6 Alasan Tak Terduga Kenapa Kita Semua Harus Mulai Mengatakan Tidak pada Alkohol Menurut Psikologi

seseorang yang mulai mengurangi alkohol / foto: Magnific/user1301303

JawaPos.com - Ketika seseorang berkata, “Aku minum hanya untuk bersantai,” kita mungkin menganggapnya sebagai hal yang biasa. Alkohol sudah begitu melekat dalam banyak budaya sehingga menolaknya kadang justru dianggap aneh.

Ada yang minum ketika sedang merayakan sesuatu. Ada yang meminumnya setelah hari kerja yang melelahkan. Ada pula yang mengatakan bahwa segelas alkohol membuat mereka lebih percaya diri, lebih mudah bersosialisasi, atau lebih cepat melupakan masalah.



Namun, psikologi menawarkan sudut pandang yang sedikit berbeda.



Persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang mabuk atau tidak. Yang lebih menarik adalah apa yang kita pelajari dari kebiasaan minum tersebut: bagaimana otak menghubungkan alkohol dengan rasa nyaman, bagaimana kita belajar mengatasi stres, bagaimana keputusan kita berubah, dan bagaimana sebuah kebiasaan kecil perlahan dapat mengambil ruang dalam kehidupan.



Itulah sebabnya mengatakan “tidak” pada alkohol bukan hanya keputusan tentang minuman. Dalam banyak kasus, ini juga merupakan latihan psikologis: belajar menghadapi ketidaknyamanan tanpa selalu mencari jalan pintas.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat enam alasan yang mungkin tidak banyak dibicarakan.



1. Mengatakan “tidak” pada alkohol sebenarnya adalah latihan menghadapi ketidaknyamanan



Salah satu alasan paling tidak terduga untuk mengurangi atau berhenti minum adalah karena hal itu dapat melatih kemampuan kita untuk merasa tidak nyaman tanpa harus segera menghilangkan rasa tersebut.



Bayangkan seseorang pulang kerja dalam keadaan stres.



Ia merasa lelah, frustrasi, dan pikirannya penuh. Kemudian muncul kebiasaan:



“Aku butuh minum sedikit supaya rileks.”



Jika pola ini terus berulang, otak dapat belajar sebuah asosiasi sederhana:



stres → alkohol → rasa lega.



Masalahnya bukan bahwa rasa lega itu nyata. Alkohol memang dapat mengubah suasana hati dan persepsi seseorang dalam jangka pendek.



Masalah psikologisnya adalah ketika kita semakin jarang belajar menggunakan strategi lain untuk menghadapi stres.



Dalam psikologi perilaku, perilaku yang mengurangi ketidaknyamanan dengan cepat dapat menjadi sangat kuat karena memperoleh apa yang disebut reinforcement atau penguatan. Sesuatu yang membuat kita merasa lebih baik segera setelah dilakukan cenderung lebih mudah diulang.



Karena itu, berhenti minum dapat menjadi eksperimen psikologis yang menarik.



Ketika stres datang, kita tidak langsung menghilangkannya.



Kita membiarkannya ada.



Kita berjalan.



Berolahraga.



Berbicara dengan seseorang.



Menulis.



Beristirahat.



Atau sekadar duduk dan menyadari bahwa rasa tidak nyaman ternyata dapat berlalu tanpa harus selalu diberi “penawar”.



Ini membangun sebuah kemampuan penting:



“Aku bisa merasa buruk tanpa harus melakukan sesuatu yang merusak diriku.”



Kemampuan tersebut sangat berharga, bukan hanya dalam hubungan kita dengan alkohol, tetapi juga ketika menghadapi kecemasan, frustrasi, kesepian, kegagalan, dan berbagai tekanan hidup.



2. Alkohol dapat membuat kita salah mengira bahwa kita membutuhkan “versi diri” yang berbeda



Ada orang yang berkata:



“Kalau tidak minum, aku tidak bisa bersosialisasi.”



Atau:



“Aku lebih percaya diri setelah minum.”



Kalimat seperti ini menarik jika dilihat dari perspektif psikologi.



Bisa jadi seseorang sebenarnya bukan membutuhkan alkohol.



Ia membutuhkan rasa percaya bahwa dirinya mampu bersosialisasi.



Alkohol kemudian menjadi semacam “alat bantu psikologis”.



Seseorang mungkin mulai percaya bahwa dirinya lebih lucu setelah minum, lebih berani berbicara, lebih santai saat bertemu orang baru, atau lebih mudah mengekspresikan emosi.



Lama-kelamaan muncul sebuah keyakinan:



“Aku yang sebenarnya tidak cukup baik. Aku membutuhkan alkohol agar menjadi versi diriku yang lebih baik.”



Di sinilah masalah psikologis yang lebih dalam dapat muncul.



Ketika kita terus menggunakan sesuatu dari luar diri untuk mendapatkan keberanian, kita bisa kehilangan kesempatan untuk membangun keyakinan internal bahwa kita sebenarnya mampu.



Menolak alkohol dalam situasi sosial dapat menjadi eksperimen yang sangat sederhana:



Datang ke pesta tanpa minum.



Berbicara dengan orang lain tanpa bantuan alkohol.



Membuat lelucon tanpa harus merasa “lebih berani”.



Mengatakan tidak ketika orang menawarkan minuman.



Dan kemudian menyadari:



“Ternyata aku masih bisa menjadi diriku sendiri.”



Pengalaman semacam ini dapat membantu membangun self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa kita mampu menghadapi situasi tertentu dengan kemampuan kita sendiri.



Ironisnya, terkadang alasan terbaik untuk mengatakan tidak pada alkohol bukan karena kita ingin menjadi orang yang berbeda.



Justru sebaliknya.



Kita ingin menemukan bahwa kita tidak membutuhkan alkohol untuk menjadi diri sendiri.



3. Alkohol dapat mengubah cara kita belajar dari konsekuensi sebuah keputusan



Ini mungkin salah satu aspek psikologis yang paling jarang dibicarakan.



Setiap hari kita membuat keputusan.



Sebagian kecil memberikan hasil buruk. Sebagian memberikan hasil baik. Dari pengalaman tersebut, kita belajar.



Tetapi alkohol dapat memengaruhi penilaian, kontrol impuls, perhatian, dan pengambilan keputusan.



Bayangkan seseorang sedang marah kepada pasangannya.



Dalam keadaan sadar, mungkin ia akan berpikir:



“Aku perlu menenangkan diri dulu sebelum membicarakan ini.”



Namun setelah beberapa minuman, keputusan yang muncul mungkin berbeda:



“Aku akan mengatakan semuanya sekarang.”



Kemudian terjadi pertengkaran.



Keesokan harinya muncul penyesalan.



Masalahnya bukan hanya pertengkaran tersebut.



Ada sesuatu yang lebih penting secara psikologis: kita kehilangan kesempatan untuk belajar bahwa kita sebenarnya mampu mengelola emosi tersebut dengan cara yang lebih baik.



Jika pola ini berulang, kita mungkin terus menciptakan konsekuensi yang sebenarnya bisa dicegah.



Karena itu, mengatakan tidak pada alkohol juga berarti mempertahankan kualitas keputusan kita ketika sedang menghadapi emosi kuat.



Kita tetap marah, tetapi sadar.



Kita tetap kecewa, tetapi sadar.



Kita tetap sedih, tetapi sadar.



Dan karena kita sadar, kita memiliki kesempatan lebih besar untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai jangka panjang kita.



Bukan sekadar tindakan yang terasa paling memuaskan dalam lima menit berikutnya.



4. Berhenti minum dapat mengungkap seberapa banyak kehidupan kita sebenarnya dibangun di sekitar alkohol



Ini adalah alasan yang sering mengejutkan orang.



Cobalah perhatikan berapa banyak aktivitas sosial yang secara tidak sadar kita hubungkan dengan alkohol.



Makan malam?



Minum.



Liburan?



Minum.



Pertemuan teman?



Minum.



Promosi pekerjaan?



Minum.



Putus cinta?



Minum.



Akhir pekan?



Minum.



Bahkan ketika tidak ada alasan khusus pun, terkadang minum dianggap sebagai aktivitas itu sendiri.



Ketika seseorang berhenti minum, ia mungkin tiba-tiba bertanya:



“Kalau tidak ada alkohol, sebenarnya apa yang ingin aku lakukan?”



Pertanyaan ini lebih dalam daripada kelihatannya.



Alkohol terkadang bukan sekadar minuman. Ia dapat menjadi bagian dari ritual.



Dan manusia sangat menyukai ritual.



Ritual memberikan struktur, prediktabilitas, dan rasa memiliki.



Karena itu, ketika alkohol dihilangkan, sebagian orang bukan hanya kehilangan minumannya.



Mereka kehilangan sebuah rutinitas.



Mereka mungkin menyadari bahwa beberapa pertemanan sebenarnya sangat bergantung pada aktivitas minum.



Mereka mungkin menemukan bahwa beberapa acara yang dulu terasa menyenangkan ternyata tidak begitu menarik tanpa alkohol.



Tetapi penemuan itu juga dapat menjadi kesempatan.



Kita mulai mencari bentuk kesenangan yang lebih beragam.



Makan bersama.



Olahraga.



Mendaki.



Bermain musik.



Mengobrol panjang.



Pergi ke tempat baru.



Mengerjakan proyek kreatif.



Atau sekadar menikmati malam yang tenang.



Dengan kata lain, mengatakan tidak pada alkohol dapat memaksa kita melakukan sesuatu yang sangat sehat secara psikologis:



mendesain ulang cara kita menikmati hidup.



5. Kita mungkin sebenarnya tidak sedang mencari alkohol—kita sedang mencari jeda



Ini salah satu alasan paling penting.



Sering kali seseorang mengatakan:



“Aku ingin minum.”



Namun jika kita bertanya lebih jauh:



“Apa yang sebenarnya kamu inginkan?”



Jawabannya mungkin:



“Aku ingin berhenti berpikir.”



“Aku ingin rileks.”



“Aku ingin sendirian.”



“Aku ingin tidur.”



“Aku ingin melupakan pekerjaan.”



“Aku ingin tidak merasa bertanggung jawab sebentar.”



Artinya, objek yang dicari sebenarnya bukan alkohol.



Yang dicari adalah jeda psikologis.



Alkohol hanya menjadi salah satu cara untuk mendapatkannya.



Ini penting karena jika kebutuhan sebenarnya adalah istirahat, maka alkohol bukan satu-satunya solusi.



Kita dapat mencari cara lain untuk mendapatkan pengalaman yang sama.



Misalnya:



Setelah bekerja, berjalan selama 20 menit.



Mematikan notifikasi.



Mandi.



Mendengarkan musik.



Membaca.



Berbicara dengan orang yang dipercaya.



Melakukan latihan pernapasan.



Tidur lebih cukup.



Atau hanya mengizinkan diri sendiri untuk tidak produktif selama beberapa waktu.



Ketika kita berhasil menemukan cara lain untuk mendapatkan “jeda”, kita mengajarkan kepada otak bahwa:



relaksasi tidak harus selalu datang dari alkohol.



Ini adalah perubahan yang kecil tetapi penting.



Karena pada akhirnya, mungkin yang kita perlukan bukanlah sesuatu yang membuat kita mati rasa.



Kita mungkin hanya membutuhkan izin untuk berhenti sejenak.



6. Mengatakan “tidak” dapat memperkuat hubungan kita dengan nilai dan identitas diri



Alasan terakhir mungkin yang paling dalam.



Bayangkan seseorang mengatakan:



“Aku sebenarnya tidak ingin minum malam ini, tetapi semua teman minum.”



Ini bukan lagi sekadar pertanyaan tentang alkohol.



Ini adalah pertanyaan tentang:



“Seberapa mudah aku meninggalkan keputusan pribadi ketika kelompok menginginkan sesuatu yang berbeda?”



Manusia adalah makhluk sosial.



Kita sangat sensitif terhadap penerimaan kelompok. Kita ingin diterima, dianggap normal, dan tidak merasa berbeda.



Karena itu, mengatakan “tidak” ketika semua orang mengatakan “iya” membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemauan.



Dibutuhkan identitas.



Ketika seseorang mampu berkata:



“Tidak, terima kasih. Aku tidak minum.”



dan tetap nyaman dengan keputusan tersebut, ia sedang melakukan sesuatu yang secara psikologis penting.



Ia sedang mengatakan:



“Aku menentukan perilakuku berdasarkan nilai yang kupilih, bukan hanya berdasarkan tekanan lingkungan.”



Semakin sering kita melakukan hal tersebut, semakin kuat rasa bahwa kita memiliki kendali terhadap diri sendiri.



Ini bukan berarti seseorang harus menjadi anti-alkohol atau menghakimi orang yang memilih minum.



Justru sikap yang lebih sehat adalah menyadari bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi.



Tidak semua orang memiliki hubungan yang sama dengan alkohol.



Namun kita semua dapat memperoleh manfaat dari kemampuan untuk mengatakan:



“Aku tidak membutuhkan ini.”



Jadi, apakah semua orang harus berhenti minum?



Di sinilah kita perlu berhati-hati.



Psikologi tidak dapat diringkas menjadi kalimat sederhana bahwa setiap orang yang minum pasti memiliki masalah.



Penggunaan alkohol berada dalam spektrum yang luas. Dampaknya juga dapat berbeda antara satu orang dan lainnya.



Namun ada satu pertanyaan yang jauh lebih berguna daripada:



“Apakah aku minum terlalu banyak?”



Cobalah bertanya:



“Apa fungsi alkohol dalam hidupku?”



Apakah alkohol menjadi cara utama untuk menghadapi stres?



Apakah kita merasa sulit bersosialisasi tanpa alkohol?



Apakah kita menggunakan alkohol untuk melarikan diri dari emosi?



Apakah kita merasa bersalah setelah minum?



Apakah kita berkali-kali berniat mengurangi tetapi kesulitan melakukannya?



Apakah sebagian besar aktivitas sosial kita bergantung pada minuman?



Apakah keputusan kita berubah ketika minum?



Jika jawabannya sering “ya”, mungkin ada baiknya berhenti sejenak dan melihat hubungan kita dengan alkohol secara lebih jujur.



Bukan dengan rasa malu.



Bukan dengan penghakiman.



Tetapi dengan rasa ingin tahu.



Pada akhirnya, mengatakan “tidak” adalah tentang kebebasan



Ada ironi menarik dalam hubungan manusia dengan alkohol.



Kita sering menganggap kebebasan sebagai kemampuan untuk mengatakan:



“Aku boleh minum kapan pun aku mau.”



Tetapi ada bentuk kebebasan yang lebih dalam:



“Aku bisa memilih untuk tidak minum, bahkan ketika aku sedang stres, sedih, bosan, atau berada di tengah orang-orang yang sedang minum.”



Perbedaan keduanya sangat besar.



Kebebasan bukan hanya kemampuan melakukan sesuatu.



Kebebasan juga berarti tidak merasa harus melakukan sesuatu untuk merasa baik-baik saja.



Mungkin itulah alasan psikologis paling kuat untuk sesekali berkata tidak pada alkohol.



Bukan karena kita harus menjadi sempurna.



Bukan karena orang yang minum pasti buruk.



Dan bukan karena satu gelas otomatis menentukan siapa diri kita.



Tetapi karena kemampuan untuk menghadapi hidup tanpa selalu membutuhkan pelarian adalah salah satu bentuk ketahanan psikologis yang sangat berharga.



Jadi, lain kali ketika seseorang menawarkan minuman dan kita sebenarnya tidak menginginkannya, tidak perlu memberikan penjelasan panjang.



Cukup katakan:



“Tidak, terima kasih.”



Dua kata sederhana itu mungkin terdengar kecil.



Namun di baliknya ada sebuah pesan besar:



