9 Fakta Menarik Tentang Introvert Menurut Neurosains, Anda Termasuk Salah Satunya?

JawaPos.com-Banyak orang mungkin mengklaim dirinya sebagai seorang introvert.

Introvert menjadi salah satu kepribadian yang sering dibahas dalam percakapan sehari-hari, termasuk saat membicarakan circle pertemanan.

Namun, apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan introvert dan karakteristik apa saja yang melekat padanya?.

Lantas, apakah anda benar-benar seorang introvert? Melansir dari laman aconsciousrethink pada (22/10) berikut fakta menarik untuk mengenali karakteristik yang kerap dikaitkan dengan kepribadian seorang introvert.

Sering menghabiskan waktu sendiri

Introvert cenderung lebih nyaman saat menghabiskan waktu sendiri. Mereka juga tetap dapat menikmati waktu bersama orang lain, namun dalam durasi yang lebih singkat. Mereka lebih menyukai circle kecil dengan percakapan yang mendalam mengenai kehidupan dan berbagai persoalan yang mendalam.

Menghindari stimulasi berlebih

Introvert cenderung membatasi situasi sosial untuk menghindari stimulasi yang berlebihan. Mereka terkadang menunjukkan rasa malu dibandingkan ekstrovert.

Tidak tertarik dengan pertemuan besar

Seorang introvert biasanya tidak terlalu tertarik pada pertemuan besar yang dipenuhi orang-orang yang belum dikenal. Sebaliknya, seorang introvert cenderung memilih pertemuan yang lebih privat misalnya di tempat yang tenang seperti rumah ataupun kafe.

Suka melamun

Mereka merasa lebih nyaman ketika memusatkan perhatian pada pikirannya sendiri, daripada rangsangan dari luar. Seorang introvert cenderung menikmati momen saat tenggelam di dalam pikirannya.

Tidak menyukai basa-basi

Introvert biasanya segera ingin melewatkan percakapan pembuka dan beralih pada pembahasan yang lebih serius. Mereka tidak pernah memperoleh kepuasan dari gossip ataupun percakapan panjang.

Cenderung analitis