Pasangan Boros atau Gemar Menabung? Ini Pentingnya Kecocokan Finansial dalam Hubungan

gambar ilustrasi finansial dari magnific
JawaPos.com - Pembicaraan mengenai keuangan sering kali dianggap kurang romantis dan dihindari, terutama pada awal hubungan.
Padahal, kecocokan finansial dapat memengaruhi keharmonisan pasangan dalam jangka panjang. Dikutip dari Verywell Mind, kecocokan finansial bukan berarti kedua pasangan harus memiliki penghasilan yang sama, melainkan mampu memahami dan menyelaraskan cara masing-masing mengelola uang.
Perbedaan kebiasaan keuangan dapat muncul dari pola asuh dan pengalaman hidup sejak kecil. Seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang mengutamakan tabungan mungkin lebih berhati-hati saat berbelanja, sedangkan orang yang terbiasa menggunakan uang untuk menikmati hidup bisa memiliki pendekatan berbeda.
Perbedaan tersebut tidak selalu menjadi masalah, tetapi dapat memicu kecemasan, rasa kesal, ketidakpercayaan, dan pertengkaran jika tidak dibicarakan secara terbuka.
Situasi juga bisa menjadi lebih rumit ketika salah satu pasangan cenderung boros, sementara yang lain harus terus mengingatkan tentang anggaran.
Selain kebiasaan belanja, harapan mengenai peran dalam keluarga juga memengaruhi kecocokan finansial.
Ada pasangan yang sepakat membagi pengeluaran secara proporsional berdasarkan penghasilan, sementara pasangan lain memilih satu orang menjadi pencari nafkah utama.
Kewajiban membantu orang tua, rencana memiliki anak, hingga keinginan melanjutkan pendidikan atau membangun usaha juga perlu dibicarakan.
Tidak ada satu pola keuangan yang cocok untuk semua orang, tetapi kedua pihak perlu memahami dan menyetujui pembagian tanggung jawab tersebut.
Untuk menilai kecocokan finansial, pasangan sebaiknya membicarakan kondisi tabungan, utang, pengeluaran rutin, kebiasaan berbelanja, dan tujuan keuangan jangka pendek maupun panjang.
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Jawa Pos
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