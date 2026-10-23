Bukan Tak Butuh Orang Lain, 7 Pengalaman Ini Bisa Membuat Seseorang Takut Meminta Tolong

Luka yang buat seseorang jadi tak pernah meminta pertolongan dan sikap mandiri JawaPos.com – Kemandirian sering dipandang sebagai tanda kedewasaan dan kekuatan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Namun, tidak semua orang yang terbiasa menyelesaikan masalah sendirian melakukannya karena merasa mampu. Pada sebagian orang, kebiasaan tersebut bisa berkaitan dengan pengalaman masa lalu yang membuat mereka sulit mengandalkan orang lain. Ada individu yang memilih memendam kesedihan, menyembunyikan kesulitan, atau tetap terlihat tegar meskipun sebenarnya membutuhkan dukungan. Mereka mungkin khawatir dianggap merepotkan, takut mengalami penolakan, atau merasa lebih aman ketika tidak bergantung kepada siapa pun. Pengalaman masa kecil, pola pengasuhan, dan hubungan yang pernah mengecewakan dapat memengaruhi cara seseorang membangun kepercayaan serta menyampaikan kebutuhannya. Meski demikian, pengalaman setiap orang berbeda, sehingga sikap terlalu mandiri tidak selalu menandakan adanya luka emosional. Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh pengalaman yang dapat berkontribusi terhadap terbentuknya kebiasaan mengandalkan diri sendiri dan kesulitan meminta pertolongan. 1. Kebutuhan Pribadi Sering Dianggap Tidak Penting Ketika seorang anak berulang kali tidak mendapatkan respons saat membutuhkan perhatian, kenyamanan, atau bantuan, ia bisa mulai merasa bahwa kebutuhannya tidak layak disampaikan. Pengalaman tersebut dapat membuat anak terbiasa memendam keinginan dan berusaha mengatasi kesulitannya sendiri. Pola ini mungkin terbawa hingga dewasa. Seseorang bisa merasa tidak enak ketika meminta bantuan, bahkan saat menghadapi masalah yang sebenarnya sulit diselesaikan sendirian. Mereka juga cenderung menganggap persoalannya tidak seberapa dibandingkan kesulitan orang lain. Dalam kondisi tertentu, kebiasaan tersebut membuat seseorang mengabaikan kebutuhan emosional maupun fisiknya. Ia memilih bertahan dalam diam karena khawatir dianggap merepotkan. Padahal, memiliki kebutuhan dan meminta dukungan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan manusia. Belajar menyampaikan kebutuhan secara terbuka dapat menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat. 2. Pernah Mendapat Hukuman saat Menunjukkan Kerentanan Anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman untuk mengekspresikan perasaan, termasuk kesedihan, ketakutan, dan kekecewaan. Namun, apabila mereka justru mendapatkan ejekan, kemarahan, atau hukuman ketika menunjukkan emosi, mereka bisa belajar menyembunyikan perasaannya. Pengalaman tersebut dapat membentuk anggapan bahwa menangis adalah tanda kelemahan dan meminta kenyamanan hanya akan mendatangkan masalah. Akibatnya, seseorang mungkin tumbuh dengan kebiasaan menutupi kesedihan agar tidak terlihat rapuh di hadapan orang lain. Saat dewasa, mereka bisa merasa cemas ketika harus mengungkapkan kesulitan atau mengakui bahwa dirinya membutuhkan bantuan. Bahkan, perhatian yang tulus dari orang lain terkadang terasa asing karena tidak sesuai dengan pengalaman yang pernah mereka alami. Membangun kembali kenyamanan dalam mengekspresikan emosi membutuhkan waktu. Berada di lingkungan yang menghargai perasaan dan tidak menghakimi dapat membantu seseorang belajar bahwa menunjukkan kerentanan bukanlah sesuatu yang memalukan. 3. Terbiasa Melihat Orang Tua Mengorbankan Diri Anak-anak sering mempelajari cara menghadapi kehidupan melalui perilaku orang tua atau pengasuhnya. Ketika mereka melihat orang dewasa di sekitarnya terus bekerja meskipun sakit, mengabaikan kebutuhan pribadi, atau selalu mendahulukan orang lain, mereka bisa menganggap pengorbanan tanpa batas sebagai bentuk tanggung jawab. Kebiasaan tersebut dapat terbawa hingga dewasa. Seseorang mungkin merasa harus selalu kuat, tidak boleh mengeluh, dan wajib menyelesaikan semua persoalan tanpa membebani siapa pun.