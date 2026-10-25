6 Alasan Mengapa Rasa Malu Terkait Finansial Dapat Memperburuk Masalah Keuangan Menurut Psikologi

seseorang yang malu terkait finansial / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Masalah keuangan sering kali tidak hanya berkaitan dengan angka. Di balik utang, pengeluaran berlebihan, pendapatan yang terbatas, atau kesulitan menabung, terdapat faktor psikologis yang dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan tentang uang.

Salah satu faktor yang sering luput diperhatikan adalah rasa malu terkait kondisi finansial.



Seseorang mungkin merasa malu karena memiliki banyak utang, penghasilan yang lebih rendah daripada teman-temannya, tidak mampu membeli sesuatu yang dianggap umum, masih bergantung pada keluarga, mengalami kegagalan bisnis, atau belum mencapai kondisi finansial yang diharapkan pada usia tertentu.



Pada awalnya, rasa malu mungkin terlihat seperti emosi biasa. Namun, ketika perasaan tersebut menjadi kuat dan berlangsung lama, seseorang justru dapat mengambil keputusan yang semakin merugikan kondisi keuangannya.



Psikologi membantu menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat enam alasan mengapa rasa malu terhadap kondisi finansial justru berpotensi memperburuk masalah keuangan.



1. Rasa malu membuat seseorang cenderung menghindari masalah keuangan



Salah satu dampak paling besar dari rasa malu adalah penghindaran.



Ketika seseorang merasa malu terhadap kondisi keuangannya, menghadapi kenyataan finansial dapat terasa menyakitkan. Membuka aplikasi perbankan, memeriksa jumlah utang, menghitung pengeluaran bulanan, atau melihat tagihan yang belum dibayar bisa memunculkan kembali perasaan gagal dan tidak berharga.



Akibatnya, seseorang mungkin memilih untuk tidak melihatnya.



Misalnya, seseorang mengetahui bahwa dirinya memiliki beberapa tagihan yang belum dibayar. Setiap kali mendapatkan notifikasi pembayaran, ia merasa cemas dan malu. Daripada membuka notifikasi tersebut, ia memilih mengabaikannya.



Masalahnya, menghindari informasi tidak membuat masalah finansial menghilang.



Justru sebaliknya.



Tagihan dapat terus bertambah, denda mungkin muncul, kewajiban semakin menumpuk, dan pilihan penyelesaian menjadi semakin terbatas.



Dalam psikologi, perilaku menghindar dapat memberikan kelegaan emosional dalam jangka pendek, tetapi sering kali mempertahankan atau memperburuk masalah dalam jangka panjang.



Ini menciptakan sebuah siklus:



masalah keuangan → rasa malu → menghindari masalah → masalah semakin besar → rasa malu semakin kuat.



Karena itu, salah satu langkah penting dalam memperbaiki kondisi finansial bukan hanya mencari cara menambah penghasilan, tetapi juga belajar menghadapi angka-angka yang selama ini ingin dihindari.



Melihat kondisi keuangan secara objektif memang tidak selalu menyenangkan. Namun, mengetahui masalah secara jelas memberi seseorang kesempatan untuk melakukan sesuatu terhadapnya.



2. Rasa malu dapat mengganggu kemampuan mengambil keputusan secara rasional



Keputusan finansial membutuhkan kemampuan untuk berpikir secara tenang.



Seseorang perlu mempertimbangkan pendapatan, kebutuhan, risiko, prioritas, konsekuensi jangka panjang, dan kemampuan membayar sebelum mengambil keputusan.



Namun, ketika seseorang berada dalam kondisi emosional yang berat, kemampuan tersebut dapat terganggu.



Rasa malu sering kali membuat seseorang terlalu fokus pada bagaimana dirinya dinilai oleh orang lain.



Contohnya, seseorang mungkin sebenarnya tidak mampu mengikuti acara mahal bersama teman-temannya. Secara rasional, keputusan terbaik adalah menolak atau memilih aktivitas yang lebih murah.



Namun, rasa malu dapat membuatnya berpikir:



"Kalau saya bilang tidak mampu, mereka akan menganggap saya miskin."



Akhirnya, ia menggunakan kartu kredit atau meminjam uang agar dapat ikut.



Keputusan tersebut mungkin memberikan rasa lega sesaat karena berhasil menghindari rasa malu. Tetapi secara finansial, konsekuensinya dapat muncul kemudian.



Hal yang sama dapat terjadi dalam berbagai situasi.



Seseorang mungkin membeli pakaian mahal agar terlihat sukses, menggunakan kendaraan yang berada di luar kemampuan finansialnya, mentraktir orang lain meskipun sedang kesulitan, atau mempertahankan gaya hidup tertentu karena takut dianggap gagal.



Dengan kata lain, keputusan finansial tidak lagi dibuat berdasarkan pertanyaan:



"Apa yang mampu saya bayar?"



Melainkan:



"Apa yang harus saya lakukan agar orang lain tidak tahu bahwa saya sedang kesulitan?"



Ketika persepsi sosial menjadi lebih penting daripada kemampuan finansial, seseorang dapat mengambil keputusan yang sebenarnya bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.



3. Rasa malu dapat mendorong seseorang menyembunyikan masalah



Masalah finansial sering kali menjadi semakin sulit ketika seseorang merasa harus menyembunyikannya.



Seseorang yang malu mungkin tidak ingin pasangan mengetahui jumlah utangnya. Ia mungkin tidak ingin keluarga mengetahui bahwa tabungannya sudah habis. Ia juga mungkin enggan memberi tahu teman bahwa dirinya sedang kesulitan membayar kebutuhan sehari-hari.



Akibatnya, orang-orang yang sebenarnya dapat memberikan bantuan justru tidak mengetahui situasinya.



Ini penting karena masalah keuangan sering kali membutuhkan dukungan, informasi, atau perspektif dari orang lain.



Misalnya, seseorang yang terlilit utang mungkin sebenarnya dapat melakukan restrukturisasi pembayaran, mengurangi pengeluaran tertentu, mencari sumber pendapatan tambahan, atau berdiskusi dengan anggota keluarga.



Namun, semua pilihan tersebut menjadi lebih sulit jika ia tidak berani mengakui bahwa dirinya sedang mengalami masalah.



Rasa malu kemudian membuat seseorang merasa bahwa ia harus menyelesaikan semuanya sendirian.



Padahal, meminta bantuan tidak selalu berarti seseorang gagal.



Dalam banyak kasus, meminta bantuan justru merupakan bentuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.



Ada perbedaan besar antara:



"Saya gagal secara finansial."



dan



"Saya sedang mengalami masalah finansial yang perlu saya selesaikan."



Kalimat pertama menyerang identitas diri. Kalimat kedua menggambarkan sebuah situasi.



Perbedaan cara memandang masalah tersebut dapat memengaruhi cara seseorang meresponsnya.



4. Rasa malu dapat membuat seseorang berusaha mempertahankan citra melalui pengeluaran



Salah satu paradoks rasa malu finansial adalah bahwa seseorang dapat menghabiskan lebih banyak uang justru karena merasa tidak memiliki cukup uang.



Mengapa?



Karena uang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kehidupan sosial, uang juga dapat menjadi simbol status, keberhasilan, kemandirian, dan penerimaan.



Ketika seseorang merasa tidak memenuhi standar tersebut, ia mungkin mencoba "menutupi" perasaan tersebut melalui konsumsi.



Misalnya, seseorang merasa tertinggal dari teman-temannya karena belum memiliki rumah, kendaraan, pakaian bermerek, atau gaya hidup tertentu.



Ia kemudian membeli barang yang sebenarnya belum mampu dibayar.



Untuk sementara, pembelian tersebut dapat memberikan perasaan positif.



"Setidaknya saya tidak terlihat berbeda."



Namun, efek tersebut biasanya tidak menyelesaikan sumber masalah.



Ketika tagihan datang, tekanan finansial meningkat. Kemudian rasa malu muncul kembali.



Siklusnya dapat menjadi:



merasa tidak cukup → membeli sesuatu untuk terlihat cukup → kondisi keuangan memburuk → merasa semakin gagal → membeli atau mengeluarkan uang lagi untuk mendapatkan validasi.



Dalam konteks ini, konsumsi bukan lagi sekadar aktivitas ekonomi.



Ia menjadi cara untuk mengatur emosi.



Masalahnya, menggunakan pengeluaran sebagai alat untuk mengatasi rasa malu dapat menghasilkan konsekuensi finansial yang semakin berat.



Karena itu, penting untuk membedakan antara membeli sesuatu karena memang dibutuhkan atau diinginkan secara sehat dengan membeli sesuatu terutama agar tidak merasa rendah dibandingkan orang lain.



5. Rasa malu dapat membuat seseorang sulit meminta bantuan atau mencari informasi



Masalah keuangan sering kali menjadi lebih mudah ketika seseorang memiliki akses terhadap informasi yang tepat.



Namun, rasa malu dapat menjadi penghalang psikologis untuk mencari informasi tersebut.



Seseorang mungkin malu bertanya tentang cara membuat anggaran.



Ia mungkin malu mengakui bahwa dirinya tidak memahami investasi.



Ia mungkin takut dianggap tidak bertanggung jawab ketika bertanya tentang utang.



Bahkan, seseorang yang mengalami masalah keuangan mungkin merasa malu berkonsultasi dengan profesional karena menganggap bahwa masalah tersebut seharusnya dapat ia selesaikan sendiri.



Akibatnya, ia terus membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas.



Padahal, literasi finansial bukan sesuatu yang otomatis dimiliki setiap orang.



Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, pendapatan, dan kesempatan belajar yang berbeda.



Tidak mengetahui sesuatu bukan berarti seseorang bodoh.



Tidak mampu mengelola uang dengan baik pada masa lalu juga tidak berarti seseorang selamanya tidak mampu memperbaikinya.



Semakin cepat seseorang berani mengakui bahwa ada hal yang belum ia pahami, semakin cepat pula ia dapat mencari informasi yang dibutuhkan.



Dalam hal ini, rasa ingin tahu jauh lebih produktif daripada rasa malu.



6. Rasa malu dapat membuat seseorang mengidentifikasi masalah keuangan sebagai kegagalan diri



Ini mungkin merupakan dampak psikologis yang paling mendalam.



Ada perbedaan antara mengatakan:



"Saya sedang mengalami kesulitan keuangan."



dengan:



"Saya adalah orang yang gagal secara finansial."



Pernyataan pertama menggambarkan kondisi.



Pernyataan kedua menjadikan kondisi tersebut sebagai identitas.



Ketika masalah finansial mulai dianggap sebagai bagian dari identitas diri, seseorang dapat kehilangan keyakinan bahwa keadaan tersebut masih bisa berubah.



Ia mungkin berpikir:



"Saya memang tidak pandai mengelola uang."



"Saya selalu gagal."



"Saya tidak akan pernah bisa kaya."



"Saya memang tidak layak memiliki kehidupan yang lebih baik."



Pola pikir seperti ini dapat mengurangi motivasi untuk melakukan perubahan.



Mengapa harus membuat anggaran jika merasa semuanya sudah tidak berguna?



Mengapa harus melunasi utang secara bertahap jika merasa dirinya memang akan selalu gagal?



Mengapa harus belajar mengelola uang jika merasa dirinya bukan orang yang pandai dalam urusan finansial?



Di sinilah pentingnya memahami bahwa kondisi finansial bukanlah identitas seseorang.



Memiliki utang bukan berarti seseorang adalah utang.



Mengalami kebangkrutan bukan berarti seseorang adalah orang yang gagal.



Memiliki penghasilan kecil bukan berarti seseorang memiliki nilai diri yang rendah.



Mengalami kesalahan finansial berarti seseorang memiliki masalah yang perlu ditangani, bukan identitas yang harus dipikul selamanya.



Rasa malu berbeda dengan rasa bersalah



Untuk memahami persoalan ini lebih jauh, penting membedakan rasa malu dengan rasa bersalah.



Secara sederhana, rasa bersalah cenderung berkaitan dengan perilaku:



"Saya melakukan sesuatu yang salah."



Sementara rasa malu lebih berkaitan dengan penilaian terhadap diri:



"Ada sesuatu yang salah dengan diri saya."



Perbedaan ini sangat penting.



Rasa bersalah terkadang dapat mendorong seseorang memperbaiki perilaku. Misalnya, seseorang menyadari bahwa ia terlalu banyak berbelanja dan kemudian mulai membuat anggaran.



Sebaliknya, rasa malu yang mendalam dapat membuat seseorang ingin bersembunyi, menghindari masalah, atau mempertahankan citra di depan orang lain.



Dengan kata lain, seseorang lebih mungkin memperbaiki sebuah perilaku ketika ia melihat perilaku tersebut sebagai sesuatu yang dapat diubah.



Namun, jika ia menganggap masalah tersebut sebagai bukti bahwa dirinya tidak berharga atau tidak mampu, perubahan dapat terasa jauh lebih sulit.



Mengubah cara memandang masalah finansial



Mengatasi rasa malu finansial bukan berarti seseorang harus mengabaikan kesalahan atau berpura-pura bahwa kondisi keuangannya baik-baik saja.



Justru sebaliknya.



Langkah pertama adalah melihat masalah dengan lebih objektif.



Daripada mengatakan:



"Saya sangat buruk dalam mengelola uang."



cobalah mengatakan:



"Pengeluaran saya lebih besar daripada yang saya rencanakan selama beberapa bulan terakhir."



Daripada:



"Saya gagal total karena punya utang."



ubah menjadi:



"Saya memiliki utang yang perlu saya susun dan bayar secara bertahap."



Daripada:



"Saya malu karena belum punya tabungan."



ubah menjadi:



"Saya belum memiliki tabungan yang cukup, jadi saya perlu mulai membangun dana darurat dari jumlah yang realistis."



Perubahan bahasa terlihat sederhana, tetapi dapat membantu memisahkan identitas seseorang dari situasi yang sedang dihadapinya.



Masalah keuangan kemudian berubah dari sesuatu yang memalukan menjadi sesuatu yang dapat dianalisis.



Berapa pemasukan?



Berapa pengeluaran?



Berapa utang?



Apa yang bisa dikurangi?



Apa yang perlu diprioritaskan?



Bantuan apa yang tersedia?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih berguna daripada terus menerus menyalahkan diri sendiri.



Kesimpulan



Masalah finansial memang dapat memunculkan rasa malu, terutama ketika seseorang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan ekspektasi pribadi maupun standar sosial di sekitarnya.



Namun, rasa malu yang terlalu kuat justru dapat membuat masalah semakin rumit.



Ia dapat mendorong seseorang menghindari masalah, mengambil keputusan secara emosional, menyembunyikan kondisi finansial, melakukan pengeluaran demi mempertahankan citra, enggan mencari bantuan, dan menganggap masalah keuangan sebagai bagian dari identitas diri.



Karena itu, memperbaiki kondisi keuangan tidak hanya membutuhkan strategi finansial, tetapi juga perubahan cara memandang diri sendiri.



Kesulitan keuangan adalah sebuah kondisi, bukan ukuran nilai seseorang.



Seseorang boleh mengakui bahwa dirinya pernah membuat kesalahan finansial tanpa harus menyimpulkan bahwa dirinya adalah orang yang gagal.



Justru ketika rasa malu mulai digantikan oleh sikap objektif dan kemauan untuk menghadapi kenyataan, ruang untuk memperbaiki keadaan menjadi jauh lebih besar.



Pada akhirnya, tujuan dari kesehatan finansial bukanlah terlihat sempurna di depan orang lain.



