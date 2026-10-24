Memahami Orang Lain dengan Lebih Jelas dalam Dunia Kerja, Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memahami orang lain di dunia kerja / foto: Magnific/nampix

JawaPos.com - Dunia kerja bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, mengejar target, atau mencapai hasil terbaik. Di balik setiap pekerjaan, ada manusia dengan karakter, pengalaman, kebutuhan, emosi, cara berpikir, dan cara berkomunikasi yang berbeda-beda.

Itulah sebabnya kemampuan memahami orang lain menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting di tempat kerja.



Seorang rekan kerja mungkin terlihat pendiam, tetapi bukan berarti ia tidak peduli. Atasan yang terlihat tegas belum tentu tidak menghargai bawahannya. Sementara itu, seseorang yang sering menyampaikan pendapat dalam rapat belum tentu ingin mendominasi orang lain.



Sering kali, kita menilai seseorang hanya berdasarkan perilaku yang terlihat. Padahal, perilaku tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak hal yang tidak langsung kita ketahui.



Menurut perspektif psikologi, memahami orang lain bukan berarti mampu membaca pikiran mereka. Memahami orang lain berarti berusaha melihat perilaku dalam konteks yang lebih luas, menyadari adanya perbedaan individu, serta tidak terburu-buru membuat kesimpulan.



Kemampuan ini dapat membantu seseorang membangun hubungan kerja yang lebih sehat, mengurangi konflik, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan kerja sama yang lebih efektif.



Lalu, bagaimana cara memahami orang lain dengan lebih jelas dalam dunia kerja?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat tujuh cara yang dapat diterapkan.



1. Jangan Terburu-buru Menilai Seseorang dari Perilakunya



Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi dalam hubungan kerja adalah membuat kesimpulan terlalu cepat.



Misalnya, seorang rekan kerja tidak membalas pesan dengan segera. Kita mungkin langsung berpikir bahwa ia sengaja mengabaikan kita.



Atau ketika seorang anggota tim tidak banyak berbicara dalam rapat, kita menganggapnya tidak memiliki ide atau tidak tertarik dengan pembahasan.



Padahal, ada banyak kemungkinan lain.



Ia mungkin sedang menyelesaikan pekerjaan yang mendesak, sedang menghadapi masalah pribadi, membutuhkan waktu untuk berpikir, atau memang memiliki gaya komunikasi yang lebih tenang.



Dalam psikologi sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk menjelaskan perilaku orang lain berdasarkan karakter pribadinya, sementara sering kali kurang memperhatikan faktor situasional. Kecenderungan ini dikenal sebagai fundamental attribution error.



Contohnya sederhana.



Ketika kita terlambat datang ke kantor, kita mungkin berpikir, "Tadi jalanan macet."



Namun ketika rekan kerja terlambat, kita mungkin lebih mudah berpikir, "Dia memang tidak disiplin."



Padahal, kita tidak mengetahui seluruh situasinya.



Karena itu, sebelum menilai seseorang, cobalah berhenti sejenak dan bertanya:



"Apa kemungkinan lain yang dapat menjelaskan perilakunya?"



Pertanyaan sederhana ini dapat membuat kita menjadi lebih objektif.



Dalam dunia kerja, kebiasaan untuk tidak langsung menghakimi juga dapat mencegah konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.



Cobalah melihat pola, bukan satu kejadian



Satu perilaku tidak selalu menggambarkan karakter seseorang.



Jika seseorang sekali terlambat mengirim pekerjaan, jangan langsung menyimpulkan bahwa ia tidak bertanggung jawab. Perhatikan pola perilakunya dari waktu ke waktu.



Apakah keterlambatan itu sering terjadi?



Apakah ia memiliki beban kerja yang terlalu besar?



Apakah instruksi yang diberikan kepadanya sudah jelas?



Apakah ada hambatan yang tidak diketahui oleh anggota tim lainnya?



Dengan melihat konteks, kita dapat memahami seseorang dengan lebih adil.



2. Dengarkan untuk Memahami, Bukan Sekadar untuk Menjawab



Komunikasi yang baik tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara. Kita juga perlu memiliki kemampuan mendengarkan.



Sayangnya, dalam percakapan di tempat kerja, seseorang terkadang sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan.



Ketika rekan kerja berbicara, pikiran kita mungkin sudah sibuk mempersiapkan jawaban, membantah pendapatnya, atau mencari solusi.



Akibatnya, kita mendengar kata-katanya, tetapi tidak memahami maksud di baliknya.



Padahal, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dapat membantu kita memahami kebutuhan dan sudut pandang orang lain.



Misalnya, seorang anggota tim mengatakan:



"Saya merasa pekerjaan ini terlalu banyak."



Respons yang terburu-buru mungkin:



"Semua orang juga sedang sibuk."



Kalimat tersebut mungkin benar, tetapi belum tentu membantu.



Respons yang lebih terbuka adalah:



"Bagian mana yang menurutmu paling berat?"



Pertanyaan tersebut membuka ruang bagi orang lain untuk menjelaskan situasinya.



Mendengarkan secara aktif dapat dilakukan dengan beberapa cara.



Pertama, berikan perhatian ketika orang lain berbicara. Kedua, hindari memotong pembicaraan. Ketiga, ajukan pertanyaan untuk memperjelas. Keempat, ulangi inti pembicaraan untuk memastikan bahwa kita memahami maksudnya.



Misalnya:



"Kalau saya memahami dengan benar, masalah utamanya bukan deadline, tetapi karena instruksinya beberapa kali berubah. Benar begitu?"



Teknik seperti ini menunjukkan bahwa kita benar-benar berusaha memahami.



Dan ketika seseorang merasa didengarkan, kemungkinan besar ia juga akan lebih terbuka dalam berkomunikasi.



3. Perhatikan Cara Seseorang Berkomunikasi



Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda.



Ada orang yang langsung mengatakan apa yang mereka pikirkan. Ada yang membutuhkan waktu sebelum menyampaikan pendapat. Ada yang nyaman berbicara secara langsung, sementara yang lain lebih mudah menyampaikan sesuatu melalui tulisan.



Perbedaan tersebut tidak selalu menunjukkan siapa yang lebih baik.



Dalam lingkungan kerja, kita perlu memahami bahwa cara seseorang berkomunikasi dapat dipengaruhi oleh kepribadian, pengalaman, lingkungan sosial, kebiasaan, serta situasi yang sedang dihadapi.



Misalnya, seorang karyawan mungkin sangat aktif ketika berbicara dengan tim kecil, tetapi lebih pendiam ketika berada dalam rapat besar.



Jika kita hanya melihat perilakunya dalam rapat besar, kita mungkin menganggapnya pasif.



Padahal, ia mungkin sebenarnya memiliki banyak gagasan tetapi membutuhkan lingkungan komunikasi yang lebih nyaman.



Karena itu, jangan selalu menggunakan gaya komunikasi pribadi sebagai standar untuk menilai orang lain.



Jika kita terbiasa berbicara spontan, bukan berarti semua orang harus melakukan hal yang sama.



Jika kita suka komunikasi singkat dan langsung, bukan berarti orang yang membutuhkan penjelasan panjang adalah orang yang tidak efisien.



Memahami perbedaan ini dapat membantu kita menyesuaikan cara berkomunikasi.



Sesuaikan cara menyampaikan pesan



Kepada seseorang yang menyukai informasi terstruktur, berikan informasi secara jelas dan sistematis.



Kepada seseorang yang lebih nyaman berdiskusi, berikan kesempatan untuk bertanya dan berdialog.



Sementara kepada orang yang membutuhkan waktu untuk berpikir, jangan selalu menuntut jawaban spontan.



Kemampuan menyesuaikan komunikasi bukan berarti menjadi orang lain. Ini adalah bentuk fleksibilitas dalam berinteraksi.



4. Belajar Melihat Sesuatu dari Sudut Pandang Orang Lain



Salah satu kemampuan penting dalam memahami manusia adalah perspektif.



Kita tidak harus selalu setuju dengan seseorang untuk memahami cara ia melihat sebuah masalah.



Misalnya, Anda bekerja dengan rekan yang sangat berhati-hati ketika mengambil keputusan.



Anda mungkin menganggapnya terlalu lambat.



Namun coba lihat dari sudut pandangnya.



Mungkin ia pernah mengalami kesalahan besar di masa lalu. Mungkin ia memiliki tanggung jawab yang membuatnya harus mempertimbangkan berbagai risiko. Atau mungkin ia merasa perlu memastikan semua informasi sudah lengkap sebelum mengambil keputusan.



Dari sudut pandangnya, kehati-hatian tersebut mungkin bukan kelemahan, tetapi bentuk tanggung jawab.



Sebaliknya, orang yang cepat mengambil keputusan mungkin melihat dirinya sebagai seseorang yang efisien dan berani mengambil risiko.



Kedua orang tersebut dapat memiliki niat yang sama—ingin pekerjaan berjalan dengan baik—tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda.



Inilah mengapa konflik di tempat kerja tidak selalu terjadi karena seseorang memiliki niat buruk.



Sering kali, konflik muncul karena perbedaan cara melihat situasi.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



"Jika saya berada di posisi orang ini, informasi apa yang mungkin saya miliki?"



"Apa yang mungkin ia khawatirkan?"



"Mengapa keputusan tersebut masuk akal dari sudut pandangnya?"



Pertanyaan seperti ini membantu kita keluar dari perspektif pribadi.



5. Kenali Emosi, Tetapi Jangan Langsung Menganggap Tahu Penyebabnya



Emosi sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia.



Ketika seseorang marah, kecewa, cemas, atau frustrasi, perilakunya dapat berubah.



Namun, kita perlu berhati-hati ketika mencoba membaca emosi orang lain.



Melihat seseorang diam bukan berarti ia sedang marah.



Melihat seseorang berbicara dengan nada tinggi bukan berarti ia membenci kita.



Melihat seseorang tampak gelisah bukan berarti ia tidak percaya diri.



Kita hanya melihat ekspresi luar. Kita tidak otomatis mengetahui penyebab sebenarnya.



Karena itu, penting untuk membedakan antara mengamati dan menyimpulkan.



Contohnya:



Pengamatan: "Kamu terlihat lebih diam dari biasanya."



Kesimpulan: "Kamu pasti sedang marah kepada saya."



Kalimat pertama membuka ruang percakapan. Kalimat kedua sudah membuat asumsi.



Cara yang lebih baik adalah menggunakan pertanyaan terbuka.



Misalnya:



"Saya melihat kamu kelihatan lebih diam hari ini. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?"



Jika ia ingin bercerita, berikan ruang.



Jika ia tidak ingin bercerita, hormati batasannya.



Memahami orang lain bukan berarti memaksa mereka membuka semua hal tentang dirinya.



Justru, menghargai batas pribadi merupakan bagian dari hubungan kerja yang sehat.



6. Kenali Kebutuhan yang Berbeda di Balik Perilaku



Dua orang dapat melakukan pekerjaan yang sama tetapi memiliki motivasi yang berbeda.



Seseorang mungkin sangat termotivasi oleh kesempatan berkembang.



Orang lain mungkin lebih menghargai kestabilan.



Ada yang senang mendapatkan pengakuan atas pekerjaannya. Ada pula yang lebih menikmati kebebasan dan kepercayaan.



Ada orang yang merasa bersemangat ketika mendapatkan target yang menantang. Sementara yang lain membutuhkan struktur dan arahan yang jelas agar dapat bekerja dengan optimal.



Jika kita memahami kebutuhan tersebut, kita dapat bekerja sama dengan lebih efektif.



Misalnya, seorang atasan mungkin berpikir:



"Saya sudah memberikan kebebasan kepada anggota tim, mengapa dia malah terlihat tidak nyaman?"



Bisa jadi, karyawan tersebut justru membutuhkan ekspektasi yang lebih jelas.



Sebaliknya, ada pula karyawan yang merasa terlalu dikontrol ketika setiap detail pekerjaannya diawasi.



Artinya, pendekatan yang sama tidak selalu efektif untuk semua orang.



Dalam kerja tim, penting untuk mengenali bahwa setiap individu memiliki kebutuhan psikologis dan profesional yang berbeda.



Namun, kita juga perlu menghindari memberi label sederhana seperti "dia tipe ini" atau "dia tipe itu".



Manusia jauh lebih kompleks daripada kategori kepribadian.



Lebih baik gunakan pemahaman tersebut sebagai hipotesis yang dapat diuji melalui komunikasi, bukan sebagai label permanen.



7. Bangun Kebiasaan Bertanya daripada Berasumsi



Cara terakhir mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat penting.



Jika tidak tahu, bertanyalah.



Banyak kesalahpahaman di tempat kerja muncul karena seseorang mengisi kekosongan informasi dengan asumsi.



Rekan kerja tidak membalas pesan.



Kita berasumsi ia mengabaikan.



Atasan tidak memberikan komentar.



Kita berasumsi ia tidak puas.



Teman satu tim tidak mengajak berdiskusi.



Kita berasumsi mereka tidak menghargai pendapat kita.



Padahal, asumsi belum tentu sesuai dengan kenyataan.



Karena itu, membangun kebiasaan bertanya dapat membantu mengurangi salah persepsi.



Namun, cara bertanya juga penting.



Hindari pertanyaan yang bernada menuduh.



Daripada mengatakan:



"Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan pendapat saya?"



Lebih baik:



"Menurutmu, bagaimana kita bisa membuat proses diskusi tim lebih seimbang?"



Daripada:



"Kamu sengaja tidak membalas pesan saya?"



Lebih baik:



"Apakah pesan saya sebelumnya sudah kamu lihat?"



Perbedaan kalimat tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa sangat berbeda.



Pertanyaan yang tidak menghakimi membuat orang lain lebih mudah memberikan penjelasan.



Mengapa Memahami Orang Lain Penting dalam Dunia Kerja?



Kemampuan memahami orang lain bukan hanya berguna untuk membuat hubungan menjadi lebih nyaman.



Dalam dunia kerja, kemampuan ini juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas.



Mengurangi konflik



Ketika kita memahami konteks sebelum menilai seseorang, kemungkinan salah paham dapat berkurang.



Meningkatkan kerja sama



Tim yang memahami cara kerja dan kebutuhan anggotanya dapat berkoordinasi dengan lebih baik.



Membantu komunikasi



Kita dapat memilih cara menyampaikan pesan yang lebih sesuai dengan situasi dan lawan bicara.



Membangun kepercayaan



Orang cenderung lebih nyaman bekerja dengan seseorang yang mau mendengarkan dan tidak mudah menghakimi.



Membantu kepemimpinan



Pemimpin yang memahami anggota tim dapat memberikan arahan, umpan balik, dan dukungan dengan lebih efektif.



Menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat



Ketika orang merasa dihargai dan dipahami, hubungan profesional dapat menjadi lebih positif.



Memahami Bukan Berarti Selalu Membenarkan



Ada satu hal penting yang perlu diingat.



Memahami seseorang bukan berarti kita harus membenarkan semua perilakunya.



Kita dapat memahami alasan seseorang marah tanpa menyetujui cara ia berbicara kasar.



Kita dapat memahami seseorang sedang mengalami tekanan tanpa membenarkan tindakan yang merugikan orang lain.



Kita dapat memahami sudut pandang rekan kerja tanpa harus menyetujui pendapatnya.



Kemampuan memahami dan kemampuan menetapkan batas dapat berjalan bersama.



Justru, hubungan kerja yang sehat membutuhkan keduanya.



Kita perlu memiliki empati, tetapi juga tetap menjaga profesionalitas.



Pada Akhirnya, Memahami Orang Lain Dimulai dari Mengurangi Asumsi



Memahami orang lain dengan lebih jelas bukanlah kemampuan membaca pikiran.



Ini adalah kebiasaan untuk melihat manusia secara lebih utuh.



Kita belajar membedakan fakta dan asumsi.



Kita mendengarkan sebelum memberikan penilaian.



Kita mencoba melihat perspektif orang lain.



Kita memperhatikan pola perilaku, bukan hanya satu kejadian.



Kita bertanya ketika informasi belum cukup.



Dan yang tidak kalah penting, kita menyadari bahwa orang lain tidak harus berpikir, berkomunikasi, atau bekerja dengan cara yang sama seperti kita.



Dalam dunia kerja yang dipenuhi oleh berbagai karakter dan latar belakang, kemampuan tersebut menjadi semakin penting.



Jika ingin memulainya, tidak perlu langsung melakukan perubahan besar.



Mulailah dari tujuh kebiasaan sederhana:



Jangan terburu-buru menilai.



Dengarkan untuk memahami.



Perhatikan gaya komunikasi.



Lihat sesuatu dari sudut pandang orang lain.



Kenali emosi tanpa buru-buru menyimpulkan penyebabnya.



Pahami kebutuhan yang berbeda di balik perilaku.



Biasakan bertanya daripada berasumsi.



Semakin sering kita mempraktikkannya, semakin besar kemampuan kita untuk memahami orang lain secara lebih objektif.



Dan mungkin, salah satu perubahan terbesar yang terjadi bukan hanya pada cara kita melihat orang lain, tetapi juga pada cara kita memahami diri sendiri.



