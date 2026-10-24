6 Alasan Mengapa Berusaha Mencintai Diri Sendiri Justru Bisa Membuat Anda Merasa Lebih Buruk

seseorang yang berusaha mencintai diri sendiri / foto: Magnific/pvproductions

JawaPos.com - Ada nasihat yang terdengar begitu sederhana: “Anda harus mencintai diri sendiri.”

Di media sosial, kalimat ini sering muncul bersama berbagai ajakan seperti menerima diri, mengatakan hal-hal positif kepada diri sendiri, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan belajar melihat kelebihan yang dimiliki.



Semua itu terdengar masuk akal.



Namun, bagaimana jika seseorang sudah berusaha melakukannya tetapi justru merasa semakin buruk?



Bagaimana jika setiap pagi Anda mencoba berkata, “Saya berharga. Saya cantik. Saya pantas dicintai,” tetapi suara kecil di kepala justru menjawab, “Tidak, itu tidak benar”?



Ternyata, pengalaman tersebut bukan sesuatu yang aneh.



Psikologi menunjukkan bahwa upaya untuk merasa lebih positif terhadap diri sendiri tidak selalu menghasilkan perasaan yang lebih baik. Dalam kondisi tertentu, usaha mencintai diri sendiri bahkan dapat membuat seseorang semakin sadar terhadap jarak antara dirinya yang sekarang dan gambaran tentang dirinya yang “seharusnya”.



Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Psychological Science, misalnya, menemukan bahwa pengulangan pernyataan positif seperti “Saya adalah orang yang menyenangkan untuk dicintai” justru dapat membuat orang dengan harga diri rendah merasa lebih buruk. Efek tersebut tidak muncul dengan cara yang sama pada orang dengan harga diri tinggi.



Ini bukan berarti mencintai diri sendiri adalah hal buruk.



Masalahnya mungkin terletak pada cara kita memahami dan mempraktikkan self-love.



Dalam psikologi, konsep yang sering lebih berguna bukan sekadar self-love, melainkan self-compassion atau welas diri: kemampuan memperlakukan diri dengan kebaikan ketika mengalami kegagalan, rasa malu, kekurangan, atau penderitaan. Self-compassion tidak menuntut kita untuk selalu menyukai diri sendiri. Ia lebih berfokus pada bagaimana kita memperlakukan diri ketika keadaan sedang tidak baik.



Lalu, mengapa berusaha mencintai diri sendiri terkadang justru membuat seseorang merasa lebih buruk?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat enam alasannya.



1. Anda Memaksa Diri Mempercayai Sesuatu yang Belum Anda Rasakan



Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun merasa dirinya tidak cukup baik.



Ia sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia merasa penampilannya kurang menarik, kariernya tertinggal, hubungan sosialnya tidak sebaik orang lain, atau pencapaiannya tidak pernah cukup.



Kemudian, suatu hari ia mulai mengatakan kepada dirinya sendiri:



“Saya hebat.”



“Saya sangat berharga.”



“Saya mencintai diri saya sepenuhnya.”



Secara teori, kalimat-kalimat tersebut terdengar positif.



Namun secara psikologis, masalah dapat muncul ketika pernyataan tersebut terlalu jauh dari keyakinan yang sedang dimiliki seseorang.



Jika di dalam diri seseorang terdapat keyakinan kuat seperti “Saya tidak berharga,” lalu ia memaksakan kalimat “Saya sangat berharga,” pikirannya dapat mengalami benturan.



Bukan karena otak “membenci” afirmasi positif, melainkan karena pernyataan tersebut terasa tidak sesuai dengan pengalaman internal yang sudah lama terbentuk.



Penelitian Wood, Perunovic, dan Lee menunjukkan hal ini secara menarik. Dalam eksperimen mereka, peserta dengan harga diri rendah yang mengulangi pernyataan positif tertentu justru melaporkan perasaan yang lebih buruk dibandingkan kondisi pembanding.



Mengapa?



Karena ketika seseorang mengatakan:



“Saya orang yang sangat berharga.”



tetapi jauh di dalam dirinya ia percaya:



“Saya tidak cukup baik,”



pernyataan pertama dapat membuat pernyataan kedua menjadi semakin terlihat.



Akibatnya, alih-alih merasa lebih baik, ia mulai melakukan pemeriksaan mental:



“Benarkah saya berharga?”



“Kalau saya memang berharga, mengapa hidup saya seperti ini?”



“Kalau saya mencintai diri sendiri, mengapa saya masih membenci penampilan saya?”



Dan dari sinilah muncul perasaan gagal yang baru.



Seseorang bukan hanya merasa tidak menyukai dirinya.



Ia sekarang juga merasa gagal dalam mencintai dirinya sendiri.



Itulah paradoksnya.



Nasihat yang seharusnya membuat seseorang merasa lebih baik justru dapat berubah menjadi standar baru yang harus dipenuhi.



2. “Mencintai Diri Sendiri” Bisa Berubah Menjadi Tuntutan untuk Selalu Merasa Positif



Ada kesalahpahaman populer bahwa mencintai diri sendiri berarti harus selalu merasa nyaman dengan diri sendiri.



Hari ini harus percaya diri.



Besok harus menerima tubuh.



Lusa harus bangga dengan pencapaian.



Ketika mengalami kegagalan, kita diminta segera mengatakan bahwa semuanya adalah bagian dari proses.



Masalahnya, manusia tidak dirancang untuk selalu merasa positif.



Ada hari ketika seseorang merasa percaya diri.



Ada hari ketika ia merasa malu.



Ada hari ketika ia menyukai dirinya.



Ada pula hari ketika ia mempertanyakan hampir semua hal tentang dirinya.



Semua itu merupakan bagian dari pengalaman manusia.



Dalam kerangka self-compassion, menerima diri bukan berarti menghapus emosi negatif. Justru salah satu unsur pentingnya adalah kemampuan untuk menyadari pengalaman yang menyakitkan tanpa terlalu menghakimi diri sendiri. Model self-compassion mencakup self-kindness, common humanity, dan mindfulness, serta mengurangi self-judgment, isolation, dan overidentification.



Dengan kata lain, Anda tidak harus berkata:



“Saya mencintai diri saya hari ini.”



Anda mungkin cukup berkata:



“Hari ini saya sedang tidak menyukai diri saya. Dan saya tidak perlu menghukum diri sendiri karena merasakan itu.”



Perbedaan tersebut sangat penting.



Karena ketika seseorang menjadikan “merasa positif” sebagai kewajiban, emosi negatif tidak lagi hanya terasa tidak nyaman.



Emosi tersebut menjadi bukti bahwa dirinya gagal.



Ia mulai berpikir:



“Orang lain bisa mencintai dirinya. Mengapa saya tidak?”



“Saya sudah membaca banyak tentang self-love. Mengapa saya masih insecure?”



“Berarti ada yang salah dengan saya.”



Ironisnya, usaha untuk menghilangkan perasaan negatif justru dapat menghasilkan lapisan penderitaan tambahan.



Bukan hanya:



“Saya merasa buruk.”



tetapi:



“Saya merasa buruk karena saya seharusnya sudah merasa baik.”



3. Anda Mulai Membandingkan Diri dengan Versi Ideal yang Tidak Realistis



Mencintai diri sendiri sering kali dipasarkan melalui gambaran yang sangat ideal.



Orang yang mencintai dirinya terlihat percaya diri.



Ia memiliki batasan yang sehat.



Ia tidak membutuhkan validasi orang lain.



Ia nyaman dengan tubuhnya.



Ia mampu mengatakan “tidak”.



Ia tahu nilai dirinya.



Ia tidak takut sendirian.



Ia tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain.



Masalahnya, ketika gambaran tersebut berubah menjadi standar, seseorang dapat mulai membandingkan dirinya dengan versi ideal dari orang yang “sudah healed”.



Akibatnya, self-love berubah menjadi kompetisi baru.



Dulu kita membandingkan:



“Apakah saya secantik dia?”



Sekarang kita membandingkan:



“Apakah saya sudah mencintai diri saya sebanyak dia?”



Dulu kita merasa tertinggal dalam karier.



Sekarang kita merasa tertinggal dalam proses penyembuhan.



Dulu kita merasa tidak cukup sukses.



Sekarang kita merasa tidak cukup self-aware.



Ini dapat menciptakan bentuk evaluasi diri yang terus-menerus.



Padahal, salah satu perbedaan penting antara self-esteem dan self-compassion adalah bahwa self-esteem cenderung melibatkan evaluasi terhadap seberapa positif kita memandang diri sendiri, sedangkan self-compassion tidak mengharuskan kita memberikan penilaian positif terhadap diri.



Artinya, self-compassion tidak membutuhkan pertanyaan:



“Seberapa hebat saya?”



Ia lebih dekat dengan pertanyaan:



“Bagaimana saya memperlakukan diri saya ketika saya tidak merasa hebat?”



Ini adalah perubahan yang cukup besar.



Sebab jika nilai diri selalu harus dibuktikan, seseorang akan terus mencari bukti.



Hari ini ia merasa cantik.



Besok ia melihat seseorang yang lebih cantik.



Hari ini ia merasa pintar.



Besok ia bertemu orang yang lebih pintar.



Hari ini ia merasa sukses.



Besok ia melihat seseorang yang pencapaiannya lebih besar.



Jika harga diri bergantung pada posisi kita dibandingkan orang lain, rasa aman tersebut mudah berubah.



4. Terlalu Fokus pada “Kelebihan Diri” Bisa Membuat Kekurangan Terasa Semakin Besar



Ada nasihat lain yang sering muncul:



“Tuliskan sepuluh hal yang Anda sukai dari diri sendiri.”



Bagi sebagian orang, latihan tersebut mungkin membantu.



Tetapi bagi seseorang yang sedang memiliki pandangan diri yang sangat negatif, latihan itu bisa terasa seperti ujian.



Ia duduk dan mencoba menulis:



Saya baik.



Saya pintar.



Saya menarik.



Saya pekerja keras.



Saya menyenangkan.



Lalu tiba-tiba muncul pikiran:



“Benarkah?”



“Apa buktinya?”



“Saya tidak merasa seperti itu.”



“Kalau saya memang pintar, mengapa saya gagal?”



Alih-alih menghasilkan penerimaan, latihan tersebut berubah menjadi proses mengaudit diri sendiri.



Seseorang mulai mencari bukti bahwa ia memang layak dicintai.



Dan ini menciptakan masalah baru.



Karena jika Anda percaya bahwa Anda harus memiliki banyak kualitas positif agar pantas mencintai diri sendiri, secara tidak langsung Anda sedang mengatakan:



“Saya akan mencintai diri saya jika saya memenuhi syarat tertentu.”



Itu bukan penerimaan tanpa syarat.



Itu adalah kontrak.



“Saya boleh menyukai diri sendiri kalau saya sukses.”



“Saya boleh menerima tubuh saya kalau terlihat menarik.”



“Saya boleh bangga kalau berhasil.”



“Saya boleh merasa berharga kalau orang lain menghargai saya.”



Padahal self-compassion justru berusaha memisahkan nilai kemanusiaan seseorang dari penilaian atas performanya pada saat tertentu. Penelitian mengenai self-compassion menunjukkan bahwa konsep ini lebih sedikit bergantung pada penampilan, performa, dan persetujuan sosial dibandingkan self-esteem.



5. Anda Bisa Mengira Self-Love Berarti Tidak Boleh Mengkritik atau Memperbaiki Diri



Ada ketakutan bahwa jika seseorang terlalu baik kepada dirinya sendiri, ia akan menjadi malas.



Sebaliknya, ada juga orang yang menganggap bahwa self-love berarti harus berhenti mengkritik diri sepenuhnya.



Keduanya kurang tepat.



Self-compassion bukan berarti mengatakan:



“Saya tidak punya masalah.”



Bukan pula:



“Apa pun yang saya lakukan pasti benar.”



Dan bukan:



“Saya tidak perlu berubah.”



Justru seseorang dapat mengakui kesalahan tanpa menghancurkan harga dirinya.



Misalnya:



Self-criticism:



“Saya memang bodoh. Saya selalu merusak semuanya.”



Sedangkan pendekatan yang lebih self-compassionate:



“Saya membuat kesalahan. Saya tidak suka hasilnya, tetapi kesalahan ini tidak menentukan seluruh nilai diri saya. Apa yang bisa saya pelajari?”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi secara psikologis sangat penting.



Yang pertama menyerang identitas.



Yang kedua mengevaluasi perilaku.



Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis self-compassion dapat membantu menurunkan self-criticism. Sebuah meta-analisis terhadap 19 studi dengan total 1.350 peserta menemukan efek penurunan self-criticism yang berada pada kisaran sedang dibandingkan kelompok kontrol.



Jadi, menjadi baik kepada diri sendiri bukan berarti menolak perubahan.



Justru seseorang mungkin lebih mampu berubah ketika ia tidak menghabiskan seluruh energinya untuk membenci dirinya sendiri.



6. Anda Mungkin Sebenarnya Tidak Membutuhkan “Lebih Banyak Cinta Diri”, tetapi Hubungan yang Lebih Sehat dengan Diri Sendiri



Ini mungkin bagian yang paling penting.



Istilah “mencintai diri sendiri” terdengar indah, tetapi bisa terlalu abstrak.



Apa artinya mencintai diri sendiri?



Apakah harus menyukai penampilan?



Apakah harus merasa percaya diri?



Apakah harus bangga dengan semua yang dilakukan?



Apakah harus merasa diri istimewa?



Tidak selalu.



Dalam psikologi, self-compassion memberikan alternatif yang lebih realistis.



Kristin Neff menjelaskan self-compassion sebagai cara memperlakukan diri dengan dukungan dan kebaikan ketika kita mengalami penderitaan, kegagalan, atau merasa tidak memadai. Konsep tersebut juga mencakup kesadaran bahwa ketidaksempurnaan merupakan bagian dari pengalaman manusia.



Dengan demikian, Anda tidak harus sampai pada tahap:



“Saya mencintai semua bagian diri saya.”



Anda bisa memulai dari:



“Saya sedang belajar untuk tidak membenci diri saya ketika saya gagal.”



Anda tidak harus mengatakan:



“Saya cantik.”



Anda mungkin cukup mengatakan:



“Saya tidak harus menghukum tubuh saya hari ini.”



Anda tidak harus memaksakan:



“Saya percaya diri.”



Anda bisa berkata:



“Saya merasa tidak percaya diri sekarang, dan saya tetap boleh berada di sini.”



Ini mungkin terdengar kurang spektakuler.



Namun justru di situlah kekuatannya.



Self-compassion tidak menuntut Anda untuk memenangkan argumen melawan diri sendiri.



Ia mengajarkan Anda untuk berhenti menjadikan diri sendiri sebagai musuh.



Jadi, Apakah Kita Harus Berhenti Berusaha Mencintai Diri Sendiri?



Tidak.



Yang perlu dipertanyakan adalah apa yang kita maksud dengan “mencintai diri sendiri.”



Jika self-love berarti memaksa diri untuk selalu berpikir positif, menyangkal kekurangan, merasa harus percaya diri, atau meyakinkan diri bahwa kita istimewa, pendekatan tersebut memang bisa menjadi bumerang—terutama ketika pernyataannya terlalu jauh dari keyakinan diri yang sebenarnya. Penelitian tentang positive self-statements menunjukkan bahwa efeknya dapat berbeda berdasarkan kondisi awal seseorang, dan pada orang dengan harga diri rendah bahkan dapat menghasilkan efek negatif.



Namun jika self-love berarti memperlakukan diri dengan lebih manusiawi, konsepnya menjadi berbeda.



Anda masih boleh ingin berkembang.



Anda masih boleh ingin menurunkan berat badan, meningkatkan karier, memperbaiki hubungan, belajar lebih banyak, atau menjadi pribadi yang lebih baik.



Bedanya, semua itu tidak harus dilakukan dengan pesan:



“Saya harus berubah karena diri saya sekarang tidak layak.”



Anda bisa menggantinya dengan:



“Saya ingin berubah karena saya peduli terhadap diri saya.”



Itulah perbedaan antara perubahan yang didorong oleh kebencian terhadap diri sendiri dan perubahan yang didorong oleh kepedulian.



Bukan “Saya Harus Mencintai Diri Saya”, tetapi “Saya Bisa Memperlakukan Diri Saya dengan Lebih Baik”



Pada akhirnya, mungkin kita tidak perlu memulai perjalanan dengan pertanyaan:



“Bagaimana caranya agar saya mencintai diri sendiri?”



Pertanyaan itu terlalu besar bagi seseorang yang sudah lama berkonflik dengan dirinya.



Pertanyaan yang lebih realistis mungkin:



“Bagaimana saya bisa berhenti memperlakukan diri saya dengan begitu kejam?”



Hari ini, mungkin Anda belum menyukai diri sendiri.



Tidak apa-apa.



Mungkin Anda masih merasa insecure.



Tidak apa-apa.



Mungkin Anda masih membandingkan diri dengan orang lain.



Itu juga manusiawi.



Tujuannya bukan mengubah semua perasaan tersebut dalam semalam.



Tujuannya adalah menciptakan jarak antara “saya sedang mengalami sesuatu yang menyakitkan” dan “berarti saya adalah orang yang buruk.”



Anda bisa gagal tanpa menjadi manusia gagal.



Anda bisa merasa tidak menarik tanpa berarti Anda tidak layak dicintai.



Anda bisa tertinggal tanpa berarti hidup Anda tidak berharga.



Anda bisa melakukan kesalahan tanpa harus membenci seluruh diri Anda.



Dan mungkin, justru dari titik itulah hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri mulai tumbuh.



Bukan dari kalimat:



“Saya sempurna.”



Melainkan dari kalimat yang jauh lebih sederhana:



“Saya tidak sempurna, tetapi saya tetap manusia yang layak diperlakukan dengan baik.”



Penelitian tentang self-compassion secara umum menunjukkan bahwa pendekatan ini berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan dapat membantu mengurangi self-criticism. Meta-analisis juga menunjukkan hubungan antara self-compassion, self-esteem, kesejahteraan, dan berbagai masalah psikologis memang kompleks—keduanya bukan konsep yang sepenuhnya sama dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar “berpikir positif”.



Jadi, jika usaha Anda untuk “mencintai diri sendiri” selama ini justru membuat Anda merasa semakin buruk, mungkin masalahnya bukan karena Anda gagal mencintai diri sendiri.



Mungkin Anda hanya sedang menggunakan cara yang terlalu keras untuk memaksa diri merasa lebih baik.



Dan terkadang, langkah pertama menuju hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri bukanlah lebih mencintai diri sendiri.



