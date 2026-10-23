Tak Mudah Bertengkar, 7 Kebiasaan Ini Dimiliki Orang yang Dewasa dalam Hubungan

Sikap ini benar-benar telah dewasa dalam hubungan menurut psikologi JawaPos.com – Kedewasaan dalam sebuah hubungan tidak hanya ditentukan oleh usia atau lamanya seseorang menjalin asmara. Cara mengelola emosi, menghadapi perbedaan, dan memperlakukan pasangan juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat. Seseorang yang matang secara emosional umumnya mampu memahami perasaannya sendiri tanpa mengabaikan kebutuhan orang lain. Ia juga tidak selalu mengharapkan hubungan berjalan sempurna, tetapi bersedia belajar dan memperbaiki diri ketika menghadapi persoalan bersama pasangan. Kedewasaan dalam hubungan turut terlihat dari kemampuan berkomunikasi secara terbuka, mengakui kesalahan, serta menghormati batasan pribadi. Sikap-sikap tersebut dapat membantu pasangan membangun rasa aman dan kepercayaan dalam jangka panjang. Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh sikap yang dikaitkan dengan kematangan emosional seseorang dalam menjalani hubungan. Berikut penjelasannya. 1. Mampu Memahami dan Mengelola Perasaan Sendiri Salah satu ciri kedewasaan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan yang muncul dan menyikapinya secara bijaksana. Dalam hubungan, seseorang bisa mengalami berbagai emosi, mulai dari bahagia dan kecewa hingga cemburu atau marah. Orang yang matang secara emosional tidak harus selalu merasa tenang. Perbedaannya terletak pada cara mereka merespons emosi tersebut tanpa melampiaskannya secara berlebihan kepada pasangan. Mereka berusaha memahami penyebab perasaannya sebelum mengambil tindakan. Ketika muncul masalah, mereka cenderung memilih menyampaikan apa yang dirasakan daripada memendam semuanya atau meluapkan kemarahan secara tidak terkendali. Penerimaan terhadap diri sendiri juga menjadi bagian penting dari proses ini. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan pribadi, seseorang dapat belajar memperbaiki diri tanpa terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. 2. Mampu Memahami Perasaan Pasangan Empati merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan perasaan orang lain. Dalam hubungan asmara, sikap ini membantu seseorang melihat persoalan bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadinya, tetapi juga dari sisi pasangan. Ketika pasangan sedang menghadapi kesulitan, orang yang memiliki empati tidak buru-buru menghakimi atau memberikan solusi tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Mereka berusaha memahami apa yang sedang dialami dan dukungan seperti apa yang dibutuhkan. Sikap tersebut dapat membuat pasangan merasa dihargai dan tidak menghadapi masalah seorang diri. Bahkan ketika memiliki pendapat yang berbeda, keduanya tetap bisa saling menghormati. Empati bukan berarti harus selalu menyetujui semua tindakan pasangan. Hal terpenting adalah tetap berusaha memahami perasaannya sambil mempertahankan penilaian dan batasan pribadi yang sehat. 3. Berani Menghadapi Konflik dengan Cara yang Sehat Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam hubungan. Dua orang yang memiliki latar belakang, kebiasaan, dan kebutuhan berbeda tentu tidak selalu memandang setiap persoalan dengan cara yang sama. Seseorang yang dewasa dalam hubungan tidak selalu berusaha menghindari konflik demi mempertahankan suasana damai. Sebaliknya, ia bersedia membicarakan masalah yang muncul dengan cara yang terbuka dan saling menghormati.