Tak Haus Pujian, Tak Mengejar Popularitas: 7 Karakteristik yang Melampaui Validasi Sosial

Mereka tidak merasa harus berbicara paling lantang atau menunjukkan kelebihan diri demi mendapatkan pengakuan.

Menariknya, tidak semua orang yang menghindari sorotan memiliki kepribadian pemalu atau kepercayaan diri yang rendah.

Sebagian justru merasa nyaman dengan dirinya sendiri tanpa perlu terus-menerus membuktikan sesuatu kepada orang lain.

Mereka dapat menikmati kebersamaan tanpa harus mendominasi percakapan dan menghargai pencapaian pribadi tanpa menjadikannya sebagai bahan untuk mencari pujian.

Dalam psikologi, kecenderungan tersebut dapat berkaitan dengan konsep diri, kebutuhan akan penerimaan sosial, dan cara seseorang menilai harga dirinya.

Meskipun tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan kepribadian seseorang secara mutlak, ada 7 karakteristik yang dapat menjelaskan mengapa sebagian orang tidak terlalu bergantung pada validasi sosial untuk merasa berharga.

Mari kita simak penjelasannya yang dihimpun dari YouTube Psychology with Ben.

1. Memiliki Standar Harga Diri yang Tidak Bergantung pada Pujian

Bagi sebagian orang, pujian memang menyenangkan, tetapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Mereka mampu menghargai usaha dan pencapaian pribadi tanpa harus menunggu orang lain memberikan pengakuan. Ketika hasil kerjanya tidak mendapatkan perhatian, mereka tetap dapat melihat nilai dari proses yang telah dijalani.

Karakteristik ini berkaitan dengan kemampuan mengevaluasi diri berdasarkan nilai dan standar pribadi.

Mereka tetap terbuka terhadap kritik, tetapi tidak serta-merta menganggap penilaian negatif sebagai bukti bahwa dirinya tidak berharga.

Dengan demikian, pengakuan dari luar menjadi sesuatu yang dihargai, bukan sesuatu yang harus selalu diperoleh.

2. Tidak Merasa Perlu Membuktikan Diri dalam Setiap Percakapan

Orang yang tidak mengejar popularitas biasanya tidak merasa harus selalu menjadi orang paling menarik dalam sebuah kelompok.