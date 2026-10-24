Jika Kamu Ingin Meningkatkan Cara Berpikir, Belilah 5 Barang Ini Menurut Psikologi

seseorang yang meningkatkan cara berpikir / foto: Magnific/stockking

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa untuk menjadi lebih pintar, mereka harus membaca lebih banyak buku, mengikuti banyak kursus, atau menghafal lebih banyak informasi.

Padahal, kemampuan berpikir tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa banyak informasi yang kita masukkan ke dalam kepala.



Lingkungan tempat kita hidup juga dapat memengaruhi bagaimana kita berpikir, mengambil keputusan, berkonsentrasi, dan memproses informasi.



Meja yang berantakan, notifikasi yang terus muncul, kurangnya waktu untuk berpikir tanpa gangguan, atau kebiasaan menerima informasi secara pasif dapat membuat pikiran terasa penuh.



Sebaliknya, beberapa benda sederhana dapat membantu kita menciptakan lingkungan yang mendorong aktivitas mental yang lebih baik.



Tentu saja, tidak ada barang yang secara ajaib membuat seseorang menjadi lebih cerdas. Yang lebih penting adalah bagaimana barang tersebut digunakan untuk membentuk kebiasaan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), jika kamu ingin meningkatkan kualitas cara berpikir, berikut lima barang yang layak dipertimbangkan.



1. Buku Catatan: Untuk Mengubah Pikiran yang Berantakan Menjadi Lebih Terstruktur



Barang pertama mungkin terdengar terlalu sederhana.



Sebuah buku catatan.



Namun jangan menganggapnya hanya sebagai tempat menulis daftar tugas.



Buku catatan bisa menjadi semacam “ruang kerja” untuk pikiran.



Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi: pekerjaan, percakapan, masalah, ide, berita, media sosial, dan berbagai hal kecil yang memenuhi perhatian.



Masalahnya, tidak semua hal tersebut perlu terus disimpan di dalam kepala.



Ketika kita mencoba mengingat terlalu banyak hal sekaligus, perhatian kita menjadi terbagi.



Menuliskan sesuatu dapat membantu kita memindahkan sebagian beban tersebut ke lingkungan eksternal.



Misalnya, ketika sedang menghadapi sebuah masalah, jangan langsung bertanya:



“Bagaimana cara menyelesaikannya?”



Coba tuliskan terlebih dahulu:



Apa sebenarnya masalahnya?



Apa penyebabnya?



Apa yang sudah saya ketahui?



Informasi apa yang belum saya miliki?



Pilihan apa saja yang tersedia?



Apa konsekuensi dari masing-masing pilihan?



Kebiasaan sederhana ini dapat mengubah cara kita melihat masalah.



Sesuatu yang awalnya terasa rumit dan tidak jelas bisa terlihat lebih terstruktur ketika dituangkan ke dalam tulisan.



Gunakan buku catatan untuk berpikir, bukan hanya mencatat



Ada perbedaan besar antara mencatat informasi dan menggunakan tulisan untuk berpikir.



Contohnya, setelah membaca sebuah buku, jangan hanya menulis:



“Bab ini membahas tentang disiplin.”



Cobalah menulis:



“Bagian mana yang saya setujui?”



“Bagian mana yang saya ragukan?”



“Bagaimana konsep ini berlaku dalam kehidupan saya?”



“Apa contoh yang bertentangan dengan gagasan tersebut?”



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memaksa kita untuk mengolah informasi secara aktif.



Dan semakin sering kita melakukannya, semakin terbiasa kita membedakan antara mengetahui sesuatu dan benar-benar memahaminya.



2. Buku Fisik: Untuk Melatih Fokus dan Membaca Lebih Dalam



Barang kedua adalah sesuatu yang mungkin sudah jarang digunakan secara serius oleh banyak orang:



buku fisik.



Tentu bukan berarti buku fisik selalu lebih baik daripada e-book.



Yang penting adalah aktivitas membaca secara mendalam.



Di zaman sekarang, kita terbiasa berpindah perhatian dengan sangat cepat.



Membaca beberapa paragraf.



Membuka media sosial.



Melihat notifikasi.



Kembali membaca.



Membuka video.



Kemudian kembali lagi ke buku.



Masalahnya bukan sekadar jumlah waktu yang hilang.



Kebiasaan berpindah perhatian secara terus-menerus dapat membuat kita semakin sulit mempertahankan perhatian pada sesuatu yang membutuhkan konsentrasi panjang.



Karena itu, memiliki satu atau beberapa buku yang benar-benar ingin kamu selesaikan dapat menjadi alat untuk melatih deep reading atau membaca secara mendalam.



Ketika membaca buku, jangan terburu-buru mengejar jumlah halaman.



Lebih baik membaca 10 halaman dengan benar-benar memahami argumennya daripada membaca 50 halaman tetapi tidak mampu menjelaskan kembali isinya.



Coba lakukan satu latihan sederhana



Setiap kali selesai membaca satu bagian, tutup bukunya.



Kemudian tanyakan kepada diri sendiri:



“Apa sebenarnya yang baru saja saya baca?”



Cobalah menjelaskan isinya menggunakan kata-kata sendiri.



Jika tidak bisa, mungkin kamu belum benar-benar memahaminya.



Ini adalah salah satu cara sederhana untuk mengubah membaca dari aktivitas pasif menjadi aktivitas berpikir aktif.



Dan ada satu kebiasaan yang lebih penting lagi.



Jangan hanya membaca buku yang membuatmu setuju.



Sesekali baca sesuatu yang menantang pandanganmu.



Tujuannya bukan agar kamu selalu berubah pikiran.



Tujuannya adalah melatih kemampuan untuk mengatakan:



“Saya tidak setuju, tetapi saya memahami alasan mengapa orang lain bisa berpikir seperti itu.”



Kemampuan tersebut merupakan bagian penting dari pemikiran yang matang.



3. Jam atau Timer Sederhana: Untuk Mengajarkan Otak Bekerja Tanpa Gangguan



Barang ketiga adalah timer sederhana.



Kamu tidak membutuhkan alat mahal.



Bahkan timer dapur atau fitur timer sederhana bisa digunakan.



Mengapa benda sesederhana ini bisa berguna?



Karena salah satu masalah terbesar dalam bekerja dan belajar bukan selalu kurangnya kemampuan.



Sering kali masalahnya adalah kita tidak memberikan perhatian penuh pada satu hal dalam waktu yang cukup lama.



Coba eksperimen sederhana.



Atur timer selama 25 menit.



Selama 25 menit tersebut:



tidak membuka media sosial,



tidak memeriksa pesan,



tidak membuka tab yang tidak berhubungan,



tidak berpindah-pindah pekerjaan.



Pilih satu tugas.



Lakukan hanya tugas tersebut.



Setelah timer selesai, istirahat sebentar.



Kemudian ulangi jika diperlukan.



Metode seperti ini membantu kita mengubah pekerjaan yang abstrak menjadi sebuah periode fokus yang konkret.



Daripada berkata:



“Hari ini saya harus belajar.”



Kita mengubahnya menjadi:



“Selama 25 menit berikutnya, saya hanya akan membaca dan memahami dua halaman ini.”



Perbedaan kecil tersebut dapat membuat tugas terasa jauh lebih mudah dimulai.



Timer juga membantu melawan ilusi kesibukan



Ada orang yang bekerja selama delapan jam tetapi hanya memiliki beberapa jam fokus yang benar-benar berkualitas.



Ada pula orang yang bekerja lebih singkat tetapi sangat terarah.



Karena itu, jangan hanya mengukur produktivitas dari:



“Berapa lama saya bekerja?”



Coba ukur juga:



“Berapa lama saya benar-benar berpikir tanpa gangguan?”



Timer membantu kita melihat perbedaannya.



4. Papan Tulis atau Kertas Besar: Untuk Melihat Masalah dari Sudut yang Berbeda



Barang keempat adalah papan tulis, whiteboard, atau bahkan kertas berukuran besar.



Mengapa tidak cukup menggunakan buku catatan?



Karena ukuran media dapat memengaruhi cara kita mengorganisasi informasi.



Sebuah buku biasanya membuat kita berpikir secara linear:



A → B → C → D.



Namun banyak masalah kehidupan tidak bekerja seperti itu.



Sebuah keputusan mungkin memiliki banyak faktor.



Satu masalah bisa memiliki beberapa penyebab.



Satu pilihan dapat menghasilkan berbagai konsekuensi.



Dengan menggunakan ruang yang lebih besar, kamu dapat membuat:



diagram,



peta konsep,



daftar pro dan kontra,



hubungan sebab-akibat,



timeline,



prioritas,



pertanyaan,



kemungkinan solusi.



Misalnya kamu sedang mempertimbangkan untuk pindah pekerjaan.



Daripada hanya bertanya:



“Apakah saya harus resign?”



Tulis masalah tersebut di tengah papan.



Kemudian buat beberapa cabang:



Keuangan



gaji



tabungan



biaya hidup



Karier



peluang berkembang



pengalaman



keterampilan



Kehidupan



waktu



keluarga



lokasi



stres



Risiko



sulit mendapatkan pekerjaan baru



ketidakpastian



perubahan lingkungan



Sekarang masalah yang sebelumnya terasa seperti satu pertanyaan besar berubah menjadi beberapa pertanyaan kecil.



Dan pertanyaan kecil biasanya lebih mudah dianalisis.



Inilah manfaat pentingnya



Berpikir dengan cara seperti ini dapat membantu kita menghindari keputusan yang terlalu impulsif.



Ketika informasi hanya ada di kepala, kita mudah melewatkan sesuatu.



Ketika informasi terlihat di depan mata, hubungan antarhal menjadi lebih mudah diperiksa.



5. Earplug atau Headphone: Untuk Menciptakan Ruang Tanpa Gangguan



Barang terakhir mungkin terdengar agak mengejutkan:



earplug atau headphone.



Bukan karena headphone membuat seseorang lebih pintar.



Tetapi karena kemampuan berpikir membutuhkan perhatian.



Bayangkan kamu sedang mencoba membaca sesuatu yang sulit.



Kemudian setiap beberapa menit terdengar suara kendaraan.



Orang berbicara.



Ponsel berbunyi.



Notifikasi muncul.



Seseorang memanggilmu.



Konsentrasi terputus.



Setiap gangguan mungkin hanya berlangsung beberapa detik.



Namun setelah perhatian terpecah, kamu perlu waktu untuk kembali ke konteks sebelumnya.



Karena itu, menciptakan lingkungan yang lebih tenang dapat membantu ketika kamu sedang melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.



Tidak harus selalu menggunakan musik.



Justru untuk pekerjaan yang membutuhkan pemahaman mendalam, sebagian orang mungkin lebih nyaman dengan lingkungan yang tenang atau suara latar yang minim.



Gunakan headphone sebagai “sinyal fokus”



Ada cara menarik untuk menggunakan headphone.



Jadikan headphone sebagai semacam ritual.



Ketika headphone dipasang, itu menjadi sinyal:



“Sekarang waktunya fokus.”



Lakukan hal yang sama setiap kali kamu ingin belajar atau bekerja secara mendalam.



Lama-kelamaan, ritual tersebut dapat membantu menciptakan hubungan mental antara lingkungan dan aktivitas fokus.



Tetapi Ada Satu Hal yang Lebih Penting daripada Kelima Barang Ini



Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting.



Jangan sampai artikel ini membuatmu berpikir bahwa membeli kelima barang tersebut otomatis akan membuat cara berpikirmu lebih baik.



Tidak.



Kamu bisa membeli buku catatan mahal, tetapi tidak pernah menggunakannya.



Kamu bisa membeli puluhan buku, tetapi tidak pernah menyelesaikannya.



Kamu bisa membeli headphone terbaik, tetapi tetap menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial.



Kamu bisa membeli whiteboard besar, tetapi tidak pernah menggunakannya untuk menganalisis masalah.



Barang hanyalah alat.



Yang benar-benar mengubah cara berpikir adalah kebiasaan yang kamu bangun menggunakan alat tersebut.



Kalau Hanya Bisa Membeli Satu, Pilih yang Mana?



Jika anggaranmu terbatas, tidak perlu membeli semuanya.



Mulailah dari yang paling sederhana.



Buku catatan + pulpen mungkin sudah cukup.



Setiap pagi, tuliskan tiga hal:



Apa yang harus saya selesaikan hari ini?



Apa yang sedang saya pikirkan?



Apa satu hal yang ingin saya pahami lebih dalam?



Kemudian pada malam hari, tuliskan:



“Apa yang saya pelajari hari ini?”



Tidak perlu panjang.



Lima menit pun cukup.



Yang penting adalah konsistensi.



Setelah beberapa minggu, kamu mungkin akan mulai menyadari sesuatu.



Kamu tidak hanya memiliki lebih banyak catatan.



Kamu mulai melihat pola dalam cara kamu berpikir.



Kamu mulai mengetahui apa yang sering membuatmu terdistraksi.



Kamu mulai menyadari jenis masalah yang sering kamu hindari.



Dan yang paling penting, kamu mulai belajar mengamati pikiranmu sendiri.



Cara Berpikir yang Lebih Baik Bukan Tentang Menjadi Lebih Pintar



Pada akhirnya, meningkatkan cara berpikir bukan berarti harus menjadi orang yang selalu memiliki jawaban.



Justru sebaliknya.



Orang dengan cara berpikir yang baik biasanya mampu mengatakan:



“Saya belum tahu.”



“Mungkin saya salah.”



“Apa buktinya?”



“Apakah ada sudut pandang lain?”



“Apa yang saya lewatkan?”



Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut jauh lebih berharga daripada sekadar menghafal banyak informasi.



Karena dunia penuh dengan informasi.



Yang semakin berharga adalah kemampuan untuk memilah informasi, mempertanyakan asumsi, melihat hubungan, menunda keputusan impulsif, dan mengubah informasi menjadi pemahaman.



Lima barang tadi dapat membantu menciptakan lingkungan untuk melakukan semua itu.



Buku catatan untuk menuangkan pikiran.



Buku untuk memperluas perspektif.



Timer untuk melatih fokus.



Papan tulis untuk memetakan masalah.



Headphone atau earplug untuk mengurangi gangguan.



Tidak satu pun dari benda tersebut dapat membuatmu pintar secara otomatis.



Tetapi jika digunakan dengan benar, benda-benda sederhana itu dapat menjadi bagian dari sistem yang membantu kamu berpikir lebih jernih, belajar lebih dalam, dan mengambil keputusan dengan lebih sadar.



Jadi, sebelum membeli sesuatu hanya karena terlihat produktif, tanyakan satu hal:



“Apakah barang ini akan membantu saya membangun kebiasaan berpikir yang lebih baik?”



Jika jawabannya ya, mungkin barang tersebut memang layak dibeli.



