Belajar Tegas Tanpa Menyakiti, Ini 8 Frasa yang Membantu Menjaga Batasan Diri

JawaPos.com – Pernah merasa tidak enak hati ketika menolak permintaan seseorang, menetapkan batasan, atau memilih sesuatu yang berbeda dari harapan orang lain? Perasaan tersebut cukup umum terjadi, terutama ketika Anda terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain dibandingkan diri sendiri.

Namun, rasa bersalah yang muncul terus-menerus bisa membuat seseorang kesulitan mempertahankan pendirian. Dalam situasi tertentu, perasaan tersebut bahkan dapat dimanfaatkan untuk menekan seseorang agar mengikuti keinginan pihak lain. Pola ini kerap disebut guilt-tripping, yakni upaya membuat seseorang merasa bersalah demi memengaruhi perilakunya.

Orang yang memiliki kepercayaan diri cenderung berusaha menghadapi situasi tersebut dengan komunikasi yang tegas dan terukur. Mereka tetap bisa menghargai perasaan orang lain tanpa harus mengorbankan kebutuhan, prinsip, maupun batasan pribadi.

Dilansir dari laman Geediting, ada delapan frasa yang dapat digunakan untuk menghadapi tekanan emosional sekaligus membantu seseorang mempertahankan keputusan dengan lebih tenang. Berikut penjelasannya.

1. “Saya memahami Anda kecewa, tetapi keputusan saya tidak berubah” Mengakui kekecewaan orang lain bukan berarti Anda harus mengubah keputusan demi menyenangkan mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa Anda memahami perasaan lawan bicara, tetapi tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan sendiri.

Ungkapan tersebut cocok digunakan ketika seseorang terus mendesak setelah Anda menyampaikan penolakan. Dengan tetap tenang dan konsisten, Anda dapat mempertahankan batasan tanpa harus memperpanjang perdebatan.

2. “Saya sudah mempertimbangkan keputusan ini dengan matang” Keraguan sering muncul ketika keputusan yang diambil tidak mendapatkan dukungan dari orang sekitar. Akibatnya, seseorang bisa terus memikirkan apakah dirinya telah melakukan kesalahan.

Dengan menyampaikan bahwa keputusan sudah dipertimbangkan secara matang, Anda menegaskan bahwa pilihan tersebut bukan dibuat secara sembarangan. Kalimat ini juga membantu mengingatkan diri sendiri agar tidak mudah goyah hanya karena menghadapi tekanan dari orang lain.

Meski demikian, percaya diri bukan berarti menolak semua masukan. Anda tetap bisa mendengarkan pendapat orang lain tanpa harus selalu mengubah keputusan.