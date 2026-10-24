7 Alasan Mengapa Orang yang Sedang Jatuh Cinta Masih Merasakan Godaan Romantis Menurut Psikologi

seseorang yang masih tergoda meski sudah jatuh cinta / foto: Magnific/cookie_studio

JawaPos.com - Jatuh cinta sering digambarkan sebagai kondisi ketika seseorang hanya memiliki mata untuk satu orang. Ketika sudah menemukan pasangan yang dicintai, seolah-olah dunia romantis di luar hubungan tersebut tidak lagi menarik.

Namun, kehidupan nyata ternyata jauh lebih kompleks.



Seseorang bisa benar-benar mencintai pasangannya, merasa bahagia dalam hubungan, bahkan memiliki komitmen yang kuat—tetapi pada saat yang sama masih bisa merasakan ketertarikan, rasa penasaran, atau godaan romantis terhadap orang lain.



Situasi seperti ini sering membuat seseorang bingung.



"Kalau aku benar-benar mencintainya, kenapa aku masih tertarik pada orang lain?"



Pertanyaan tersebut sebenarnya cukup manusiawi. Perasaan tertarik dan keputusan untuk menjalin hubungan merupakan dua hal yang berbeda. Psikologi memandang ketertarikan manusia sebagai sesuatu yang tidak selalu sepenuhnya berada di bawah kendali sadar.



Yang lebih penting bukan sekadar apakah seseorang merasakan godaan, tetapi bagaimana ia memahami, mengelola, dan merespons godaan tersebut.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat tujuh alasan mengapa seseorang yang sedang jatuh cinta masih dapat merasakan godaan romantis.



1. Jatuh cinta Tidak Menghapus Kemampuan Otak untuk Tertarik pada Orang Lain



Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang cinta adalah anggapan bahwa ketika seseorang benar-benar mencintai pasangannya, ketertarikan terhadap orang lain akan otomatis menghilang.



Padahal, otak manusia tidak bekerja sesederhana itu.



Ketertarikan merupakan respons psikologis yang dapat muncul secara spontan. Kita bisa melihat seseorang yang menarik, mendengar suara yang menyenangkan, menemukan seseorang yang memiliki kepribadian memikat, atau merasa nyaman ketika berbicara dengan orang tertentu.



Respons awal tersebut tidak selalu merupakan keputusan sadar.



Artinya, seseorang mungkin tidak pernah berniat mencari pasangan baru, tetapi tetap dapat menyadari bahwa ada orang lain yang menarik.



Hal ini penting dibedakan dari tindakan.



Merasakan ketertarikan bukanlah hal yang sama dengan memilih untuk mengejar ketertarikan tersebut.



Misalnya, seseorang yang sudah memiliki pasangan mungkin bertemu dengan rekan kerja yang cerdas, lucu, dan menyenangkan. Ia mungkin merasakan percikan ketertarikan.



Perasaan itu dapat muncul tanpa direncanakan.



Namun, setelah menyadarinya, ia masih mempunyai pilihan: menjaga batasan atau justru mulai mencari kesempatan untuk mendekat.



Di sinilah komitmen memiliki peran.



Cinta tidak selalu berarti kita tidak pernah tertarik kepada siapa pun selain pasangan. Dalam hubungan jangka panjang, cinta yang matang lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang memilih untuk bertindak ketika berbagai perasaan muncul.



Dengan kata lain:



Anda tidak selalu dapat mengendalikan siapa yang menarik perhatian Anda, tetapi Anda memiliki jauh lebih banyak kendali atas apa yang Anda lakukan setelah menyadarinya.



2. Otak Manusia Menyukai Hal-Hal yang Baru dan Berbeda



Manusia memiliki kecenderungan psikologis untuk memperhatikan sesuatu yang baru.



Dalam hubungan yang sudah berlangsung lama, pasangan mungkin sudah sangat dikenal. Kita mengetahui kebiasaannya, cara berbicaranya, makanan favoritnya, bahkan mungkin sudah hafal bagaimana ia akan merespons situasi tertentu.



Kedekatan tersebut memberikan rasa aman.



Tetapi dari sudut pandang psikologis, sesuatu yang baru dapat memberikan sensasi berbeda.



Orang baru membawa ketidakpastian.



Kita belum mengetahui semuanya tentang dirinya. Percakapan terasa penuh kemungkinan. Setiap interaksi dapat memberikan informasi baru.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang yang sangat mencintai pasangannya masih bisa merasa penasaran kepada orang lain.



Bukan karena pasangannya kurang menarik.



Melainkan karena kebaruan dan kedekatan adalah dua pengalaman psikologis yang berbeda.



Hubungan jangka panjang biasanya memberikan rasa aman, kedalaman, dan stabilitas. Sementara interaksi dengan orang baru dapat memberikan rasa penasaran, kejutan, dan antisipasi.



Masalah muncul ketika seseorang mulai salah mengartikan sensasi kebaruan tersebut sebagai bukti bahwa orang baru adalah pasangan yang lebih cocok.



Padahal, kita sering membandingkan:



hubungan lama yang sudah melewati banyak realitas,



dengan hubungan baru yang masih berada pada tahap imajinasi.



Orang baru belum memperlihatkan seluruh kekurangannya. Kita mungkin hanya melihat sisi terbaiknya.



Karena itu, sensasi "orang ini berbeda" belum tentu berarti "orang ini lebih baik."



3. Fantasi Romantis Tidak Selalu Sama dengan Keinginan untuk Berselingkuh



Manusia memiliki kehidupan mental yang sangat luas.



Seseorang dapat membayangkan berbagai kemungkinan tanpa benar-benar ingin mewujudkannya.



Dalam konteks romantis, fantasi bisa muncul dalam berbagai bentuk:



membayangkan bagaimana rasanya berkencan dengan seseorang, membayangkan percakapan romantis, bertanya-tanya apakah seseorang menyukai kita, atau sekadar menikmati perasaan ketika mendapatkan perhatian dari orang lain.



Fantasi semacam itu tidak otomatis menunjukkan bahwa hubungan seseorang sedang bermasalah.



Pikiran manusia sering bekerja melalui simulasi.



Kita membayangkan berbagai kemungkinan bukan selalu karena ingin melakukannya, tetapi karena otak senang mengeksplorasi skenario.



Contohnya sederhana.



Seseorang yang sudah menikah mungkin sesekali berpikir:



"Bagaimana kalau dulu aku memilih jalan yang berbeda?"



Pikiran tersebut tidak berarti ia ingin meninggalkan kehidupan sekarang.



Begitu pula ketika seseorang merasa tertarik pada orang lain.



Sebuah pikiran bukanlah sebuah keputusan.



Yang perlu diperhatikan adalah pola dan intensitasnya.



Jika fantasi hanya muncul sesekali dan tidak mengganggu hubungan, hal tersebut dapat menjadi bagian dari kehidupan mental manusia.



Namun, jika seseorang mulai sengaja memelihara fantasi tersebut, mencari kesempatan untuk bertemu, menyembunyikan komunikasi, atau membangun kedekatan emosional secara diam-diam, situasinya sudah berbeda.



Karena itu, yang penting bukan hanya bertanya:



"Apakah aku pernah membayangkan orang lain?"



Tetapi juga:



"Apa yang kulakukan terhadap pikiran tersebut?"



4. Perhatian dari Orang Lain Bisa Membuat Seseorang Merasa Diinginkan



Ada alasan lain yang sering tidak disadari.



Kadang-kadang seseorang bukan benar-benar menginginkan orang lain. Ia hanya menikmati perasaan ketika dirinya diinginkan.



Perhatian romantis dapat memberikan validasi psikologis.



Ketika seseorang menggoda, memuji, mencari perhatian, atau menunjukkan ketertarikan kepada kita, muncul perasaan:



"Ternyata aku masih menarik."



Perasaan tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri.



Hal ini bahkan bisa terjadi pada seseorang yang sangat bahagia dengan pasangannya.



Misalnya, seseorang mendapat pujian dari orang lain setelah lama merasa tidak percaya diri. Pujian tersebut terasa menyenangkan.



Bukan berarti ia ingin meninggalkan pasangannya.



Ia mungkin hanya menikmati pengalaman mendapatkan pengakuan.



Namun, di sinilah batasan menjadi penting.



Jika seseorang mulai bergantung pada perhatian romantis dari orang lain untuk merasa berharga, godaan tersebut dapat berkembang.



Awalnya hanya menerima pujian.



Kemudian mulai menunggu pesan.



Setelah itu mulai mencari alasan untuk berbicara.



Lalu mulai menyembunyikan komunikasi tersebut dari pasangan.



Pada titik tertentu, yang awalnya hanya validasi bisa berubah menjadi keterikatan emosional.



Karena itu, penting untuk mengenali kebutuhan yang sebenarnya.



Apakah seseorang benar-benar tertarik pada orang tersebut?



Ataukah ia sedang mencari rasa dihargai, diinginkan, atau dikagumi?



Pertanyaan ini dapat membantu seseorang memahami dirinya dengan lebih jujur.



5. Hubungan yang Sehat Sekalipun Tidak Selalu Memenuhi Semua Kebutuhan Emosional



Tidak ada hubungan yang mampu memenuhi setiap kebutuhan psikologis seseorang sepanjang waktu.



Pasangan kita mungkin sangat penyayang tetapi tidak terlalu suka berbicara tentang karier.



Pasangan mungkin romantis tetapi tidak terlalu spontan.



Pasangan mungkin sangat lucu tetapi tidak memiliki minat yang sama dalam bidang tertentu.



Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang normal.



Masalahnya, ketika seseorang menemukan orang lain yang memiliki karakteristik yang selama ini tidak banyak ditemukan dalam hubungan, ia bisa merasakan ketertarikan.



Misalnya:



Pasangan sangat stabil dan dapat diandalkan, tetapi seseorang bertemu dengan orang lain yang sangat spontan.



Pasangan sangat rasional, tetapi orang lain terasa sangat emosional dan memahami perasaannya.



Pasangan pendiam, sedangkan orang lain sangat komunikatif.



Kontras semacam itu dapat terasa menarik.



Namun, ada jebakan psikologis di sini.



Kita cenderung memperhatikan sesuatu yang tidak kita miliki.



Jika hubungan kita sudah memberikan stabilitas, mungkin spontanitas terasa sangat menarik.



Tetapi jika kita benar-benar menjalin hubungan dengan orang yang sangat spontan, kita mungkin suatu hari merindukan stabilitas.



Dengan kata lain, sifat yang terasa menarik dalam dosis kecil belum tentu cocok ketika menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.



Karena itu, ketertarikan kepada seseorang yang memiliki kualitas berbeda tidak selalu berarti pasangan kita kurang.



Kadang-kadang itu hanya menunjukkan bahwa manusia tertarik pada variasi.



6. Jarak Emosional dalam Hubungan Dapat Membuat Godaan Terasa Lebih Kuat



Walaupun ketertarikan pada orang lain bisa terjadi dalam hubungan yang sehat, intensitas godaan terkadang menjadi petunjuk bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.



Ketika seseorang merasa tidak didengar, kurang dihargai, sering diabaikan, atau tidak mendapatkan kedekatan emosional yang diharapkan, perhatian dari orang lain dapat terasa jauh lebih kuat.



Bayangkan seseorang yang sudah lama merasa tidak diperhatikan oleh pasangannya.



Kemudian ada seseorang yang mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian.



Orang tersebut bertanya bagaimana harinya.



Mengingat hal-hal kecil.



Memberikan apresiasi.



Secara psikologis, pengalaman tersebut dapat terasa sangat kuat.



Bukan semata-mata karena orang baru itu luar biasa.



Tetapi karena ia memberikan sesuatu yang sedang dirindukan.



Inilah mengapa munculnya ketertarikan kadang dapat menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap hubungan.



Bukan berarti setiap godaan adalah tanda bahwa hubungan harus diakhiri.



Justru pertanyaannya bisa dibuat lebih mendalam:



"Apa yang sebenarnya sedang aku cari?"



Apakah perhatian?



Kedekatan emosional?



Penghargaan?



Petualangan?



Komunikasi?



Rasa dihargai?



Atau sekadar sensasi baru?



Menjawab pertanyaan tersebut jauh lebih berguna daripada langsung menyimpulkan bahwa seseorang sudah tidak mencintai pasangannya.



7. Cinta dan Komitmen Bukan Hal yang Sama dengan Tidak Pernah Tergoda



Ini mungkin alasan yang paling penting.



Banyak orang mengira bahwa bukti cinta adalah tidak pernah memiliki ketertarikan kepada orang lain.



Padahal, cinta dan komitmen memiliki dimensi yang berbeda.



Perasaan dapat muncul secara spontan.



Komitmen melibatkan pilihan.



Seseorang mungkin merasakan ketertarikan kepada orang lain tetapi tetap memilih untuk menjaga hubungannya.



Ia bisa mengakui:



"Orang itu menarik."



tanpa melanjutkan menjadi:



"Aku harus mendapatkannya."



Di situlah kedewasaan emosional memainkan peran.



Hubungan yang matang bukan hubungan di mana tidak ada satu pun godaan.



Hubungan yang matang adalah hubungan di mana kedua orang memahami batasan, menghormati pasangan, dan mampu mengelola perasaan tanpa harus selalu mengikuti setiap dorongan.



Ini juga menjelaskan mengapa seseorang bisa mencintai pasangannya sekaligus menyadari bahwa orang lain memiliki daya tarik.



Cinta bukan tombol yang membuat semua manusia lain menjadi tidak terlihat.



Cinta adalah bagian dari kehidupan emosional yang lebih luas.



Jadi, Apakah Merasakan Godaan Berarti Sudah Tidak Mencintai Pasangan?



Tidak selalu.



Ketertarikan sesaat tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa cinta telah hilang.



Yang jauh lebih penting adalah arah perilaku seseorang setelah ketertarikan itu muncul.



Ada perbedaan besar antara:



"Aku menyadari orang ini menarik."



dan:



"Aku sengaja mencari kedekatan dengannya, menyembunyikan komunikasi dari pasangan, dan membangun hubungan emosional di belakang pasangan."



Yang pertama bisa merupakan respons manusiawi.



Yang kedua sudah melibatkan pilihan dan perilaku yang dapat merusak kepercayaan.



Karena itu, daripada langsung merasa bersalah ketika muncul ketertarikan, seseorang dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk memahami dirinya.



Tanyakan:



Apa yang sebenarnya membuatku tertarik?



Apakah aku tertarik pada orangnya atau pada perhatian yang diberikannya?



Apakah aku sedang merindukan sesuatu dalam hubunganku?



Apakah aku hanya menikmati sensasi kebaruan?



Apakah aku sengaja memelihara ketertarikan ini?



Apakah tindakanku masih sesuai dengan nilai dan komitmenku?



Jika pasangan mengetahui seluruh tindakanku, apakah aku tetap merasa nyaman dengan apa yang kulakukan?



Pertanyaan terakhir sering kali sangat kuat.



Karena terkadang kita sudah mengetahui jawabannya jauh sebelum kita mengakuinya kepada diri sendiri.



Kesimpulan: Perasaan Tidak Selalu Bisa Dipilih, tetapi Respons Bisa Dipilih



Jatuh cinta tidak membuat seseorang kehilangan sifat manusianya.



Kita masih dapat menemukan orang lain menarik. Kita masih dapat merasakan penasaran. Kita masih dapat menikmati perhatian. Kita bahkan mungkin sesekali memiliki fantasi romantis.



Semua itu tidak otomatis menghapus cinta kepada pasangan.



Yang membedakan hubungan yang sehat dan hubungan yang mulai bermasalah bukan semata-mata keberadaan godaan, melainkan bagaimana seseorang merespons godaan tersebut.



Perasaan bisa muncul tanpa izin.



Tetapi kita masih memiliki pilihan untuk memberi batas.



Kita dapat mengakui ketertarikan tanpa harus mengejarnya.



Kita dapat menikmati pujian tanpa menjadikannya hubungan rahasia.



Kita dapat menyadari bahwa seseorang menarik tanpa menjadikan ketertarikan itu sebagai alasan untuk mengkhianati pasangan.



Dan terkadang, godaan romantis justru dapat menjadi cermin.



Ia membuat kita bertanya tentang kebutuhan yang selama ini belum kita sadari, tentang kualitas hubungan kita, dan tentang siapa diri kita ketika tidak ada yang mengawasi.



