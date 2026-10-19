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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.45 WIB

8 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mempercayai Orang Baru, Jangan Sampai Jadi Trust Issue

Ilustrasi first date/Magnific - Image

Ilustrasi first date/Magnific

JawaPos.com - Anda mungkin menyadari bahwa perilaku toxic seseorang mudah dikenali setelah hubungan tersebut berakhir.

Banyak orang mengabaikan tanda-tanda red flag, terutama saat baru mengenal seseorang.

Namun, seiring berjalannya hubungan perilaku toxic dari pasangan dapat membawa trust issue. Berikut perilaku yang sebaiknya anda perhatikan sebelum mengenal seseorang lebih lanjut menurut informasi yang dikutip dari laman aconsciousrethink pada (17/10).  

Mereka mengaku selalu diperlakukan tidak adil dan tidak memahami mengapa terus menjalin hubungan dengan orang-orang yang dianggap bermasalah. Cerita tersebut dapat memancing simpati.

Saat anda menyampaikan bahwa kedekatan tersebut terasa terlalu cepat, mereka mungkin merespons dengan sikap defensif atau merasa ditolak. Meski demikian,keinginan membicarakan hal-hal mendalam sejak awal tidak selalu menjadi tanda bahaya. Hal terpenting adalah menjaga batasan dan memberikan informasi pribadi secara bertahap.

Setiap orang berhak menentukan informasi pribadi yang ingin diberikan dan kapan mereka bersedia menceritakannya. Masalah muncul saat ketidakkonsistenan tersebut berkaitan dengan kebohongan atau sengaja menyembunyikan fakta penting. 

Pada awalnya, perilaku tersebut mungkin terlihat sebagai perhatian ataupun keinginan yang membantu. Namun, tindakan tersebut juga bisa menjadi upaya untuk menunjukkan saat keinginannya ditolak. Reaksi tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana mereka menghormati keputusan dan batasan anda kedepannya.

Saat seseorang dengan mudah membicarakan keburukan orang lain pada anda, ada kemungkinan mereka juga membicarakan kehidupan pribadi anda pada orang lain. Anda mungkin bertanya-tanya seberapa banyak informasi pribadi yang telah mereka sebarkan.

Sikap yang terlihat seperti ingin tahu terkadang menyimpan kecurigaan atau kecemburuan berlebih. Mereka mungkin berusaha mengintip layar ponsel atau membaca percakapan pribadi tanpa izin. 

Sebagian orang mudah menyetujui permintaan karena ingin memberikan kesan baik, meskipun sebenarnya tidak berniat menepati janji tersebut. Jika terjadi sesekali, hal tersebut belum tentu menunjukkan masalah serius. Namun, jika terus berulang, kebiasaan ini dapat menggambarkan seberapa jauh perkataan mereka bisa diandalkan. 

Editor: Hanny Suwindari
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