Jangan Mudah Menyerah, Ini 5 Kebiasaan yang Membantu Anda Lebih Tangguh

JawaPos.com – Berbagai tuntutan kehidupan sehari-hari dapat memicu tekanan, mulai dari urusan pekerjaan hingga persoalan pribadi. Jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat memengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan kesejahteraan seseorang. Karena itu, kemampuan menjaga kesehatan mental menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Memiliki mental yang kuat bukan berarti tidak pernah merasa sedih, cemas, atau tertekan. Ketangguhan mental justru berkaitan dengan kemampuan menghadapi kesulitan, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan bangkit kembali ketika mengalami kegagalan.

Kemampuan tersebut dapat dibangun melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari mengubah cara pandang terhadap masalah hingga menjaga hubungan dengan orang lain, berbagai langkah ini dapat membantu seseorang menghadapi tekanan hidup dengan lebih baik.

Dilansir dari English Jagran, ada lima cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat mental sekaligus membantu mengelola stres secara lebih efektif. Berikut penjelasannya.

1. Membiasakan Pola Pikir Positif Cara seseorang memandang suatu masalah dapat memengaruhi respons yang muncul ketika menghadapi tekanan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membangun growth mindset atau pola pikir berkembang, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat terus ditingkatkan melalui proses belajar, latihan, dan usaha.

Dengan pola pikir ini, kegagalan tidak selalu dianggap sebagai akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki langkah berikutnya. Tantangan pun dapat dihadapi dengan lebih terbuka tanpa harus merasa langsung kalah sebelum mencoba.

Untuk menerapkannya, mulailah dengan menetapkan target yang realistis, mengambil pelajaran dari pengalaman, dan menghargai kemajuan sekecil apa pun. Berpikir positif bukan berarti mengabaikan kenyataan, tetapi berusaha menemukan cara yang lebih konstruktif untuk menghadapinya.

2. Melatih Kesadaran Diri melalui Mindfulness dan Meditasi Latihan mindfulness atau kesadaran penuh membantu seseorang memusatkan perhatian pada keadaan saat ini tanpa terburu-buru menghakimi pikiran maupun perasaannya. Cara ini dapat membantu mengenali emosi dan merespons situasi dengan lebih tenang.

Meditasi dan latihan pernapasan juga bisa menjadi pilihan untuk membantu mengurangi ketegangan. Tidak perlu langsung melakukannya dalam waktu lama. Anda dapat memulai dengan meluangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk dengan nyaman, mengatur napas, dan mengembalikan perhatian ketika pikiran mulai melayang.