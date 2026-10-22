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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 22 Oktober 2026 | 19.18 WIB

9 Fakta Menarik Tentang Introvert Menurut Neurosains, Anda Termasuk Salah Satunya?

Ilustrasi melamun/Magnific - Image

Ilustrasi melamun/Magnific

JawaPos.com-Banyak orang mungkin mengklaim dirinya sebagai seorang introvert. 

Introvert menjadi salah satu kepribadian yang sering dibahas dalam percakapan sehari-hari, termasuk saat membicarakan circle pertemanan. 

Namun, apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan introvert dan karakteristik apa saja yang melekat padanya?. 

Lantas, apakah anda benar-benar seorang introvert? Melansir dari laman aconsciousrethink pada (22/10) berikut fakta menarik untuk mengenali karakteristik yang kerap dikaitkan dengan kepribadian seorang introvert.

Introvert cenderung lebih nyaman saat menghabiskan waktu sendiri. Mereka juga tetap dapat menikmati waktu bersama orang lain, namun dalam durasi yang lebih singkat. Mereka lebih menyukai circle kecil dengan percakapan yang mendalam mengenai kehidupan dan berbagai persoalan yang mendalam.

Introvert cenderung membatasi situasi sosial untuk menghindari stimulasi yang berlebihan. Mereka terkadang menunjukkan rasa malu dibandingkan ekstrovert. 

Seorang introvert biasanya tidak terlalu tertarik pada pertemuan besar yang dipenuhi orang-orang yang belum dikenal. Sebaliknya, seorang introvert cenderung memilih pertemuan yang lebih privat misalnya di tempat yang tenang seperti rumah ataupun kafe.

Mereka merasa lebih nyaman ketika memusatkan perhatian pada pikirannya sendiri, daripada rangsangan dari luar. Seorang introvert cenderung menikmati momen saat tenggelam di dalam pikirannya. 

Introvert biasanya segera ingin melewatkan percakapan pembuka dan beralih pada pembahasan yang lebih serius. Mereka tidak pernah memperoleh kepuasan dari gossip ataupun  percakapan panjang. 

Introvert selalu menganalisis suatu topik, persoalan, ataupun tantangan dari berbagai sudut pandang secara berulang, sebelum memutuskan tindakan terbaik. Mereka biasanya tidak bertindak secara spontan, tetapi lebih memilih berbagai pertimbangan seebagai pilihan sebelum bertindak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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