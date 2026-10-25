8 Kebiasaan yang Harus Dihindari agar Persahabatan Tidak Berubah Menjadi Buruk Menurut Psikologi

seseorang yang persahabatannya menjadi buruk / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Persahabatan sering kali dimulai dari hal-hal sederhana. Percakapan yang terasa nyambung, kesamaan minat, saling membantu ketika sedang kesulitan, atau sekadar merasa nyaman ketika menghabiskan waktu bersama. Namun, hubungan yang awalnya begitu dekat tidak selalu bertahan dalam kondisi yang sama.

Seiring berjalannya waktu, persahabatan dapat berubah. Kesibukan, perbedaan cara berpikir, perubahan prioritas, masalah pribadi, hingga munculnya rasa kecewa dapat memengaruhi kualitas hubungan. Yang lebih menarik, keretakan persahabatan sering kali tidak dimulai dari satu pertengkaran besar. Justru, hubungan bisa memburuk karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali.



Dalam psikologi hubungan interpersonal, kualitas sebuah hubungan sangat dipengaruhi oleh cara seseorang berkomunikasi, menetapkan batasan, menunjukkan empati, menyelesaikan konflik, dan memberikan penghargaan kepada orang lain.



Karena itu, menjaga persahabatan bukan hanya soal sering bertemu atau selalu berbicara setiap hari. Ada beberapa perilaku yang sebaiknya dihindari agar kedekatan tidak berubah menjadi sumber ketegangan dan kekecewaan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat delapan kebiasaan yang perlu diperhatikan.



1. Terlalu Sering Menganggap Teman Akan Selalu Memahami Kita



Salah satu kesalahan yang cukup umum dalam persahabatan dekat adalah menganggap bahwa semakin lama kita berteman, semakin tidak perlu menjelaskan perasaan kita.



Kita mungkin berpikir, "Dia kan sudah mengenalku sejak lama. Seharusnya dia mengerti."



Masalahnya, tidak ada orang yang benar-benar dapat membaca pikiran orang lain.



Teman yang sudah mengenal kita selama bertahun-tahun pun tetap memiliki pengalaman, kebutuhan, dan cara berpikir yang berbeda. Sesuatu yang menurut kita jelas belum tentu jelas bagi orang lain.



Misalnya, kita merasa kecewa karena seorang teman tidak menghubungi ketika sedang mengalami masalah. Namun, teman tersebut mungkin tidak tahu bahwa kita sedang membutuhkan dukungan. Jika kita langsung menyimpulkan bahwa dia tidak peduli, rasa kecewa dapat berkembang menjadi kemarahan atau sikap menjauh.



Daripada berharap teman selalu memahami tanpa penjelasan, komunikasi yang lebih sehat adalah menyampaikan kebutuhan secara langsung.



Bukan:



"Seharusnya kamu tahu aku lagi butuh kamu."



Melainkan:



"Aku sebenarnya sedang mengalami masa sulit dan waktu itu berharap bisa cerita denganmu."



Perbedaan kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi dapat mengubah arah sebuah percakapan.



Persahabatan yang sehat bukan hubungan tanpa kesalahpahaman. Persahabatan yang sehat adalah hubungan di mana kedua orang memiliki ruang untuk menjelaskan dan memahami satu sama lain.



2. Menjadikan Persahabatan sebagai Ajang Membandingkan Diri



Persahabatan dapat menjadi tidak sehat ketika hubungan mulai dipenuhi perbandingan.



Siapa yang lebih sukses?

Siapa yang lebih kaya?

Siapa yang lebih populer?

Siapa yang lebih menarik?

Siapa yang lebih cepat menikah?

Siapa yang lebih berhasil dalam karier?



Perbandingan semacam ini terkadang muncul tanpa disadari.



Ketika melihat teman mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita mungkin merasa bahagia untuknya sekaligus merasa tidak nyaman terhadap diri sendiri. Jika perasaan tersebut tidak dikelola dengan baik, keberhasilan teman justru dapat terasa seperti ancaman.



Lama-kelamaan, kita mungkin mulai meremehkan pencapaiannya, mencari kekurangannya, atau merasa perlu membuktikan bahwa kita juga lebih baik.



Padahal, persahabatan seharusnya tidak menjadi kompetisi yang tidak pernah selesai.



Menurut perspektif psikologi, harga diri yang terlalu bergantung pada perbandingan sosial dapat membuat seseorang lebih mudah merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Akibatnya, hubungan yang seharusnya memberikan dukungan justru menjadi sumber tekanan.



Bukan berarti kita tidak boleh merasa iri. Rasa iri merupakan emosi manusiawi.



Yang perlu dihindari adalah membiarkan rasa iri mengubah cara kita memperlakukan teman.



Ketika teman berhasil, cobalah mengubah pertanyaan dari:



"Mengapa dia bisa, sementara aku belum?"



menjadi:



"Apa yang bisa kupelajari dari perjalanan dia?"



Dengan begitu, keberhasilan teman tidak lagi dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai sesuatu yang dapat menginspirasi.



3. Terlalu Sering Membicarakan Keburukan Teman di Belakangnya



Membicarakan masalah dengan teman lain sesekali mungkin terasa melegakan. Namun, jika kebiasaan tersebut berubah menjadi membicarakan keburukan seseorang setiap kali dia tidak ada, hubungan dapat menjadi semakin tidak sehat.



Ada perbedaan antara mencari bantuan untuk menyelesaikan masalah dan menjadikan gosip sebagai kebiasaan.



Misalnya, seseorang sedang bingung menghadapi konflik dengan sahabatnya. Dia kemudian meminta pendapat dari orang yang dipercaya agar dapat memahami situasi dengan lebih baik. Ini berbeda dengan terus menceritakan keburukan sahabatnya kepada banyak orang tanpa niat menyelesaikan masalah.



Masalah lain muncul ketika cerita pribadi yang seharusnya bersifat rahasia mulai disebarkan.



Kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam persahabatan. Ketika seseorang mengetahui bahwa hal-hal pribadi yang dia ceritakan telah menjadi bahan pembicaraan, rasa aman dalam hubungan dapat hilang.



Dan ketika rasa aman hilang, kedekatan biasanya ikut berubah.



Karena itu, sebelum menceritakan masalah seorang teman kepada orang lain, tanyakan kepada diri sendiri:



"Apakah aku sedang mencari solusi, atau hanya ingin membicarakan dia?"



Pertanyaan sederhana tersebut dapat membantu membedakan komunikasi yang sehat dari kebiasaan bergosip.



4. Selalu Mengharapkan Teman Ada Kapan Pun Kita Membutuhkan



Persahabatan yang dekat memang membuat kita merasa memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Namun, kedekatan tidak berarti seseorang harus selalu tersedia.



Setiap orang memiliki pekerjaan, keluarga, pasangan, tanggung jawab, masalah pribadi, dan kebutuhan untuk memiliki waktu sendiri.



Kebiasaan mengharapkan teman selalu membalas pesan dengan cepat, selalu bersedia bertemu, atau selalu siap mendengarkan masalah kita dapat membuat hubungan terasa seperti kewajiban.



Awalnya mungkin teman tidak keberatan. Tetapi jika berlangsung terus-menerus, dia bisa merasa lelah.



Lebih buruk lagi, kita mungkin mulai menganggap keterlambatan respons sebagai tanda bahwa dia sudah tidak peduli.



Padahal, tidak membalas pesan selama beberapa jam bukan berarti seseorang berhenti menghargai kita.



Salah satu prinsip penting dalam hubungan yang sehat adalah memberikan ruang.



Teman bukan pusat layanan emosional yang harus selalu aktif selama 24 jam.



Kita tetap boleh meminta dukungan, tetapi sebaiknya juga menghargai batasan dan kesibukan mereka.



Persahabatan yang matang memungkinkan dua orang untuk dekat tanpa harus selalu tersedia satu sama lain.



5. Menggunakan Kalimat "Aku Cuma Bercanda" untuk Menutupi Perilaku yang Menyakiti



Humor memang dapat mempererat persahabatan. Banyak teman dekat bahkan memiliki candaan internal yang hanya dipahami oleh mereka sendiri.



Namun, humor dapat menjadi masalah ketika digunakan untuk menyamarkan penghinaan atau menyakiti seseorang.



Contohnya, seseorang membuat komentar tentang penampilan temannya. Ketika temannya terlihat tersinggung, dia berkata:



"Ah, jangan baper. Aku cuma bercanda."



Kalimat tersebut dapat membuat orang yang terluka merasa bahwa emosinya tidak valid.



Bercanda bukan berarti bebas dari tanggung jawab.



Jika sebuah candaan berulang kali membuat seseorang merasa dipermalukan, direndahkan, atau tidak aman, mungkin masalahnya bukan pada apakah candaan itu "dimaksudkan serius", tetapi pada dampaknya terhadap orang tersebut.



Dalam persahabatan yang sehat, kita tidak hanya memperhatikan niat, tetapi juga dampak.



Jika teman mengatakan bahwa sebuah candaan membuatnya tidak nyaman, kita tidak harus langsung membela diri.



Kita bisa mengatakan:



"Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku akan lebih berhati-hati."



Kemampuan meminta maaf tanpa mencari pembenaran merupakan salah satu bentuk kedewasaan emosional.



6. Mengungkit Kesalahan Lama Setiap Kali Terjadi Konflik



Tidak ada persahabatan yang bebas dari kesalahan.



Teman mungkin pernah lupa menepati janji, mengatakan sesuatu yang menyakitkan, atau melakukan sesuatu yang membuat kita kecewa.



Jika masalah tersebut sudah dibicarakan dan diselesaikan, sebaiknya jangan terus digunakan sebagai senjata setiap kali terjadi konflik baru.



Kebiasaan mengatakan:



"Kamu memang dari dulu seperti itu."



atau:



"Jangan lupa waktu kamu melakukan ini dulu."



dapat membuat konflik baru berubah menjadi daftar panjang kesalahan masa lalu.



Akibatnya, pembicaraan tidak lagi berfokus pada masalah yang sedang terjadi.



Dalam penyelesaian konflik yang sehat, fokus sebaiknya diberikan pada perilaku atau masalah yang sedang dihadapi. Jika sebuah kesalahan lama memang belum selesai secara emosional, tentu hal tersebut boleh dibicarakan kembali. Tetapi tujuannya harus untuk mencari penyelesaian, bukan untuk memenangkan pertengkaran.



Ada perbedaan besar antara mengatakan:



"Aku masih terluka dengan kejadian itu dan ingin membicarakannya."



dan:



"Kamu memang selalu membuat masalah. Dulu juga kamu pernah melakukan hal yang sama."



Kalimat pertama membuka ruang dialog. Kalimat kedua cenderung membuat seseorang merasa diserang.



7. Tidak Menghargai Batasan Pribadi



Semakin dekat dengan seseorang, terkadang kita merasa semakin berhak mengetahui segala sesuatu tentang hidupnya.



Kita ingin tahu masalah keluarganya, kondisi keuangannya, hubungan romantisnya, pekerjaannya, atau alasan mengapa dia tidak membalas pesan.



Namun, kedekatan tidak menghapus hak seseorang atas privasi.



Setiap orang memiliki batasan pribadi.



Ada teman yang nyaman menceritakan hampir semua hal. Ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sebelum membicarakan masalah tertentu.



Keduanya sama-sama normal.



Memaksa seseorang bercerita ketika dia belum siap dapat membuatnya merasa tidak aman. Begitu juga dengan membaca pesan pribadi, membuka barang tanpa izin, memaksa bertemu, atau menuntut penjelasan atas setiap keputusan yang dibuatnya.



Persahabatan bukan kepemilikan.



Teman tetap memiliki kehidupan dan ruang pribadi di luar hubungan tersebut.



Menghormati batasan justru dapat membuat hubungan menjadi lebih aman karena seseorang tahu bahwa kedekatan tidak akan membuat kebebasannya hilang.



8. Berhenti Menghargai Persahabatan karena Menganggap Hubungan Akan Selalu Ada



Ini mungkin merupakan kebiasaan yang paling mudah terjadi dalam hubungan jangka panjang.



Ketika sudah berteman selama bertahun-tahun, kita mulai menganggap kehadiran orang tersebut sebagai sesuatu yang pasti.



Kita tidak lagi mengucapkan terima kasih.

Tidak lagi menanyakan kabarnya.

Tidak lagi menunjukkan apresiasi.

Tidak lagi berusaha memahami perubahan dalam hidupnya.



Kita mungkin berpikir:



"Dia pasti mengerti."



Tetapi manusia berubah.



Prioritas berubah. Pekerjaan berubah. Tempat tinggal berubah. Hubungan romantis berubah. Cara seseorang melihat kehidupan juga dapat berubah.



Karena itu, persahabatan membutuhkan perhatian, bahkan ketika hubungan tersebut sudah berlangsung lama.



Menghargai teman tidak selalu membutuhkan tindakan besar.



Terkadang cukup dengan mengirim pesan:



"Aku bersyukur masih punya kamu sebagai teman."



Atau mengingat sesuatu yang sedang dia perjuangkan dan kemudian bertanya:



"Bagaimana kabarmu sekarang? Kemarin kamu bilang sedang menghadapi masalah itu."



Perhatian kecil seperti ini menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan.



Dan sering kali, justru hal-hal kecil seperti itulah yang membuat seseorang merasa dihargai.



Persahabatan yang Sehat Tidak Berarti Tidak Pernah Bertengkar



Penting untuk memahami bahwa persahabatan yang baik bukan berarti hubungan yang selalu tenang.



Konflik merupakan bagian alami dari hubungan manusia.



Dua orang dapat memiliki nilai, kebutuhan, ekspektasi, dan cara berpikir yang berbeda. Karena itu, sesekali terjadi kesalahpahaman adalah sesuatu yang wajar.



Yang membedakan persahabatan yang sehat dan tidak sehat adalah bagaimana konflik tersebut ditangani.



Apakah kedua orang bersedia mendengarkan?



Apakah masing-masing dapat mengakui kesalahan?



Apakah ada ruang untuk meminta maaf?



Apakah batasan pribadi dihormati?



Apakah masalah dapat dibicarakan tanpa merendahkan?



Jika jawabannya ya, konflik justru dapat menjadi kesempatan untuk membuat hubungan lebih kuat.



Sebaliknya, jika setiap konflik berubah menjadi penghinaan, manipulasi, ancaman, atau saling membuka rahasia, hubungan tersebut mungkin membutuhkan batasan yang lebih tegas.



Pada Akhirnya, Persahabatan Membutuhkan Kesadaran dari Dua Orang



Menjaga persahabatan bukan berarti harus selalu mengalah.



Kita tidak perlu menerima semua perilaku hanya demi mempertahankan hubungan. Kita juga tidak harus selalu menjadi pihak yang meminta maaf atau terus berusaha sementara pihak lain tidak melakukan hal yang sama.



Persahabatan yang sehat membutuhkan timbal balik.



Ada saatnya kita mendengarkan. Ada saatnya kita membutuhkan dukungan. Ada saatnya kita memberi ruang. Ada saatnya kita menetapkan batasan.



Delapan kebiasaan di atas pada dasarnya memiliki satu kesamaan: semuanya dapat mengikis rasa aman dan kepercayaan jika dilakukan terus-menerus.



Menganggap teman akan selalu memahami, membandingkan diri, bergosip, menuntut ketersediaan, menyamarkan penghinaan sebagai candaan, mengungkit masa lalu, melanggar batasan, dan menganggap persahabatan akan selalu ada dapat membuat hubungan perlahan kehilangan kualitasnya.



Karena itu, menjaga persahabatan bukan hanya tentang mempertahankan kenangan lama.



Kita juga perlu belajar menjadi teman yang lebih baik seiring dengan bertambahnya usia dan berubahnya kehidupan.



Kadang-kadang, mempertahankan sebuah persahabatan tidak membutuhkan lebih banyak percakapan.



Yang dibutuhkan justru lebih banyak empati, lebih banyak penghargaan, lebih banyak kejujuran, dan kesediaan untuk memahami bahwa orang yang kita sayangi tetap merupakan individu yang memiliki kebutuhan, batasan, dan kehidupannya sendiri.



Pada akhirnya, persahabatan yang bertahan lama bukanlah persahabatan yang tidak pernah mengalami masalah.



