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Endah Primasari Utami
Kamis, 22 Oktober 2026 | 17.02 WIB

Seorang Anak yang Dibesarkan oleh Orang Tua Introvert akan Memiliki 8 Kebiasaan Ini Ketika Dewasa

Ilustrasi, anak yang dibesarkan orang tua introvert. Magnific/ diana.grytsku.


JawaPos.com - Begitu besar pengaruh perilaku orang tua terhadap kehidupan anak-anaknya.

Sebuah studi menemukan bahwa kebanyakan anak usia prasekolah mengikuti setiap gerak-gerik orang tua mereka.

Sebagai contoh, ketika orang tua yang tidak memiliki kehidupan sosial atau seorang yang introvert, tanpa sadar mereka memberikan bekal bagi sang anak untuk menikmati kesendirian.

Hal ini juga bisa membuat sang anak merasa canggung atau tidak percaya diri dalam situasi sosial ketika dewasa kelak.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (22/10), berikut ini delapan kebiasaan yang dimiliki oleh seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua introvert.
 
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1. Kemandirian yang Berlebihan, Menjurus pada Pengucilan Diri

Anak yang dibesarkan oleh orang tua introvert kerap kali melihat orang tuanya melakukan segala sesuatunya secara mandiri.

Ini membentuk pola pikir yang sama dalam kehidupan mereka kelak.

Meski kemandirian adalah sifat positif, tapi disisi lain sifat dapat menghambat terbentuknya ikatan sosial.

Seseorang dengan kemandirian yang berlebihan akan menghindari untuk meminta bantuan, bahkan saat mereka sangat membutuhkannya sekalipun.

Hal ini dapat dengan cepat menjadi sesuatu yang tidak sehat karena mereka terus melakukan segalanya seorang diri, bahkan ketika tindakan tersebut justru merugikan kesejahteraannya sendiri.

2. Kecanggungan Sosial bahkan Fobia

Percaya atau tidak, kecemasan sosial dapat diturunkan, baik melalui faktor genetik maupun perilaku yang dipelajari sang anak dari orang tua mereka.

Sebagai contoh, seorang anak yang tumbuh di lingkungan sepi atau orang tua yang jarang menerima kunjungan tamu atau teman.

Kondisi tersebut membuat mereka merasa takut terhadap situasi sosial bahkan rela melakukan apa pun untuk menghindarinya.

3. Kecenderungan Terlalu Keras pada Diri Sendiri

Seorang anak yang tumbuh di lingkungan terisolasi dapat membuat sang anak bersikap terlalu kritis terhadap diri sendiri, khususnya saat berada di dekat orang lain.

Kelak, mereka memiliki ketakutan yang mendalam akan dihakimi orang lain, kemudian memicu mereka untuk terus mencemaskan perkataan atau tindakannya saat berada di tengah orang lain.

Kondisi ini membuat mereka cenderung lebih sensitif terhadap kritik.

Bahkan, sering kali mereka memasukkannya ke dalam hati, bahkan jika kritik tersebut disampaikan dengan niat baik.

Mereka bisa saja memiliki bias negativitas yang membuat mereka merasa buruk tentang diri sendiri alih-alih meluangkan waktu untuk mempertimbangkan apakah orang tersebut sebenarnya berniat membantu, bukan menyakiti.

4. Introversi Ekstrem

Orang tua yang introvert kemungkinan besar anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang introvert juga.

Sang anak mungkin rentan mengalami kelelahan setelah terlibat dalam percakapan atau menghabiskan waktu bersama orang lain.

Kondisi ini dapat membuat mereka mudah merasa kesal dan frustasi.

Mereka pun sulit merasa nyaman saat berada di dekat orang lain karena interaksi semacam itu terasa berat.

Kelelahan sosial semacam itu dapat membuat seseorang merasa terasing dari orang lain hingga memicu luapan emosi yang tidak terkendali.

Karena tidak terbiasa menghabiskan banyak waktu dengan orang lain, mereka mungkin memilih menarik diri dan menyendiri guna menghindari kelelahan tersebut.

5. Lingkaran Sosial yang Sangat Terbatas

Mereka cenderung menjaga lingkaran sosialnya tetap kecil.

Saat bertemu dengan orang-orang yang membuat mereka merasa nyaman, mereka sering kali menjadi sangat bergantung dan terikat pada orang-orang tersebut.

Mereka mungkin mengandalkan orang tersebut untuk mendapatkan dukungan.

6. Preferensi Kuat Terhadap Ruang-Ruang Kecil

Anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang betah di rumah seperti yang sering dilakukan oleh kaum introvert mungkin akan mengikuti pola yang sama.

Hal tersebut terasa wajar bagi mereka.

Mereka pun merasa lebih nyaman pergi ke tempat-tempat yang sudah sering dikunjungi, karena mereka sudah tahu apa yang akan ditemui di sana sehingga tidak akan dihadapkan pada situasi sosial yang tidak terencana.

7. Kesulitan Menghadapi Dinamika Kelompok

Dinamika kelompok tidak selalu mudah dihadapi oleh kebanyakan orang.

Sering kali sulit untuk mengetahui bagaimana dan posisi diri sendiri di mata orang lain.

Beberapa orang mungkin membentuk kelompok eksklusif yang membuat orang lain merasa tidak nyaman untuk bergabung.

Seseorang yang tumbuh dalam keterasingan dari kelompok mungkin akan merasa jauh lebih sulit untuk menyesuaikan diri dalam situasi seperti ini.

Akibatnya, mereka mungkin memilih untuk menghindari situasi tersebut sama sekali.

Padahal, interaksi dalam kelompok dapat meningkatkan harga diri dan membantu membangun ikatan yang kuat dengan orang lain.

Namun, sulit bagi mereka memahaminya karena mereka terbiasa menghabiskan waktu hanya dengan keluarga inti mereka.

8. Kecenderungan Mengamati Alih-Alih Berpartisipasi dalam Situasi Sosial

Orang yang merasa kesulitan dengan dinamika kelompok lebih memilih mengamati daripada ikut terlibat.

Mereka kesulitan dalam interaksi sosial karena tidak terbiasa dengan hal tersebut sejak kecil.
 
Mungkin karena orang tua mereka yang introvert atau sedang bergelut dengan trauma, misalnya pernah diasingkan atau di-bully saat masih kanak-kanak.
 
Jadi, menjalin hubungan dengan orang lain bisa terasa menakutkan bagi mereka.

Akibatnya, mereka lebih memilih menarik diri dan membiarkan orang lain yang mengambil kendali.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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