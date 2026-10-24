Bukan Sekadar Tidur, 7 Kebiasaan Malam Ini Bantu Orang Sukses Menjaga Keseimbangan Hidup

Ilustrasi kebiasaan malam orang orang sukses yang wajib ditiru (freepik)
JawaPos.com – Setelah menjalani aktivitas sepanjang hari, tidak sedikit orang yang masih kesulitan menenangkan pikiran ketika malam tiba. Pekerjaan yang belum selesai, rencana untuk esok hari, hingga berbagai persoalan pribadi terkadang terus terbayang meskipun tubuh sudah membutuhkan istirahat.
Padahal, waktu malam dapat dimanfaatkan untuk memulihkan energi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi aktivitas berikutnya. Kuncinya bukan melakukan banyak hal, melainkan membangun rutinitas sederhana yang membantu pikiran dan tubuh beralih dari kesibukan menuju waktu istirahat.
Orang yang mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi umumnya perlu memiliki batasan yang jelas, mengatur prioritas, serta menyediakan waktu untuk diri sendiri. Kebiasaan tersebut dapat membantu menciptakan malam yang lebih nyaman dan teratur.
Dilansir dari laman Geediting, terdapat tujuh kebiasaan malam yang bisa menjadi inspirasi untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang, produktif, dan seimbang. Berikut ulasannya.
Salah satu tantangan setelah menyelesaikan pekerjaan adalah menghentikan kebiasaan memikirkan urusan profesional. Bahkan ketika sudah berada di rumah, pikiran terkadang masih dipenuhi pesan pekerjaan, tenggat waktu, atau tugas yang belum terselesaikan.
Untuk mengatasinya, penting untuk menetapkan batas antara waktu bekerja dan waktu pribadi. Anda bisa memulainya dengan menutup laptop, menonaktifkan notifikasi pekerjaan, atau mengganti pakaian kerja dengan pakaian yang lebih nyaman.
Aktivitas sederhana seperti berjalan santai setelah bekerja juga dapat membantu menandai berakhirnya rutinitas harian.
Dengan batasan yang lebih jelas, waktu malam bisa digunakan untuk beristirahat, menikmati hobi, atau menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa terus-menerus terganggu oleh urusan pekerjaan.
Memikirkan banyak tugas yang harus diselesaikan keesokan hari dapat membuat seseorang sulit beristirahat. Salah satu cara sederhana untuk mengurangi beban tersebut adalah menuliskan rencana sebelum tidur.
Tidak perlu membuat daftar panjang. Cukup tentukan tiga pekerjaan utama yang paling penting untuk diselesaikan pada hari berikutnya.
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Jawa Pos
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