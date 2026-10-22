Ternyata Bukan Selalu Malas, Ini 8 Alasan Psikologis Orang Sering Menunda Cuci Piring

Karakter yang dimiliki orang yang suka menunda cuci piring menurut psikologi
JawaPos.com – Kebiasaan menunda pekerjaan rumah tangga sering dianggap sebagai bentuk kemalasan. Padahal, ada berbagai faktor yang dapat membuat seseorang enggan segera menyelesaikan tugas sederhana, termasuk mencuci piring setelah makan.
Dari sudut pandang psikologi, perilaku menunda bisa berkaitan dengan cara seseorang mengelola waktu, menghadapi ketidaknyamanan, mengambil keputusan, hingga membentuk kebiasaan sehari-hari. Kondisi fisik dan suasana hati juga dapat memengaruhi keinginan seseorang untuk segera membereskan pekerjaan.
Meski demikian, kebiasaan membiarkan piring kotor menumpuk tidak serta-merta menunjukkan kepribadian tertentu. Perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh situasi, tingkat kelelahan, dan rutinitas masing-masing individu.
Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan kecenderungan psikologis yang dapat membantu menjelaskan mengapa seseorang kerap menunda mencuci piring. Berikut penjelasannya.
Salah satu alasan seseorang menunda mencuci piring adalah karena aktivitas tersebut terasa merepotkan dan kurang memberikan kepuasan secara langsung. Tangan yang harus bersentuhan dengan sabun, sisa makanan, serta peralatan berminyak dapat membuat pekerjaan ini terasa tidak menarik.
Dalam psikologi perilaku, seseorang cenderung memilih aktivitas yang memberikan kesenangan segera dibandingkan tugas yang manfaatnya baru dirasakan setelah selesai. Akibatnya, keinginan untuk beristirahat atau menikmati hiburan sering kali lebih kuat daripada dorongan untuk membersihkan dapur.
Piring kotor pun akhirnya dibiarkan dengan anggapan bahwa pekerjaan itu bisa diselesaikan nanti. Sayangnya, penundaan tersebut dapat membuat jumlah piring semakin banyak dan pekerjaan terasa lebih berat.
Salah satu cara mengatasinya adalah membagi tugas menjadi bagian kecil. Alih-alih berpikir harus membersihkan seluruh dapur, mulailah dengan mencuci beberapa piring terlebih dahulu agar pekerjaan terasa lebih ringan.
Kecenderungan mengutamakan kesenangan saat ini dikenal sebagai present bias atau bias masa kini. Pola ini membuat seseorang lebih tertarik menikmati kenyamanan sekarang daripada melakukan sesuatu yang manfaatnya baru terasa kemudian.
Misalnya, setelah makan malam, seseorang memilih menonton televisi atau membuka media sosial karena kegiatan tersebut terasa lebih menyenangkan. Sementara itu, manfaat mencuci piring segera, seperti dapur yang bersih dan pekerjaan yang lebih ringan, dianggap belum mendesak.
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Jawa Pos
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