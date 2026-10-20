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Risma Azzah Fatin
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.02 WIB

Kenali 5 Perilaku yang Sering Dikaitkan Akan Sulitnya Menikmati Momen Kebahagiaan

Ilustrasi seseorang sulit menikmati momen bahagia (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang sulit menikmati momen bahagia (Magnific)

JawaPos.com – Sebagian orang mengalami kesulitan menikmati momen bahagia, baik saat menghadiri perayaan ulang tahun, merayakan pencapaian karier, maupun menghabiskan waktu bersama teman-teman dalam suasana santai.

Situasi ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang di sekitarnya mengenai alasan seseorang sulit menikmati kegembiraan, yang dapat berkaitan dengan beragam faktor pribadi dan emosional serta tidak selalu menunjukkan adanya gangguan psikologis.

Dilansir dari laman Geediting, berikut 5 hal seseorang yang sulit menikmati momen kebahagiaan.

1.     Menerima Tuntuntan Terhadap Perilaku Baik yang Ditunjukkan

Beberapa anak tumbuh dalam rumah tangga di mana kegembiraan hanya diperbolehkan jika kondisi tertentu terpenuhi, seperti berprestasi di sekolah atau berperilaku sempurna. Mereka belajar bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diperoleh dan bukan bagian alami dari kehidupan.

Masalahnya adalah bahwa anak-anak yang menerima kasih sayang atau pujian hanya setelah memenuhi standar yang ketat dapat menginternalisasi keyakinan bahwa kegembiraan harus dibenarkan.

Di masa dewasa, hal ini dapat terwujud sebagai ketidakmampuan untuk beristirahat di saat-saat bahagia tanpa rasa bersalah atau perasaan mengganggu bahwa mereka harus berbuat lebih banyak.

Perayaan dan keberhasilan dapat terasa hampa jika ada ketakutan mendasar bahwa kebahagiaan akan direnggut karena tidak berbuat cukup banyak.

2.     Kecemasan Terhadap Sikap Baik

Bayangkan seorang anak yang melihat orang dewasa di rumah menjadi tegang setiap kali mereka bersikap terlalu berisik atau suka bermain-main. Mereka belajar bahwa kegembiraan yang berlebihan akan berujung pada ketidaksetujuan atau bahkan hukuman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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