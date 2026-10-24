Terlihat Kuat di Luar, 10 Perilaku Ini Bisa Jadi Tanda Perempuan Belum Menghargai Dirinya

JawaPos.com – Tidak sedikit perempuan yang terlihat tangguh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka mampu menyelesaikan pekerjaan, mengurus keluarga, dan menjadi tempat bersandar bagi orang-orang terdekat. Namun, di balik kesibukan tersebut, ada kalanya mereka justru mengabaikan kebutuhan dan perasaan sendiri.

Mencintai diri sendiri bukan berarti selalu merasa percaya diri atau menganggap diri sempurna. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan menerima kekurangan, menghormati batasan pribadi, serta memberikan perhatian kepada diri sendiri tanpa harus merasa bersalah.

Sayangnya, kurangnya penghargaan terhadap diri sendiri tidak selalu terlihat secara langsung. Kebiasaan meminta maaf berlebihan, sulit menerima bantuan, hingga terus-menerus mengkritik diri sendiri bisa menjadi tanda bahwa seseorang perlu membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat 10 perilaku yang dapat menjadi bahan refleksi untuk mengenali hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Perilaku ini bukan ukuran mutlak bahwa seseorang tidak mencintai dirinya, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk mulai melakukan perubahan positif.

1. Terlalu Sering Meminta Maaf untuk Hal Sepele Mengucapkan kata maaf merupakan bagian dari sikap sopan. Namun, jika seseorang terus meminta maaf meskipun tidak melakukan kesalahan, kebiasaan tersebut bisa berkaitan dengan rasa takut mengecewakan orang lain atau dianggap merepotkan.

Misalnya, seseorang meminta maaf karena menyampaikan pendapat, meminta waktu, atau membutuhkan bantuan. Jika terus berlangsung, kebiasaan ini dapat membuatnya merasa bahwa kebutuhan pribadi selalu menjadi beban bagi orang lain.

Cara memperbaikinya: Cobalah membedakan situasi yang memang membutuhkan permintaan maaf dengan keadaan yang cukup direspons secara wajar. Ketika seseorang bersedia menunggu, misalnya, Anda bisa mengatakan, "Terima kasih sudah menunggu," alih-alih otomatis meminta maaf.

2. Merasa Harus Menyelesaikan Semua Pekerjaan Sebelum Beristirahat Sebagian orang menganggap istirahat sebagai hadiah setelah seluruh kewajiban selesai. Akibatnya, mereka terus bekerja meskipun tubuh sudah lelah karena merasa belum pantas mengambil jeda.

Padahal, kebutuhan untuk beristirahat tidak harus menunggu semua pekerjaan tuntas. Tubuh dan pikiran memerlukan waktu untuk memulihkan energi agar seseorang dapat menjalani aktivitas dengan lebih baik.