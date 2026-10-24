7 Alasan Mengapa Para Profesional Muda Saat Ini Membutuhkan Ketangguhan Lebih Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki ketangguhan lebih / foto: Magnific/sameerapriyasanka89

JawaPos.com - Dunia kerja hari ini menawarkan peluang yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Profesional muda dapat membangun karier melalui perusahaan multinasional, bekerja dari mana saja, memulai bisnis sendiri, membangun personal brand, hingga mempelajari keterampilan baru melalui internet.

Namun, di balik berbagai peluang tersebut terdapat satu kenyataan yang sering tidak dibicarakan: dunia profesional modern juga menuntut ketangguhan psikologis yang semakin besar.



Tekanan untuk berkembang datang dari berbagai arah. Ada tuntutan untuk berprestasi, persaingan yang semakin terbuka, perubahan teknologi yang cepat, ketidakpastian karier, ekspektasi sosial, dan banjir informasi mengenai keberhasilan orang lain.



Tidak mengherankan jika banyak profesional muda merasa harus terus bergerak bahkan ketika secara mental mereka sebenarnya membutuhkan jeda.



Dalam psikologi, kemampuan seseorang untuk menghadapi tekanan, beradaptasi terhadap perubahan, bangkit setelah mengalami kegagalan, dan tetap menjalankan fungsi secara sehat sering dikaitkan dengan konsep resiliensi psikologis.



Ketangguhan bukan berarti seseorang tidak pernah merasa takut, kecewa, lelah, atau tertekan. Justru sebaliknya.



Orang yang tangguh tetap dapat merasakan emosi negatif, tetapi memiliki kemampuan untuk mengelolanya, memahami situasi secara realistis, mencari dukungan, dan kembali bergerak setelah mengalami kesulitan.



Lalu, mengapa profesional muda saat ini membutuhkan ketangguhan yang semakin kuat?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat tujuh alasannya.



1. Dunia kerja semakin penuh dengan ketidakpastian



Salah satu sumber tekanan terbesar bagi profesional muda adalah ketidakpastian.



Dulu, seseorang mungkin memiliki gambaran karier yang relatif linear: lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan, naik jabatan, kemudian membangun karier dalam bidang yang sama selama bertahun-tahun.



Pola tersebut kini semakin jarang menjadi satu-satunya jalan.



Seseorang dapat berganti pekerjaan beberapa kali, berpindah industri, bekerja secara remote, menjadi freelancer, membangun bisnis sampingan, atau bahkan memasuki profesi yang beberapa tahun sebelumnya belum populer.



Teknologi juga membuat kebutuhan perusahaan berubah dengan cepat.



Keterampilan yang sangat berharga hari ini belum tentu memiliki nilai yang sama lima atau sepuluh tahun mendatang.



Dalam psikologi, ketidakpastian dapat menjadi sumber stres karena manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk memahami dan memprediksi lingkungan di sekitarnya.



Ketika masa depan terasa sulit diprediksi, pikiran dapat terus mencari jawaban:



"Apakah saya berada di jalur yang benar?"



"Apakah pekerjaan saya akan bertahan?"



"Apakah saya cukup kompeten?"



"Bagaimana jika orang lain berkembang lebih cepat?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi produktif apabila mendorong seseorang melakukan perencanaan. Namun, jika berlangsung terus-menerus tanpa diikuti tindakan yang realistis, ketidakpastian dapat berubah menjadi kecemasan.



Di sinilah ketangguhan menjadi penting.



Orang yang tangguh tidak harus mengetahui seluruh masa depannya. Ia belajar merasa cukup aman meskipun belum memiliki semua jawaban.



Ini merupakan kemampuan psikologis yang sangat penting di dunia kerja modern.



Ketangguhan membantu seseorang berpindah dari pola pikir:



"Saya harus tahu apa yang akan terjadi."



menjadi:



"Saya mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya."



Perubahan cara berpikir ini tampak sederhana, tetapi sangat penting.



Karier yang sehat tidak selalu dibangun dari kepastian. Sering kali, karier dibangun dari kemampuan mengambil langkah yang masuk akal ketika kepastian belum tersedia.



2. Kegagalan profesional semakin sulit dihindari



Tidak ada karier yang berjalan sepenuhnya mulus.



Profesional muda akan mengalami penolakan, proyek yang gagal, target yang tidak tercapai, kritik dari atasan, konflik dengan rekan kerja, kesalahan dalam mengambil keputusan, hingga kesempatan promosi yang diberikan kepada orang lain.



Masalahnya bukan apakah kegagalan akan terjadi.



Masalahnya adalah bagaimana seseorang menafsirkan kegagalan tersebut.



Dalam psikologi, sebuah peristiwa tidak selalu menentukan respons emosional seseorang. Cara seseorang menafsirkan peristiwa tersebut juga memiliki peran besar.



Dua orang dapat mengalami kegagalan yang sama tetapi menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda.



Orang pertama berpikir:



"Saya gagal dalam proyek ini. Berarti saya memang tidak kompeten."



Orang kedua berpikir:



"Saya gagal dalam proyek ini. Ada beberapa hal yang perlu saya evaluasi dan perbaiki."



Peristiwa yang sama menghasilkan identitas psikologis yang berbeda.



Inilah salah satu alasan mengapa profesional muda membutuhkan ketangguhan.



Ketangguhan membantu seseorang memisahkan kegagalan dari identitas dirinya.



Gagal mendapatkan promosi tidak otomatis berarti seseorang tidak berharga.



Mendapatkan kritik tidak otomatis berarti seseorang tidak kompeten.



Kehilangan pekerjaan tidak otomatis berarti seluruh masa depannya hancur.



Satu kesalahan tidak harus berubah menjadi kesimpulan global tentang diri sendiri.



Kemampuan tersebut sangat penting karena karier hampir selalu melibatkan proses trial and error.



Jika seseorang menganggap setiap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup baik, ia akan cenderung menghindari tantangan.



Akibatnya, ia mungkin memilih pekerjaan yang aman tetapi tidak berkembang.



Sebaliknya, ketika kegagalan dipandang sebagai informasi, seseorang dapat belajar tanpa harus menghancurkan harga dirinya.



Ketangguhan membuat kegagalan menjadi data, bukan vonis.



3. Media sosial menciptakan tekanan perbandingan yang terus-menerus



Profesional muda saat ini tidak hanya membandingkan dirinya dengan orang-orang yang ditemuinya secara langsung.



Mereka dapat melihat pencapaian ratusan bahkan ribuan orang setiap hari.



Seseorang baru saja membuka media sosial dan melihat teman kuliahnya mendapatkan promosi.



Beberapa menit kemudian ia melihat orang lain membeli rumah.



Kemudian muncul unggahan seseorang yang berhasil membangun perusahaan.



Berikutnya, ada orang yang mengumumkan bahwa ia mendapatkan beasiswa, pindah ke luar negeri, atau mencapai pencapaian profesional tertentu.



Masalahnya, media sosial biasanya menampilkan hasil, bukan seluruh proses.



Kita melihat jabatan baru, tetapi tidak melihat bertahun-tahun kegagalan sebelumnya.



Kita melihat keberhasilan bisnis, tetapi tidak melihat berapa kali pemiliknya mengalami kerugian.



Kita melihat seseorang tampak bahagia, tetapi tidak mengetahui bagaimana kondisi psikologisnya ketika kamera dimatikan.



Akibatnya, seseorang dapat membandingkan "kehidupan nyata" miliknya dengan "versi terbaik" kehidupan orang lain.



Secara psikologis, perbandingan sosial merupakan mekanisme yang normal. Manusia memang menggunakan orang lain sebagai salah satu referensi untuk mengevaluasi dirinya sendiri.



Namun, ketika perbandingan menjadi terlalu sering dan tidak realistis, dampaknya dapat mengganggu kepuasan terhadap kehidupan sendiri.



Profesional muda akhirnya merasa tertinggal meskipun sebenarnya sedang berkembang.



Ia memiliki pekerjaan yang baik, tetapi merasa gagal karena orang lain menjadi direktur pada usia lebih muda.



Ia baru memulai karier, tetapi merasa terlambat karena melihat orang lain sudah membangun bisnis.



Ia memperoleh penghasilan yang cukup, tetapi merasa kurang karena melihat gaya hidup orang lain.



Di sinilah ketangguhan psikologis kembali dibutuhkan.



Ketangguhan membantu seseorang membangun standar internal, bukan hanya bergantung pada validasi eksternal.



Pertanyaan yang lebih sehat bukan:



"Apakah saya lebih sukses daripada orang lain?"



melainkan:



"Apakah saya berkembang dibandingkan diri saya sebelumnya?"



Perubahan orientasi tersebut dapat membuat perjalanan karier menjadi lebih stabil secara psikologis.



4. Perubahan teknologi membuat kemampuan beradaptasi menjadi semakin penting



Perubahan teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja.



Ia juga mengubah definisi tentang kompetensi.



Profesional muda mungkin telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari suatu keterampilan, kemudian menemukan bahwa teknologi baru dapat mengotomatisasi sebagian pekerjaan tersebut.



Situasi seperti ini dapat menimbulkan ancaman psikologis.



Seseorang mungkin berpikir:



"Kalau teknologi bisa melakukan pekerjaan saya, apa yang tersisa untuk saya?"



Pertanyaan tersebut dapat memunculkan rasa takut, defensif, atau bahkan penolakan terhadap perubahan.



Namun, psikologi menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi.



Ketangguhan menjadi penting karena perubahan sering kali membuat seseorang harus menjadi pemula kembali.



Dan menjadi pemula kembali tidak selalu nyaman.



Ada rasa tidak kompeten.



Ada kesalahan.



Ada rasa malu.



Ada kemungkinan dibandingkan dengan orang lain.



Ada periode ketika kemampuan kita belum sebaik sebelumnya.



Profesional yang tidak memiliki toleransi terhadap fase tersebut mungkin akan menghindari pembelajaran baru.



Sebaliknya, profesional yang memiliki ketangguhan dapat mengatakan:



"Saya memang belum menguasai ini. Tetapi belum menguasai bukan berarti tidak bisa menguasai."



Ini berkaitan dengan pola pikir berkembang atau growth mindset.



Bukan berarti seseorang harus percaya bahwa semua hal dapat dilakukan jika berusaha cukup keras. Realitas tetap memiliki batasan.



Namun, seseorang dapat mengembangkan keyakinan bahwa kemampuan tertentu dapat ditingkatkan melalui pembelajaran, latihan, pengalaman, umpan balik, dan strategi yang tepat.



Dalam dunia kerja yang terus berubah, kemampuan untuk berkata "saya belum bisa" tanpa langsung menyimpulkan "saya tidak mampu" adalah aset psikologis yang sangat berharga.



5. Batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin kabur



Teknologi membuat pekerjaan menjadi lebih fleksibel.



Namun, fleksibilitas juga memiliki sisi lain.



Jika pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, maka secara psikologis seseorang dapat mengalami kesulitan untuk benar-benar meninggalkan pekerjaan.



Laptop ada di kamar.



Email masuk melalui ponsel.



Pesan dari rekan kerja dapat muncul pada malam hari.



Notifikasi pekerjaan dapat mengganggu akhir pekan.



Akibatnya, tubuh mungkin berada di rumah tetapi pikiran masih berada di kantor.



Masalahnya bukan sekadar jumlah jam kerja.



Pemulihan psikologis juga penting.



Manusia membutuhkan periode ketika tuntutan pekerjaan benar-benar berhenti agar dapat memulihkan energi mental.



Profesional muda yang merasa harus selalu tersedia dapat mengalami kesulitan membangun batas psikologis.



Mereka mungkin merasa bersalah ketika tidak produktif.



Bahkan waktu istirahat pun dianggap sebagai sesuatu yang harus "diperoleh".



Padahal, istirahat bukan lawan dari produktivitas.



Istirahat merupakan bagian dari kemampuan manusia untuk mempertahankan performa dalam jangka panjang.



Ketangguhan bukan berarti mampu bekerja tanpa henti.



Justru, salah satu bentuk ketangguhan adalah mengetahui kapan harus berhenti.



Orang yang tangguh dapat mengatakan:



"Saya akan mengerjakan ini dengan serius, tetapi saya juga membutuhkan waktu untuk memulihkan diri."



Ia memahami bahwa produktivitas jangka panjang membutuhkan keseimbangan antara tuntutan dan pemulihan.



Karier bukan sprint.



Karier lebih mirip maraton.



Jika seseorang terus berlari dengan kecepatan maksimum tanpa memperhatikan pemulihan, masalahnya bukan apakah ia akan kelelahan.



Masalahnya adalah kapan ia akan kelelahan.



6. Ekspektasi terhadap kesuksesan semakin tinggi



Profesional muda saat ini sering menghadapi pesan bahwa mereka harus menjadi luar biasa.



Harus produktif.



Harus memiliki personal brand.



Harus membangun networking.



Harus meningkatkan skill.



Harus memiliki pekerjaan yang bagus.



Harus menghasilkan uang.



Harus menjaga kesehatan.



Harus memiliki kehidupan sosial.



Harus terus belajar.



Daftar tersebut tidak pernah selesai.



Akibatnya, seseorang dapat mengalami paradoks:



Semakin banyak yang dicapai, semakin banyak hal yang merasa belum tercapai.



Inilah salah satu masalah psikologis dalam budaya produktivitas modern.



Ketika nilai diri terlalu erat dikaitkan dengan pencapaian, seseorang dapat mulai berpikir:



"Saya berharga jika saya berhasil."



Masalahnya, kesuksesan eksternal selalu berubah.



Hari ini mendapatkan promosi.



Besok ada target baru.



Hari ini menjadi yang terbaik di tim.



Tahun depan muncul orang yang lebih berpengalaman.



Jika harga diri sepenuhnya bergantung pada performa, maka kondisi psikologis seseorang akan naik turun mengikuti hasil pekerjaan.



Ketangguhan membantu membangun sesuatu yang lebih stabil: rasa berharga yang tidak sepenuhnya bergantung pada pencapaian.



Ini bukan berarti seseorang tidak boleh ambisius.



Justru sebaliknya.



Ambisi dapat tetap ada, tetapi ambisi tidak harus menjadi satu-satunya sumber identitas.



Seseorang dapat berkata:



"Saya ingin menjadi lebih baik."



tanpa harus mengatakan:



"Saya tidak berharga jika saya belum menjadi yang terbaik."



Perbedaan kecil dalam kalimat tersebut memiliki konsekuensi psikologis yang besar.



Ambisi yang sehat mendorong pertumbuhan.



Ambisi yang bercampur dengan rasa tidak berharga dapat berubah menjadi tekanan tanpa akhir.



7. Ketangguhan membantu seseorang tetap memiliki kendali ketika hidup tidak sesuai rencana



Mungkin inilah alasan paling penting.



Tidak semua hal dalam kehidupan profesional dapat dikendalikan.



Kita tidak dapat sepenuhnya mengontrol keputusan perusahaan.



Tidak dapat mengontrol kondisi ekonomi.



Tidak dapat mengontrol keputusan atasan.



Tidak dapat mengontrol apakah seseorang akan menerima lamaran pekerjaan kita.



Tidak dapat mengontrol apakah sebuah proyek akan berhasil.



Tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain menilai kita.



Tetapi kita masih dapat mengendalikan beberapa hal.



Cara kita merespons.



Cara kita belajar.



Cara kita berkomunikasi.



Cara kita meminta bantuan.



Cara kita mempersiapkan diri.



Cara kita menjaga kesehatan.



Cara kita mengambil keputusan berikutnya.



Psikologi sering membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita.



Ketika seseorang terus mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak dapat ia kendalikan, energi psikologisnya terkuras.



Sebaliknya, ketika seseorang mengarahkan perhatian pada area yang masih dapat dipengaruhi, ia memperoleh kembali rasa agensi.



Inilah inti dari ketangguhan.



Ketangguhan bukan kemampuan mengendalikan kehidupan. Ketangguhan adalah kemampuan mempertahankan kemampuan bertindak ketika kehidupan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya.



Seseorang mungkin kehilangan pekerjaan.



Tetapi ia masih dapat memperbarui CV.



Ia masih dapat menghubungi jaringan profesional.



Ia masih dapat mempelajari keterampilan baru.



Ia masih dapat mencari peluang.



Ia masih dapat meminta dukungan.



Keadaan mungkin tidak ideal.



Namun, masih ada langkah berikutnya.



Dan kemampuan untuk melihat langkah berikutnya adalah salah satu ciri penting dari resiliensi.



Ketangguhan Bukan Berarti Harus Selalu Kuat



Ada satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan.



Ketangguhan sering dianggap sebagai kemampuan untuk tidak pernah mengeluh, tidak pernah menangis, selalu optimis, dan mampu menghadapi semuanya sendirian.



Padahal, itu bukan ketangguhan.



Menekan emosi bukan sama dengan mengelola emosi.



Berpura-pura baik-baik saja bukan sama dengan baik-baik saja.



Menolak bantuan bukan tanda kekuatan.



Dalam perspektif psikologi, manusia justru membutuhkan kemampuan untuk mengenali emosi, menerima kenyataan, mencari dukungan, dan menggunakan strategi yang sesuai dengan situasi.



Orang yang tangguh dapat berkata:



"Saya sedang kesulitan."



Dan kemudian mencari bantuan.



Ia dapat mengakui:



"Saya kecewa."



Tanpa membiarkan kekecewaan tersebut menentukan seluruh masa depannya.



Ia dapat mengatakan:



"Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan."



Tanpa menganggap ketidaktahuan sebagai kegagalan pribadi.



Dengan kata lain, ketangguhan bukan tidak pernah jatuh. Ketangguhan adalah kemampuan untuk kembali menemukan pijakan setelah jatuh.



Bagaimana Profesional Muda Membangun Ketangguhan?



Ketangguhan bukan sekadar sifat bawaan.



Sebagian aspeknya dapat dikembangkan melalui kebiasaan dan pengalaman.



Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:



1. Belajar memisahkan fakta dari interpretasi



Ketika mengalami masalah, tanyakan:



Apa yang benar-benar terjadi?



Kemudian tanyakan:



Apa cerita yang saya buat tentang kejadian tersebut?



Contohnya:



Fakta: "Saya tidak mendapatkan promosi."



Interpretasi: "Saya tidak akan pernah sukses."



Keduanya bukan hal yang sama.



Membedakannya dapat membantu seseorang berpikir lebih objektif.



2. Bangun toleransi terhadap ketidaknyamanan



Tidak semua ketidaknyamanan harus segera dihilangkan.



Belajar keterampilan baru terasa tidak nyaman.



Mendapatkan kritik terasa tidak nyaman.



Berbicara di depan orang banyak terasa tidak nyaman.



Menghadapi ketidakpastian terasa tidak nyaman.



Ketangguhan tumbuh ketika seseorang belajar bahwa:



"Saya merasa tidak nyaman" tidak selalu berarti "saya berada dalam bahaya."



3. Bangun jaringan dukungan



Ketangguhan bukan proyek individual.



Hubungan sosial yang sehat dapat membantu seseorang memperoleh perspektif, dukungan emosional, informasi, dan bantuan praktis ketika menghadapi kesulitan.



Profesional muda tidak harus menghadapi semuanya sendirian.



4. Tetapkan batas terhadap pekerjaan



Tentukan kapan pekerjaan selesai.



Matikan notifikasi ketika memungkinkan.



Berikan ruang untuk aktivitas di luar pekerjaan.



Bangun rutinitas pemulihan.



Kemampuan beristirahat adalah bagian dari strategi mempertahankan performa jangka panjang.



5. Fokus pada proses, bukan hanya hasil



Tidak semua hasil berada dalam kendali kita.



Namun, kualitas persiapan, usaha, pembelajaran, komunikasi, dan pengambilan keputusan sebagian besar masih dapat dipengaruhi.



Fokus pada proses membantu seseorang mempertahankan rasa agensi.



6. Evaluasi kegagalan tanpa menyerang diri sendiri



Setelah mengalami kegagalan, hindari dua ekstrem:



"Ini semua salah saya."



atau



"Tidak ada yang bisa saya pelajari."



Pertanyaan yang lebih konstruktif adalah:



Apa yang berjalan baik?



Apa yang tidak berjalan baik?



Apa yang berada dalam kendali saya?



Apa yang berada di luar kendali saya?



Apa yang akan saya lakukan berbeda pada kesempatan berikutnya?



Dengan demikian, kegagalan berubah menjadi sumber pembelajaran.



Penutup: Dunia Tidak Menjadi Lebih Mudah, Tetapi Kita Bisa Menjadi Lebih Adaptif



Profesional muda hari ini hidup dalam lingkungan yang menawarkan peluang besar sekaligus tekanan yang besar.



Perubahan teknologi semakin cepat.



Persaingan semakin terbuka.



Karier semakin dinamis.



Batas pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin kabur.



Media sosial membuat perbandingan terjadi setiap hari.



Dan standar mengenai kesuksesan semakin tinggi.



Dalam kondisi seperti ini, kemampuan teknis saja tidak selalu cukup.



Seseorang mungkin sangat pintar, tetapi mudah runtuh ketika menerima kritik.



Seseorang mungkin sangat berbakat, tetapi sulit beradaptasi ketika situasi berubah.



Seseorang mungkin memiliki prestasi luar biasa, tetapi kehilangan arah ketika rencana hidupnya tidak berjalan sesuai harapan.



Karena itu, ketangguhan psikologis menjadi salah satu modal penting dalam membangun karier jangka panjang.



Namun, ketangguhan tidak berarti menjadi manusia yang tidak pernah lelah.



Bukan berarti selalu optimis.



Bukan berarti tidak boleh meminta bantuan.



Dan bukan berarti harus mampu menghadapi semuanya sendirian.



Ketangguhan berarti memiliki kemampuan untuk menghadapi realitas tanpa kehilangan kemampuan untuk bergerak.



Kadang-kadang kita maju.



Kadang-kadang kita berhenti.



Kadang-kadang kita harus mengubah arah.



Kadang-kadang kita gagal dan harus memulai lagi.



Tetapi selama kita masih mampu belajar, beradaptasi, meminta bantuan, mengevaluasi diri, dan mengambil langkah berikutnya, perjalanan belum berakhir.



Karier yang kuat bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang memiliki kemampuan paling tinggi. Sering kali, karier yang panjang dibangun oleh orang-orang yang mampu tetap belajar ketika gagal, tetap fleksibel ketika keadaan berubah, dan tetap bergerak meskipun mereka belum mengetahui dengan pasti apa yang ada di depan.



Itulah ketangguhan.



Bukan kemampuan untuk selalu berdiri.



