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Rabbany Wanadriani
Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.59 WIB

Tak Banyak Bicara Bukan Berarti Lemah, Ini 7 Keunggulan Orang Introvert yang Jarang Disadari

ilustrasi orang yang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam kehidupan sosial, orang yang aktif berbicara, mudah bergaul, dan berani tampil di depan umum sering kali lebih mudah mendapatkan perhatian. Sebaliknya, individu yang cenderung tenang dan tidak banyak bicara terkadang dianggap kurang percaya diri atau sulit beradaptasi.

Padahal, kepribadian introvert tidak selalu berkaitan dengan rasa malu maupun keengganan untuk bersosialisasi. Orang introvert umumnya memiliki preferensi berbeda dalam berinteraksi, mengolah informasi, dan mengatur energi setelah menjalani berbagai aktivitas.

Sifat yang kerap dianggap sebagai kekurangan justru dapat memberikan manfaat dalam situasi tertentu.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kekuatan orang introvert yang sering kali tidak disadari atau bahkan disalahartikan oleh lingkungan sekitarnya. Berikut ulasannya.

1. Mempertimbangkan Keputusan dengan Matang

Orang introvert terkadang dinilai lambat ketika harus menentukan pilihan. Mereka cenderung tidak terburu-buru memberikan jawaban dan membutuhkan waktu untuk memahami situasi sebelum mengambil tindakan.

Namun, kebiasaan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dapat membantu seseorang melihat persoalan dari beberapa sudut pandang. Dengan cara tersebut, mereka memiliki kesempatan untuk mengevaluasi risiko dan memikirkan konsekuensi dari keputusan yang akan diambil.

Dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, sikap ini bisa menjadi keunggulan ketika seseorang harus menghadapi persoalan yang rumit. Meski begitu, kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana tidak hanya dimiliki oleh introvert, tetapi juga bergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan individu.

2. Nyaman Menghabiskan Waktu Sendirian

Bagi sebagian orang introvert, waktu sendiri merupakan kesempatan untuk beristirahat dari berbagai rangsangan sosial dan memulihkan energi setelah beraktivitas.

Kebiasaan ini terkadang disalahartikan sebagai sikap antisosial atau tanda kesepian. Padahal, menikmati kesendirian tidak selalu berarti seseorang menolak hubungan dengan orang lain.

Waktu yang dihabiskan sendiri dapat digunakan untuk membaca, menekuni hobi, menyelesaikan pekerjaan, atau sekadar menenangkan pikiran. Selama dilakukan secara seimbang, kesendirian juga bisa menjadi kesempatan untuk mengenali kebutuhan dan memahami perasaan diri sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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