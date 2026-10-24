Terlihat Kuat dan Tak Pernah Mengeluh, 7 Pengalaman Masa Lalu Ini Bisa Jadi Penyebabnya

Luka yang buat seseorang jadi tak pernah meminta pertolongan dan sikap mandiri
JawaPos.com – Kemandirian sering dianggap sebagai tanda kedewasaan dan kekuatan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. Orang yang terbiasa menyelesaikan masalah sendiri bahkan kerap dipandang tangguh karena jarang mengeluh atau mengandalkan bantuan orang lain.
Namun, di balik sikap tersebut, ada kemungkinan tersimpan pengalaman masa lalu yang memengaruhi cara seseorang membangun hubungan dan menghadapi kesulitan. Bagi sebagian individu, meminta pertolongan bukanlah hal yang mudah karena mereka pernah mengalami penolakan, kehilangan kepercayaan, atau merasa bahwa kebutuhan pribadinya tidak dianggap penting.
Pengalaman semacam itu dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh pengalaman emosional yang disebut dapat membentuk kebiasaan seseorang untuk selalu mengandalkan diri sendiri. Meski demikian, pengalaman setiap individu berbeda dan tidak semua orang yang mandiri memiliki luka masa lalu.
Ketika seorang anak berulang kali tidak mendapatkan respons saat membutuhkan perhatian, kenyamanan, atau bantuan, ia dapat mulai merasa bahwa kebutuhannya tidak cukup penting untuk disampaikan.
Pengalaman tersebut bisa membuat anak terbiasa memendam perasaan dan memilih menghadapi kesulitan tanpa melibatkan orang lain. Seiring bertambahnya usia, kebiasaan ini mungkin terbawa hingga dewasa.
Mereka bisa merasa tidak enak ketika meminta bantuan, menganggap masalahnya terlalu sepele untuk diceritakan, atau khawatir akan merepotkan orang lain.
Padahal, setiap orang memiliki kebutuhan emosional yang wajar. Meminta dukungan ketika menghadapi kesulitan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari hubungan yang sehat.
Lingkungan yang tidak memberikan ruang aman untuk mengekspresikan emosi dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi perasaan ketika dewasa.
Anak yang kerap diejek saat menangis, dimarahi ketika mengungkapkan ketakutan, atau diabaikan ketika membutuhkan penghiburan mungkin belajar untuk menyembunyikan emosinya.
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Jawa Pos
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