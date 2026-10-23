6 Kebiasaan Orang yang Teliti dan Dampaknya dalam Kehidupan Sehari-Hari

JawaPos.com-Banyak orang menjalani hidup hanya untuk saat ini. Mereka memberikan seluruh waktu dan energi untuk mengejar kesenangan sesaat.

Namun orang yang teliti cenderung mempertimbangkan setiap tindakan dan keputusan secara matang sebelum mengambil langkah.

Mereka cenderung menyusun rencana dengan baik dan menghargai waktu.

Beberapa tanda bahwa anda memiliki sifat teliti dapat dilihat dari kebiasaan menjaga kerapian dan kebersihan, menyukai keteraturan, mengikuti jadwal, memperhatikan detail, serta segera menyelesaikan pekerjaan.

Selain itu, beberapa sifat seseorang yang teliti juga terlihat dari enam sikap berikut. Melansir informasi dari laman verywellmind pada (23/10) yang terlihat dalam kehidupan anda sehari-hari.

Orientasi pada pencapaian

Seseorang yang teliti cenderung memiliki prestasi yang lebih baik di sekolah, tempat kerja, dan bidang olahraga. Mereka selalu berusaha mencapai hasil terbaik dalam setiap pekerjaan. Oleh karena itu, mereka sering memiliki ambisi dan menetapkan tujuan yang lebih tinggi.

Berhati-hati dalam bertindak

Mereka yang memiliki sifat teliti selalu mempertimbangkan seluruh fakta dengan cermat. Sosok yang teliti kerap memikirkan suatu persoalan secara mendalam dan mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak. Mereka mampu menganalisis situasi serta menimbang kelebihan dan kekurangan sebelum mengambil langkah berikutnya.

Bertanggung jawab

Seseorang yang teliti biasanya dapat diandalkan. Mereka memiliki rasa tanggung jawab dan kewajiban moral yang kuat. Mereka selalu menghormati komitmen dan menepati janji.

Terorganisir

Orang yang sangat teliti terbiasa melakukan sesuatu dengan terorganisasi. Mereka mampu menjalani aktivitas dengan baik melalui jadwal serta rutinitas. Orang dengan karakteristik ini juga sering menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri dalam memulai pekerjaan, teratur, dan rapi. Mereka mungkin senang membuat daftar tugas dan cenderung tepat waktu dalam menjalankan aktivitas.

Disiplin