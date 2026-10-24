6 Alasan Mengapa Kebanyakan Remaja Begitu Membenci Orang Tua Mereka Menurut Psikologi

seseorang yang dibenci anak remajanya / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Ada satu fase dalam kehidupan yang sering membuat hubungan antara anak dan orang tua berubah secara drastis: masa remaja.

Anak yang dahulu begitu dekat dengan orang tuanya, selalu ingin ditemani, dan mungkin menganggap ayah atau ibunya sebagai orang paling hebat di dunia, tiba-tiba mulai sering membantah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, menjadi sensitif ketika dinasihati, merasa orang tua terlalu banyak mengatur, bahkan terkadang mengatakan kalimat seperti, “Aku benci Mama,” atau “Aku muak sama Ayah.”



Bagi orang tua, perubahan tersebut bisa terasa menyakitkan.



Namun, apakah remaja benar-benar membenci orang tuanya?



Tidak selalu.



Dalam psikologi perkembangan, masa remaja merupakan periode ketika seseorang sedang mengalami perubahan besar dalam cara berpikir, mengelola emosi, membangun identitas, dan berhubungan dengan orang lain. Karena itu, konflik dengan orang tua sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis menunjukkan bahwa hubungan keluarga telah rusak.



Sering kali, di balik kalimat “Aku benci orang tua”, terdapat pesan yang jauh lebih kompleks:



“Aku ingin dipercaya.”



“Aku ingin didengarkan.”



“Aku ingin punya kendali atas hidupku sendiri.”



“Aku merasa tidak dimengerti.”



“Aku sedang mencoba menjadi diriku sendiri.”



Lalu, mengapa konflik tersebut bisa terasa begitu kuat?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat enam alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa banyak remaja terlihat begitu membenci orang tua mereka.



1. Remaja Sedang Berusaha Mencari Identitas Dirinya



Salah satu tugas perkembangan terbesar pada masa remaja adalah menjawab pertanyaan:



“Sebenarnya aku ini siapa?”



Ketika masih kecil, identitas anak sangat banyak dibentuk oleh keluarga.



Apa yang mereka makan, bagaimana mereka berpakaian, kapan mereka tidur, ke mana mereka pergi, bahkan bagaimana mereka berbicara, sebagian besar ditentukan oleh orang tua.



Namun ketika memasuki masa remaja, kebutuhan tersebut mulai berubah.



Remaja mulai membangun pandangan pribadi mengenai dunia.



Mereka mulai memiliki selera musik sendiri, gaya berpakaian sendiri, kelompok pertemanan sendiri, pendapat politik atau sosial sendiri, cita-cita sendiri, hingga prinsip hidup sendiri.



Masalahnya, proses menemukan identitas tersebut sering kali berbenturan dengan nilai-nilai keluarga.



Orang tua mungkin berkata:



“Jangan berpakaian seperti itu.”



Remaja mungkin berpikir:



“Kenapa? Ini gaya aku.”



Orang tua berkata:



“Kamu harus memilih jurusan yang menjamin masa depan.”



Remaja menjawab:



“Tapi aku tidak suka bidang itu.”



Orang tua berkata:



“Teman-temanmu itu tidak baik.”



Remaja merasa:



“Ayah dan Ibu bahkan tidak mengenal mereka.”



Di sinilah konflik mulai muncul.



Menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson, masa remaja berkaitan erat dengan tahap identity vs. role confusion, yaitu proses membangun identitas dan memahami peran dirinya.



Karena itu, sikap menentang orang tua tidak selalu berarti kebencian.



Dalam kadar tertentu, sikap tersebut dapat menjadi bagian dari proses psikologis untuk memisahkan diri dari identitas masa kanak-kanak.



Remaja perlu belajar bahwa:



“Aku adalah diriku sendiri, bukan sekadar anak dari orang tuaku.”



Itulah sebabnya mereka terkadang sengaja mempertanyakan aturan, menolak pendapat orang tua, atau mencoba hal-hal baru.



Bagi orang tua, perilaku tersebut mungkin terlihat seperti pembangkangan.



Bagi remaja, perilaku tersebut bisa terasa seperti proses menemukan diri sendiri.



2. Mereka Sangat Membutuhkan Kemandirian, tetapi Orang Tua Masih Melihat Mereka sebagai Anak Kecil



Ada ironi besar dalam masa remaja.



Remaja ingin diperlakukan seperti orang dewasa.



Namun orang tua masih memiliki alasan untuk menganggap mereka belum cukup dewasa.



Akibatnya, terjadi tarik-menarik yang terus-menerus.



Remaja berkata:



“Aku sudah besar.”



Orang tua menjawab:



“Kamu masih anak-anak.”



Remaja merasa:



“Aku sudah bisa mengambil keputusan sendiri.”



Orang tua merasa:



“Kamu belum cukup matang untuk menentukan semuanya sendiri.”



Kedua pihak sebenarnya memiliki alasan.



Secara psikologis, kebutuhan akan autonomy atau otonomi memang meningkat selama masa remaja. Mereka ingin memiliki kendali lebih besar terhadap keputusan yang berkaitan dengan dirinya.



Misalnya:



memilih pakaian,



menentukan teman,



memilih hobi,



mengatur waktu,



memilih jurusan,



menggunakan media sosial,



menentukan cara belajar,



dan mulai membuat keputusan mengenai masa depan.



Ketika setiap keputusan tersebut langsung dikontrol oleh orang tua, remaja dapat merasa bahwa dirinya tidak dipercaya.



Dan perasaan tidak dipercaya dapat berkembang menjadi kemarahan.



Contohnya sederhana.



Seorang remaja ingin pergi bersama teman-temannya.



Orang tua bertanya:



“Siapa saja yang pergi?”



“Pulang jam berapa?”



“Di mana tempatnya?”



“Siapa yang mengantar?”



“Kenapa harus pergi?”



“Memangnya tidak bisa di rumah saja?”



Dari sudut pandang orang tua, pertanyaan tersebut mungkin merupakan bentuk perhatian.



Namun dari sudut pandang remaja, pertanyaan yang terlalu banyak dapat terasa seperti interogasi.



Di sinilah pentingnya membedakan antara pengawasan dan kontrol berlebihan.



Remaja tetap membutuhkan batasan dan struktur.



Tetapi mereka juga membutuhkan kesempatan untuk mengambil keputusan, melakukan kesalahan yang aman, dan belajar bertanggung jawab.



Ironisnya, semakin orang tua berusaha mengendalikan setiap aspek kehidupan anak, semakin besar kemungkinan anak merasa perlu menjauh untuk mendapatkan ruang.



3. Otak Remaja Sedang Mengalami Perubahan Besar



Ada alasan biologis mengapa remaja dapat mengalami emosi yang sangat intens.



Otak manusia tidak berkembang sekaligus.



Bagian-bagian otak yang berhubungan dengan perencanaan, pengendalian impuls, pengambilan keputusan, dan evaluasi konsekuensi jangka panjang—termasuk area prefrontal cortex—masih mengalami perkembangan selama masa remaja dan awal masa dewasa.



Sementara itu, sistem otak yang berkaitan dengan penghargaan, emosi, dan respons terhadap rangsangan sosial dapat menjadi sangat aktif selama periode ini.



Akibatnya, pengalaman emosional remaja terkadang terasa jauh lebih besar daripada yang dipahami orang dewasa.



Hal kecil bagi orang tua bisa terasa sangat besar bagi remaja.



Misalnya, orang tua mengatakan:



“Matikan HP dan belajar.”



Bagi orang tua, itu hanya sebuah instruksi.



Tetapi bagi remaja yang sedang merasa tertekan, lelah, atau sensitif, kalimat tersebut dapat diterjemahkan menjadi:



“Kamu tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar.”



Atau:



“Orang tua tidak pernah memahami aku.”



Kemudian emosi meningkat.



Remaja membantah.



Orang tua ikut marah.



Remaja semakin marah.



Dan akhirnya terjadi pertengkaran besar hanya karena sebuah persoalan yang sebenarnya kecil.



Ini bukan berarti perilaku menyakiti atau menghina harus dibiarkan.



Memahami perkembangan otak bukan berarti membenarkan semua perilaku remaja.



Namun pemahaman tersebut dapat membantu orang tua menyadari bahwa kemampuan mengatur emosi masih sedang berkembang.



Remaja membutuhkan batasan, tetapi mereka juga membutuhkan bantuan untuk belajar mengelola emosi.



4. Mereka Merasa Tidak Didengarkan atau Tidak Dipahami



Salah satu alasan terbesar munculnya konflik antara orang tua dan remaja bukan selalu karena aturan.



Sering kali masalahnya adalah komunikasi.



Remaja mungkin mengatakan:



“Aku capek.”



Orang tua langsung menjawab:



“Capek apa? Kamu kan tidak kerja.”



Remaja berkata:



“Aku stres karena sekolah.”



Orang tua menjawab:



“Dulu waktu seusiamu, Ayah juga sekolah dan tidak pernah mengeluh.”



Remaja berkata:



“Aku punya masalah dengan teman.”



Orang tua langsung memberikan nasihat:



“Makanya jangan berteman dengan mereka.”



Bagi orang tua, semua respons tersebut mungkin dimaksudkan untuk membantu.



Tetapi bagi remaja, pesan yang diterima bisa berbeda:



“Perasaanku tidak penting.”



Ketika seseorang merasa tidak didengar berulang kali, ia dapat berhenti berusaha menjelaskan dirinya.



Kemudian komunikasi berubah menjadi:



“Ya.”



“Tidak.”



“Terserah.”



“Gak tahu.”



“Biasa aja.”



Orang tua mungkin menganggap anak semakin tertutup.



Padahal, bisa jadi anak sudah belajar bahwa berbicara tidak akan membuatnya merasa lebih dipahami.



Ada perbedaan besar antara mendengarkan untuk memahami dan mendengarkan untuk menjawab.



Ketika remaja bercerita tentang masalahnya, mereka terkadang tidak membutuhkan solusi terlebih dahulu.



Mereka mungkin hanya membutuhkan seseorang yang berkata:



“Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu.”



Validasi bukan berarti orang tua harus menyetujui semua tindakan anak.



Orang tua dapat mengatakan:



“Ibu mengerti kamu marah. Tapi memukul orang tetap tidak boleh.”



Pesannya berbeda.



Perasaan diterima.



Perilaku tetap memiliki batas.



Inilah bentuk komunikasi yang lebih sehat.



5. Perbandingan, Kritik, dan Ekspektasi yang Terlalu Tinggi Dapat Mengubah Orang Tua Menjadi “Sumber Tekanan”



Banyak orang tua menginginkan anaknya berhasil.



Mereka ingin anak mendapatkan nilai bagus, masuk sekolah terbaik, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada mereka.



Niatnya sering kali penuh kasih.



Namun, cara menyampaikannya dapat menghasilkan tekanan.



Misalnya:



“Kenapa nilai kamu cuma segitu? Lihat anak tetangga.”



“Kakakmu saja bisa, kenapa kamu tidak?”



“Kalau kamu terus seperti ini, masa depanmu bagaimana?”



“Ayah sudah bekerja keras membiayai kamu. Masa belajar saja tidak serius?”



Kalimat seperti itu mungkin dimaksudkan untuk memotivasi.



Tetapi jika terus-menerus didengar, remaja dapat mulai menghubungkan kasih sayang orang tua dengan pencapaian.



Mereka merasa:



“Aku dihargai kalau aku berprestasi.”



Dan ketika gagal, mereka merasa tidak cukup baik.



Dalam psikologi, tekanan semacam ini dapat berhubungan dengan berbagai masalah emosional, terutama ketika ekspektasi terasa tidak realistis atau tidak disertai dukungan emosional.



Lebih buruk lagi jika rumah menjadi tempat di mana seorang anak terus-menerus merasa dinilai.



Sekolah menilai.



Guru menilai.



Teman membandingkan.



Media sosial membandingkan.



Kemudian ketika pulang ke rumah, orang tua juga membandingkan.



Pada akhirnya, rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru terasa seperti tempat lain untuk mendapatkan penilaian.



Karena itu, orang tua perlu membedakan antara menuntut tanggung jawab dan membuat anak merasa tidak pernah cukup.



Remaja tetap membutuhkan standar.



Tetapi mereka juga membutuhkan pesan:



“Nilaimu penting, tetapi nilai bukan satu-satunya ukuran dirimu.”



6. Konflik yang Terus Berulang Dapat Membuat Kebencian Terasa Nyata



Tidak semua hubungan orang tua dan remaja hanya mengalami konflik normal.



Ada keluarga yang memang memiliki pola komunikasi yang sangat buruk.



Pertengkaran terjadi berulang kali.



Orang tua berteriak.



Anak membalas.



Orang tua menghukum.



Anak semakin tertutup.



Kemudian masalah yang sama muncul lagi.



Lama-kelamaan, kedua pihak mulai memiliki ingatan emosional terhadap konflik-konflik sebelumnya.



Akibatnya, pertengkaran baru tidak lagi berdiri sendiri.



Satu kalimat sederhana dapat memicu semua emosi lama.



Orang tua berkata:



“Kamu memang selalu seperti ini.”



Remaja langsung teringat semua kejadian ketika dirinya pernah dimarahi.



Remaja menjawab:



“Ayah memang selalu menyalahkan aku!”



Orang tua merasa diserang.



Kemudian orang tua membalas.



Siklus berulang.



Inilah yang membuat hubungan dapat berubah menjadi sangat melelahkan.



Dan pada titik tertentu, remaja mungkin benar-benar merasakan kebencian.



Namun penting untuk memahami bahwa perasaan benci tidak selalu sama dengan tidak adanya kasih sayang.



Manusia dapat mencintai seseorang sekaligus merasa sangat marah kepadanya.



Seorang remaja bisa mengatakan:



“Aku benci Ayah.”



Tetapi beberapa jam kemudian masih berharap ayahnya datang ketika ia membutuhkan bantuan.



Kontradiksi seperti itu sangat manusiawi.



Hubungan orang tua dan anak bukan hubungan yang hanya memiliki satu emosi.



Ada cinta.



Ada kecewa.



Ada marah.



Ada takut.



Ada rasa kehilangan.



Ada kebutuhan untuk diterima.



Dan semuanya dapat muncul pada saat yang sama.



Jadi, Apakah Membenci Orang Tua Itu Normal?



Jawabannya perlu hati-hati.



Konflik dengan orang tua adalah bagian yang cukup umum dalam perkembangan remaja. Tetapi kebencian yang intens, terus-menerus, atau hubungan yang penuh kekerasan bukan sesuatu yang seharusnya dianggap “normal begitu saja”.



Ada perbedaan antara:



“Aku kesal karena dilarang keluar.”



dengan:



“Aku merasa tidak aman setiap kali berada di rumah.”



Ada perbedaan antara:



“Aku ingin punya privasi.”



dengan:



“Aku takut berbicara karena akan dihukum atau disakiti.”



Ada perbedaan antara konflik perkembangan dengan hubungan yang benar-benar tidak sehat.



Karena itu, orang tua tidak seharusnya menggunakan kalimat:



“Namanya juga remaja.”



untuk mengabaikan semua perilaku.



Sebaliknya, mereka juga tidak seharusnya menganggap setiap bentuk pembangkangan sebagai bukti bahwa anak telah menjadi buruk.



Kuncinya adalah memahami apa yang sebenarnya berada di balik perilaku tersebut.



Apa yang Sebaiknya Dilakukan Orang Tua?



Jika seorang remaja semakin jauh, pendekatan pertama seharusnya bukan selalu memperketat kontrol.



Cobalah memperbaiki hubungan.



1. Dengarkan sebelum memberi nasihat



Tanyakan:



“Kamu mau Ibu dengarkan saja atau kamu ingin kita cari solusinya?”



Pertanyaan sederhana ini dapat membuat remaja merasa memiliki kendali.



2. Kurangi perbandingan



Hindari menjadikan anak lain sebagai standar utama.



Lebih baik katakan:



“Apa yang menurutmu membuat nilaimu turun? Bagaimana kita bisa membantu?”



daripada:



“Lihat temanmu, dia bisa.”



3. Berikan pilihan dalam batas yang aman



Anak tidak harus mendapatkan kebebasan tanpa batas.



Tetapi mereka dapat diberikan pilihan.



Misalnya:



“Kamu boleh memilih belajar sekarang atau setelah makan malam. Tapi tugasnya harus selesai malam ini.”



Dengan begitu, aturan tetap ada tetapi otonomi juga diberikan.



4. Pisahkan perilaku dari harga diri anak



Katakan:



“Perbuatanmu salah.”



bukan:



“Kamu memang anak nakal.”



Yang pertama mengkritik perilaku.



Yang kedua menyerang identitas.



5. Belajar meminta maaf



Orang tua juga bisa berkata:



“Tadi Ayah terlalu keras. Ayah tetap tidak setuju dengan tindakanmu, tetapi cara Ayah menyampaikannya tidak tepat.”



Kalimat seperti itu bukan membuat orang tua kehilangan wibawa.



Justru dapat mengajarkan kepada anak bahwa orang dewasa juga bertanggung jawab atas kesalahannya.



Pada Akhirnya, Remaja Tidak Selalu Sedang Menjauh dari Orang Tuanya



Kadang-kadang, remaja memang sedang menjauh.



Tetapi bukan berarti mereka tidak membutuhkan orang tua.



Mereka mungkin sedang mencoba menemukan cara baru untuk dekat dengan orang tua—bukan lagi sebagai anak kecil yang bergantung sepenuhnya, tetapi sebagai individu yang perlahan menjadi dewasa.



Itulah salah satu paradoks terbesar dalam hubungan orang tua dan remaja:



Semakin mereka ingin mandiri, bukan berarti semakin sedikit mereka membutuhkan orang tua.



Mereka hanya membutuhkan bentuk hubungan yang berbeda.



Dulu mereka membutuhkan orang tua untuk memilihkan pakaian.



Sekarang mereka mungkin membutuhkan orang tua untuk menghargai pilihannya.



Dulu mereka membutuhkan orang tua untuk menyelesaikan masalah.



Sekarang mereka mungkin membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan sebelum memberikan solusi.



Dulu mereka membutuhkan perlindungan.



Sekarang mereka membutuhkan kepercayaan.



Dan mungkin inilah perubahan terbesar yang harus dilakukan orang tua:



Bukan berhenti menjadi orang tua, tetapi belajar menjadi orang tua bagi seseorang yang sedang tumbuh menjadi dewasa.



Jadi ketika seorang remaja berkata,



“Aku benci Ayah.”



mungkin pertanyaan yang paling penting bukan:



“Bagaimana kamu bisa membenci orang tua sendiri?”



Melainkan:



“Apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan sampai kamu mengatakan itu?”



Karena di balik kemarahan seorang remaja, terkadang terdapat kebutuhan yang sangat sederhana:



