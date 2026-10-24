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Rabbany Wanadriani
Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.01 WIB

Sering Tak Disadari, 7 Kebiasaan Ini Disebut Bisa Menghambat Datangnya Rezeki

ilustrasi orang kekurangan uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang kekurangan uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Keinginan untuk hidup berkecukupan secara finansial tentu dimiliki banyak orang. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut, mulai dari bekerja lebih giat, mengembangkan usaha, hingga mengatur pengeluaran agar tidak melebihi pemasukan.

Namun, dalam perspektif astrologi, kemakmuran tidak hanya dikaitkan dengan kerja keras dan peluang yang datang. Sejumlah kepercayaan astrologi juga menghubungkan kondisi keuangan dengan energi planet, karma, serta kebiasaan yang dilakukan seseorang setiap hari.

Beberapa tindakan sederhana bahkan dipercaya dapat menghambat kelancaran rezeki apabila terus dilakukan. Mulai dari kebiasaan bangun terlalu siang hingga membiarkan rumah tidak teratur, hal-hal tersebut dianggap perlu diperhatikan untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis.

Dilansir dari Horoscope, terdapat tujuh kebiasaan yang dalam perspektif astrologi dipercaya berkaitan dengan terhambatnya kemakmuran dan perkembangan finansial. Berikut ulasannya.

1. Terbiasa Bangun Terlalu Siang

Kebiasaan bangun terlambat kerap dikaitkan dengan berkurangnya waktu produktif pada pagi hari. Padahal, pagi dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana, menyelesaikan pekerjaan penting, dan mempersiapkan diri menghadapi aktivitas sepanjang hari.

Dalam kepercayaan astrologi, Matahari atau Surya dihubungkan dengan vitalitas, kepemimpinan, kepercayaan diri, dan pencapaian. Karena itu, kebiasaan bangun terlalu siang dipercaya sebagian praktisi astrologi dapat mengganggu keseimbangan energi yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut.

Jika dilakukan terus-menerus hingga mengganggu jadwal dan tanggung jawab, kebiasaan ini juga berpotensi membuat seseorang kehilangan kesempatan produktif.

Untuk mengatasinya, cobalah membangun jadwal tidur yang teratur dan menyesuaikan waktu bangun dengan kebutuhan istirahat. Tidak harus bangun saat matahari terbit, tetapi penting untuk memiliki rutinitas yang mendukung kesehatan dan produktivitas.

2. Enggan Membantu Orang Lain

Sikap terlalu mementingkan diri sendiri dapat membuat hubungan sosial menjadi kurang harmonis. Padahal, dukungan dari keluarga, teman, maupun rekan kerja terkadang berperan penting dalam membuka kesempatan baru.

Dalam sejumlah pandangan spiritual dan astrologi, sikap murah hati dianggap berkaitan dengan keseimbangan antara memberi dan menerima. Sebaliknya, keserakahan dipandang sebagai perilaku yang dapat menghambat hubungan baik dan menjauhkan seseorang dari lingkungan yang suportif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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