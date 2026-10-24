Jika Kamu Ingin Memperbaiki Hubungan yang Sudah Retak, Cobalah Ambil 6 Jalan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha memperbaiki hubungan / foto: Magnific/yanalya

JawaPos.com - Tidak semua hubungan yang retak harus berakhir.

Ada hubungan yang memang sudah terlalu penuh luka dan sebaiknya ditinggalkan. Namun, ada pula hubungan yang sebenarnya masih memiliki rasa sayang, hanya saja terlalu banyak kesalahpahaman, kekecewaan, ego, dan kata-kata yang terlanjur menyakiti.



Masalahnya, ketika sebuah hubungan sudah retak, memperbaikinya tidak cukup hanya dengan berkata, “Mari kita mulai lagi.”



Sebab hati manusia tidak bekerja seperti tombol yang bisa ditekan untuk menghapus masa lalu.



Ketika seseorang terluka, ia mungkin masih mencintai, tetapi tidak lagi merasa aman. Ia mungkin masih peduli, tetapi mulai menjaga jarak. Ia mungkin ingin percaya kembali, tetapi pengalaman sebelumnya membuatnya ragu.



Dalam psikologi hubungan, proses memperbaiki hubungan lebih banyak berbicara tentang membangun kembali rasa aman, kepercayaan, komunikasi, dan kedekatan emosional.



Karena itu, jika kamu benar-benar ingin memperbaiki hubungan yang sudah retak, jangan hanya berusaha membuat semuanya kembali seperti dulu.



Cobalah membuat hubungan itu menjadi lebih sehat daripada sebelumnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat enam jalan yang bisa kamu coba.



1. Berhenti Mencari Siapa yang Paling Salah



Ketika hubungan sedang retak, hal pertama yang sering dilakukan adalah mencari terdakwa.



"Kamu yang mulai."



"Bukan, kamu yang berubah."



"Kalau waktu itu kamu tidak melakukan itu, semua tidak akan seperti sekarang."



Percakapan seperti ini mungkin terasa memuaskan karena kita bisa membela diri. Tetapi dalam banyak konflik hubungan, usaha untuk menentukan siapa yang paling bersalah justru membuat pasangan semakin defensif.



Seseorang yang merasa diserang biasanya akan lebih sibuk melindungi dirinya daripada mendengarkan perasaan orang lain.



Itulah sebabnya memperbaiki hubungan membutuhkan perubahan fokus.



Bukan lagi:



“Siapa yang salah?”



Melainkan:



“Apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan kita?”



Ada perbedaan besar di antara keduanya.



Jika kamu terus mencari kesalahan pasangan, kamu mungkin mendapatkan pengakuan bahwa dia memang bersalah. Tetapi itu belum tentu membuat hubungan menjadi lebih baik.



Sebaliknya, jika kamu mulai bertanya:



"Apa yang membuat kita sampai berada di titik ini?"



"Apa yang selama ini tidak kita bicarakan?"



"Bagian mana dari hubungan ini yang membuat kita sama-sama terluka?"



maka percakapan mulai bergerak dari pertarungan menuju pemahaman.



Bukan berarti kesalahan tidak penting.



Jika seseorang memang melakukan kesalahan, kesalahan itu tetap perlu diakui. Namun, tujuan pembicaraan bukan sekadar memenangkan argumentasi.



Tujuannya adalah memahami luka dan memperbaiki pola yang membuat luka itu terus berulang.



Kadang-kadang hubungan tidak hancur karena satu kesalahan besar.



Hubungan bisa retak karena kesalahan kecil yang dilakukan berulang kali tanpa pernah benar-benar diselesaikan.



2. Belajar Meminta Maaf Tanpa Membela Diri



Ada perbedaan antara meminta maaf dan menjelaskan diri.



Misalnya seseorang berkata:



"Maaf aku sudah membuat kamu kecewa, tapi kamu juga terlalu sensitif."



Kalimat tersebut terdengar seperti permintaan maaf, tetapi sebenarnya masih mengandung pembelaan.



Atau:



"Aku memang salah membentakmu, tetapi aku melakukan itu karena kamu membuatku marah."



Masalahnya bukan pada penjelasan.



Masalahnya adalah tanggung jawab menjadi kabur.



Permintaan maaf yang lebih sehat biasanya dimulai dengan keberanian untuk mengakui dampak dari tindakan kita.



Misalnya:



"Aku sadar perkataanku waktu itu menyakitimu. Aku tidak seharusnya berbicara seperti itu. Aku mengerti kenapa setelah kejadian itu kamu menjadi sulit percaya kepadaku."



Perhatikan perbedaannya.



Tidak ada kata “tapi.”



Tidak ada usaha memindahkan kesalahan.



Tidak ada tuntutan agar orang lain segera melupakan semuanya.



Karena meminta maaf bukan berarti berkata:



“Aku sudah minta maaf, jadi sekarang kamu harus kembali seperti biasa.”



Tidak.



Permintaan maaf adalah awal dari proses pemulihan, bukan akhir dari proses tersebut.



Jika luka sudah terlalu dalam, seseorang mungkin membutuhkan waktu sebelum kembali percaya.



Dan itu harus dihormati.



Salah satu kesalahan terbesar dalam memperbaiki hubungan adalah menginginkan hasil yang terlalu cepat.



Kita ingin pasangan langsung percaya lagi.



Kita ingin mereka berhenti mengungkit masa lalu.



Kita ingin semuanya kembali normal.



Padahal kepercayaan tidak dibangun melalui satu percakapan.



Kepercayaan dibangun melalui konsistensi.



3. Dengarkan untuk Memahami, Bukan untuk Membalas



Banyak orang sebenarnya tidak sedang mendengarkan ketika pasangannya berbicara.



Mereka sedang menunggu giliran untuk menjawab.



Ketika pasangan berkata:



"Aku merasa selama ini tidak dihargai."



Di kepala kita mungkin langsung muncul:



"Tidak dihargai? Aku sudah melakukan banyak hal untukmu."



Kemudian kita mulai menyebutkan semua pengorbanan kita.



Akhirnya percakapan berubah menjadi pertandingan:



Siapa yang lebih banyak berkorban?



Padahal mungkin yang dibutuhkan pasangan saat itu bukan pembelaan.



Ia hanya ingin perasaannya dipahami.



Dalam hubungan yang sehat, mendengarkan bukan berarti kita harus setuju dengan semua yang dikatakan pasangan.



Kamu bisa tidak setuju dengan kesimpulannya, tetapi tetap berusaha memahami emosinya.



Misalnya:



"Aku mungkin melihat kejadian itu secara berbeda, tetapi aku bisa memahami kenapa kamu merasa sendirian waktu itu."



Kalimat seperti ini memberi ruang bagi dua hal sekaligus:



perbedaan pendapat dan validasi emosi.



Ini penting.



Karena terkadang seseorang tidak membutuhkan kita untuk mengatakan:



"Kamu benar."



Ia hanya membutuhkan:



"Aku mengerti mengapa kamu merasa seperti itu."



Cobalah ketika pasangan sedang berbicara, jangan buru-buru memberikan solusi.



Tanyakan:



"Apa yang paling membuatmu terluka dari kejadian itu?"



"Apa yang sebenarnya kamu harapkan dariku waktu itu?"



"Apa yang bisa kulakukan agar kamu merasa lebih aman dalam hubungan ini?"



Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat membuka percakapan yang jauh lebih dalam daripada sekadar saling menyalahkan.



4. Berhenti Mengungkit Masa Lalu untuk Menang dalam Pertengkaran



Masa lalu memang tidak boleh diabaikan.



Tetapi ada perbedaan antara membahas masa lalu untuk menyelesaikan luka dan menggunakan masa lalu sebagai senjata setiap kali bertengkar.



Jika setiap konflik baru selalu diikuti dengan daftar kesalahan lama, hubungan akan terasa seperti ruang sidang yang tidak pernah selesai.



Hari ini bertengkar soal komunikasi.



Besok membawa kesalahan tiga tahun lalu.



Minggu depan mengungkit sesuatu yang sebenarnya sudah pernah diselesaikan.



Lama-kelamaan pasangan akan merasa bahwa apa pun yang dilakukan tidak pernah cukup.



Karena itu, jika kamu ingin memperbaiki hubungan, belajarlah membedakan:



“Kita perlu membicarakan luka ini.”



dengan:



“Aku akan menggunakan luka ini untuk memenangkan pertengkaran.”



Keduanya sangat berbeda.



Jika suatu kejadian masa lalu masih terus mengganggu, bicarakan ketika suasana sudah cukup tenang.



Jelaskan apa yang masih kamu rasakan.



Bukan untuk menghukum pasangan, tetapi untuk memahami apa yang belum selesai.



Misalnya:



"Aku tahu kejadian itu sudah lama berlalu, tetapi ternyata masih ada bagian dari diriku yang belum selesai memprosesnya. Aku ingin membicarakannya bukan untuk menyalahkanmu, tetapi supaya kita bisa benar-benar menyelesaikannya."



Percakapan seperti ini membutuhkan keberanian.



Karena kamu tidak hanya berbicara tentang kesalahan orang lain.



Kamu juga harus bersedia melihat luka, ketakutan, dan kebutuhanmu sendiri.



5. Bangun Kembali Kepercayaan Melalui Hal-Hal Kecil



Banyak orang berpikir bahwa untuk memperbaiki hubungan, mereka harus melakukan sesuatu yang besar.



Memberikan hadiah.



Mengajak liburan.



Membuat kejutan romantis.



Mengucapkan janji yang sangat indah.



Semua itu bisa menyenangkan.



Tetapi hubungan yang retak biasanya tidak sembuh hanya karena satu tindakan besar.



Kepercayaan justru sering kembali melalui hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali.



Jika kamu mengatakan akan menelepon, teleponlah.



Jika kamu berjanji akan datang, datanglah.



Jika kamu mengatakan akan mengubah kebiasaan tertentu, tunjukkan perubahan itu secara konsisten.



Jika pasangan sedang berbicara, letakkan ponsel dan dengarkan.



Jika kamu melakukan kesalahan, akui tanpa menunggu sampai ketahuan.



Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana.



Namun, bagi seseorang yang pernah kehilangan rasa percaya, konsistensi kecil dapat menjadi bukti bahwa sesuatu memang sedang berubah.



Jangan berkata:



"Percayalah padaku."



Lebih baik berikan alasan bagi mereka untuk percaya.



Karena kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diminta.



Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun.



Dan sering kali prosesnya lambat.



Hari ini mungkin pasangan mulai melihat perubahan kecil.



Besok mungkin masih ragu.



Minggu depan mungkin kembali curiga.



Itu tidak selalu berarti usahamu gagal.



Pemulihan hubungan memang tidak selalu berjalan lurus.



Ada kemajuan, ada kemunduran, ada percakapan yang berhasil, dan ada hari ketika emosi kembali muncul.



Yang paling penting adalah apakah kalian terus kembali kepada pola yang lebih sehat.



6. Ciptakan Hubungan Baru, Bukan Sekadar Menghidupkan Hubungan Lama



Ini mungkin jalan yang paling penting.



Ketika sebuah hubungan sudah retak, jangan hanya berpikir:



“Bagaimana caranya agar kita kembali seperti dulu?”



Karena mungkin hubungan yang dulu memang memiliki masalah.



Jika kalian hanya kembali ke pola lama, luka yang sama kemungkinan akan muncul kembali.



Pertanyaan yang lebih baik adalah:



“Kalau kita memulai kembali, hubungan seperti apa yang ingin kita bangun?”



Mungkin dulu kalian jarang berbicara tentang perasaan.



Sekarang buat ruang untuk percakapan yang lebih jujur.



Mungkin dulu setiap konflik berakhir dengan diam-diaman.



Sekarang sepakati bahwa ketika emosi terlalu tinggi, kalian boleh mengambil waktu untuk menenangkan diri, tetapi tetap kembali membicarakannya.



Mungkin dulu salah satu selalu mengalah sementara yang lain selalu menuntut.



Sekarang belajar membuat hubungan yang lebih seimbang.



Mungkin dulu kalian terlalu sibuk mempertahankan ego.



Sekarang belajar mengatakan:



"Aku tidak ingin menang dalam pertengkaran ini. Aku ingin kita menemukan jalan keluar."



Itulah perubahan yang sebenarnya.



Memperbaiki hubungan bukan berarti menghapus semua yang pernah terjadi.



Kita tidak bisa mengubah masa lalu.



Tetapi kita bisa mengubah cara kita memperlakukan satu sama lain setelahnya.



Jangan Memaksa Hubungan yang Tidak Lagi Sehat



Ada satu hal yang juga penting untuk dipahami.



Memperbaiki hubungan bukan berarti mempertahankan hubungan dengan cara apa pun.



Ada hubungan yang masih bisa diselamatkan melalui komunikasi, tanggung jawab, dan perubahan.



Tetapi ada pula hubungan yang penuh dengan manipulasi, penghinaan, kekerasan, ancaman, atau pola yang terus merusak seseorang.



Dalam situasi seperti itu, menjaga jarak atau mengakhiri hubungan bisa menjadi pilihan yang lebih sehat.



Karena cinta saja tidak selalu cukup untuk membuat sebuah hubungan aman.



Hubungan yang sehat membutuhkan rasa hormat.



Membutuhkan batasan.



Membutuhkan tanggung jawab dari kedua pihak.



Dan yang paling penting, membutuhkan kemauan untuk berubah.



Kamu tidak bisa memperbaiki hubungan sendirian jika orang lain sama sekali tidak ingin ikut memperbaikinya.



Kamu bisa membuka pintu.



Kamu bisa meminta maaf.



Kamu bisa mengubah perilakumu.



Kamu bisa belajar berkomunikasi dengan lebih baik.



Tetapi kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk percaya kembali.



Dan kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu dengan cara yang sehat.



Pada Akhirnya, Hubungan yang Retak Membutuhkan Dua Orang yang Mau Belajar Lagi



Hubungan yang retak memang menyakitkan.



Kadang kita berharap semuanya bisa kembali seperti sebelum masalah terjadi.



Tetapi mungkin tujuan terbaik bukan kembali ke masa lalu.



Mungkin tujuan terbaik adalah membangun sesuatu yang lebih matang dari sebelumnya.



Belajar berbicara tanpa menyerang.



Belajar mendengarkan tanpa langsung membela diri.



Belajar meminta maaf tanpa alasan.



Belajar memberi ruang tanpa meninggalkan.



Belajar mempercayai tanpa mengabaikan batasan.



Dan belajar mencintai tanpa kehilangan harga diri.



Jika kamu masih ingin memperbaiki hubungan yang sudah retak, mulailah dari enam hal sederhana:



Berhenti mencari siapa yang paling salah.



Belajar meminta maaf dengan tulus.



Dengarkan untuk memahami.



Jangan gunakan masa lalu sebagai senjata.



Bangun kembali kepercayaan melalui konsistensi.



Dan jika memilih memulai lagi, bangunlah hubungan yang baru dan lebih sehat.



Karena terkadang hubungan tidak membutuhkan dua orang yang sempurna.



Ia hanya membutuhkan dua orang yang cukup dewasa untuk berkata:



“Kita memang pernah saling melukai. Tetapi jika kita masih memilih satu sama lain, mari kita belajar agar tidak mengulangi luka yang sama.”



