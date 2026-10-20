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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.21 WIB

6 Tanda Overthinking Anda Sudah Toxic, Segera Hentikan Sebelum Mengalami Lelah Mental

Ilustrasi overthinking/Magnific - Image

Ilustrasi overthinking/Magnific

JawaPos.com-Overthinking bisa berubah menjadi perilaku yang toxic seperti rumination.

Rumination terjadi saat anda terlalu berfokus pada pikiran negatif sampai aktivitas tersebut tidak lagi memberikan manfaat. 

Akibatnya, anda kehilangan kesempatan untuk menjadi produktif. Kebiasaan ini juga menjerumuskan anda pada depresi dan anxiety.

Berdasarkan informasi dari laman aconsciousrethink pada (20/10) berikut tanda-tanda bahwa anda perlu berhenti overthinking agar tidak terjebak dalam rumination yang toxic.

Tanda jelas bahwa anda sedang mengalami rumination adalah saat pikiran anda tidak membawa lebih dekat pada jawaban atau solusi. Anda terus mengulang situasi yang sama dalam pikiran, berusaha menemukan jawaban atau sesuatu yang mungkin terlewatkan. Pada akhirnya, anda hanya menghabiskan waktu untuk terus memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki jawaban tambahan.

Overthinking yang cenderung dapat menjadi toxic adalah ketika luka tersebut tidak kunjung sembuh, sebab anda kembali membukanya kembali tanpa alasan yang jelas. Saat anda terus mengulang kesalahan dalam pikiran tetapi tidak benar-benar mengambil pelajaran. Hal tersebut merupakan salah satu tanda rumination.

Pengalaman sakit hati sering membuat anda overthinking. Dalam kasus ini, anda tidak harus mengetahui alasan seseorang memilih untuk tidak berkomunikasi. Hal tersebut bukan berarti ada yang salah dengan diri anda. 

Rumination pada dasarnya merupakan aktivitas mental yang negatif. Kebiasaan ini membentuk siklus yang memperkuat pengalaman yang tidak diinginkan. Saat anda terjebak dalam rumination, jawaban apapun yang anda temukan sendiri cenderung hanya memperkuat pikiran terburuk.

Jika anda berfokus pada hal-hal negatif, perasaan anda kemungkinan akan semakin buruk. Dengan terus memberikan perhatian pada pikiran negatif, anda seolah-olah menyeret diri sendiri lebih dalam ke dalam kecemasan atau depresi. Jika anda merasa semakin terjebak atau kondisi emosional semakin buruk, kemungkinan besar anda sedang mengalami rumination.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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