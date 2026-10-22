Selalu Cemas Saat Baterai Ponsel Menipis, Ternyata Ini 6 Ciri Kepribadiannya

ilustrasi orang yang baterai ponselnya lemah. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi sebagian orang, melihat persentase baterai ponsel terus menurun bisa menimbulkan rasa khawatir, terlebih ketika daya perangkat sudah berada di bawah 30 persen. Reaksi tersebut tidak selalu sekadar persoalan teknis, tetapi juga dapat berkaitan dengan kebiasaan menggunakan teknologi dan cara seseorang menghadapi situasi yang tidak nyaman. Di tengah kehidupan yang semakin terhubung secara digital, ponsel menjadi sarana untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga mencari hiburan. Karena itu, ancaman kehabisan daya terkadang memunculkan kegelisahan. Berikut enam karakteristik yang mungkin berkaitan dengan kebiasaan panik ketika baterai ponsel mulai melemah, dilansir dari Geediting. Baca Juga:6 Kepribadian Anak Akibat Pola Asuh Orang Tua Tidak Suportif Menurut Psikologi 1. Mudah Merasa Cemas Orang yang langsung gelisah saat melihat baterai ponselnya menipis mungkin memiliki kecenderungan untuk mengkhawatirkan situasi yang berada di luar kendalinya. Ketika perangkat berisiko mati, mereka bisa membayangkan berbagai kemungkinan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dapat berkaitan dengan rasa tidak aman ketika akses terhadap komunikasi dan informasi terancam terputus. Meski demikian, reaksi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang memiliki gangguan kecemasan. 2. Takut Melewatkan Informasi Penting Kebiasaan terus memantau ponsel terkadang berkaitan dengan perasaan takut tertinggal berita, pesan, atau peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Dalam kehidupan digital, kekhawatiran semacam ini kerap dikenal sebagai fear of missing out (FOMO). Saat baterai hampir habis, seseorang mungkin merasa tidak bisa lagi mengikuti perkembangan terbaru atau merespons pesan dengan cepat. Akibatnya, muncul dorongan untuk segera mencari pengisi daya agar tetap terhubung. 3. Terlalu Bergantung pada Teknologi Ponsel kini memiliki banyak fungsi, mulai dari alat komunikasi hingga sarana menyelesaikan pekerjaan. Namun, ketika seseorang merasa kesulitan menjalani aktivitas tanpa perangkat tersebut, ketergantungan terhadap teknologi patut diperhatikan. Kepanikan saat baterai melemah bisa muncul karena ponsel telah menjadi bagian penting dari rutinitas. Situasi ini juga dapat memperlihatkan betapa tidak nyamannya seseorang ketika harus mengandalkan diri sendiri tanpa bantuan perangkat digital. 4. Membutuhkan Pengakuan dari Orang Lain Sebagian orang terbiasa memeriksa notifikasi, komentar, dan pesan masuk untuk mengetahui respons orang lain terhadap dirinya. Aktivitas tersebut terkadang memberikan perasaan dihargai atau diterima dalam lingkungan sosial. Ketika baterai ponsel hampir habis, kesempatan untuk memperoleh respons secara langsung ikut berkurang. Hal ini dapat menimbulkan kegelisahan, terutama bagi mereka yang terbiasa mencari kepastian atau pengakuan melalui interaksi di media sosial. 5. Tidak Nyaman Saat Harus Sendirian Bagi banyak orang, ponsel menjadi teman ketika sedang menunggu, bepergian, atau menghabiskan waktu seorang diri. Menonton video, membaca unggahan, dan membuka aplikasi dapat membantu mengalihkan perhatian dari rasa bosan.