Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.56 WIB

Selalu Cemas Saat Baterai Ponsel Menipis, Ternyata Ini 6 Ciri Kepribadiannya

ilustrasi orang yang baterai ponselnya lemah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, melihat persentase baterai ponsel terus menurun bisa menimbulkan rasa khawatir, terlebih ketika daya perangkat sudah berada di bawah 30 persen.

Reaksi tersebut tidak selalu sekadar persoalan teknis, tetapi juga dapat berkaitan dengan kebiasaan menggunakan teknologi dan cara seseorang menghadapi situasi yang tidak nyaman.

Di tengah kehidupan yang semakin terhubung secara digital, ponsel menjadi sarana untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga mencari hiburan. Karena itu, ancaman kehabisan daya terkadang memunculkan kegelisahan.

Berikut enam karakteristik yang mungkin berkaitan dengan kebiasaan panik ketika baterai ponsel mulai melemah, dilansir dari Geediting.

1. Mudah Merasa Cemas

Orang yang langsung gelisah saat melihat baterai ponselnya menipis mungkin memiliki kecenderungan untuk mengkhawatirkan situasi yang berada di luar kendalinya. Ketika perangkat berisiko mati, mereka bisa membayangkan berbagai kemungkinan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Kondisi ini dapat berkaitan dengan rasa tidak aman ketika akses terhadap komunikasi dan informasi terancam terputus. Meski demikian, reaksi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang memiliki gangguan kecemasan.

2. Takut Melewatkan Informasi Penting

Kebiasaan terus memantau ponsel terkadang berkaitan dengan perasaan takut tertinggal berita, pesan, atau peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Dalam kehidupan digital, kekhawatiran semacam ini kerap dikenal sebagai fear of missing out (FOMO).

Saat baterai hampir habis, seseorang mungkin merasa tidak bisa lagi mengikuti perkembangan terbaru atau merespons pesan dengan cepat. Akibatnya, muncul dorongan untuk segera mencari pengisi daya agar tetap terhubung.

3. Terlalu Bergantung pada Teknologi

Ponsel kini memiliki banyak fungsi, mulai dari alat komunikasi hingga sarana menyelesaikan pekerjaan. Namun, ketika seseorang merasa kesulitan menjalani aktivitas tanpa perangkat tersebut, ketergantungan terhadap teknologi patut diperhatikan.

Kepanikan saat baterai melemah bisa muncul karena ponsel telah menjadi bagian penting dari rutinitas. Situasi ini juga dapat memperlihatkan betapa tidak nyamannya seseorang ketika harus mengandalkan diri sendiri tanpa bantuan perangkat digital.

4. Membutuhkan Pengakuan dari Orang Lain

Sebagian orang terbiasa memeriksa notifikasi, komentar, dan pesan masuk untuk mengetahui respons orang lain terhadap dirinya. Aktivitas tersebut terkadang memberikan perasaan dihargai atau diterima dalam lingkungan sosial.

Ketika baterai ponsel hampir habis, kesempatan untuk memperoleh respons secara langsung ikut berkurang. Hal ini dapat menimbulkan kegelisahan, terutama bagi mereka yang terbiasa mencari kepastian atau pengakuan melalui interaksi di media sosial.

5. Tidak Nyaman Saat Harus Sendirian

Bagi banyak orang, ponsel menjadi teman ketika sedang menunggu, bepergian, atau menghabiskan waktu seorang diri. Menonton video, membaca unggahan, dan membuka aplikasi dapat membantu mengalihkan perhatian dari rasa bosan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Orang yang Tidak Pernah Membiarkan Baterai Ponsel Mereka Turun di Bawah 10% Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Tidak Pernah Membiarkan Baterai Ponsel Mereka Turun di Bawah 10% Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

Rabu, 29 April 2026 | 20.01 WIB

6 Kepribadian Anak Akibat Pola Asuh Orang Tua Tidak Suportif Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Kepribadian Anak Akibat Pola Asuh Orang Tua Tidak Suportif Menurut Psikologi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.36 WIB

Sering Mandi Malam? Mungkin Anda Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini - Image
Kabinet Merah Putih

Sering Mandi Malam? Mungkin Anda Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12.15 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore