



Tujuannya adalah belajar mengelola konflik tanpa menghancurkan hubungan.



Bedakan masalah dengan pasangan



Salah satu perubahan pola pikir yang penting adalah melihat konflik sebagai persoalan yang perlu dihadapi bersama.



Bukan:



"Aku melawan kamu."



Tetapi:



"Kita sedang menghadapi masalah."



Perubahan kecil ini dapat mengubah dinamika konflik.



Ketika pasangan merasa dirinya sedang diserang, ia cenderung mempertahankan diri. Sebaliknya, ketika keduanya melihat masalah sebagai musuh bersama, peluang untuk mencari solusi meningkat.



Hindari serangan terhadap karakter



Ada perbedaan besar antara mengkritik perilaku dan menyerang kepribadian.



Contoh serangan:



"Kamu memang orang yang egois."



Contoh pembicaraan tentang perilaku:



"Aku merasa keberatan ketika keputusan besar dibuat tanpa membicarakannya denganku."



Yang kedua memberikan sesuatu yang dapat dibahas dan diperbaiki.



Belajar meminta maaf



Permintaan maaf yang sehat bukan:



"Maaf kalau kamu tersinggung."



Kalimat tersebut dapat terdengar seperti mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain.



Permintaan maaf yang lebih konstruktif biasanya mengandung tiga unsur:



Mengakui perilaku yang salah.



Mengakui dampaknya terhadap pasangan.



Menunjukkan keinginan untuk memperbaikinya.



Misalnya:



"Aku sadar tadi aku membentakmu. Itu tidak tepat dan aku tahu itu membuatmu merasa tidak dihargai. Aku akan berusaha mengambil jeda ketika emosiku mulai meningkat."



Permintaan maaf seperti ini tidak hanya meredakan konflik, tetapi juga membantu membangun kembali kepercayaan.



4. Empati dan Kemampuan Memahami Perspektif Pasangan



Empati adalah kemampuan untuk mencoba memahami pengalaman emosional orang lain.



Dalam hubungan romantis, empati sangat penting karena pasangan tidak selalu merasakan atau memandang suatu situasi dengan cara yang sama.



Misalnya, seseorang mungkin menganggap tidak membalas pesan selama beberapa jam sebagai hal biasa. Bagi pasangannya, hal tersebut mungkin menimbulkan kekhawatiran atau perasaan diabaikan.



Keduanya tidak harus memiliki perasaan yang sama.



Yang penting adalah mampu memahami:



"Aku mungkin tidak akan merasakan hal yang sama jika berada di posisimu, tetapi aku bisa memahami mengapa hal itu terasa penting bagimu."



Empati bukan berarti selalu setuju



Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang umum.



Memahami perasaan pasangan tidak berarti mengatakan bahwa pasangan selalu benar.



Anda dapat mengatakan:



"Aku memahami mengapa kamu kecewa, meskipun aku melihat situasinya secara berbeda."



Dengan demikian, perbedaan pendapat tidak otomatis berubah menjadi penolakan terhadap perasaan pasangan.



Coba lihat dari sudut pandang pasangan



Ketika terjadi konflik, tanyakan kepada diri sendiri:



Apa yang mungkin sedang dirasakan pasangan?



Apa yang sebenarnya ia butuhkan?



Apa pengalaman masa lalu yang mungkin memengaruhi reaksinya?



Jika aku berada dalam situasinya, apa yang mungkin membuatku merasa tidak aman?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu menggeser fokus dari "siapa yang salah?" menjadi "apa yang sedang terjadi pada kita?"



5. Membangun Kepercayaan dan Rasa Aman



Kepercayaan tidak dibangun melalui satu tindakan besar.



Biasanya, kepercayaan terbentuk dari banyak perilaku kecil yang dilakukan secara konsisten.



Menepati janji.



Mengatakan yang sebenarnya.



Tidak menyembunyikan sesuatu yang penting.



Menghormati batasan.



Menunjukkan bahwa perkataan sesuai dengan tindakan.



Semua hal tersebut secara perlahan menciptakan rasa aman.



Sebaliknya, ketidakkonsistenan dapat mengikis kepercayaan. Seseorang mungkin berkata bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi perilakunya terus menunjukkan hal yang berbeda.



Kepercayaan membutuhkan konsistensi



Bayangkan seseorang berkata:



"Kamu bisa selalu mengandalkanku."



Namun ketika pasangan membutuhkan bantuan, ia berulang kali tidak hadir.



Lama-kelamaan, perkataan tersebut kehilangan makna.



Karena itu, dalam hubungan, tindakan sering kali berbicara lebih kuat daripada janji.



Hormati batasan pribadi



Hubungan yang sehat tidak berarti dua orang harus kehilangan identitas masing-masing.



Setiap individu tetap membutuhkan ruang pribadi, teman, aktivitas, minat, dan waktu untuk dirinya sendiri.



Memiliki batasan bukan berarti tidak mencintai pasangan.



Justru, batasan yang sehat membantu pasangan memahami bagaimana memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat.



6. Menjaga Kedekatan dan Keintiman



Hubungan jangka panjang dapat berubah seiring waktu.



Pada awal hubungan, pasangan mungkin menghabiskan banyak waktu bersama. Percakapan berlangsung hingga larut malam. Hal-hal kecil terasa menarik. Ada banyak perhatian dan rasa ingin tahu.



Namun, setelah menjalani hubungan selama bertahun-tahun, rutinitas dapat mengambil alih.



Pekerjaan, rumah tangga, keluarga, anak, tekanan finansial, dan berbagai tanggung jawab dapat membuat pasangan lebih sering berfungsi sebagai "tim kerja" daripada pasangan romantis.



Karena itu, kedekatan perlu dirawat secara sengaja.



Perhatian kecil memiliki dampak besar



Menjaga hubungan tidak selalu membutuhkan liburan mahal atau kejutan besar.



Hal sederhana dapat memiliki arti penting:



bertanya bagaimana hari pasangan,



memberikan pelukan,



mengucapkan terima kasih,



mengingat hal yang penting bagi pasangan,



makan bersama tanpa ponsel,



memberikan perhatian ketika pasangan berbicara,



melakukan aktivitas bersama.



Kedekatan emosional sering terbentuk dari akumulasi interaksi kecil tersebut.



Jangan berhenti mengenal pasangan



Salah satu jebakan hubungan jangka panjang adalah menganggap kita sudah mengetahui semuanya tentang pasangan.



Padahal, manusia berubah.



Tujuan, ketakutan, impian, prioritas, dan kebutuhan seseorang dapat berubah sepanjang hidup.



Karena itu, tetaplah memiliki rasa ingin tahu.



Tanyakan:



"Apa yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini?"



"Apa yang sedang membuatmu khawatir?"



"Apa yang ingin kamu lakukan tahun depan?"



Pertanyaan sederhana dapat membuka kembali ruang kedekatan yang mungkin mulai hilang.



7. Kemampuan Beradaptasi dan Bertumbuh Bersama



Tidak ada hubungan yang benar-benar statis.



Kehidupan berubah.



Karier berubah. Kondisi finansial berubah. Kesehatan berubah. Keluarga berubah. Prioritas berubah. Bahkan kepribadian dan cara seseorang melihat kehidupan dapat berkembang.



Karena itu, hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan beradaptasi.



Pasangan tidak hanya perlu bertanya:



"Bagaimana hubungan kita sekarang?"



Tetapi juga:



"Bagaimana kita ingin hubungan ini berkembang?"



Jangan berharap pola lama selalu berhasil



Strategi yang berhasil lima tahun lalu belum tentu efektif sekarang.



Misalnya, ketika masih berpacaran, pasangan mungkin memiliki banyak waktu untuk bertemu. Setelah menikah dan memiliki lebih banyak tanggung jawab, cara menjaga kedekatan mungkin harus berubah.



Adaptasi bukan berarti hubungan gagal.



Justru, kemampuan menyesuaikan diri merupakan bagian dari mempertahankan hubungan.



Bertumbuh secara individual juga penting



Hubungan yang sehat terdiri dari dua individu yang terus berkembang.



Memiliki kehidupan pribadi, mengejar tujuan, belajar hal baru, dan membangun kemampuan diri tidak harus menjauhkan pasangan.



Sebaliknya, perkembangan individu dapat memperkaya hubungan selama keduanya tetap menjaga komunikasi dan keterhubungan.



Mengapa Tujuh Keterampilan Ini Saling Berkaitan?



Ketujuh keterampilan tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri.



Komunikasi yang baik membantu pasangan mengungkapkan kebutuhan.



Kemampuan mengelola emosi membantu mereka membicarakan kebutuhan tersebut tanpa saling menyakiti.



Kemampuan menyelesaikan konflik membantu mereka menghadapi perbedaan.



Empati membuat pasangan merasa dipahami.



Kepercayaan menciptakan rasa aman.



Kedekatan menjaga hubungan tetap hangat.



Sementara kemampuan beradaptasi memungkinkan hubungan bertahan ketika kehidupan berubah.



Dengan kata lain, hubungan yang sehat bukan dibangun oleh satu keterampilan ajaib, tetapi oleh kombinasi berbagai kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Hal yang Sering Disalahpahami tentang Hubungan Sehat



Ada anggapan bahwa pasangan yang bahagia selalu merasa cocok.



Tidak selalu.



Pasangan yang sehat tetap dapat berbeda pendapat.



Mereka tetap bisa merasa kesal.



Mereka tetap dapat mengalami hari ketika tidak ingin berbicara banyak.



Mereka juga bisa mengalami fase hubungan yang terasa lebih sulit.



Perbedaannya terletak pada cara mereka merespons masalah.



Hubungan sehat bukan hubungan yang selalu sempurna.



Hubungan sehat adalah hubungan di mana kedua orang memiliki kemampuan untuk memperbaiki keadaan setelah terjadi masalah.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



"Apakah kami pernah bertengkar?"



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



"Bagaimana kami bertengkar?"



Dan:



"Apakah kami mampu kembali terhubung setelah konflik?"



Cara Melatih Keterampilan Hubungan dalam Kehidupan Sehari-hari



Keterampilan hubungan tidak harus dilatih melalui percakapan serius setiap hari.



Anda dapat memulainya dari kebiasaan sederhana.



Setiap hari



Luangkan beberapa menit untuk benar-benar bertanya bagaimana keadaan pasangan.



Setiap minggu



Sisihkan waktu untuk melakukan aktivitas bersama tanpa gangguan pekerjaan atau gawai.



Ketika terjadi konflik



Berhenti sejenak jika emosi terlalu tinggi. Kemudian kembali membicarakan masalah ketika keduanya sudah lebih tenang.



Ketika pasangan bercerita



Jangan langsung memberikan solusi. Tanyakan terlebih dahulu apakah ia ingin didengarkan atau dibantu mencari solusi.



Ketika melakukan kesalahan



Akui kesalahan tanpa mencari alasan yang tidak perlu.



Ketika hubungan terasa hambar



Jangan langsung menganggap cinta sudah hilang. Periksa terlebih dahulu apakah hubungan tersebut sedang kekurangan perhatian, waktu bersama, komunikasi, atau pengalaman baru.



Penutup: Hubungan yang Baik Dibangun, Bukan Sekadar Ditemukan



Banyak orang mencari pasangan yang "tepat" dengan harapan hubungan akan berjalan dengan sendirinya.



Namun, bahkan pasangan yang sangat cocok tetap membutuhkan keterampilan untuk mempertahankan hubungan.



Cinta dapat menjadi awal sebuah hubungan, tetapi keterampilan membantu hubungan tersebut berkembang.



Belajar berkomunikasi dengan lebih baik. Belajar mengelola emosi. Belajar menyelesaikan konflik tanpa saling menghancurkan. Belajar memahami perspektif pasangan. Membangun kepercayaan melalui tindakan. Menjaga kedekatan. Dan bersedia beradaptasi ketika kehidupan berubah.



Pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan hubungan tanpa masalah.



Hubungan yang kuat adalah hubungan di mana dua orang bersedia terus belajar bagaimana menghadapi masalah bersama.



