Belajar Tegas Tanpa Menyakiti, Ini 8 Frasa yang Membantu Menjaga Batasan Diri

Ilustrasi mengobrol dengan seseorang yang percaya diri (freepik)
JawaPos.com – Pernah merasa tidak enak hati ketika menolak permintaan seseorang, menetapkan batasan, atau memilih sesuatu yang berbeda dari harapan orang lain? Perasaan tersebut cukup umum terjadi, terutama ketika Anda terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain dibandingkan diri sendiri.
Namun, rasa bersalah yang muncul terus-menerus bisa membuat seseorang kesulitan mempertahankan pendirian. Dalam situasi tertentu, perasaan tersebut bahkan dapat dimanfaatkan untuk menekan seseorang agar mengikuti keinginan pihak lain. Pola ini kerap disebut guilt-tripping, yakni upaya membuat seseorang merasa bersalah demi memengaruhi perilakunya.
Orang yang memiliki kepercayaan diri cenderung berusaha menghadapi situasi tersebut dengan komunikasi yang tegas dan terukur. Mereka tetap bisa menghargai perasaan orang lain tanpa harus mengorbankan kebutuhan, prinsip, maupun batasan pribadi.
Dilansir dari laman Geediting, ada delapan frasa yang dapat digunakan untuk menghadapi tekanan emosional sekaligus membantu seseorang mempertahankan keputusan dengan lebih tenang. Berikut penjelasannya.
Mengakui kekecewaan orang lain bukan berarti Anda harus mengubah keputusan demi menyenangkan mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa Anda memahami perasaan lawan bicara, tetapi tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan sendiri.
Ungkapan tersebut cocok digunakan ketika seseorang terus mendesak setelah Anda menyampaikan penolakan. Dengan tetap tenang dan konsisten, Anda dapat mempertahankan batasan tanpa harus memperpanjang perdebatan.
Keraguan sering muncul ketika keputusan yang diambil tidak mendapatkan dukungan dari orang sekitar. Akibatnya, seseorang bisa terus memikirkan apakah dirinya telah melakukan kesalahan.
Dengan menyampaikan bahwa keputusan sudah dipertimbangkan secara matang, Anda menegaskan bahwa pilihan tersebut bukan dibuat secara sembarangan. Kalimat ini juga membantu mengingatkan diri sendiri agar tidak mudah goyah hanya karena menghadapi tekanan dari orang lain.
Meski demikian, percaya diri bukan berarti menolak semua masukan. Anda tetap bisa mendengarkan pendapat orang lain tanpa harus selalu mengubah keputusan.
Setiap orang memiliki penilaian dan cara pandang yang berbeda. Sayangnya, pendapat seseorang terkadang disampaikan seolah-olah menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan benar atau salah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022