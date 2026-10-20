8 Alasan Psikologis Kenapa Sulit Berhenti Overthinking, Terutama Soal Hal-Hal Buruk

Ilustrasi overthinking/Magnific
JawaPos.com-Setiap kali pikiran yang tidak diinginkan kembali muncul, terutama yang berkaitan dengan pengalaman menyedihkan dan traumatis.
Kebiasaan overthinking ini justru bisa muncul saat anda berada dalam kondisi tenang. Semakin keras berusaha menyingkirkannya, semakin kuat pula pikiran-pikiran tersebut muncul kembali.
Berikut alasan mengapa anda selalu terjebak dalam overthinking menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (20/10).
Otak menerapkan ironic process
Ironic process theory menyebabkan pemantauan terus menerus yang membuat pikiran menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, jika anda mengakui keberadaan pikiran tanpa larut di dalamnya, seringkali membantu otak untuk berhenti membunyikan alarm bahaya terus menerus.
Sistem saraf berusaha melindungi diri
Pikiran yang tidak diinginkan menjadi bagian dari strategi bertahan hidup. Otak meyakini bahwa mendeteksi ancaman sedini mungkin akan membuat anda tetap merasa aman. Saat berusaha melindungi diri agar tidak kembali terkejut oleh situasi yang tidak menyenangkan anda justru akan menguras energi.
Reaksi kimia mempengaruhi cara berpikir
Hormon memiliki pengaruh besar terhadap cara otak merespons informasi. Hormon stres juga dapat mempengaruhi cara berpikir sehingga kekhawatiran mengenai suatu masalah terus bertahan, bahkan setelah bahaya berlalu.
Anda perlu mengingat bahwa kondisi kimiawi otak dapat mempengaruhi seberapa meyakinkan suatu ketakutan terasa. Terkadang, kuatnya suatu pikiran lebih mencerminkan kondisi saraf anda daripada kenyataan sebenarnya.
Kritik diri untuk menghindari kesalahan
Suara kritik dalam diri seringkali keliru menganggap rasa malu sebagai bentuk perlindungan. Jika anda tumbuh dengan keyakinan bahwa melakukan kesalahan membuat anda tidak berharga, otak mungkin terus mempertahankan pikiran-pikiran yang tidak diinginkan tersebut.
Otak menganggap kritik terhadap diri sendiri sebagai cara untuk mengenali kemungkinan kegagalan di masa depan.
Mengulang pikiran dianggap sebagai solusi
Perenungan berulang (rumination) justru membuat anda terjebak dalam pikiran sendiri. Mengulang suatu pikiran dapat terasa produktif, seolah-olah anda sedang melakukan sesuatu, terutama saat ingin menemukan jawaban.
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