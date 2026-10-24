7 Alasan Mengapa Olahraga Berkelompok Terasa Begitu Menyenangkan Menurut Psikologi

seseorang yang senang olahraga berkelompok / foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa olahraga terasa jauh lebih menyenangkan ketika dilakukan bersama teman dibandingkan ketika melakukannya sendirian?

Berlari sendirian mungkin terasa seperti aktivitas yang membutuhkan disiplin. Namun, ketika dilakukan bersama komunitas, aktivitas yang sama bisa berubah menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Bermain sepak bola, bulu tangkis, basket, futsal, bersepeda, mengikuti kelas yoga, atau sekadar berjalan pagi bersama teman sering kali membuat kita lupa bahwa sebenarnya kita sedang melakukan aktivitas fisik yang cukup melelahkan.



Menariknya, perasaan menyenangkan tersebut bukan sekadar kebetulan. Psikologi memiliki sejumlah penjelasan mengenai mengapa olahraga berkelompok dapat terasa lebih menarik, lebih ringan, dan bahkan membuat kita ingin terus kembali melakukannya.



Tubuh memang mendapatkan manfaat dari gerakan fisik, tetapi manusia bukan hanya makhluk biologis. Kita juga merupakan makhluk sosial. Karena itu, pengalaman berolahraga dapat dipengaruhi oleh hubungan dengan orang lain, perasaan diterima, motivasi, emosi, hingga rasa memiliki terhadap sebuah kelompok.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa olahraga berkelompok terasa begitu menyenangkan.



1. Kita Merasa Menjadi Bagian dari Sesuatu



Salah satu alasan terbesar olahraga berkelompok terasa menyenangkan adalah munculnya sense of belonging, atau rasa menjadi bagian dari sebuah kelompok.



Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan psikologis untuk terhubung dengan orang lain. Kita ingin merasa diterima, dikenali, dan memiliki tempat dalam lingkungan sosial tertentu.



Ketika seseorang bergabung dengan komunitas lari, klub futsal, kelompok bersepeda, kelas senam, atau komunitas olahraga lainnya, aktivitas tersebut tidak lagi sekadar tentang olahraga.



Ada identitas kelompok yang mulai terbentuk.



Misalnya, seseorang mungkin awalnya bergabung dengan komunitas lari hanya karena ingin meningkatkan kebugaran. Namun setelah beberapa minggu, ia mulai mengenal anggota lain, mengetahui kebiasaan mereka, bercanda bersama, dan memiliki jadwal latihan yang sama.



Pada titik tertentu, muncul perasaan:



"Saya adalah bagian dari kelompok ini."



Perasaan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman psikologis.



Ketika seseorang merasa menjadi bagian dari kelompok, aktivitas yang dilakukan bersama kelompok tersebut cenderung memiliki makna emosional yang lebih besar. Pergi latihan bukan lagi sekadar kewajiban untuk menjaga kesehatan, tetapi juga kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang dianggap sebagai bagian dari lingkungan sosialnya.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang terkadang tetap datang latihan meskipun sedang tidak terlalu bersemangat untuk berolahraga.



Ia mungkin tidak terlalu ingin berlari hari itu.



Tetapi ia ingin bertemu teman-temannya.



Dan pada akhirnya, olahraga tetap dilakukan.



2. Kehadiran Orang Lain Membuat Usaha Terasa Lebih Ringan



Pernah memperhatikan bahwa jarak lima kilometer terasa berbeda ketika ditempuh sendirian dan ketika ditempuh bersama teman?



Secara fisik, jaraknya sama.



Namun secara psikologis, pengalamannya bisa sangat berbeda.



Ketika berolahraga bersama orang lain, perhatian kita tidak sepenuhnya tertuju pada rasa lelah. Percakapan, candaan, interaksi sosial, dan aktivitas kelompok dapat mengalihkan sebagian perhatian dari sensasi tidak nyaman yang muncul selama olahraga.



Dalam psikologi olahraga, perhatian dan persepsi terhadap rasa lelah merupakan bagian penting dari pengalaman seseorang saat beraktivitas fisik.



Ketika fokus hanya tertuju pada tubuh, seseorang mungkin lebih mudah menyadari:



napas yang semakin berat,



kaki yang mulai pegal,



keringat,



rasa panas,



atau keinginan untuk berhenti.



Sebaliknya, ketika perhatian terbagi dengan interaksi sosial, pengalaman tersebut dapat terasa berbeda.



Misalnya, dua orang sedang berlari sambil berbicara. Mereka mungkin tetap merasa lelah, tetapi percakapan membuat perhatian mereka tidak sepenuhnya terkunci pada rasa lelah.



Akibatnya, waktu terasa berjalan lebih cepat.



Inilah mengapa olahraga bersama teman sering menghasilkan pengalaman seperti:



"Kok sudah selesai saja?"



Padahal tubuh sebenarnya tetap bekerja keras.



Jadi, olahraga berkelompok tidak selalu membuat aktivitas fisik secara objektif menjadi lebih mudah. Namun, cara otak memproses pengalaman tersebut dapat membuatnya terasa lebih ringan dan menyenangkan.



3. Kita Mendapat Motivasi dari Orang Lain



Motivasi manusia tidak selalu muncul dari dalam diri sendiri.



Kadang-kadang, motivasi muncul karena melihat apa yang dilakukan orang lain.



Ketika berolahraga dalam kelompok, kita secara otomatis melihat perilaku anggota lain. Seseorang yang awalnya malas berlari mungkin menjadi lebih termotivasi setelah melihat teman-temannya sudah melakukan pemanasan.



Teman yang hampir menyerah mungkin kembali bersemangat ketika melihat anggota lain masih terus berlari.



Fenomena ini berkaitan dengan pengaruh sosial dan pembelajaran melalui pengamatan.



Manusia cenderung memperhatikan perilaku orang lain dan menggunakan perilaku tersebut sebagai informasi tentang apa yang sebaiknya dilakukan.



Jika semua orang dalam kelompok sedang aktif bergerak, aktivitas fisik terasa seperti sesuatu yang normal.



Sebaliknya, ketika kita sendirian di rumah dan merasa malas berolahraga, tidak ada lingkungan sosial yang mendorong kita untuk bergerak.



Karena itu, lingkungan kelompok dapat berfungsi sebagai semacam "pemicu perilaku".



Kita tidak selalu membutuhkan motivasi yang sangat besar. Kadang kita hanya membutuhkan seseorang yang berkata:



"Ayo, mulai."



Menariknya, setelah olahraga dimulai, motivasi sering mengikuti tindakan tersebut.



Inilah salah satu alasan mengapa memiliki teman olahraga bisa menjadi strategi yang efektif untuk mempertahankan kebiasaan.



4. Munculnya Rasa Saling Mendukung Membuat Kita Lebih Bahagia



Olahraga berkelompok juga memberikan sesuatu yang tidak selalu kita dapatkan ketika berolahraga sendirian: dukungan sosial.



Dukungan sosial bisa hadir dalam bentuk yang sangat sederhana.



Teman yang mengatakan "semangat", tepukan tangan setelah menyelesaikan latihan, ajakan untuk tetap ikut pertandingan, atau bahkan candaan setelah latihan dapat memberikan pengalaman emosional yang positif.



Dukungan semacam ini membuat olahraga terasa seperti pengalaman bersama, bukan perjuangan individual.



Ada perbedaan psikologis antara:



"Saya harus menyelesaikan latihan ini."



dan



"Kami akan menyelesaikan latihan ini bersama-sama."



Kalimat kedua mengandung unsur kebersamaan.



Beban psikologis yang sebelumnya terasa individual berubah menjadi pengalaman kolektif.



Dukungan sosial juga dapat meningkatkan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri. Ketika orang lain menunjukkan bahwa mereka percaya kita mampu, kita bisa menjadi lebih yakin untuk mencoba.



Hal tersebut sangat penting terutama bagi pemula.



Seseorang yang baru mulai berolahraga mungkin merasa minder karena belum secepat atau sekuat anggota lain. Namun kelompok yang suportif dapat membuat proses belajar terasa aman.



Kesalahan tidak selalu dianggap sebagai kegagalan.



Kelelahan tidak selalu dianggap sebagai kelemahan.



Semuanya menjadi bagian dari proses.



Dan ketika lingkungan sosial terasa aman, seseorang cenderung lebih menikmati aktivitas tersebut.



5. Ada Rasa "Kompetisi Sehat" yang Membuat Kita Lebih Bersemangat



Tidak semua kesenangan dalam olahraga kelompok berasal dari kerja sama. Sebagian justru datang dari kompetisi.



Kompetisi tidak selalu berarti menang atau kalah secara serius.



Kadang bentuknya sederhana:



"Siapa yang sampai duluan?"



"Berapa banyak gol yang bisa dicetak?"



"Apakah saya bisa menyamai waktu lari teman saya?"



"Apakah minggu ini saya bisa melakukan lebih banyak repetisi?"



Perbandingan semacam ini dapat memberikan tambahan motivasi.



Dalam psikologi, manusia sering menggunakan orang lain sebagai titik referensi untuk mengevaluasi kemampuan dirinya. Melihat performa orang lain dapat membantu kita mengetahui posisi kita sendiri.



Namun, kompetisi menjadi menyenangkan terutama ketika berada dalam kadar yang sehat.



Kompetisi yang sehat memberikan tantangan tanpa membuat seseorang merasa dipermalukan atau terancam.



Ada dorongan untuk berkembang, tetapi tetap ada rasa aman.



Itulah mengapa permainan seperti badminton, basket, futsal, tenis, atau olahraga kelompok lainnya bisa terasa sangat menarik. Ada tujuan yang jelas, ada tantangan, ada ketidakpastian hasil, dan ada respons langsung terhadap tindakan kita.



Semua unsur tersebut dapat membuat aktivitas terasa lebih hidup.



Bahkan seseorang yang tidak terlalu menyukai olahraga terkadang bisa menikmati aktivitas fisik ketika olahraga tersebut dikemas menjadi permainan.



Ini menunjukkan bahwa yang membuat kita menikmati aktivitas bukan hanya gerakan fisiknya, tetapi juga makna psikologis yang melekat pada aktivitas tersebut.



6. Olahraga Bersama Membuat Muncul Momen "Sinkron"



Ada fenomena psikologis menarik yang sering terjadi ketika orang melakukan aktivitas bersama: sinkronisasi.



Bayangkan sekelompok orang berjalan dengan ritme yang sama, berlari bersama, mengikuti gerakan instruktur dalam kelas olahraga, atau mendayung secara bersamaan.



Tubuh mereka mulai bergerak dengan pola yang serupa.



Sinkronisasi semacam ini dapat menciptakan pengalaman kebersamaan yang kuat.



Kita tidak hanya melihat orang lain bergerak.



Kita bergerak bersama mereka.



Pengalaman melakukan sesuatu secara serempak dapat memperkuat rasa keterhubungan sosial. Dalam konteks olahraga, hal ini bisa terlihat jelas dalam aktivitas seperti senam kelompok, yoga, tari, rowing, marching, atau bahkan lari bersama.



Ada sesuatu yang secara psikologis menarik dari perasaan:



"Kami sedang melakukan hal yang sama."



Karena itu, olahraga berkelompok sering menghasilkan pengalaman yang lebih emosional dibandingkan sekadar aktivitas fisik individual.



Gerakan tubuh menjadi semacam bahasa bersama.



Tidak perlu banyak bicara.



Kita hanya bergerak dalam ritme yang sama.



Dan dari situ muncul rasa kebersamaan.



7. Otak Menghubungkan Olahraga dengan Kenangan dan Emosi Positif



Alasan terakhir mungkin merupakan salah satu yang paling kuat.



Pada awalnya, olahraga mungkin terasa seperti aktivitas fisik.



Namun setelah dilakukan berulang kali bersama orang-orang yang menyenangkan, otak mulai menghubungkan olahraga tersebut dengan pengalaman emosional positif.



Misalnya, seseorang mungkin awalnya mengikuti latihan futsal karena ingin meningkatkan kebugaran.



Namun selama beberapa bulan, ia mengalami:



tertawa bersama teman,



merayakan kemenangan,



makan bersama setelah latihan,



membuat lelucon,



bertemu orang baru,



mengalami pertandingan yang menegangkan,



dan menciptakan berbagai kenangan.



Lama-kelamaan, semua pengalaman tersebut melekat pada aktivitas olahraga.



Akibatnya, ketika jadwal latihan tiba, yang muncul bukan hanya pikiran tentang "harus berolahraga", tetapi juga antisipasi terhadap pengalaman sosial yang menyenangkan.



Inilah salah satu mekanisme yang dapat membantu menjelaskan mengapa olahraga berkelompok lebih mudah menjadi kebiasaan.



Kita tidak hanya mengejar manfaat fisik.



Kita mengejar pengalaman.



Dan pengalaman tersebut membuat kita ingin kembali.



Jadi, Mengapa Olahraga Berkelompok Terasa Lebih Menyenangkan?



Jika dirangkum, olahraga berkelompok menjadi menarik karena memberikan kombinasi antara aktivitas fisik dan kebutuhan psikologis manusia.



Kita mendapatkan kesempatan untuk:



merasa menjadi bagian dari kelompok,



mengalihkan perhatian dari rasa lelah,



mendapatkan motivasi dari orang lain,



menerima dukungan sosial,



menikmati kompetisi yang sehat,



mengalami sinkronisasi dan kebersamaan,



serta menciptakan kenangan emosional yang positif.



Dengan kata lain, olahraga kelompok bukan hanya membuat tubuh bergerak.



Ia membuat kita merasa terhubung.



Dan bagi manusia, perasaan terhubung merupakan pengalaman yang sangat penting.



Olahraga yang Menyenangkan Lebih Mudah Dipertahankan



Ada satu pelajaran penting dari semua ini.



Jika tujuan seseorang adalah menjadikan olahraga sebagai kebiasaan jangka panjang, memilih aktivitas yang menyenangkan mungkin sama pentingnya dengan memilih aktivitas yang efektif secara fisik.



Program olahraga yang sangat ideal di atas kertas tidak akan banyak membantu jika seseorang tidak pernah melakukannya.



Sebaliknya, aktivitas yang mungkin terlihat sederhana tetapi dilakukan secara konsisten dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar dalam jangka panjang.



Karena itu, seseorang tidak harus mencari olahraga yang "paling berat".



Carilah olahraga yang membuat Anda ingin datang lagi.



Jika Anda menyukai suasana kompetitif, mungkin olahraga seperti basket, futsal, badminton, atau tenis cocok.



Jika Anda lebih menyukai interaksi sosial yang santai, komunitas jalan kaki, bersepeda, atau lari bisa menjadi pilihan.



Jika Anda menyukai struktur dan energi kelompok, kelas olahraga bersama mungkin lebih menarik.



Intinya bukan menemukan olahraga yang menurut orang lain paling keren.



Temukan aktivitas yang membuat Anda merasa senang untuk melakukannya secara konsisten.



Sebab pada akhirnya, kebiasaan yang bertahan bukan selalu kebiasaan yang paling sempurna.



Sering kali, kebiasaan yang bertahan adalah kebiasaan yang terasa bermakna.



Dan olahraga berkelompok memiliki satu keunggulan besar: ia mengubah olahraga dari aktivitas yang harus dilakukan menjadi pengalaman yang ingin diulang.



Tubuh mendapatkan gerakan.



Pikiran mendapatkan stimulasi.



Dan kita mendapatkan hubungan sosial.



