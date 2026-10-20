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Endah Primasari Utami
Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.22 WIB

Apakah Energi Penyembuh atau Pesona Alami yang Kamu Miliki? Ketahui Melalui Apa yang Terlihat

Gambar yang mampu ungkap apakah energi penyembuh atau pesona alami yang dimiliki seseorang. Sumber: Instagram thespiritualflame.


JawaPos.com - Tanpa perlu usaha terlalu keras, Anda dapat dengan mudah menarik perhatian orang lain bila memiliki energi penyembuh atau pun pesona yang terpancar alami.

Cari tahu apakah Anda memiliki salah satu dari keduanya melalui apa yang pertama kali Anda lihat.

Dilansir JawaPos.com dari thespiritualflame pada Selasa (20/10), berikut ini arti di balik gambar gitar, pepohonan, bangunan, bulan, atau air yang pertama kali terlihat.

1. Gitar, Pepohonan, dan Bangunan

Anda sangat intuitif lagi peka dan selaras dengan emosi pribadi.

Kebanyakan dari Anda cenderung introvert dengan intuisi batin yang kuat dan mendambakan kedamaian, keharmonisan, serta stabilitas.

Anda memiliki semangat yang begitu besar terhadap apa yang dikerjakan didukung dengan sisi kreatif yang kuat.

Ketika tujuan tercapai dan hari-hari dilalui dengan produktif, Anda merasa sangat bahagia dan bangga.

Terkadang, Anda bisa menjadi sosok yang penuh imajinasi dan intens.

Hanya saja suasana hati Anda bisa berubah-ubah tergantung situasi dan hasil yang terjadi.

Anda memiliki pesona alami dan cenderung mudah menarik perhatian orang lain.

2. Bulan dan Air

Anda penuh kasih, murah hati, dan suportif.

Anda cenderung lebih banyak memberi daripada menerima dan jarang sekali mengeluh.

Jadi, orang-orang merasa nyaman, dipahami, dan aman saat berada di dekat Anda.

Bahkan banyak dari Anda memiliki energi penyembuhan alami sehingga sangat cocok berkecimpung di bidang kesehatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyembuhan maupun energi.

Anda ramah dan mudah menjalin pertemanan.

Selain itu, Anda juga sangat mengutamakan keluarga, lebih suka menghabiskan waktu di rumah, dan sangat protektif terhadap orang-orang yang Anda cintai.

Mungkin Anda memiliki energi yang dinamis dan memikul tanggung jawab yang cukup besar.

Namun, Anda mampu bersikap adil dan memperlakukan setiap orang dengan setara.

Pada akhirnya, Anda dikenal sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan membumi.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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