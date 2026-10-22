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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.09 WIB

Lebih dari Sekadar Kata-Kata, Ini 7 Cara Introvert Tipe B Mencintai Pasangan dengan Cara Berbeda

Ilustrasi cara introvert mencintai pasangan (magnific)

JawaPos.com - Introvert dengan kepribadian tipe B memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan kasih sayang.

Mereka cenderung lebih banyak berpikir sebelum bertindak, menyukai hubungan yang mendalam, dan mengutamakan tindakan nyata daripada sekadar kata-kata romantis.

Menjadi seorang introvert sering kali dianggap sebagai hambatan dalam menjalin hubungan asmara. Padahal, kepribadian ini justru memiliki sejumlah kelebihan yang dapat membuat hubungan terasa lebih bermakna.

Di balik sikap tenang dan kecenderungan menikmati kesendirian, para introvert bisa menjadi pasangan yang penuh perhatian dan memahami kebutuhan emosional orang yang mereka cintai.

Kepribadian tipe B sendiri umumnya dikaitkan dengan sifat yang lebih santai, sabar, dan tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Ketika menjalin hubungan, mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum bertindak. Kebiasaan ini membantu mereka menghadapi persoalan asmara dengan lebih bijaksana.

Lantas, apa saja cara introvert tipe B menunjukkan cinta yang membuat mereka berbeda dari orang lain? Dilansir dari YourTango, berikut tujuh di antaranya.

1. Memberikan Perhatian Penuh kepada Orang yang Dicintai

Salah satu karakteristik introvert tipe B adalah kecenderungan membangun hubungan yang mendalam dengan lingkaran pertemanan yang terbatas.

Editor: Hanny Suwindari
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