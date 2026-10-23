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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.53 WIB

Di Balik Sikap Pendiam Terdapat 5 Ciri-ciri Seseorang yang Memiliki Bentuk Kebijaksanaan Tinggi

Ilustrasi orang dengan kebijaksanaan tinggi karena sikap pendiam (Magnific) - Image

Ilustrasi orang dengan kebijaksanaan tinggi karena sikap pendiam (Magnific)

JawaPos.com – Seseorang yang gemar berbicara belum tentu memiliki tingkat kecerdasan dan kematangan emosional yang tinggi.

Bagi sebagian orang, tindakan dinilai lebih bermakna daripada sekadar ucapan karena perilaku dapat mencerminkan karakter seseorang secara nyata.

Oleh karena itu, kebiasaan memilih diam dapat menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan dalam mengenali tanda-tanda kebijaksanaan dan kedalaman emosional seseorang.

Dilansir dari laman Geediting berikut 5 tanda yang memiliki sikap kebijaksanaan yang tinggi karena sikap pendiam yang dimiliki. 

1.     Cermat Terhadap Orang Sekitar

Orang yang memiliki kebijaksanaan dan kedalaman emosi sering kali tidak perlu banyak bicara. Keheningan mereka bukan berarti mereka tidak tertarik atau acuh tak acuh. Justru sebaliknya.

Orang-orang ini biasanya paling jeli di dalam ruangan. Mereka tidak hanya mendengar, namun mereka mendengarkan. Mereka memperhatikan nuansa percakapan, bahasa tubuh, dan emosi yang tak terucapkan yang beredar.

Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap lingkungan di sekitar mereka, memproses setiap detail. Pengamatan diam-diam ini memungkinkan mereka untuk memahami situasi dan orang-orang pada tingkat yang lebih dalam.

Editor: Novia Tri Astuti
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