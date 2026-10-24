Terlihat Kuat di Luar, 10 Perilaku Ini Bisa Jadi Tanda Perempuan Belum Menghargai Dirinya

Ilustrasi perempuan yang belum mencintai dirinya sendiri (Freepik)
JawaPos.com – Tidak sedikit perempuan yang terlihat tangguh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka mampu menyelesaikan pekerjaan, mengurus keluarga, dan menjadi tempat bersandar bagi orang-orang terdekat. Namun, di balik kesibukan tersebut, ada kalanya mereka justru mengabaikan kebutuhan dan perasaan sendiri.
Mencintai diri sendiri bukan berarti selalu merasa percaya diri atau menganggap diri sempurna. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan menerima kekurangan, menghormati batasan pribadi, serta memberikan perhatian kepada diri sendiri tanpa harus merasa bersalah.
Sayangnya, kurangnya penghargaan terhadap diri sendiri tidak selalu terlihat secara langsung. Kebiasaan meminta maaf berlebihan, sulit menerima bantuan, hingga terus-menerus mengkritik diri sendiri bisa menjadi tanda bahwa seseorang perlu membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya.
Dilansir dari laman Geediting, terdapat 10 perilaku yang dapat menjadi bahan refleksi untuk mengenali hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Perilaku ini bukan ukuran mutlak bahwa seseorang tidak mencintai dirinya, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk mulai melakukan perubahan positif.
Mengucapkan kata maaf merupakan bagian dari sikap sopan. Namun, jika seseorang terus meminta maaf meskipun tidak melakukan kesalahan, kebiasaan tersebut bisa berkaitan dengan rasa takut mengecewakan orang lain atau dianggap merepotkan.
Misalnya, seseorang meminta maaf karena menyampaikan pendapat, meminta waktu, atau membutuhkan bantuan. Jika terus berlangsung, kebiasaan ini dapat membuatnya merasa bahwa kebutuhan pribadi selalu menjadi beban bagi orang lain.
Cara memperbaikinya: Cobalah membedakan situasi yang memang membutuhkan permintaan maaf dengan keadaan yang cukup direspons secara wajar. Ketika seseorang bersedia menunggu, misalnya, Anda bisa mengatakan, "Terima kasih sudah menunggu," alih-alih otomatis meminta maaf.
Sebagian orang menganggap istirahat sebagai hadiah setelah seluruh kewajiban selesai. Akibatnya, mereka terus bekerja meskipun tubuh sudah lelah karena merasa belum pantas mengambil jeda.
Padahal, kebutuhan untuk beristirahat tidak harus menunggu semua pekerjaan tuntas. Tubuh dan pikiran memerlukan waktu untuk memulihkan energi agar seseorang dapat menjalani aktivitas dengan lebih baik.
Cara memperbaikinya: Sisihkan waktu istirahat dalam rutinitas harian. Anda bisa membaca buku, menikmati minuman kesukaan, mendengarkan musik, atau sekadar duduk tenang tanpa harus merasa bersalah karena tidak sedang produktif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022