Sering Tak Disadari, 7 Kebiasaan Ini Disebut Bisa Menghambat Datangnya Rezeki

ilustrasi orang kekurangan uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Keinginan untuk hidup berkecukupan secara finansial tentu dimiliki banyak orang. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut, mulai dari bekerja lebih giat, mengembangkan usaha, hingga mengatur pengeluaran agar tidak melebihi pemasukan.
Namun, dalam perspektif astrologi, kemakmuran tidak hanya dikaitkan dengan kerja keras dan peluang yang datang. Sejumlah kepercayaan astrologi juga menghubungkan kondisi keuangan dengan energi planet, karma, serta kebiasaan yang dilakukan seseorang setiap hari.
Beberapa tindakan sederhana bahkan dipercaya dapat menghambat kelancaran rezeki apabila terus dilakukan. Mulai dari kebiasaan bangun terlalu siang hingga membiarkan rumah tidak teratur, hal-hal tersebut dianggap perlu diperhatikan untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis.
Dilansir dari Horoscope, terdapat tujuh kebiasaan yang dalam perspektif astrologi dipercaya berkaitan dengan terhambatnya kemakmuran dan perkembangan finansial. Berikut ulasannya.
Kebiasaan bangun terlambat kerap dikaitkan dengan berkurangnya waktu produktif pada pagi hari. Padahal, pagi dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana, menyelesaikan pekerjaan penting, dan mempersiapkan diri menghadapi aktivitas sepanjang hari.
Dalam kepercayaan astrologi, Matahari atau Surya dihubungkan dengan vitalitas, kepemimpinan, kepercayaan diri, dan pencapaian. Karena itu, kebiasaan bangun terlalu siang dipercaya sebagian praktisi astrologi dapat mengganggu keseimbangan energi yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut.
Jika dilakukan terus-menerus hingga mengganggu jadwal dan tanggung jawab, kebiasaan ini juga berpotensi membuat seseorang kehilangan kesempatan produktif.
Untuk mengatasinya, cobalah membangun jadwal tidur yang teratur dan menyesuaikan waktu bangun dengan kebutuhan istirahat. Tidak harus bangun saat matahari terbit, tetapi penting untuk memiliki rutinitas yang mendukung kesehatan dan produktivitas.
Sikap terlalu mementingkan diri sendiri dapat membuat hubungan sosial menjadi kurang harmonis. Padahal, dukungan dari keluarga, teman, maupun rekan kerja terkadang berperan penting dalam membuka kesempatan baru.
Dalam sejumlah pandangan spiritual dan astrologi, sikap murah hati dianggap berkaitan dengan keseimbangan antara memberi dan menerima. Sebaliknya, keserakahan dipandang sebagai perilaku yang dapat menghambat hubungan baik dan menjauhkan seseorang dari lingkungan yang suportif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022