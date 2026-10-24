6 Alasan Mengapa Kita Kerap Menyiapkan Barang-Barang yang Mungkin Tidak Akan Kita Butuhkan

seseorang yang menyiapkan banyak barang / foto: Magnific/bearfotos

JawaPos.com - Pernahkah Anda hendak bepergian selama dua atau tiga hari, tetapi isi tas yang dibawa seolah-olah cukup untuk tinggal selama seminggu?

Kita mungkin membawa pakaian tambahan, payung meskipun prakiraan cuaca cerah, obat-obatan yang jarang digunakan, kabel dan charger cadangan, perlengkapan mandi berlebihan, hingga berbagai benda yang sebenarnya kemungkinan besar tidak akan disentuh sama sekali.



Menariknya, perilaku seperti ini bukan sekadar persoalan "tidak bisa menentukan apa yang penting". Dalam banyak kasus, ada proses psikologis yang membuat kita merasa lebih aman ketika membawa lebih banyak barang.



Kita sering kali tidak hanya mempersiapkan kebutuhan. Kita juga sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan.



Masalahnya, kemungkinan yang ada di kepala kita sering jauh lebih banyak daripada kejadian yang benar-benar terjadi.



Lalu, mengapa kita melakukan hal tersebut?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat enam alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa kita kerap menyiapkan atau membawa barang-barang yang mungkin tidak akan kita butuhkan.



1. Kita Ingin Mengurangi Rasa Tidak Pasti



Salah satu alasan paling mendasar adalah manusia tidak terlalu nyaman dengan ketidakpastian.



Ketika hendak melakukan perjalanan, misalnya, kita tidak mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi. Cuaca bisa berubah. Kendaraan mungkin terlambat. Kita mungkin tiba-tiba membutuhkan sesuatu. Rencana dapat berubah sewaktu-waktu.



Ketidakpastian tersebut menciptakan berbagai pertanyaan di dalam pikiran:



"Bagaimana kalau hujan?"



"Bagaimana kalau baju saya kotor?"



"Bagaimana kalau saya sakit?"



"Bagaimana kalau ternyata tempatnya dingin?"



"Bagaimana kalau charger rusak?"



"Bagaimana kalau saya membutuhkan barang ini tetapi tidak membawanya?"



Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, otak mencari sesuatu yang bisa dikendalikan.



Salah satu hal yang paling mudah dikendalikan adalah barang yang kita bawa.



Dengan membawa lebih banyak perlengkapan, kita mendapatkan perasaan bahwa kita telah mengantisipasi berbagai kemungkinan.



Padahal, secara objektif, sebagian besar kemungkinan tersebut mungkin tidak pernah terjadi.



Di sinilah muncul sebuah paradoks: kita membawa barang bukan karena yakin akan membutuhkannya, melainkan karena tidak yakin apakah kita akan membutuhkannya.



Barang tambahan menjadi semacam "asuransi psikologis".



Kita mungkin tidak pernah menggunakan payung tambahan itu. Namun, keberadaannya membuat kita merasa lebih siap menghadapi kemungkinan hujan.



Kita mungkin tidak pernah menggunakan obat tertentu. Namun, membawanya membuat kita merasa lebih tenang karena "setidaknya sudah tersedia jika diperlukan".



Dengan kata lain, manfaat barang tersebut tidak selalu berada pada penggunaannya. Kadang-kadang, manfaatnya justru terletak pada rasa aman yang muncul karena barang tersebut tersedia.



2. Kita Cenderung Lebih Takut Menyesal Karena Tidak Membawa Sesuatu



Ada sebuah pola berpikir yang cukup umum dalam pengambilan keputusan: kita lebih takut mengalami penyesalan karena tidak melakukan sesuatu daripada merasa sedikit kerepotan karena melakukan sesuatu yang ternyata tidak perlu.



Bayangkan dua kemungkinan.



Pertama, Anda membawa jaket tambahan tetapi ternyata tidak membutuhkannya.



Akibatnya mungkin hanya satu: tas menjadi sedikit lebih berat.



Kedua, Anda tidak membawa jaket, lalu ternyata malam hari sangat dingin.



Akibatnya bisa terasa lebih menyebalkan.



Otak kemudian membandingkan kedua risiko tersebut.



"Lebih baik membawa daripada nanti menyesal."



Inilah salah satu alasan mengapa barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan akhirnya masuk ke dalam tas.



Secara psikologis, kita sedang melakukan pencegahan terhadap anticipated regret, yaitu rasa menyesal yang kita bayangkan akan muncul di masa depan.



Menariknya, kita sering membayangkan penyesalan kedua secara lebih emosional daripada ketidaknyamanan pertama.



Tas yang berat adalah masalah yang kita alami sekarang.



Sementara itu, kemungkinan merasa menyesal karena tidak membawa sesuatu adalah masalah yang kita bayangkan akan terjadi nanti.



Karena manusia memiliki kecenderungan untuk menghindari kerugian dan penyesalan, kita akhirnya memilih tindakan yang terasa lebih aman.



"Kalau tidak terpakai, tidak apa-apa. Yang penting ada."



Kalimat sederhana tersebut sebenarnya menggambarkan strategi psikologis yang cukup kuat.



Kita menerima sedikit beban sekarang untuk menghindari kemungkinan masalah yang lebih besar di masa depan.



3. Membawa Banyak Barang Memberikan Ilusi Bahwa Kita Lebih Siap



Persiapan memberikan rasa kompetensi.



Ketika kita membuat daftar barang, memasukkan semuanya ke dalam tas, dan memastikan tidak ada yang tertinggal, kita mendapatkan sensasi bahwa kita telah mengendalikan keadaan.



Ada kepuasan tertentu ketika melihat tas yang sudah lengkap.



"Kebutuhan saya sudah dipikirkan."



"Kalau terjadi sesuatu, saya punya persiapannya."



Perasaan tersebut dapat menjadi sangat menenangkan.



Namun, ada perbedaan antara benar-benar siap dan merasa siap.



Keduanya tidak selalu sama.



Membawa sepuluh barang tambahan tidak otomatis membuat seseorang lebih siap daripada orang yang membawa lima barang yang benar-benar penting.



Kesiapan yang efektif sebenarnya lebih berkaitan dengan kemampuan mengantisipasi kebutuhan yang realistis, bukan jumlah benda yang dibawa.



Tetapi otak manusia sering menggunakan tanda-tanda yang sederhana untuk menilai kesiapan.



Tas yang penuh dapat menjadi salah satu tanda tersebut.



Semakin banyak perlengkapan yang tersedia, semakin mudah bagi kita untuk merasa bahwa kita telah melakukan persiapan dengan baik.



Inilah yang membuat seseorang terkadang terus menambahkan barang.



Awalnya hanya membawa satu kaus tambahan.



Kemudian berpikir, "Mungkin perlu satu lagi."



Setelah itu muncul pikiran, "Bagaimana kalau hujan?"



Lalu payung dimasukkan.



"Bagaimana kalau dingin?"



Jaket ikut masuk.



"Bagaimana kalau charger bermasalah?"



Power bank dan kabel cadangan ikut dimasukkan.



Tanpa sadar, persiapan telah berkembang dari kebutuhan nyata menjadi kumpulan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan.



4. Pengalaman Masa Lalu Membentuk Kebiasaan Kita



Perilaku membawa barang berlebihan juga bisa terbentuk dari pengalaman.



Misalnya, seseorang pernah bepergian tanpa membawa payung dan tiba-tiba kehujanan.



Pengalaman tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, otak dapat menyimpannya sebagai pelajaran:



"Jangan sampai kejadian itu terulang."



Pada perjalanan berikutnya, orang tersebut mungkin menjadi lebih berhati-hati.



Ia membawa payung bahkan ketika kemungkinan hujan sebenarnya kecil.



Hal yang sama dapat terjadi pada banyak barang lainnya.



Pernah kehabisan baterai?



Mungkin sejak saat itu Anda selalu membawa power bank.



Pernah sakit ketika sedang bepergian?



Mungkin Anda kemudian membawa obat-obatan lebih banyak.



Pernah merasa kedinginan?



Mungkin Anda mulai membawa jaket ke mana-mana.



Pengalaman seperti ini membuat kita belajar dari masa lalu.



Secara umum, kemampuan belajar dari pengalaman merupakan hal yang sangat berguna. Namun, masalah muncul ketika satu pengalaman negatif membuat kita mengantisipasi kemungkinan yang terlalu luas.



Kita mungkin mengalami satu kejadian yang tidak menyenangkan, lalu memperlakukan kejadian tersebut seolah-olah sangat mungkin terulang setiap saat.



Akibatnya, strategi perlindungan kita menjadi semakin besar.



Kita tidak lagi hanya mempersiapkan diri berdasarkan kebutuhan rata-rata, tetapi berdasarkan skenario terburuk yang pernah kita alami.



Itulah sebabnya seseorang yang pernah mengalami masalah tertentu terkadang membawa perlengkapan jauh lebih banyak daripada orang lain.



Bukan karena ia tidak rasional, melainkan karena otaknya memiliki pengalaman yang membuat kemungkinan tersebut terasa lebih nyata.



5. Barang-Barang Tertentu Memberikan Rasa Nyaman dan Kontrol



Tidak semua benda yang kita bawa memiliki fungsi praktis.



Sebagian benda memiliki fungsi emosional.



Misalnya, seseorang mungkin merasa lebih nyaman membawa jaket favorit ketika bepergian. Orang lain merasa tenang jika membawa botol minum sendiri, bantal kecil, buku, atau perlengkapan tertentu yang sebenarnya mudah ditemukan di tempat tujuan.



Barang tersebut mungkin tidak dibutuhkan secara objektif.



Namun, keberadaannya memberikan rasa familiar.



Dalam situasi baru, manusia cenderung mencari sesuatu yang terasa akrab.



Lingkungan baru dapat menimbulkan ketidakpastian: tempat baru, orang baru, jadwal baru, makanan baru, dan rutinitas yang berbeda.



Barang pribadi dapat berfungsi seperti "potongan kecil rumah" yang dibawa ke lingkungan baru.



Karena itu, membawa barang tertentu terkadang bukan tentang kebutuhan fisik, melainkan tentang kebutuhan emosional.



Kita mungkin tidak mengatakan kepada diri sendiri:



"Saya membawa ini karena benda ini membuat saya merasa aman."



Sebaliknya, kita mungkin mengatakan:



"Siapa tahu nanti diperlukan."



Padahal, alasan yang lebih dalam bisa saja adalah:



"Saya merasa lebih nyaman kalau benda ini ada."



Hal ini juga menjelaskan mengapa orang memiliki barang-barang tertentu yang sulit ditinggalkan ketika bepergian.



Secara fungsi, benda tersebut mungkin tidak terlalu penting.



Namun secara psikologis, nilainya jauh lebih besar.



6. Kita Sering Menganggap Kemungkinan Sebagai Sesuatu yang Harus Dipersiapkan



Alasan terakhir berkaitan dengan cara kita memandang kemungkinan.



Ada perbedaan besar antara kalimat:



"Mungkin saya akan membutuhkan ini."



dan:



"Saya kemungkinan besar akan membutuhkan ini."



Namun ketika sedang mempersiapkan sesuatu, batas antara kedua pikiran tersebut mudah menjadi kabur.



Begitu sebuah kemungkinan muncul di kepala, kita merasa perlu mengambil tindakan terhadapnya.



Misalnya:



"Mungkin akan hujan."



Maka kita membawa payung.



"Mungkin akan dingin."



Maka kita membawa jaket.



"Mungkin saya akan lapar."



Maka kita membawa makanan.



"Mungkin saya akan bosan."



Maka kita membawa buku.



"Mungkin baterai habis."



Maka kita membawa power bank.



"Mungkin ada situasi darurat."



Maka kita membawa berbagai perlengkapan tambahan.



Satu kemungkinan melahirkan kemungkinan lain.



Akhirnya, kita tidak lagi mempersiapkan diri berdasarkan apa yang paling mungkin terjadi, tetapi berdasarkan semua hal yang mungkin terjadi.



Padahal, hampir segala sesuatu dalam hidup secara teoritis mungkin terjadi.



Jika setiap kemungkinan harus dipersiapkan, jumlah barang yang harus kita bawa tidak akan pernah memiliki batas.



Karena itulah kemampuan untuk membedakan antara kemungkinan dan probabilitas menjadi penting.



Sesuatu bisa saja mungkin terjadi, tetapi belum tentu cukup mungkin untuk dijadikan alasan membawa barang tambahan.



Mengapa Kita Sulit Mengurangi Barang yang Sudah Dipersiapkan?



Setelah membaca alasan-alasan tersebut, mungkin muncul pertanyaan lain:



Kalau kita sadar bahwa sebagian barang mungkin tidak diperlukan, mengapa kita tetap membawanya?



Salah satu jawabannya adalah karena keputusan tersebut memberi keuntungan psikologis secara langsung.



Ketika sebuah barang sudah masuk ke dalam tas, kita merasa lebih aman.



Sementara itu, mengeluarkannya membutuhkan keputusan baru.



"Bagaimana kalau nanti ternyata saya membutuhkannya?"



Pertanyaan tersebut membuat kita ragu.



Akhirnya, barang tetap berada di dalam tas.



Di sinilah kita dapat melihat bahwa masalahnya bukan selalu pada barang itu sendiri. Masalahnya adalah ketidaknyamanan yang muncul ketika kita harus menerima ketidakpastian.



Mengeluarkan barang berarti menerima kemungkinan bahwa kita mungkin membutuhkannya nanti.



Membawa barang berarti kita tidak perlu menghadapi ketidakpastian tersebut secara langsung.



Dengan kata lain, barang yang berlebihan terkadang menjadi cara sederhana untuk mengelola kecemasan terhadap hal-hal yang belum terjadi.



Apakah Membawa Barang Berlebihan Selalu Buruk?



Tidak.



Dalam situasi tertentu, membawa barang tambahan justru merupakan keputusan yang bijaksana.



Perjalanan ke daerah dengan cuaca tidak menentu, perjalanan bersama anak kecil, aktivitas di alam terbuka, atau perjalanan ke tempat yang sulit mendapatkan perlengkapan tertentu memang membutuhkan persiapan lebih.



Masalahnya bukan pada "membawa barang terlalu banyak" secara mutlak.



Yang lebih penting adalah memahami mengapa kita membawanya.



Jika barang tersebut dibawa karena memang memiliki kemungkinan penggunaan yang masuk akal, itu adalah persiapan.



Jika barang tersebut dibawa hanya karena kita takut menghadapi kemungkinan yang sangat kecil, mungkin kita sedang menggunakan barang sebagai alat untuk meredakan rasa tidak nyaman.



Perbedaannya cukup halus.



Persiapan yang sehat berbunyi:



"Saya membawa ini karena kemungkinan saya membutuhkannya cukup besar."



Sementara persiapan yang didorong oleh kecemasan sering berbunyi:



"Saya membawa ini karena saya tidak tahan membayangkan bagaimana kalau ternyata saya membutuhkannya."



Keduanya terlihat serupa dari luar.



Namun proses psikologis di baliknya berbeda.



Cara Mengetahui Apakah Kita Membawa Barang Terlalu Banyak



Sebelum memasukkan sesuatu ke dalam tas, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan sederhana:



1. Seberapa mungkin saya benar-benar menggunakan barang ini?



Jangan hanya bertanya apakah barang tersebut mungkin berguna. Hampir semua barang bisa berguna dalam kondisi tertentu.



Tanyakan seberapa realistis kondisi tersebut terjadi.



2. Apa konsekuensinya jika saya tidak membawa barang ini?



Jika konsekuensinya hanya sedikit tidak nyaman, mungkin barang tersebut tidak perlu dibawa.



Tetapi jika konsekuensinya serius atau sulit diatasi, membawa barang tersebut mungkin masuk akal.



3. Apakah barang ini sulit diperoleh di tempat tujuan?



Barang yang mudah dibeli atau dipinjam biasanya tidak perlu dipersiapkan secara berlebihan.



4. Apakah saya membawanya karena kebutuhan atau karena rasa takut?



Ini mungkin pertanyaan yang paling penting.



Jika jawabannya lebih dekat pada "supaya saya tidak khawatir", kita mungkin sedang mencoba mengelola perasaan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan.



5. Apakah saya pernah benar-benar menggunakan barang ini pada situasi yang serupa?



Pengalaman nyata dapat membantu mengoreksi perkiraan kita.



Jika dalam sepuluh perjalanan terakhir kita tidak pernah menggunakan barang tertentu, mungkin kemungkinan kita membutuhkannya memang lebih kecil daripada yang kita bayangkan.



Pada Akhirnya, Kita Tidak Hanya Membawa Barang—Kita Membawa Rasa Aman



Kebiasaan membawa barang-barang yang mungkin tidak akan digunakan sebenarnya mengungkap sesuatu yang cukup manusiawi.



Kita tidak hanya takut kekurangan barang.



Kita juga takut tidak siap.



Kita takut menghadapi keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Kita takut menyesal. Kita takut mengalami kembali kejadian buruk yang pernah terjadi. Dan terkadang, kita membutuhkan benda-benda tertentu untuk membuat situasi yang tidak familiar terasa sedikit lebih aman.



Karena itu, tas yang terlalu penuh tidak selalu berarti seseorang tidak praktis.



Bisa jadi, di dalamnya terdapat berbagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian.



Sebuah jaket mungkin bukan sekadar jaket.



Payung mungkin bukan sekadar alat untuk menghadapi hujan.



Power bank mungkin bukan sekadar sumber listrik cadangan.



Barang-barang tersebut dapat menjadi simbol kecil dari pesan yang ingin kita sampaikan kepada diri sendiri:



"Kalau sesuatu terjadi, saya sudah siap."



Namun, hidup tidak mungkin dibuat sepenuhnya bebas dari ketidakpastian.



Ada kalanya kita harus belajar bahwa tidak semua kemungkinan perlu dipersiapkan.



Tidak semua kebutuhan harus tersedia sebelum perjalanan dimulai.



Dan tidak semua ketidaknyamanan harus dicegah.



Terkadang, membawa lebih sedikit barang bukan berarti kita kurang siap.



Justru sebaliknya, kemampuan untuk berkata "kalau nanti benar-benar dibutuhkan, saya akan mencari solusinya" menunjukkan bahwa kita mulai percaya pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi sesuatu yang belum diketahui.



Pada akhirnya, kesiapan bukan tentang memiliki semua benda yang mungkin diperlukan.



Kesiapan adalah kemampuan untuk menghadapi kenyataan ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan.



