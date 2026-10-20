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Endah Primasari Utami
Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.12 WIB

8 Alasan Psikologis Kenapa Sulit Berhenti Overthinking, Terutama Soal Hal-Hal Buruk

Ilustrasi overthinking/Magnific - Image

Ilustrasi overthinking/Magnific

JawaPos.com-Setiap kali pikiran yang tidak diinginkan kembali muncul, terutama yang berkaitan dengan pengalaman  menyedihkan dan traumatis. 

Kebiasaan overthinking ini justru bisa muncul saat anda berada dalam kondisi tenang. Semakin keras berusaha menyingkirkannya, semakin kuat pula pikiran-pikiran tersebut muncul kembali.

Berikut alasan mengapa anda selalu terjebak dalam overthinking menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (20/10). 

Ironic process theory menyebabkan pemantauan terus menerus yang membuat pikiran menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, jika anda mengakui keberadaan pikiran tanpa larut di dalamnya, seringkali membantu otak untuk berhenti membunyikan alarm bahaya terus menerus.

Pikiran yang tidak diinginkan menjadi bagian dari strategi bertahan hidup. Otak meyakini bahwa mendeteksi ancaman sedini mungkin akan membuat anda tetap merasa aman. Saat berusaha melindungi diri agar tidak kembali terkejut oleh situasi yang tidak menyenangkan anda justru akan menguras energi. 

Hormon memiliki pengaruh besar terhadap cara otak merespons informasi. Hormon stres juga dapat mempengaruhi cara berpikir sehingga kekhawatiran mengenai suatu masalah terus bertahan, bahkan setelah bahaya berlalu.

Anda perlu mengingat bahwa kondisi kimiawi otak dapat  mempengaruhi seberapa meyakinkan suatu ketakutan terasa. Terkadang, kuatnya suatu pikiran lebih mencerminkan kondisi saraf anda daripada kenyataan sebenarnya. 

Suara kritik dalam diri seringkali keliru menganggap rasa malu sebagai bentuk perlindungan. Jika anda tumbuh dengan keyakinan bahwa melakukan kesalahan membuat anda tidak berharga, otak mungkin terus mempertahankan pikiran-pikiran yang tidak diinginkan tersebut.

Otak menganggap kritik terhadap diri sendiri sebagai cara untuk mengenali kemungkinan kegagalan di masa depan.

Perenungan berulang (rumination) justru membuat anda terjebak dalam pikiran sendiri. Mengulang suatu pikiran dapat terasa produktif, seolah-olah anda sedang melakukan sesuatu, terutama saat ingin menemukan jawaban.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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