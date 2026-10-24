8 Alasan Mengapa Orang Dewasa Masih Menyukai Mengoleksi Stiker Menurut Psikologi

seseorang yang mengoleksi stiker / foto: Magnific/albertyurolaits

JawaPos.com - Mengoleksi stiker sering kali dianggap sebagai hobi anak-anak. Saat kecil, kita mungkin menempelkan stiker di buku, tempat pensil, album, meja belajar, atau bahkan dinding kamar. Ada kepuasan tersendiri ketika berhasil mendapatkan stiker yang langka atau melengkapi satu seri tertentu.

Namun, kebiasaan tersebut ternyata tidak selalu hilang ketika seseorang beranjak dewasa.



Banyak orang dewasa masih menyukai stiker, baik dalam bentuk stiker karakter, ilustrasi, label vintage, stiker perjalanan, stiker seniman independen, hingga stiker digital. Sebagian menyimpannya dengan rapi di album, sebagian menempelkannya pada laptop dan botol minum, sementara yang lain sekadar senang membeli dan mengoleksinya tanpa selalu memiliki rencana untuk menggunakannya.



Lantas, mengapa orang dewasa masih menyukai aktivitas yang sekilas terlihat sederhana ini?



Dari sudut pandang psikologi, mengoleksi stiker dapat berkaitan dengan nostalgia, kebutuhan akan identitas, pencarian kesenangan sederhana, rasa pencapaian, hingga dorongan manusia untuk mengelompokkan dan mengorganisasi benda-benda yang dianggap bermakna.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat delapan alasan yang dapat menjelaskan mengapa hobi mengoleksi stiker tetap menarik bagi orang dewasa.



1. Stiker Membawa Kembali Perasaan Masa Kecil



Salah satu alasan paling kuat adalah nostalgia.



Masa kanak-kanak sering diasosiasikan dengan periode kehidupan yang lebih sederhana. Ketika masalah belum sebanyak saat dewasa, aktivitas kecil seperti bermain, menggambar, menukar stiker, atau menghias buku bisa memberikan kebahagiaan yang terasa sangat murni.



Ketika orang dewasa kembali menemukan stiker yang mengingatkan mereka pada masa lalu, benda kecil tersebut dapat menjadi pemicu kenangan.



Misalnya, seseorang mungkin melihat stiker karakter kartun tertentu dan langsung teringat pada buku sekolah, teman masa kecil, atau toko yang sering dikunjungi ketika masih kecil.



Inilah yang membuat stiker memiliki nilai emosional yang jauh lebih besar daripada sekadar selembar benda bergambar.



Nostalgia pada dasarnya merupakan pengalaman psikologis ketika seseorang mengingat masa lalu dengan perasaan emosional tertentu. Kenangan tersebut dapat membuat seseorang merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri dan perjalanan hidupnya.



Karena itu, tidak mengherankan jika orang dewasa bisa merasa sangat senang ketika menemukan kembali jenis stiker yang dulu mereka sukai.



Stiker menjadi semacam jembatan kecil antara diri seseorang di masa sekarang dan dirinya di masa lalu.



Menariknya, nostalgia tidak selalu berarti seseorang ingin kembali menjadi anak-anak. Justru, mengingat masa lalu dapat membuat seseorang merasa bahwa kehidupannya memiliki kesinambungan.



Sebuah stiker sederhana bisa berkata secara simbolis:



"Dulu saya menyukai hal ini, dan bagian dari diri saya itu ternyata masih ada sampai sekarang."



2. Mengoleksi Memberikan Rasa Pencapaian



Manusia memiliki kecenderungan untuk menikmati proses mencapai sesuatu.



Karena itulah kita dapat merasa puas ketika menyelesaikan puzzle, mencapai target olahraga, menyelesaikan permainan, atau mengumpulkan sesuatu hingga lengkap.



Mengoleksi stiker bekerja dengan prinsip yang serupa.



Bayangkan seseorang memiliki satu set stiker yang terdiri dari 30 desain. Pada awalnya, ia mungkin hanya memiliki lima. Kemudian jumlahnya bertambah menjadi sepuluh, lima belas, dua puluh, dan seterusnya.



Setiap kali mendapatkan stiker baru, muncul perasaan bahwa koleksinya semakin lengkap.



Hal sederhana ini dapat menciptakan rasa kemajuan (progress).



Bagi orang dewasa yang kehidupan sehari-harinya sering dipenuhi pekerjaan, tagihan, tanggung jawab, dan masalah yang tidak selalu memberikan hasil secara langsung, memiliki aktivitas kecil dengan hasil yang terlihat jelas bisa terasa menyenangkan.



Dalam pekerjaan, seseorang mungkin harus menunggu berbulan-bulan untuk melihat hasil sebuah proyek.



Dalam koleksi stiker, hasilnya bisa terlihat dalam hitungan hari.



Hari ini punya 12 stiker.



Minggu depan menjadi 20.



Sebulan kemudian album mulai penuh.



Kemajuan tersebut memberikan bentuk kepuasan yang konkret.



Tidak harus besar. Otak manusia juga dapat menikmati keberhasilan-keberhasilan kecil.



Itulah sebabnya aktivitas mengoleksi dapat menjadi hobi yang terasa memuaskan meskipun dari luar tampak sederhana.



3. Stiker Menjadi Cara Mengekspresikan Identitas



Ketika seseorang menempelkan stiker pada laptop, botol minum, notebook, koper, mobil, atau meja kerja, sebenarnya ia sedang melakukan lebih dari sekadar dekorasi.



Ia sedang memberi tahu orang lain sesuatu tentang dirinya.



Misalnya:



Stiker band dapat menunjukkan selera musik.



Stiker ilustrasi tertentu dapat menunjukkan ketertarikan pada seni.



Stiker film dapat menunjukkan fandom.



Stiker perjalanan dapat menceritakan tempat yang pernah dikunjungi.



Stiker lucu dapat menunjukkan selera humor.



Stiker dari seniman lokal dapat menunjukkan apresiasi terhadap karya independen.



Dengan kata lain, stiker dapat berfungsi sebagai simbol identitas.



Manusia memiliki kebutuhan untuk menjawab pertanyaan seperti:



"Siapa saya?"



dan



"Apa yang saya sukai?"



Tidak semua orang nyaman menjelaskan dirinya secara verbal. Namun, benda-benda yang mereka pilih sering kali dapat menjadi representasi identitas yang lebih spontan.



Karena itu, koleksi stiker seseorang sebenarnya bisa menjadi semacam "potret kecil" dari kepribadiannya.



Ada orang yang memilih stiker minimalis.



Ada yang menyukai warna-warni.



Ada yang hanya mengoleksi karakter tertentu.



Ada pula yang tertarik pada stiker dengan desain absurd dan humor yang sangat spesifik.



Pilihan tersebut dapat mencerminkan preferensi, pengalaman, komunitas, dan nilai pribadi seseorang.



4. Mengoleksi Membantu Memberikan Rasa Kontrol



Kehidupan orang dewasa sering kali penuh dengan hal yang berada di luar kendali.



Kita tidak selalu dapat mengendalikan pekerjaan, kondisi ekonomi, keputusan orang lain, perubahan lingkungan, atau berbagai kejadian tak terduga.



Namun, kita dapat mengendalikan koleksi pribadi.



Kita dapat menentukan:



Apa yang dikumpulkan.



Bagaimana menyimpannya.



Mana yang dianggap paling berharga.



Mana yang akan ditempel dan mana yang disimpan.



Bagaimana koleksi tersebut disusun.



Dalam konteks psikologi, rasa memiliki kendali atas sebagian kecil kehidupan dapat terasa menyenangkan.



Album stiker, misalnya, merupakan ruang kecil yang sepenuhnya berada di bawah keputusan pemiliknya.



Tidak ada atasan yang memberikan instruksi.



Tidak ada target perusahaan.



Tidak ada orang lain yang menentukan bagaimana koleksi tersebut harus disusun.



Seseorang bebas mengategorikan stiker berdasarkan warna, karakter, tema, ukuran, tahun pembelian, atau bahkan berdasarkan kenangan pribadi.



Aktivitas seperti ini bisa menjadi bentuk sederhana dari personal control.



Bukan berarti mengoleksi stiker merupakan terapi untuk masalah psikologis. Namun, sebagai aktivitas rekreasional, mengatur koleksi dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan karena seseorang dapat membuat aturan dan sistemnya sendiri.



5. Ada Kepuasan dalam Mengelompokkan dan Menata Sesuatu



Mengapa banyak orang senang mengurutkan koleksi?



Mengapa sebagian orang bisa menghabiskan waktu lama untuk menyusun buku berdasarkan ukuran?



Mengapa ada yang menikmati mengorganisasi foto, kartu, mainan, atau benda-benda kecil?



Salah satu penjelasannya adalah manusia memiliki kecenderungan untuk mencari keteraturan dan pola.



Kita hidup di lingkungan yang kompleks. Mengelompokkan benda membuat dunia kecil di sekitar kita terasa lebih mudah dipahami.



Stiker sangat cocok untuk aktivitas tersebut.



Stiker dapat dikelompokkan berdasarkan:



warna;



ukuran;



karakter;



tema;



merek;



seniman;



tahun;



tempat mendapatkannya;



tingkat kelangkaan;



atau nilai sentimental.



Bagi sebagian orang, proses menata koleksi justru sama menyenangkannya dengan mendapatkan benda baru.



Ada kepuasan visual ketika melihat koleksi yang tersusun rapi.



Koleksi yang sebelumnya berantakan menjadi teratur.



Ruang kosong di album mulai terisi.



Seri yang hampir lengkap akhirnya selesai.



Semua itu memberikan sensasi bahwa sesuatu telah berhasil ditata.



Karena itu, mengoleksi stiker tidak hanya tentang "memiliki lebih banyak barang", tetapi juga tentang menciptakan sistem keteraturan pribadi.



6. Stiker Bisa Menjadi Bentuk Pelarian Sejenak dari Rutinitas



Orang dewasa membutuhkan waktu untuk beristirahat secara mental.



Sayangnya, istirahat tidak selalu berarti tidur.



Terkadang otak justru membutuhkan aktivitas ringan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.



Mengoleksi stiker dapat menjadi salah satu aktivitas tersebut.



Bayangkan setelah seharian bekerja, seseorang membuka paket kecil berisi beberapa stiker baru.



Ia melihat satu per satu desainnya.



Kemudian memilih tempat penyimpanan.



Membandingkan dengan koleksi sebelumnya.



Mungkin mengambil foto.



Mungkin menempelkan salah satunya di notebook.



Selama beberapa menit, perhatian berpindah dari pekerjaan dan masalah sehari-hari menuju aktivitas yang sederhana dan menyenangkan.



Inilah salah satu fungsi penting hobi.



Hobi memberikan ruang psikologis di mana seseorang tidak harus selalu produktif.



Dalam kehidupan modern, banyak orang merasa segala sesuatu harus memiliki manfaat ekonomi.



Jika membaca, harus meningkatkan kemampuan.



Jika berolahraga, harus mencapai target.



Jika belajar, harus mendapatkan sertifikat.



Jika melakukan sesuatu, harus menghasilkan.



Padahal manusia juga membutuhkan aktivitas yang dilakukan hanya karena menyenangkan.



Mengoleksi stiker dapat menjadi bentuk kecil dari kesenangan tersebut.



Dan terkadang, justru aktivitas yang tidak memiliki tujuan besar itulah yang membuat hidup terasa lebih seimbang.



7. Ada Sensasi Menemukan Sesuatu yang Unik atau Langka



Bagi sebagian kolektor, kesenangan terbesar bukan sekadar memiliki stiker.



Yang lebih menarik adalah menemukannya.



Ada sensasi tersendiri ketika menemukan desain yang belum pernah dilihat sebelumnya.



Terlebih lagi jika stiker tersebut sulit ditemukan atau hanya tersedia dalam jumlah terbatas.



Fenomena seperti ini berkaitan dengan daya tarik terhadap novelty, yaitu sesuatu yang baru, berbeda, atau tidak biasa.



Manusia secara alami dapat tertarik pada hal-hal yang memberikan pengalaman baru.



Itulah mengapa seseorang bisa merasa sangat bersemangat ketika menemukan stiker unik di toko kecil, bazar, pameran, perjalanan, atau acara tertentu.



Nilai stiker tersebut kemudian bukan hanya berasal dari bentuk fisiknya.



Ada cerita di baliknya.



"Saya menemukan stiker ini ketika pergi ke kota tersebut."



"Saya mendapatkannya dari acara itu."



"Stiker ini sudah tidak diproduksi lagi."



"Saya tidak sengaja menemukan toko yang menjualnya."



Cerita tersebut membuat benda sederhana berubah menjadi memorabilia pribadi.



Dengan demikian, koleksi tidak lagi sekadar kumpulan benda.



Ia menjadi kumpulan pengalaman.



8. Mengoleksi Stiker Bisa Membuat Orang Merasa Terhubung dengan Komunitas



Alasan terakhir yang sering kali tidak disadari adalah faktor sosial.



Hobi hampir selalu memiliki potensi untuk menghubungkan manusia dengan manusia lainnya.



Kolektor stiker dapat bertemu orang lain melalui komunitas, media sosial, pameran, toko khusus, marketplace, acara kreatif, atau sekadar percakapan dengan teman.



Mereka bisa bertukar stiker.



Membicarakan seniman favorit.



Mencari desain tertentu.



Berbagi foto koleksi.



Atau saling merekomendasikan tempat membeli stiker.



Dari sini muncul rasa bahwa seseorang bukan satu-satunya yang memiliki ketertarikan tersebut.



Hal ini penting karena manusia memiliki kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu.



Sebuah hobi yang tampaknya sangat personal ternyata dapat menciptakan hubungan sosial.



Bahkan, terkadang persahabatan dimulai dari percakapan sederhana:



"Eh, kamu juga suka koleksi stiker?"



Kemudian percakapan berkembang menjadi pertukaran rekomendasi, pengalaman, hingga hubungan yang lebih dekat.



Dalam konteks tersebut, stiker berfungsi sebagai objek sosial—benda yang menjadi titik awal interaksi dan hubungan antarmanusia.



Jadi, Mengapa Orang Dewasa Masih Mengoleksi Stiker?



Jika dilihat sekilas, mengoleksi stiker mungkin terlihat seperti aktivitas masa kanak-kanak yang terbawa hingga dewasa.



Namun, jika dilihat dari perspektif psikologi, hobi tersebut memiliki banyak dimensi.



Stiker dapat menjadi pengingat masa lalu.



Ia dapat memberikan rasa pencapaian.



Ia dapat menjadi simbol identitas.



Ia dapat memberikan sedikit rasa kontrol.



Ia juga menawarkan keteraturan, kesenangan, pengalaman baru, dan kesempatan untuk terhubung dengan orang lain.



Dengan kata lain, bukan stikernya yang sebenarnya menjadi hal paling penting, melainkan pengalaman psikologis yang muncul di balik aktivitas mengoleksinya.



Sebuah stiker mungkin hanya berukuran beberapa sentimeter.



Tetapi di baliknya bisa terdapat kenangan bertahun-tahun, identitas seseorang, pengalaman perjalanan, persahabatan, atau sekadar kebahagiaan kecil yang sulit dijelaskan.



Hobi Tidak Harus Selalu Terlihat "Dewasa"



Ada anggapan bahwa ketika seseorang bertambah dewasa, semua aktivitas masa kecil harus ditinggalkan.



Padahal menjadi dewasa tidak berarti harus kehilangan seluruh hal yang dahulu membuat kita bahagia.



Justru, mempertahankan beberapa bentuk kesenangan sederhana dapat menjadi bagian dari kehidupan yang sehat secara emosional—selama dilakukan secara wajar dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari.



Orang dewasa boleh menyukai mainan.



Boleh menyukai kartun.



Boleh mengoleksi kartu.



Boleh menyimpan tiket konser.



Dan tentu saja, boleh mengoleksi stiker.



Kedewasaan tidak diukur dari seberapa serius seseorang sepanjang waktu.



Kadang-kadang, kedewasaan juga berarti mengetahui apa yang membuat diri sendiri bahagia dan memberikan ruang untuk menikmatinya.



Pada akhirnya, mungkin itulah alasan terbesar mengapa orang dewasa masih menyukai stiker.



