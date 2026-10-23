9 Hal yang Dikuasai Generasi Sebelum Smartphone Namun Mulai Dilupakan Anak Zaman Sekarang

JawaPos.com - Sebelum smartphone menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, banyak orang membangun beberapa keterampilan yang cukup mengesankan.
Mulai dari menghafal nomor telepon hingga membaca peta kertas, kemampuan ini datang secara alami karena mereka harus melakukannya.
Jika Anda tumbuh sebelum era smartphone, Anda mungkin akan terkejut betapa banyak keterampilan tersebut yang masih dimiliki hingga saat ini.
Melansir yourtango, berikut 9 hal yang dikuasai generasi sebelum smartphone namun mulai dilupakan oleh anak zaman sekarang.
1. Menghafal nomor telepon
Dahulu, ketika telepon masih mendominasi rumah dan dianggap barang mewah, menghafal nomor telepon adalah hal wajar.
Para ilmuwan kognitif mengakui praktik semacam ini sebagai latihan memori yang sesungguhnya.
Menghafal deretan angka di benak memperkuat memori kerja dengan cara yang jarang dibutuhkan lagi oleh kemudahan modern.
2. Membaca peta kertas
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