5 Tanda yang Tanpa Sadar Menunjukkan Anda Bersikap Sombong, Ubah Pola Pikir Ini agar Disukai Orang

JawaPos.com-Seseorang yang terlalu sombong bisa membuat banyak orang menjauh. Tanpa disadari, sikap angkuh dapat menjadi penghalang untuk menjalin pertemanan.

Terkadang, seseorang tidak menyadari bahwa dirinya bersikap sombong. Namun, orang lain justru dapat merasakan sikap tersebut melalui perilaku sehari-hari.

Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kerendahan hati sebagai salah satu bentuk emotional intelligence.

Sikap ini hanya membantu anda memahami orang lain, tetapi juga membangun interaksi yang lebih positif dan memperluas jejaring pertemanan.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada(21/10) anda perlu menghindari sifat-sifat sombong berikut ini supaya tidak dijauhi banyak orang.

Terlalu membanggakan diri

Saat seseorang memilih untuk membanggakan keberhasilannya di hadapan orang lain, sebagian orang mungkin akan memandangnya secara negatif. Seseorang yang rendah hati tidak pernah mencari pengakuan dari orang lain atas pencapaian mereka.

Menyela pembicaraan orang lain

Menyela seseorang yang sedang berbicara bukan hanya tindakan yang sopan, tetapi juga menunjukkan bahwa anda tidak peduli dengan apa yang ingin disampaikannya. Mereka juga memberikan ruang bagi orang lain untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya secara bebas.

Mengabaikan pendapat orang lain

Setiap orang memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang berbeda. Terkadang, hal tersebut tidak sejalan dengan pandangan pribadi anda. Namun, penting untuk diingat bahwa memahami perspektif orang lain dapat membantu anda mengenal mereka.

Mengklaim keberhasilan tim sebagai pencapaian pribadi

Seseorang yang sombong kerap menunjukkan pencapaian pribadi, padahal hal tersebut adalah keberhasilan bersama timnya. Jika ingin menjadi pribadi yang lebih baik, hindari perilaku tersebut. Seseorang yang rendah hati lebih menghargai kolaborasi daripada keberhasilan individu.

Menolak kritik membangun