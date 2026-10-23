Jangan Anggap Sepele, 7 Kebiasaan Bermedia Sosial Ini Bisa Mengikis Kepercayaan Orang Lain

JawaPos.com – Media sosial kini menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai platform digital, seseorang dapat berkomunikasi, berbagi pengalaman, hingga menjaga hubungan dengan teman dan keluarga yang tinggal berjauhan.

Namun, penggunaan media sosial yang kurang bijak juga dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan secara langsung. Kebiasaan yang terlihat sederhana, seperti terlalu sibuk memeriksa notifikasi atau membandingkan kehidupan dengan orang lain, bisa memicu ketidaknyamanan hingga mengikis kepercayaan.

Tanpa disadari, perhatian yang terlalu besar terhadap aktivitas di dunia maya dapat mengurangi kualitas interaksi dengan orang-orang terdekat. Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi terbuka, rasa saling menghargai, dan kehadiran yang tulus.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh perilaku di media sosial yang berpotensi mengganggu hubungan interpersonal dalam kehidupan nyata. Berikut penjelasannya agar kamu bisa lebih bijak menggunakan media sosial tanpa mengorbankan kedekatan dengan orang lain.

1. Terlalu Sering Membagikan Kehidupan Pribadi Berbagi cerita melalui media sosial memang bisa menjadi cara untuk tetap terhubung dengan orang lain. Namun, ketika hampir setiap aktivitas diunggah ke internet, kebiasaan tersebut berpotensi mengurangi kenyamanan dalam interaksi secara langsung.

Teman atau keluarga mungkin merasa sudah mengetahui sebagian besar cerita tentang kehidupanmu melalui unggahan yang mereka lihat. Akibatnya, kesempatan untuk berbagi pengalaman baru ketika bertemu secara langsung bisa terasa berkurang.

Selain itu, terlalu banyak mengungkapkan kehidupan pribadi juga dapat menimbulkan kesan bahwa setiap momen membutuhkan perhatian dari orang lain.

Tidak semua pengalaman harus dijadikan konten. Sesekali menikmati waktu bersama orang terdekat tanpa sibuk mengambil foto atau membuat unggahan dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih hangat dan bermakna.

2. Terlalu Bergantung pada Jumlah Like dan Komentar Respons berupa tanda suka, komentar, dan jumlah pengikut terkadang menjadi tolok ukur bagi sebagian orang untuk menilai popularitas atau penerimaan sosial mereka.