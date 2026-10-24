Di Balik Kebiasaan yang Tak Biasa, 6 Sifat Ini Disebut Bisa Menggambarkan Orang Cerdas

JawaPos.com – Kecerdasan tidak selalu bisa diukur hanya dari nilai akademik atau kemampuan seseorang dalam menguasai pelajaran. Lebih luas dari itu, kecerdasan juga mencakup kemampuan berpikir logis, memahami informasi, mengenali diri sendiri, berkreasi, hingga menemukan solusi atas berbagai persoalan.

Menariknya, orang yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi terkadang menunjukkan kebiasaan atau karakter yang tidak selalu sesuai dengan anggapan umum. Beberapa sifat tersebut bahkan kerap dianggap bertolak belakang dengan gambaran orang cerdas yang selama ini dikenal masyarakat.

Dilansir dari YourTango, terdapat enam karakteristik yang disebut berkaitan dengan orang ber-IQ tinggi. Meski demikian, sifat-sifat ini tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk mengukur kecerdasan seseorang. Lantas, apa saja karakteristik yang dimaksud? Simak ulasannya berikut ini.

1. Sering Menggunakan Kata-Kata Kasar Salah satu karakteristik yang cukup mengejutkan adalah kecenderungan menggunakan kata-kata kasar atau umpatan. Kebiasaan ini kerap dianggap sebagai tanda kurangnya kemampuan berbahasa, padahal penggunaan umpatan dan keluasan kosakata merupakan dua hal yang berbeda.

Seseorang bisa memiliki perbendaharaan kata yang beragam, termasuk kata-kata ekspresif yang digunakan dalam situasi tertentu. Meski begitu, kebiasaan mengumpat tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki IQ tinggi.

2. Berani Mengambil Risiko Orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi biasanya tertarik mencoba pengalaman baru dan menghadapi tantangan yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Sikap ini dapat mendorong mereka untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan mempelajari hal-hal baru.

Keberanian mengambil risiko juga bisa berkaitan dengan kemampuan mempertimbangkan pilihan serta memahami konsekuensi dari sebuah keputusan. Namun, kecerdasan tidak selalu ditunjukkan melalui tindakan berisiko karena mempertimbangkan keamanan dan menghindari risiko yang tidak perlu juga merupakan bagian dari pengambilan keputusan yang baik.

3. Terlihat Malas, Padahal Sedang Berpikir Tidak semua orang yang tampak diam atau tidak banyak bergerak sedang bermalas-malasan. Ada kalanya seseorang memilih duduk tenang untuk merenungkan suatu persoalan, menyusun gagasan, atau mencari solusi sebelum mengambil tindakan.

Artikel tersebut mengaitkan kecenderungan ini dengan rentang perhatian dan aktivitas mental orang yang cerdas. Dalam kondisi tertentu, seseorang memang bisa merasa lebih nyaman melakukan kegiatan yang merangsang pikirannya daripada terus-menerus terlibat dalam aktivitas fisik.