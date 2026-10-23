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Rabbany Wanadriani
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.56 WIB

Bukan Sekadar Aksesori, Kebiasaan Memakai Jam Tangan Bisa Mencerminkan 6 Sifat Ini

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ilustrasi orang yang memakai jam tangan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ada orang yang merasa penampilannya belum lengkap jika belum mengenakan jam tangan, bahkan saat pergi ke tempat terdekat sekalipun.

Dalam perspektif psikologi, kebiasaan memakai jam tangan dapat berkaitan dengan preferensi, rutinitas, dan cara seseorang mengatur aktivitasnya.

Lantas, sifat apa saja yang mungkin dimiliki oleh orang yang selalu memakai jam tangan?

Melansir vegout, mari simak enam sifat orang yang selalu memakai jam tangan.

1. Mereka teliti

Para pemakai jam tangan secara konsisten mendapatkan skor lebih tinggi pada pengukuran ketelitian.

Orang yang teliti adalah orang yang menepati komitmen. Mereka terorganisir, dapat diandalkan, dan tidak pernah mengingkari rencana.

Jika mereka mengatakan akan menyelesaikan sesuatu pada hari Jumat, maka hal itu akan selesai pada hari Kamis.

2. Mereka tiba lebih awal

Editor: Setyo Adi Nugroho
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