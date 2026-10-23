Dianggap Sepele, Kebiasaan Menyetrika Pakaian Bisa Menggambarkan 7 Sifat Ini

Ciri kepribadian orang yang masih menyetrika pakaian menurut psikologi
JawaPos.com – Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari terkadang dapat memberikan gambaran tentang cara seseorang menjalani kehidupannya. Salah satunya adalah menyetrika pakaian, aktivitas rumah tangga yang bagi sebagian orang menjadi bagian penting dalam mempersiapkan diri sebelum beraktivitas.
Di tengah berbagai pilihan praktis untuk merapikan pakaian, masih ada orang yang memilih meluangkan waktu untuk menyetrika sendiri. Mereka ingin pakaian terlihat rapi, nyaman dikenakan, dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan sehari-hari.
Kebiasaan ini dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan perilaku, seperti ketelitian, kedisiplinan, dan perhatian terhadap penampilan.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh ciri kepribadian yang diasosiasikan dengan orang-orang yang masih rutin menyetrika pakaian. Meski demikian, kebiasaan ini tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang.
Menyetrika pakaian membutuhkan perhatian terhadap bagian-bagian yang mudah terlewat, mulai dari kerah, ujung lengan, hingga area di sekitar kancing. Jika ingin memperoleh hasil yang rapi, seseorang perlu memeriksa setiap bagian dengan cermat.
Kebiasaan tersebut dapat mencerminkan kecenderungan untuk memperhatikan detail. Dalam kegiatan lain, sifat ini mungkin terlihat dari cara seseorang menyusun barang, memeriksa pekerjaan, atau memastikan sesuatu selesai sesuai standar yang diharapkan.
Ketelitian tentu menjadi nilai tambah dalam berbagai situasi. Namun, orang yang tidak menyetrika pakaian juga bisa memiliki kemampuan memperhatikan detail yang sama baiknya.
Tidak semua pakaian bisa dirapikan dalam waktu singkat. Bahan tertentu membutuhkan perlakuan khusus, sementara lipatan yang membandel terkadang perlu ditangani secara perlahan agar kain tidak rusak.
Orang yang terbiasa menyetrika mungkin sudah memahami bahwa hasil yang baik membutuhkan waktu dan proses. Mereka bersedia menyelesaikan pekerjaan tahap demi tahap tanpa selalu terburu-buru.
Kecenderungan ini dapat menjadi pengingat bahwa kesabaran dibutuhkan dalam menghadapi berbagai urusan sehari-hari. Meski begitu, tingkat kesabaran seseorang tidak bisa ditentukan hanya dari satu kebiasaan rumah tangga.
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Jawa Pos
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