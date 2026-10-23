Tak Suka Membiarkan Pesan Menumpuk, Orang yang Cepat Balas Chat Ternyata Punya 7 Karakter Ini

ilustrasi orang yang cepat membalas pesan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Pernah menemukan seseorang yang selalu sigap membalas pesan, bahkan hanya beberapa detik setelah notifikasi masuk? Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat berkaitan dengan cara seseorang mengatur aktivitas, berkomunikasi, dan merespons orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kecepatan membalas pesan tidak selalu memiliki arti yang sama bagi setiap orang. Namun, kebiasaan tersebut bisa menjadi gambaran dari sejumlah kecenderungan perilaku, mulai dari keteraturan hingga kepekaan terhadap perasaan orang lain. Dilansir dari Geediting, ada tujuh karakteristik yang dikaitkan dengan orang-orang yang terbiasa merespons pesan teks dengan cepat. Meski begitu, kebiasaan ini bukan ukuran mutlak kepribadian seseorang. Berikut penjelasannya. 1. Terbiasa Menjalani Aktivitas dengan Teratur Orang yang cepat membalas pesan mungkin memiliki kebiasaan menyelesaikan sesuatu tanpa menundanya terlalu lama. Mereka cenderung tidak nyaman jika terlalu banyak urusan kecil masih tertunda, termasuk pesan yang belum dijawab. Kecenderungan ini dapat terlihat dari cara mereka mengelola komunikasi maupun aktivitas harian. Bagi sebagian orang, segera membalas pesan menjadi salah satu cara agar pekerjaan dan percakapan tidak menumpuk. 2. Memiliki Kepekaan terhadap Perasaan Orang Lain Membalas pesan dengan cepat juga bisa mencerminkan perhatian terhadap orang yang sedang berkomunikasi. Mereka mungkin menyadari bahwa seseorang yang mengirim pesan sedang membutuhkan jawaban, dukungan, atau sekadar teman untuk berbicara. Kepekaan tersebut berkaitan dengan empati, yaitu kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Sikap ini dapat membuat lawan bicara merasa diperhatikan, terutama ketika respons yang diberikan juga disertai pemahaman dan kepedulian. 3. Cenderung Mengambil Inisiatif Alih-alih membiarkan percakapan menggantung, orang yang cepat merespons biasanya bersedia mengambil langkah lebih awal. Mereka dapat segera memberikan informasi, menjawab pertanyaan, atau meluruskan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Sikap proaktif seperti ini tidak hanya berguna dalam komunikasi digital. Dalam situasi tertentu, kecenderungan mengambil inisiatif juga membantu seseorang menyelesaikan persoalan sebelum berkembang menjadi lebih rumit. 4. Sigap Ketika Dibutuhkan Responsif berarti mampu memberikan perhatian dan tanggapan ketika situasi memerlukannya. Orang dengan kecenderungan ini biasanya berusaha tidak membiarkan pesan penting tanpa kejelasan terlalu lama.